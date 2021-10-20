Адециклол (Adeciklol) (255092) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Аналоги Адециклол (Adeciklol)
Адециклол инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: адеметионин;
1 флакон с порошком содержит 760 мг адеметионина (S-аденозил-L-метионин 1,4-бутанды-сульфоната), что соответствует 400 мг катиона адеметионина;
вспомогательные вещества: отсутствуют.
1 ампула с растворителем содержит L-лизин (50% водный раствор) в пересчете на L-лизин, натрия гидроксид, воду для инъекций.
Лекарственная форма
Порошок и растворитель для раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства:
порошок: гигроскопичный порошок белого или почти белого цвета;
растворитель: жидкость светло-желтого цвета;
приготовленный раствор: прозрачный раствор светло-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Аминокислоты и их производные. Адеметионин.
Код АТС А16А А02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
S-аденозил-L-метионин (адеметионин) — натуральная аминокислота, имеется почти во всех тканях и жидких средах организма. Адеметионин главным образом действует как коэнзим и донор метильной группы в реакциях трансметилирования, которые являются необходимым метаболическим процессом у человека и у животных. Перенос метильных групп (трансметилирование) также является необходимым метаболическим процессом при строительстве двойного фосфолипидного слоя в мембранах клеток и способствует текучести мембран. Адеметионин способен проникать через гематоэнцефалический барьер. Процесс трансметилирования с участием адеметионина является ключевым в образовании нейромедиаторов центральной нервной системы, включая катехоламины (допамин, норадреналин, адреналин), серотонин, мелатонин и гистамин.
Адеметионин также является предшественником в образовании физиологических сульфурированных соединений (цистеина, таурина, глютатиона, коэнзима А и др.) В реакциях транссульфурирования. Глютатион, мощный антиоксидант в печени, играет важную роль в печеночной детоксикации. Адеметионин повышает уровень печеночного глютатиона у пациентов с поражением печени как алкогольного, так и неалкогольного генеза. Фолиевая кислота (фолат) и витамин В12 являются необходимыми конутриентами в процессах метаболизма и восстановления адеметионина.
Фармакокинетика.
Абсорбция
У человека после внутривенного введения фармакокинетический профиль адеметионина является биэкспоненциальным и состоит из фазы быстрого выраженного распределения в тканях и конечной фазы элиминации с периодом полувыведения около 1,5 часа.
При внутримышечном введении препарат абсорбируется почти полностью (96%); максимальная концентрация адеметионина в плазме крови достигается через 45 минут после введения.
После перорального приема внутрь кишечнорастворимых таблеток адеметионина максимальная плазменная концентрация является дозозависимой, составляет 0,5–1 мг/л и достигается через 3–5 ч после приема однократной дозы от 400 мг до 1000 мг. Плазменная концентрация снижается до первоначального значения в течение 24 часов. Биодоступность после перорального применения повышается, если адеметионин применять между приемами пищи.
Распределение
Объем распределения составляет 0,41 л/кг и 0,44 л/кг для доз адеметионина 100 мг и 500 мг соответственно. Связывание с белками плазмы крови незначительное и составляет ≤5%.
Метаболизм
Реакции, в результате которых производится, усваивается и регенерируется адеметионин, называются циклом адеметионина. На первом этапе этого цикла адеметионинзависимая метилаза использует адеметионин как субстрат для выработки S-аденозил-гомоцистеина, который затем гидролизуется до гомоцистеина и аденозина с помощью S-аденозил-гомоцистеин-гидролазы. Гомоцистеин, со своей стороны, подвергается обратной трансформации в метионин путем переноса метильной группы от 5-метилтетрагидрофолата. В конце концов, метионин может быть превращен в адеметионин, завершая цикл.
Выведение
В радиоизотопных исследованиях при пероральном применении радиоактивно меченого (метил 14С) адеметионина у здоровых добровольцев выведение с мочой радиоактивного вещества составило 15,5 ± 1,5% через 48 часов и выведение с калом составило 23,5 ± 3,5% через 72 часа, при этом в устойчивых пулах оставалось инкорпорировано примерно 60% вещества.
Показания
— Внутрипеченочный холестаз у взрослых, в том числе у больных хроническим гепатитом различной этиологии и цирроз печени;
— внутрипеченочный холестаз у беременных;
— депрессивные синдромы.
Противопоказания
Генетические дефекты, влияющие на метиониновый цикл и/или вызывающие гомоцистинурию и/или гипергомоцистеинемию (например, недостаточность цистатионин бета-синтазы, дефект метаболизма витамина В12).
Повышенная чувствительность к компонентам препарата (см. раздел «Состав»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Сообщалось о развитии серотонинового синдрома у пациента, который применял адеметионин на фоне приема кломипрамина. В связи с этим, хотя возможность взаимодействия предполагается теоретически, следует с осторожностью применять адеметионин одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), препаратами и растительными средствами, содержащими триптофан (см. раздел «Особенности применения»).
