Нормомед — противовирусный препарат (согласно АТС-классификации относится к противовирусным средствам прямого действия).

В то же время действующее вещество таблеток и сиропа Нормомед — инозин пранобекс — также обладает и иммуномодулирующими свойствами. Впервые инозин пранобекс был применен в клинической практике более половины века назад в США и сегодня это лекарственное средство остается актуальным в лечении и профилактике различных острых и хронических инфекционных заболеваний (Савенкова М.С. и соавт., 2017).

Нормомед: химический состав и механизм действия

По химическому составу инозин пранобекс представляет собой комбинацию инозина и соли 4-ацетамидобензойной кислоты с N,N-диметиламино-2-пропанолом; в соотношение 1:3 (инструкция МЗ Украины). Именно инозин является фармакологическим активным компонентом лекарственного средства, в то время как соль 4-ацетамидобензойной кислоты с N,N-диметиламино-2-пропанолом способствует улучшению поступления инозина в лимфоциты за счет повышения проницаемости их клеточных мембран. Инозин относится к классу пуринов, это нуклеозид. Еще в средине ХХ в. начали исследовать иммуномодулирующие свойства пуринов (Савенкова М.С. и соавт., 2017).

Механизм действия инозина пранобекса изучен не до конца и, по-видимому, является плейотропным (множественным, разносторонним — когда один препарат вызывает различные эффекты) (Sliva J. et al., 2019). Инозин пранобекс стимулирует неспецифический иммунный ответ. В клинических исследованиях было показано, что инозин пранобекс индуцирует реакцию типа Т-хелперных клеток 1-го типа в антиген-активированных клетках, инициирует созревание и дифференцировку Т-лимфоцитов и потенцирует индуцированные лимфопролиферативные ответы (Beran J. et al., 2016). Введение инозина пранобекса преимущественно индуцирует клеточный ответ Th1-типа, увеличение популяции естественных киллеров (NK) и повышение их активности. Хемотаксис нейтрофилов, моноцитов и макрофагов также стимулируется данным лекарственным средством, кроме того, активируется фагоцитоз, стимулируется выработка иммуноглобулина G (IgG) и поверхностных клеточных маркеров системы комплемента (комплекс белков, участвующих в иммунных реакциях, состоит из белков плазмы крови и регуляторных белков, экспрессируемых на поверхностях клеток) (Sliva J. et al., 2019). Он модулирует также функции Т-лимфоцитов, супрессоров CD8+ и CD4+-хелперов (Beran J. et al., 2016). На гуморальное звено иммунитета инозин пранобекс воздействует преимущественно за счет стимуляции дифференцировки В-лимфоцитов в плазматические клетки и увеличения продукции антител (Sliva J. et al., 2019).

Инозин пранобекс также индуцирует продукцию интерлейкина-1 (ИЛ-1) и интерлейкина-2 (ИЛ-2), а также повышает экспрессию рецептора ИЛ-2 in vitro (Beran J. et al., 2016), обладает антиоксидантными свойствами (снижает продукцию супероксидных радикалов нейтрофилами) (Караулов А.В., 2015).

В исследованиях установлено, что инозин пранобекс in vitro на культурах клеток препятствует репликации некоторых РНК- и ДНК-вирусов, среди них вирус простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирус, аденовирусы, вирус коровьей оспы, полиовирус, вирусы гриппа типов A и B, риновирус, вирус бешенства и вирус восточного энцефалита лошадей (Sliva J. et al., 2019). Выявлено, что данный эффект обусловлен тем, что препарат вызывает стерическую модификацию рибосомной структуры клетки человека, тем самым обеспечивая преимущество клеточной РНК-хозяина перед вирусной РНК снижает синтез последней на рибосомах инфицированных клеток (Sliva J. et al., 2019).

Острые респираторные инфекции: в каких случаях актуален Нормомед?

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) ежегодно приводят к 3,9 млн случаев летального исхода в мире. Среди возбудителей ОРЗ вирусы гриппа (типы A и B), парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус (RSV), метапневмовирус (типы A и B), коронавирус, риновирус, энтеровирус, реовирус, бокавирус и аденовирус, а также бактериальные патогены, в первую очередь Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenza. Грипп — это острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), которая поражает 5–15% взрослого населения мира в год и приводит к около 0,25–0,5 млн случаев летального исхода во всем мире ежегодно. Общими для большинства ОРЗ симптомами являются лихорадка, боль в горле, насморк и кашель, поэтому установить этиологию заболевания, основываясь только на клинических данных, как правило, невозможно, и ОРЗ требуют эффективного эмпирического лечения. Назначение же антибиотиков в большинстве случаев неэффективно, поскольку подавляющее большинство ОРЗ вызывается вирусами. Кроме того, необоснованное применение антибактериальных средств может привести к развитию побочных эффектов и устойчивости бактериальный патогенов к антибиотикам (Beran J. et al., 2016). В исследованиях продемонстрирована эффективность применения инозина пранобекса в терапии гриппа и ОРЗ. Его применение способствовало сокращению количества дней нетрудоспособности и субъективному улучшению самочувствия больных (Sliva J. et al., 2019).

В одном из исследований in vitro оценивалось противовирусное действие инозина пранобекса в отношении вирусов, относящихся к семейству аденовирусов (Adenoviridae). Выявлено, что данный препарат ингибирует репликацию аденовирусов и приводит к снижению его концентрации в клетках линии A549 (линия клеток карциномы легких человека, применяемая в вирусологических исследованиях). Также был установлен синергический противовирусный эффект исследуемого препарата и IFN-α. Это позволяет предположить, что комбинированная терапия данными лекарственными средствами позволит повысить терапевтическую эффективность лечения аденовирусной инфекции без усиления токсических эффектов (Majewska A. et al., 2015).

Частые респираторные инфекции способствуют повышению риска развития атопических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы, в связи с чем целесообразно назначение иммуномодулирующих препаратов с профилактической целью. Поскольку инозин обладает такими свойствами, а также дополнительно проявляет противовоспалительный и антигипоксический эффекты, а его хорошая переносимость продемонстрирована во многих исследованиях, он показан к применению у пациентов, склонных к частым респираторным инфекциям (Караулов А.В., 2015). В одном из исследований продемонстрировано, что в группе пациентов, принимавших профилактически инозин пранобекс, частота обострений хронического бронхита сокращалась в 2,3 раза, обострений хронического фарингита — в 2,5 раза, а заболеваемость ОРЗ — в 3 раза по сравнению с группой пациентов, принимавших плацебо (Татаурщикова Н.С., 2018).

Нормомед: адъювантная терапия герпетической инфекции

Вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типа (ВПГ-1 и ВПГ-2) относятся к подсемейству Alphaherpesvirinae семейства Herpesviridae. ВПГ-1 обычно вызывает орофациальную инфекцию, тогда как ВПГ-2 передается в основном половым путем и вызывает генитальную инфекцию. В то же время ВПГ-1 также может обусловливать поражение половых органов. При этом возможно торпидное, латентное течение инфекции с частыми рецидивами, проявляющимися поражениями одного и того же дерматома. По данным 2012 г., 67% населения во всем мире инфицировано ВПГ. Ежегодно регистрируется около 118 млн новых случаев инфицирования ВПГ. Ацикловир считается препаратом выбора для инфекций, вызванных ВПГ-1 и ВПГ-2, однако в последние годы возросла частота случаев устойчивости ВПГ к ацикловиру (Majewska A. et al., 2016).

Инозин пранобекс нашел свое применение в качестве адъювантной терапии инфекций, вызванных ВПГ (Sliva J. et al., 2019). Установлено, что он ингибирует репликацию ВПГ-1 в различных клеточных линиях, в то время как комбинация данного лекарственного средства и интерферона-α (IFN-α) демонстрирует более высокую эффективность, нежели каждый из препаратов по отдельности (Majewska A. et al., 2016).

Нормомед: другие сферы применения

При лечении остроконечных кондилом комбинированное применение инозина пранобекса и традиционной консервативной терапии привело к значительному повышению показателей излечения по сравнению с таковыми при традиционном консервативном лечении и приеме плацебо (Sliva J. et al., 2019). В клиническом исследовании с участием 55 пациентов была подтверждена эффективность включения инозина пранобекса в комплексную терапию резистентных генитальных остроконечных кондилом (Davidson-Parker J. et al., 1988).

Адъювантная терапия данным лекарственным средством вирусного гепатита В способствует сокращению сроков лечения и выздоровлению большего числа больных по сравнению с пациентами, не получавшими дополнительно инозин пранобекс. При хронических инфекционных заболеваниях рекомендуются длительная терапия или же назначение повторных курсов приема инозина пранобекса (Sliva J. et al., 2019).

Нормомед: заключение

Нормомед (INN — инозин пранобекс) широко применяется как в терапевтической, так и в педиатрической практике. Инозин пранобекс влияет как на гуморальные, так и на клеточно-опосредованные иммунные реакции. В настоящее время он разрешен к применению в более чем 70 странах мира для включения в схемы лечения различных вирусных заболеваний, включая ветряную оспу, инфекции, вызванные ВПГ и вирусом папилломы человека, цитомегаловирусную инфекцию, инфекционный мононуклеоз (вызванный вирусом Эпштейна — Барр), ОРЗ и грипп, корь и такие редкие инфекционные заболевания, как подострый склерозирующий панэнцефалит. При этом инозин пранобекс обладает хорошим профилем безопасности (Sliva J. et al., 2019). В исследованиях продемонстрирована целесообразность профилактического приема данного препарата. Так, его применение позволяет снизить частоту рецидивов хронических заболеваний дыхательных путей (включая хронический бронхит, фарингит), частоту обострений инфекций, вызванных ВПГ-1 и ВПГ-2, заболеваемость ОРЗ (Татаурщикова Н.С., 2018).