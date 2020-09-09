Артрокол раствор для инъекций (Artrocol solution for injections) (255121) - инструкция по применению ATC-классификация
Артрокол раствор для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Являясь НПВП, кетопрофен оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.
При воспалении кетопрофен ингибирует синтез простагландинов и лейкотриенов, тормозя активность ЦОГ и частично — липооксигеназы, также ингибирует синтез брадикинина и стабилизирует лизосомальные мембраны.
Оказывает центральный и периферический обезболивающий эффект и устраняет проявления симптомов воспалительно-дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата.
У женщин кетопрофен уменьшает интенсивность симптомов первичной дисменореи вследствие ингибирования синтеза простагландинов.
Фармакокинетика. Абсорбция. Средняя концентрация кетопрофена в плазме крови составляет 26,4±5,4 мкг/мл через 4–5 мин после в/в инфузии или введения. Биодоступность кетопрофена составляет 90%. В крови у большинства пациентов после в/м введения кетопрофен выявляют через 15 мин, а Сmax в плазме крови достигается через 2 ч. Биодоступность кетопрофена в виде р-ра для инъекций находится в линейной зависимости от дозы препарата.
Распределение. Степень связывания с белками составляет 99%. Объем распределения — 0,1–0,2 л/кг. Через 3 ч после введения 100 мг кетопрофена его концентрация в плазме крови составляет около 3 мкг/мл, а концентрация в синовиальной жидкости — 1,5 мкг/мл. Хотя концентрация кетопрофена в синовиальной жидкости несколько ниже, чем в плазме крови, она достаточно стабильна (через 9 ч концентрация кетопрофена в плазме крови составляет 0,3 мкг/мл, а в синовиальной жидкости — 0,8 мкг/мл), что обеспечивает снижение интенсивности болевого синдрома и скованности суставов в течение продолжительного времени. Стабильная концентрация кетопрофена в плазме крови удерживается на протяжении 24 ч после введения. У пациентов пожилого возраста стабильная концентрация кетопрофена в плазме крови достигается через 8,7 ч и составляет 6,3 мкг/мл. Кумуляции кетопрофена в тканях не отмечают.
После в/м введения кетопрофена в дозе 100 мг его выявляли в плазме крови и СМЖ через 15 мин. Сmax кетопрофена в плазме крови достигалась через 2 ч (1,3 мкг/мл).
Метаболизм. Кетопрофен интенсивно метаболизируется в печени с помощью микросомальных ферментов.
Выведение. Из организма выводится в виде конъюгата с глюкуроновой кислотой. Т½ составляет 2 ч. До 80% введенной дозы кетопрофена выводится с мочой, как правило (>90%), в виде глюкуронида, около 10% — с калом.
Особые категории пациентов
Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов с нарушенной функцией почек выведение кетопрофена замедленно, Т½ увеличивается на 1 ч.
Пациенты с нарушением функции печени. У пациентов с нарушенной функцией печени кетопрофен может накапливаться в тканях.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста метаболизм и выведение кетопрофена замедляются, однако это имеет клиническое значение только при нарушении функции почек.
Показания Артрокол раствор для инъекций
заболевания суставов: ревматоидный артрит; серонегативный спондилоартрит (анкилозирующий спондилоартрит, псориатический артрит, реактивный артрит); подагра, псевдоподагра; остеоартрит; внесуставной ревматизм (тендинит, бурсит, капсулит плечевого сустава).
Болевой синдром: люмбаго, посттравматическая боль в суставах, мышцах; послеоперационная боль; боль при наличии метастазов опухоли в кости; альгодисменорея.
Применение Артрокол раствор для инъекций
дозы подбирают индивидуально, в зависимости от состояния пациента и его реакции на лечение.
Для парентерального применения. Рекомендуемые дозы для взрослых. В/м введение: применять 1 ампулу (100 мг) кетопрофена 1–2 раза в сутки. В случае необходимости в/м введение можно дополнить назначением пероральных или ректальных форм Артрокола. Максимальная суточная доза не должна превышать 200 мг.
В/в инфузия: инфузии кетопрофена проводятся только в условиях стационара. Инфузию проводят в течение 0,5–1 ч, курс лечения при в/в введении составляет ≤48 ч. Максимальная суточная доза — 200 мг.
Прерывистая в/в инфузия: 100–200 мг кетопрофена растворяют в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида и вводят в течение 0,5–1 ч. Максимальная суточная доза — 200 мг.
Непрерывная в/в инфузия: 100–200 мг кетопрофена растворить в 500 мл р-ра для инфузий (0,9% р-р натрия хлорида, р-р Рингера с лактатом, глюкоза) и вводить в течение 8 ч. Максимальная суточная доза — 200 мг.
Одновременное применение с другими средствами. Кетопрофен можно применять вместе с анальгетиками центрального действия; его можно смешивать с морфином в одном флаконе: 10–20 мг морфина и 100–200 мг кетопрофена растворить в 500 мл р-ра для инфузий (0,9% р-р натрия хлорида или р-р Рингера с лактатом). Максимальная суточная доза — 200 мг.
Продолжительность лечения зависит от степени тяжести течения заболевания, однако побочные эффекты могут быть минимизированы путем применения минимальной эффективной дозы в течение как можно более короткого времени.
Для предотвращения негативного воздействия кетопрофена на слизистые оболочки органов ЖКТ можно одновременно принимать антациды.
Предостережение: флаконы с р-ром для инъекций следует обертывать темной бумагой или алюминиевой фольгой, поскольку кетопрофен чувствителен к воздействию света.
Трамадол и кетопрофен следует вводить отдельно, поскольку при их смешивании может образовываться осадок.
Особые категории пациентов
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста риск развития побочных реакций возрастает. После 4 нед от начала лечения следует проводить мониторинг возможных желудочно-кишечных кровотечений. Рекомендуется начинать терапию кетопрофеном с минимальной дозы с целью удержания пациентов на самой низкой эффективной дозе.
Нарушение функции почек. Пациентам с нарушением функции почек умеренной тяжести с клиренсом креатинина <0,33 мл/с (20 мл/мин) дозу кетопрофена следует снизить. Применение кетопрофена противопоказано больным с тяжелым нарушением функции почек.
Нарушение функции печени. Пациентам с хроническими заболеваниями печени и пониженным уровнем альбумина в плазме крови дозу кетопрофена следует снизить. Применение кетопрофена противопоказано больным с тяжелым нарушением функции печени.
Дети. У детей в возрасте до 18 лет препарат не применяют.
Противопоказания
реакции гиперчувствительности к кетопрофену или вспомогательным веществам; противопоказан пациентам, у которых применение кетопрофена, ацетилсалициловой кислоты или других НПВП провоцирует бронхоспазм, астматические приступы, крапивницу, ангионевротический отек, острый ринит или другие аллергические реакции. Тяжелая сердечная недостаточность; лечение послеоперационной боли при проведении операции аортокоронарного шунтирования; хроническая диспепсия в анамнезе, язва желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения или желудочно-кишечные кровотечения, язва или перфорация в анамнезе; цереброваскулярные или другие кровотечения; пациенты, склонные к геморрагии; геморрагический диатез; тяжелые нарушения функции печени или почек; БА и ринит в анамнезе. Кетопрофен противопоказан пациентам с нарушением гемостаза или получающим терапию антикоагулянтами.
Побочные эффекты
побочные реакции кетопрофена классифицируются следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (частоту невозможно оценить по имеющимся данным).
Побочные эффекты обычно преходящие. Чаще возникают расстройства со стороны пищеварительного тракта.
Со стороны крови: нечасто — геморрагическая анемия, гемолиз, пурпура, тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения; неизвестно — гемолитическая анемия.
Кетопрофен в высоких дозах может ингибировать агрегацию тромбоцитов, пролонгируя тем самым время кровотечения, и вызывать носовое кровотечение и образование гематом.
Со стороны иммунной системы: редко — обострение БА; неизвестно — бронхоспазм или одышка (особенно у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП); ангионевротический отек и анафилаксия; анафилактические реакции, включая шок.
Со стороны метаболизма и питания: неизвестно — гипонатриемия, гиперкалиемия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Со стороны психики: часто — депрессия, нервозность, кошмарные сновидения, сонливость; редко — делирий с визуальными и слуховыми галлюцинациями, дезориентация, нарушение речи, изменение настроения.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль, астения, дискомфорт, повышенная утомляемость, слабость, сонливость; редко — парестезии; неизвестно — асептический менингит, судороги, были отдельные сообщения о случаях псевдоопухоли головного мозга.
Со стороны органа зрения: часто — нарушение зрения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); редко — нечеткость зрения, конъюнктивит.
Со стороны органа слуха: часто — шум в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — отеки; нечасто — сердечная недостаточность, АГ; неизвестно — васкулит (включая лейкоцитопластический васкулит).
Клинические исследования и эпидемиологические данные подтверждают, что с применением некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и при продолжительном приеме) может быть связано незначительное повышение риска артериальных тромботических явлений (например инфаркт миокарда и инсульт). Для того чтобы исключить такой риск для кетопрофена, данных недостаточно (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — кровохарканье, одышка, фарингит, ринит, бронхоспазм (особенно у пациентов с гиперчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП), отек гортани (признаки анафилактической реакции); редко — приступы БА.
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — диспепсия; часто — тошнота, абдоминальная боль, диарея, запор, метеоризм, анорексия, рвота, стоматит, гастрит; неизвестно — колит, перфорация кишечника (как осложнение воспаления дивертикула), мелена, гематемезис, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, обострение язвенного колита или болезни Крона, энтеропатия с перфорацией, стеноз, панкреатит. Могут возникать пептические язвы, перфорация или желудочно-кишечные кровотечения. Энтеропатия может сопровождаться слабым кровотечением с потерей белка. Ощущение дискомфорта в ЖКТ, боль в желудке, в редких случаях — колит. Существуют сообщения о случаях перфорации прямой кишки у женщин пожилого возраста. Ульцерация, кровоизлияние или перфорация могут развиваться у 1% пациентов через 3–6 мес лечения или у 2–4% пациентов через 1 год лечения с применением НПВП.
Со стороны гепатобилиарной системы: неизвестно — тяжелые нарушения функции печени, сопровождающиеся желтухой и гепатитом.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — кожная сыпь, зуд; нечасто — алопеция, экзема, пурпуроподобная сыпь, повышенное потоотделение, крапивница, обострение хронической крапивницы, эксфолиативный дерматит; редко — фотосенсибилизация, фотодерматит; неизвестно — буллезные реакции, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Со стороны мочевыделительной системы: неизвестно — ОПН, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, острый пиелонефрит, органические поражения почек, острый тубулярный некроз, острый папиллярный некроз; задержка жидкости/натрия, гиперкалиемия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Со стороны репродуктивной системы: нечасто — менометроррагия.
Лабораторные показатели: отклонение от нормы уровня печеночных трансаминаз (АлАТ и АсАТ), повышение уровня билирубина в плазме крови.
Со стороны организма в целом и реакции в месте введения: нечасто — ощущение жжения и/или боль в месте введения, отек; неизвестно — реакция в месте введения, известная как синдром Николау. Кетопрофен снижает агрегацию тромбоцитов, пролонгируя тем самым время кровотечения.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях, возникших после регистрации лекарственного средства, очень важны. Это позволяет постоянно наблюдать за соотношением пользы/риска при применении лекарственного средства. Работники системы здравоохранения должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему фармаконадзора.
Особые указания
побочные реакции кетопрофена можно минимизировать за счет применения его самой низкой эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для купирования симптомов.
