побочные реакции кетопрофена можно минимизировать за счет применения его самой низкой эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для купирования симптомов.

Лекарственное средство следует с осторожностью применять у пациентов, одновременно принимающих средства, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, а именно пероральные кортикостероидные средства, антикоагулянтные средства (например варфарин), СИОЗС или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота, а также никорандил (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Следует избегать одновременного применения лекарственного средства с другими НПВП, в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2.

О случаях желудочно-кишечных кровотечений, образовании язвы или ее перфорации (иногда с летальным исходом), сообщали при применении всех НПВП на разных этапах лечения независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе тяжелых заболеваний пищеварительного тракта.

Согласно эпидемиологическим данным кетопрофен может быть связан с повышенным риском тяжелых побочных реакций со стороны пищеварительного тракта по сравнению с некоторыми другими НПВП, особенно при приеме высоких доз (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образования язвы или ее перфорации возрастает с повышением дозы НПВП, у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), а также у пациентов пожилого возраста. В этом случае лечение следует начинать с наиболее возможно низкой дозы кетопрофена. Для таких пациентов и пациентов, применяющих ацетилсалициловую кислоту в низких дозах или другие средства, повышающие риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы (см. ниже и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Пациентам, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, необходимо сообщить врачу обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой (в частности о желудочно-кишечных кровотечениях), особенно на начальных этапах лечения.

При развитии желудочно-кишечного кровотечения применение лекарственного средства следует прекратить. Кровотечение и перфорация могут развиваться внезапно без предварительных симптомов.

Пациенты пожилого возраста имеют более высокую частоту побочных реакций к НПВП, в частности желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными.

Лекарственное средство следует с осторожностью применять у пациентов с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск их обострения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

При применении НПВП в очень редких случаях сообщали о развитии серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом), в том числе эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса — Джонсона и синдрома Лайелла (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Наивысший риск возникновения отмечают у пациентов в начале лечения. У большинства пациентов они возникали в течение 1-го месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистых оболочек или других симптомов гиперчувствительности следует прекратить применение лекарственного средства.

Клинические исследования и эпидемиологические данные позволяют предположить, что на фоне применения некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и длительный период) может повышаться риск развития артериальных тромбозов (например инфаркта миокарда или инсульта). Данных для исключения такой опасности при применении кетопрофена недостаточно.

В начале применения лекарственного средства рекомендуется осуществлять мониторинг функции почек у пациентов пожилого возраста, с сердечной недостаточностью, циррозом печени, нефритом, ХПН и у пациентов, принимающих диуретики. У таких пациентов при применении кетопрофена возможно снижение почечного кровотока вследствие ингибирования сосудорасширяющего воздействия почечных простагландинов, что может привести к декомпенсации функции почек.

У пациентов, применявших НПВП (кроме ацетилсалициловой кислоты) для купирования послеоперационной боли после аортокоронарного шунтирования, отмечается повышенный риск артериальных тромбозов.

Пациентам с АГ и/или сердечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести необходимо тщательное медицинское наблюдение, поскольку при лечении НПВП отмечалась задержка жидкости в тканях и образование отеков.

У пациентов с неконтролируемой АГ, хронической сердечной недостаточностью, установленной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или заболеваниями сосудов головного мозга применять лекарственное средство следует только после тщательного обследования. Перед началом длительного применения лекарственного средства пациентам с факторами риска при наличии гиперлипидемии, сахарного диабета или курящим необходимо также проходить тщательное обследование.

Кеторолак может замаскировать симптомы инфекционного заболевания, что может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым осложнить течение заболевания. Это отмечалось при бактериальной негоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. При применении лекарственного средства при повышении температуры тела или для облегчения боли при инфекции рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или усиливаются.

Применение лекарственного средства следует прекратить перед большими хирургическими вмешательствами.

У пациентов с нарушениями со стороны функциональных показателей печени или заболеваниями печени в анамнезе необходим периодический мониторинг уровней трансаминаз, особенно при длительном применении лекарственного средства.

Применение кетопрофена может снижать женскую фертильность, поэтому лекарственное средство не рекомендуется применять женщинам, планирующим беременность. Женщинам, имеющим проблемы с зачатием или обследованиям на предмет бесплодия, следует рассмотреть возможность прекращения применения кетопрофена.