Особенности применения
Внутривенное введение следует проводить очень медленно (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Самоубийство/суицидальные мысли
Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, суицидального поведения и суицида (суицидальных происшествий). Риск сохраняется до наступления ремиссии при лечении депрессии. Поскольку в течение первых недель лечения или в течение нескольких недель после начального курса терапии существенное улучшение может не наступить, за пациентами с депрессией необходимо тщательное наблюдение, пока не будет наблюдаться улучшение состояния.
Другие психические заболевания, при которых назначается данный препарат, также могут быть связаны с повышенным риском суицидального поведения. Кроме того, такие заболевания могут быть связаны с тяжелым депрессивным расстройством. При лечении пациентов с тяжелым депрессивным расстройством следует проявлять большую осторожность и принимать такие же меры предосторожности, что и при лечении пациентов с другими психическими заболеваниями.
Поскольку недостаточность витамина В12 и фолиевой кислоты (фолатов) может привести к уменьшению концентрации адеметионина, пациентам из группы риска (анемия, заболевания печени, беременность, вероятность развития витаминной недостаточности из-за других болезней или образа питания, такого как вегетарианство) необходимо регулярно проводить анализ крови для проверки плазменных уровней этих веществ. Если обнаружена недостаточность, рекомендуется лечение витамином В12 и/или фолиевой кислотой (фолатами) до или во время применения адеметионина. В случае невозможности проведения указанных исследований пациентам из группы риска рекомендуется применение витамина В12 и/или фолиевой кислоты (фолатов) в соответствии с инструкциями по применению этих лекарственных средств (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Адеметионин не рекомендуется для применения у пациентов с биполярным психозом. Сообщалось о пациентах, у которых произошел переход от депрессии к гипомании или мании при лечении адеметионином.
Опубликовано одно сообщение о развитии серотонинового синдрома у пациента, который применял адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя возможность взаимодействия предполагается теоретически, следует с осторожностью применять адеметионин одновременно с СИОЗС, трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), препаратами и растительными средствами, содержащими триптофан (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Известно, что эффективность применения адеметионина для лечения депрессии была продемонстрирована в процессе кратковременных клинических наблюдений (3–6 недель). Эффективность применения адеметионина продолжительностью более 6 недель для лечения депрессии неизвестна. Существует много способов лечения депрессии, поэтому пациенты должны проконсультироваться с врачом для определения оптимальной терапии. Пациентов следует предупредить о необходимости информирования врача, если во время терапии адеметионином симптомы их заболевания (депрессии) не проходят или ухудшаются.
Пациенты с депрессией обычно находятся в группе повышенного риска совершения суицида или других серьезных поступков, поэтому нуждаются в тщательном наблюдении и постоянной психиатрической помощи при лечении адеметионином с целью контроля эффективности лечения симптомов депрессии.
Были сообщения про кратковременное появление или усиление чувства тревоги у пациентов, принимавших адеметионин. В большинстве случаев в прерывании терапии не было необходимости. Иногда чувство тревоги исчезало после уменьшения дозы или прекращения терапии.
Влияние на иммунологический анализ гомоцистеина
Адеметионин влияет на иммунологический анализ гомоцистеина, результаты которого могут ошибочно указывать на повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови у пациентов, принимающих адеметионин. В связи с этим таким пациентам рекомендуется применять неиммунологические методы определения уровня гомоцистеина в плазме крови.
Почечная недостаточность. Клинические данные по применению адеметионина пациентам с почечной недостаточностью ограничены. Таким пациентам адеметионин следует применять с осторожностью.
Печеночная недостаточность. Фармакокинетические характеристики не отличаются у здоровых добровольцев и пациентов с хроническими заболеваниями печени.
Пациенты пожилого возраста
Клинические исследования адеметионина не включали достаточное количество пациентов в возрасте старше 65 лет, чтобы установить, есть ли разница в ответе на лечение по сравнению с молодыми пациентами. На основе имеющегося клинического опыта не выявлено различий в реакциях на лечение между пациентами пожилого возраста и молодыми пациентами. В общем подбор дозы для пациентов пожилого возраста необходимо проводить осторожно, начиная с минимальной рекомендованной дозы, учитывая увеличенную частту снижения печеночной, почечной или сердечной функции, наличие сопутствующих патологических состояний и применение лекарственных средств.
Следует контролировать уровень аммиака у пациентов с прециротической или цирротической стадией гипераммониемии, которые применяют адеметионин в форме таблеток.
Вспомогательные вещества
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
Лечение обычно начинают с парентерального введения препарата с последующим применением адеметионина в форме таблеток или сразу с применения таблеток.
Порошок необходимо растворить в специальном прилагаемом растворителе непосредственно перед применением.