Лекарственное средство следует с осторожностью применять у пациентов, одновременно принимающих средства, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, а именно пероральные кортикостероидные средства, антикоагулянтные средства (например варфарин), СИОЗС или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота, а также никорандил (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Следует избегать одновременного применения лекарственного средства с другими НПВП, в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2.
О случаях желудочно-кишечных кровотечений, образовании язвы или ее перфорации (иногда с летальным исходом), сообщали при применении всех НПВП на разных этапах лечения независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе тяжелых заболеваний пищеварительного тракта.
Согласно эпидемиологическим данным кетопрофен может быть связан с повышенным риском тяжелых побочных реакций со стороны пищеварительного тракта по сравнению с некоторыми другими НПВП, особенно при приеме высоких доз (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образования язвы или ее перфорации возрастает с повышением дозы НПВП, у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), а также у пациентов пожилого возраста. В этом случае лечение следует начинать с наиболее возможно низкой дозы кетопрофена. Для таких пациентов и пациентов, применяющих ацетилсалициловую кислоту в низких дозах или другие средства, повышающие риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы (см. ниже и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациентам, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, необходимо сообщить врачу обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой (в частности о желудочно-кишечных кровотечениях), особенно на начальных этапах лечения.
При развитии желудочно-кишечного кровотечения применение лекарственного средства следует прекратить. Кровотечение и перфорация могут развиваться внезапно без предварительных симптомов.
Пациенты пожилого возраста имеют более высокую частоту побочных реакций к НПВП, в частности желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными.
Лекарственное средство следует с осторожностью применять у пациентов с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск их обострения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
При применении НПВП в очень редких случаях сообщали о развитии серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом), в том числе эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса — Джонсона и синдрома Лайелла (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Наивысший риск возникновения отмечают у пациентов в начале лечения. У большинства пациентов они возникали в течение 1-го месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистых оболочек или других симптомов гиперчувствительности следует прекратить применение лекарственного средства.
Клинические исследования и эпидемиологические данные позволяют предположить, что на фоне применения некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и длительный период) может повышаться риск развития артериальных тромбозов (например инфаркта миокарда или инсульта). Данных для исключения такой опасности при применении кетопрофена недостаточно.
В начале применения лекарственного средства рекомендуется осуществлять мониторинг функции почек у пациентов пожилого возраста, с сердечной недостаточностью, циррозом печени, нефритом, ХПН и у пациентов, принимающих диуретики. У таких пациентов при применении кетопрофена возможно снижение почечного кровотока вследствие ингибирования сосудорасширяющего воздействия почечных простагландинов, что может привести к декомпенсации функции почек.
У пациентов, применявших НПВП (кроме ацетилсалициловой кислоты) для купирования послеоперационной боли после аортокоронарного шунтирования, отмечается повышенный риск артериальных тромбозов.
Пациентам с АГ и/или сердечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести необходимо тщательное медицинское наблюдение, поскольку при лечении НПВП отмечалась задержка жидкости в тканях и образование отеков.
У пациентов с неконтролируемой АГ, хронической сердечной недостаточностью, установленной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или заболеваниями сосудов головного мозга применять лекарственное средство следует только после тщательного обследования. Перед началом длительного применения лекарственного средства пациентам с факторами риска при наличии гиперлипидемии, сахарного диабета или курящим необходимо также проходить тщательное обследование.
Кеторолак может замаскировать симптомы инфекционного заболевания, что может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым осложнить течение заболевания. Это отмечалось при бактериальной негоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. При применении лекарственного средства при повышении температуры тела или для облегчения боли при инфекции рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или усиливаются.
Применение лекарственного средства следует прекратить перед большими хирургическими вмешательствами.
У пациентов с нарушениями со стороны функциональных показателей печени или заболеваниями печени в анамнезе необходим периодический мониторинг уровней трансаминаз, особенно при длительном применении лекарственного средства.
Применение кетопрофена может снижать женскую фертильность, поэтому лекарственное средство не рекомендуется применять женщинам, планирующим беременность. Женщинам, имеющим проблемы с зачатием или обследованиям на предмет бесплодия, следует рассмотреть возможность прекращения применения кетопрофена.
Пациенты с БА в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или полипами полости носа подвержены более высокому риску аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП, чем другие пациенты. Применение лекарственного средства может вызвать приступы БА или бронхоспазм, особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВП.
Лекарственное средство следует с осторожностью применять у пациентов с нарушениями гемостаза, гемофилией, болезнью Виллебранда, тяжелой тромбоцитопенией, почечной или печеночной недостаточностью, а также лицам, принимающим антикоагулянты (производные кумарина и гепарина, главным образом низкомолекулярные гепарины).
При применении лекарственного средства необходим тщательный мониторинг диуреза и функции почек у пациентов с нарушениями функции печени, у пациентов, получающих диуретики, при гиповолемии в результате большого хирургического вмешательства, особенно у пациентов пожилого возраста.
Относительный риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения выше у пациентов с низкой массой тела. При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или образовании язвы применение лекарственного средства следует немедленно прекратить.
При продолжительном применении лекарственного средства следует контролировать количество форменных элементов крови, а также функцию печени и почек. При клиренсе креатинина ниже 0,33 мл/с (20 мл/мин) следует откорректировать дозу кетопрофена.
При тяжелой боли лекарственное средство можно одновременно применять с морфином при в/в введении.
При применении кетопрофена возможно развитие гиперкалиемии, особенно у пациентов с сахарным диабетом, почечной недостаточностью и/или при сопутствующей терапии средствами, способствующими гиперкалиемии. В таком случае следует проводить регулярный мониторинг уровня калия в плазме крови.
Предостережения, связанные со вспомогательными веществами. Каждая ампула лекарственного средства содержит 8 об% этанола, то есть 197,2 мг на дозу, равную 4 мл пива или 1,6 мл вина. Лекарственное средство может негативно влиять на лиц, страдающих алкоголизмом, поэтому его следует применять с осторожностью у таких пациентов. Содержание этанола следует учитывать при применении лекарственного средства в I и II триместр беременности, в период кормления грудью, у детей и больных группы риска, например при заболеваниях печени, а также больных эпилепсией.
Лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, то есть практически свободно от натрия.
Лекарственное средство содержит 800 мг пропиленгликоля в 1 ампуле (2 мл), что соответствует 400 мг/мл.
Лекарственное средство содержит 40 мг бензилового спирта в 1 ампуле, что может вызвать аллергические реакции. В большом количестве может накапливаться в организме и вызывать развитие побочных реакций (метаболический ацидоз).
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Безопасность применения кетопрофена в период беременности не определена, поэтому применение препарата в I–II триместр беременности возможно только в случае крайней необходимости, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Применение кетопрофена в III триместр беременности противопоказано.
Ингибирование синтеза простагландинов может негативно влиять на беременность и/или развитие эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидыша и развития пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранней стадии беременности. Абсолютный риск развития врожденных пороков сердца повышается от <1 до 1,5%. Риск может возрастать при повышении дозы и увеличении продолжительности терапии. У животных применение ингибиторов синтеза простагландинов приводило к пре- и постимплантационной гибели плода и смерти эмбриона/плода. Кроме того, у животных, которым вводили ингибиторы синтеза простагландинов в органогенетический период беременности, отмечали повышение частоты развития различных врожденных нарушений, включая сердечно-сосудистые.
В случае назначения кетопрофена женщине, планирующей беременность, или в I и II триместр беременности следует придерживаться минимально возможных дозы и продолжительности терапии. В отношении плода при применении ингибиторов синтеза простагландинов в III триместр беременности возможны следующие эффекты:
- сердечно-легочная токсичность (преждевременное закрытие артериального протока и легочная гипертензия);
- нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с проявлением олигогидрамниона.
Беременная и плод в конце беременности могут быть подвержены следующим эффектам:
- возможно увеличение продолжительности кровотечения, снижение агрегационной способности тромбоцитов, даже при применении препарата в очень низких дозах;
- подавление сократительной функции матки, что может привести к увеличению продолжительности родов.