Пациенты с БА в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или полипами полости носа подвержены более высокому риску аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП, чем другие пациенты. Применение лекарственного средства может вызвать приступы БА или бронхоспазм, особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВП.

Лекарственное средство следует с осторожностью применять у пациентов с нарушениями гемостаза, гемофилией, болезнью Виллебранда, тяжелой тромбоцитопенией, почечной или печеночной недостаточностью, а также лицам, принимающим антикоагулянты (производные кумарина и гепарина, главным образом низкомолекулярные гепарины).

При применении лекарственного средства необходим тщательный мониторинг диуреза и функции почек у пациентов с нарушениями функции печени, у пациентов, получающих диуретики, при гиповолемии в результате большого хирургического вмешательства, особенно у пациентов пожилого возраста.

Относительный риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения выше у пациентов с низкой массой тела. При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или образовании язвы применение лекарственного средства следует немедленно прекратить.

При продолжительном применении лекарственного средства следует контролировать количество форменных элементов крови, а также функцию печени и почек. При клиренсе креатинина ниже 0,33 мл/с (20 мл/мин) следует откорректировать дозу кетопрофена.

При тяжелой боли лекарственное средство можно одновременно применять с морфином при в/в введении.

При применении кетопрофена возможно развитие гиперкалиемии, особенно у пациентов с сахарным диабетом, почечной недостаточностью и/или при сопутствующей терапии средствами, способствующими гиперкалиемии. В таком случае следует проводить регулярный мониторинг уровня калия в плазме крови.

Предостережения, связанные со вспомогательными веществами. Каждая ампула лекарственного средства содержит 8 об% этанола, то есть 197,2 мг на дозу, равную 4 мл пива или 1,6 мл вина. Лекарственное средство может негативно влиять на лиц, страдающих алкоголизмом, поэтому его следует применять с осторожностью у таких пациентов. Содержание этанола следует учитывать при применении лекарственного средства в I и II триместр беременности, в период кормления грудью, у детей и больных группы риска, например при заболеваниях печени, а также больных эпилепсией.

Лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, то есть практически свободно от натрия.

Лекарственное средство содержит 800 мг пропиленгликоля в 1 ампуле (2 мл), что соответствует 400 мг/мл.

Лекарственное средство содержит 40 мг бензилового спирта в 1 ампуле, что может вызвать аллергические реакции. В большом количестве может накапливаться в организме и вызывать развитие побочных реакций (метаболический ацидоз).

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Безопасность применения кетопрофена в период беременности не определена, поэтому применение препарата в I–II триместр беременности возможно только в случае крайней необходимости, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Применение кетопрофена в III триместр беременности противопоказано.

Ингибирование синтеза простагландинов может негативно влиять на беременность и/или развитие эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидыша и развития пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранней стадии беременности. Абсолютный риск развития врожденных пороков сердца повышается от <1 до 1,5%. Риск может возрастать при повышении дозы и увеличении продолжительности терапии. У животных применение ингибиторов синтеза простагландинов приводило к пре- и постимплантационной гибели плода и смерти эмбриона/плода. Кроме того, у животных, которым вводили ингибиторы синтеза простагландинов в органогенетический период беременности, отмечали повышение частоты развития различных врожденных нарушений, включая сердечно-сосудистые.

В случае назначения кетопрофена женщине, планирующей беременность, или в I и II триместр беременности следует придерживаться минимально возможных дозы и продолжительности терапии. В отношении плода при применении ингибиторов синтеза простагландинов в III триместр беременности возможны следующие эффекты:

сердечно-легочная токсичность (преждевременное закрытие артериального протока и легочная гипертензия);

нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с проявлением олигогидрамниона.

Беременная и плод в конце беременности могут быть подвержены следующим эффектам:

возможно увеличение продолжительности кровотечения, снижение агрегационной способности тромбоцитов, даже при применении препарата в очень низких дозах;

подавление сократительной функции матки, что может привести к увеличению продолжительности родов.

Период грудного вскармливания. Данные относительно экскреции кетопрофена в грудное молоко отсутствуют. Кетопрофен не рекомендуют назначать в период кормления грудью, поскольку безопасность кетопрофена в период лактации не доказана.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. До выяснения индивидуальной реакции на препарат (возможно головокружение, сонливость, судороги и нарушение зрения) рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами.