салфетки Блефаклин рекомендованы для ежедневной гигиены век и чувствительной кожи, а также в комплексной терапии:

при блефарите, для гигиены век и ресниц при конъюнктивите;

до и после офтальмологических операций и косметических процедур на веках;

для облегчения симптомов синдрома сухого глаза;

для снижения риска воспалительных заболеваний глаз у пользователей контактными линзами;

при ячменях и рецидивирующих халязионах;

для ежедневной гигиены век при склонности к аллергическим реакциям, у пациентов с системными заболеваниями, сахарным диабетом, нарушениями обмена веществ;

при поражениях глаз и век, связанных с акне розацеа, себорейным дерматитом;

при неблагоприятных условиях труда, для удобства в дороге, на пляже и др.

Блефаклин мягко удаляет загрязнения, выделения, пыль и остатки макияжа, не вызывая раздражения глаз и повреждения внешнего слоя эпидермиса. Благодаря продуманной формуле Блефаклин не только очищает кожу, но и увлажняет ее внешний слой.

Чувствительная кожа становится мягче и восстанавливается благодаря содержанию гиалуроновой кислоты (естественный компонент, который увлажняет кожу), каприлоила глицина и экстракта корня ириса флорентийского (регулируют выработку секрета сальных желез), а также центеллы азиатской (тонизирующий эффект). Цинк, каприлоила глицин и экстракт центеллы также обладают мягкими антисептическими и противовоспалительными свойствами.

Блефаклин не содержит консервантов, парабенов и ароматизаторов.

Можно использовать для детей в возрасте старше 3 мес.