Период грудного вскармливания. Данные относительно экскреции кетопрофена в грудное молоко отсутствуют. Кетопрофен не рекомендуют назначать в период кормления грудью, поскольку безопасность кетопрофена в период лактации не доказана.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. До выяснения индивидуальной реакции на препарат (возможно головокружение, сонливость, судороги и нарушение зрения) рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами.
Взаимодействия
одновременное применение кетопрофена с указанными ниже средствами не рекомендуется
Другие НПВП (включая селективные ингибиторы ЦОГ и ацетилсалициловую кислоту в высоких дозах). При одновременном применении кетопрофена с такими средствами повышается риск развития язв и желудочно-кишечных кровотечений.
Антикоагулянты (гепарин, антивитамин K (например, варфарин), ингибиторы тромбина (например, дабигатран), прямые ингибиторы фактора Ха (например апиксабан, ривароксабан, эдоксабан), ингибиторы агрегации тромбоцитов (например, циклопидин, клопидогрел). При одновременном применении кетопрофена с такими средствами повышается риск кровотечений. Если такой комбинации нельзя избежать, необходимо тщательное медицинское наблюдение.
Средства, связанные с белками (например, антикоагулянты, сульфонамиды, гидантоины). При одновременном применении с такими средствами может потребоваться коррекция доз для предотвращения повышения уровня этих препаратов в результате конкуренции за связывание с белками плазмы крови.
Литий. При одновременном применении с кетопрофеном повышается риск повышения уровня лития в плазме крови, вплоть до токсического из-за снижения выведения лития почками. В случае невозможности избежать одновременного применения, данный показатель необходимо контролировать в начале приема, во время изменения дозировки и после прекращения применения НПВП.
Метотрексат (при применении в дозах, превышающих 15 мг/нед). При одновременном применении с кетопрофеном повышается риск гематологической токсичности метотрексата в связи с понижением его почечного клиренса на фоне терапии НПВП. Между окончанием или началом лечения кетопрофеном и лечением метотрексатом должно пройти не менее 12 ч.
Тромболитические средства. При одновременном применении кетопрофена с такими средствами возможно повышение риска кровотечений.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). При одновременном применении кетопрофена с такими средствами возможно повышение риска желудочно-кишечных кровотечений (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Кортикостероиды. При одновременном применении кетопрофена с такими средствами повышается риск образования желудочно-кишечных язв или кровотечения.
При одновременном применении кетопрофена с указанными ниже средствами следует соблюдать осторожность
Диуретики. При одновременном применении кетопрофена с такими средствами повышается риск снижения почечного кровотока из-за угнетения простагландинов, особенно при обезвоживании. При одновременном применении этих средств рекомендуется адекватная гидратация пациента и контроль функции почек в начале лечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина II. При одновременном применении кетопрофена с такими средствами возможно развитие ОПН у пациентов группы риска (пожилой возраст, обезвоживание, комбинированная терапия с мочегонными средствами, нарушение почечной функции) вследствие снижения скорости клубочковой фильтрации (угнетение НПВП функции сосудорасширяющих простагландинов).
Метотрексат в низких дозах (≤15 мг/нед). При одновременном применении с кетопрофеном повышается риск гематологической токсичности метотрексата (снижение почечного клиренса метотрексата). В первые недели одновременного применения необходимо еженедельно контролировать развернутую картину крови. При нарушении функции почек, а также у пациентов пожилого возраста рекомендуется тщательный контроль изменений (даже незначительных) почечной функции.
Тенофовир. При одновременном применении с кетопрофеном повышается риск почечной токсичности.
Никорандил. При одновременном применении с кетопрофеном повышается риск серьезных осложнений, таких как желудочно-кишечные язвы, сопровождающиеся перфорациями и кровотечениями (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сердечные гликозиды. Не выявлено фармакокинетического взаимодействия кетопрофена и дигоксина. Однако одновременное применение этих средств следует осуществлять с осторожностью, особенно у пациентов с почечной недостаточностью, поскольку НПВП могут вызывать нарушение функции почек и снизить почечный клиренс сердечных гликозидов.