Адеметионин не следует смешивать с щелочными растворами или растворами, содержащими ионы кальция.
Если лиофилизированный порошок имеет другой цвет, кроме от белого до желтоватого (из-за наличия трещин во флаконе или из-за влияния повышенной температуры), необходимо воздержаться от его применения.
Начальная терапия
Внутривенно или внутримышечно рекомендуемая доза составляет 5–12 мг/кг массы тела в сутки. Обычная начальная доза составляет 400 мг/сут, общая суточная доза не должна превышать 1000 мг. Продолжительность начальной парентеральной терапии составляет 15–20 дней при лечении депрессивных синдромов и 2 недели при лечении заболеваний печени.
Перорально (внутрь): для приема внутрь следует применять адеметионин в форме таблеток кишечнорастворимых. Рекомендуемая доза составляет 10–25 мг/кг массы тела в сутки. Начальная доза составляет 800 мг/сут (2 таблетки), общая суточная доза не должна превышать 1600 мг (4 таблетки).
Поддерживающая терапия
Применять внутрь по 2–4 таблетки в сутки (800–1600 мг/сут).
Длительность терапии зависит от тяжести и течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
Для внутримышечного или внутривенного применения лиофилизированный порошок растворить в специальном прилагаемом растворителе непосредственно перед применением. Для внутривенного введения необходимую дозу адеметионина нужно дальше развести в 250 мл физиологического раствора или 5% раствора декстрозы (глюкозы) и проводить инфузию медленно в течение 1–2 часов. Неиспользованную часть раствора нужно выбросить.
Пациенты пожилого возраста
Известно, что клинические исследования адеметионина, не включали достаточное количество пациентов в возрасте от 65 лет, для того чтобы можно было определить, есть ли разница в ответе на лечение между пациентами пожилого возраста и молодыми пациентами. Однако из имеющегося клинического опыта не выявлено различий в реакциях на лечение между пациентами пожилого возраста и молодыми пациентами. Лечение пациентов пожилого возраста рекомендуется начинать с минимальной рекомендованной дозы, учитывая снижение печеночной, почечной или сердечной функции, наличие сопутствующих патологических состояний и применение лекарственных средств.
Дети
Безопасность и эффективность применения адеметионина детям не установлены.
Побочные реакции
Чаще всего при лечении адеметионином сообщали про головную боль, диарею и тошноту.
Про следующие побочные реакции сообщали с указанной частотой в процессе клинических исследований адеметионина, а также в спонтанных сообщениях. Побочные реакции классифицированы по системам органов (согласно MedDRA) и по частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100) , редко (≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000).
Со стороны пищеварительной системы: часто — боль в животе, диарея, тошнота; нечасто — сухость во рту, диспепсия, метеоризм, желудочно-кишечная боль, желудочно-кишечное кровотечение, желудочно-кишечные расстройства, рвота, эзофагит; редко — вздутие живота.
Общие нарушения и реакции в месте введения: часто — астения; нечасто — отек, гипертермия, озноб*, реакции в месте введения*, некроз в месте введения*; редко — недомогание.
Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность*, анафилактоидные реакции* или анафилактические реакции (например, гиперемия, одышка, бронхоспазм, боль в спине, дискомфорт в грудной клетке, изменения артериального давления (гипотензия, гипертензия) или частоты пульса (тахикардия, брадикардия))*.
Инфекции и инвазии: нечасто — инфекции мочевыводящих путей.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: нечасто — артралгия, мышечные судороги.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль; нечасто — головокружение, парестезии, дисгевзия*.
Со стороны психики: часто — тревожность, бессонница; нечасто — ажитация, спутанность сознания.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — отек гортани*.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — зуд; нечасто — гипергидроз, ангионевротический отек *, аллергические кожные реакции (например, сыпь, зуд, крапивница, эритема)*.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — приливы, гипотензия, флебит.
Редко сообщалось про суицидальные мысли/поведение у пациентов с депрессивными синдромами (см. раздел «Особенности применения»).
Побочные реакции из спонтанных сообщений, которые наблюдались чаще в спонтанных сообщениях или не наблюдались в процессе клинических исследований, классифицированные по частоте возникновения «нечасто», учитывая то, что верхняя граница 95% доверительного интервала для ожидаемой частоты не превышает 3/Х, где Х = 1922 (общее количество добровольцев в клинических исследованиях адеметионина).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Раствор, полученный после восстановления растворителем, хранить не более 6 часов при температуре 2 °С - 8 °С и не более 2 часов при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
5 флаконов с порошком и 5 ампул с растворителем, по 5 мл в контурной ячейковой упаковке. По одной контурной ячейковой упаковке в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
БИОМЕДИКА ФОСКАМА ИНДУСТРИА КИМИКО ФАРМАСЬЮТИКА СПА.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виа Мороленсе 87, Ферентино (FR), 03013, Италия.