Блефаклин® стерильные салфетки для ежедневной гигиены век и чувствительной кожи (Blephaclean®) (255069) - инструкция по применению Косметические средства
Блефаклин стерильные салфетки для ежедневной гигиены век и чувствительной кожи инструкция по применению
Характеристика
салфетки Блефаклин рекомендованы для ежедневной гигиены век и чувствительной кожи, а также в комплексной терапии:
- при блефарите, для гигиены век и ресниц при конъюнктивите;
- до и после офтальмологических операций и косметических процедур на веках;
- для облегчения симптомов синдрома сухого глаза;
- для снижения риска воспалительных заболеваний глаз у пользователей контактными линзами;
- при ячменях и рецидивирующих халязионах;
- для ежедневной гигиены век при склонности к аллергическим реакциям, у пациентов с системными заболеваниями, сахарным диабетом, нарушениями обмена веществ;
- при поражениях глаз и век, связанных с акне розацеа, себорейным дерматитом;
- при неблагоприятных условиях труда, для удобства в дороге, на пляже и др.
Блефаклин мягко удаляет загрязнения, выделения, пыль и остатки макияжа, не вызывая раздражения глаз и повреждения внешнего слоя эпидермиса. Благодаря продуманной формуле Блефаклин не только очищает кожу, но и увлажняет ее внешний слой.
Чувствительная кожа становится мягче и восстанавливается благодаря содержанию гиалуроновой кислоты (естественный компонент, который увлажняет кожу), каприлоила глицина и экстракта корня ириса флорентийского (регулируют выработку секрета сальных желез), а также центеллы азиатской (тонизирующий эффект). Цинк, каприлоила глицин и экстракт центеллы также обладают мягкими антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Блефаклин не содержит консервантов, парабенов и ароматизаторов.
Можно использовать для детей в возрасте старше 3 мес.
Рекомендации по использованию
1. Гигиена век и ресниц. Откройте пакетик и разверните вложенную в него салфетку. Закройте глаз, осторожно приложите салфетку к векам и основанию ресниц. Мягко помассируйте веко легкими круговыми движениями, аккуратно удаляя корочки, любые выделения или косметику.
2. Гигиена края века. Перед зеркалом осторожно оттяните веко, слегка потянув за ресницы. Тщательно протрите край века свернутой в трубочку салфеткой. Повторите эту операцию на другом глазу, используя новую салфетку. Рекомендовано использовать 2 раза в сутки, утром и вечером.
Не требуется смывать после использования.
Особые указания
для нанесения на кожу. Не предназначено для введения непосредственно в глаза. Не содержит детергентов и консервантов.
Условия хранения
хранить при комнатной температуре.