Пентоксифиллин. При одновременном применении с кетопрофеном повышается риск кровотечения. При одновременном применении этих средств следует осуществлять мониторинг свертывающей системы крови.
Следует тщательно рассмотреть необходимость одновременного применения кетопрофена с указанными средствами
Антигипертензивные средства (блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, диуретики). При одновременном применении с кетопрофеном возможно снижение эффективности этих средств (в связи с угнетением синтеза простагландинов).
Циклоспорин, такролимус. При одновременном применении кетопрофена с такими средствами возможно повышение риска развития аддитивного эффекта нефротоксичности, особенно у пожилых пациентов.
Пробенецид. При одновременном применении с пробенецидом возможно значительное снижение клиренса кетопрофена из плазмы крови.
Мифепристон. При одновременном применении с НПВП снижается действие мифепристона. НПВП, в том числе кетопрофен, следует применять через 8–12 дней после окончания лечения мифепристоном.
Пероральные антидиабетические, антиэпилептические средства (фенитоин). При одновременном применении с кетопрофеном усиливается действие этих средств.
Риск возникновения гиперкалиемии. Некоторые лекарственные средства, например соли калия, диуретики, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II, НПВП, гепарины (низкомолекулярные или нефракционированные), циклоспорин, такролимус, триметоприм, могут вызвать гиперкалиемию. Развитие гиперкалиемии может зависеть от наличия дополнительных факторов. Риск возникновения гиперкалиемии возрастает при одновременном применении с кетопрофеном указанных лекарственных средств.
Риск из-за применения антиагрегантных лекарственных средств. Ряд лекарственных средств влечет за собой взаимодействие, обусловленное эффектом угнетения агрегации тромбоцитов. Это ацетилсалициловая кислота и НПВП, тиклопидин, клопидогрел, тирофибан, эптифибатид, абциксимаб, илопрост.
Несовместимость. Не следует смешивать в одном флаконе трамадол и кетопрофен из-за образования осадка.
Передозировка
симптомы: головная боль, сонливость, тошнота, рвота, боль в области эпигастрия, кровавая рвота, диарея, стул черного цвета, нарушение сознания, угнетение дыхания, удушье, судороги, головокружение, артериальная гипотензия, снижение функции почек и почечная недостаточность, желудочно-кишечные кровотечения.
Лечение: следует немедленно применить симптоматическую терапию в условиях стационара: промывание желудка и применение активированного угля. Также к симптоматической терапии относят: антагонисты Н2-рецепторов, ингибиторы протонной помпы и простагландины, уменьш 8–12 дней после окончания лечения мифепристоном. Пероральные антидиабетические, антиэпилептические средства (фенитоин). При одновременном применении с кетопрофеном усиливается действие этих средств. Риск возникновения гиперкалиемии. Некоторые лекарственные средства, например соли калия, диуретики, ингибиторы ангиотензинконвертазы, блокаторы рецепторов ангиотензина II, НПВП, гепарины (низкомолекулярные или нефракционированные), циклоспорин, такролимус, триметоприм могут вызвать гиперкалиемию. Развитие гиперкалиемии может зависеть от наличия дополнительных факторов. Риск возникновения гиперкалиемии возрастает при одновременном применении с кетопрофеном указанных лекарственных средств. Риск из-за применения антиагрегантных лекарственных средств. Ряд лекарственных средств влечет за собой взаимодействие, обусловленное эффектом угнетения агрегации тромбоцитов. Это ацетилсалициловая кислота и НПВП, тиклопидин, клопидогрель, тирофибан, эптифибатид, абциксимаб, илопрост. Несовместимость. Не следует смешивать в одном флаконе трамадол и кетопрофен из-за образования осадка. ающие выраженность опасных эффектов кетопрофена, касающихся ЖКТ. Специфический антидот отсутствует.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.