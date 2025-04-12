Ризамигрен (Risamigren)
Ризамигрен инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ризатриптан;
1 таблетка содержит ризатриптана бензоата в пересчете на ризатриптан 5 мг или 10 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал прежелатинизированный; целлюлоза микрокристаллическая; магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при мигрени. Селективные агонисты 5НТ1-рецепторов серотонина. Ризатриптан.
Код АТС N02C C04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ризатриптан селективно с высокой аффинностью связывается с 5-HT1B- и 5-HT1D-рецепторами человека и оказывает незначительное или вовсе не оказывает фармакологический эффект с 5-HT2-, 5-HT3-, адренорецепторами альфа1, альфа2 или бета, дофаминовыми D1, D2, Н1-, мускариновыми или бензодиазепиновым рецепторами.
Терапевтический эффект ризатриптана в лечении мигренозной головной боли может быть обусловлен его эффектом агониста 5-НТ1В- и 5-HT1D-рецепторов, находящихся на экстрацеребральных внутричерепных сосудах, которые расширяются во время мигренозного приступа, и на тройничном нерве, который иннервирует их. Активация данных 5-НТ1В- и 5-HT1D-рецепторов может привести к сужению внутричерепных кровеносных сосудов, которые вызывают боль, и к ингибированию высвобождения нейропептида, которое приводит к уменьшению воспаления в чувствительных тканях и ослабление передачи болевого импульса центральным тройничным нервом.
Препарат снижает функциональную недееспособность и устраняет тошноту, светобоязнь и фотофобия, обусловленные мигренозным приступа. Препарат эффективен в лечении менструальной мигрени, то есть мигрени, которая возникает в течение 3 дней до или после начала менструации.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Ризатриптан быстро и полностью всасывается после приема внутрь. Биодоступность составляет около 40–45%, средняя максимальная концентрация в плазме крови (Сmax) достигается через 1–1,5 часа (Тmax). Назначение препарата вместе с завтраком с высоким содержанием жиров не влияло на степень абсорбции ризатриптана, но абсорбция откладывалась примерно на один час.
Распределение
Ризатриптан минимально связывается (14%) с белками плазмы крови. Объем распределения составляет около 140 литров у мужчин и 110 литров у женщин.
Биотрансформация
Основное направление метаболизма ризатриптана — это окислительное дезаминирование моноаминооксидазой-А (МАО-А) до метаболита индолуксусной кислоты, которая не обладает фармакологической активностью. N-монодесметилризатриптан, метаболит с активностью в отношении рецепторов 5-НТ1В/1D, подобною исходного соединения, образуется в небольшом количестве и не обусловливает в значительной мере фармакодинамическую активность ризатриптана. Плазменная концентрация N-монодесметилризатриптана составляет около 14% исходного соединения, и он выводится с подобной скоростью. Другие метаболиты, образующиеся в незначительном количестве, включают N-оксид, 6-гидроксипроизводное и сульфатный конъюгат 6-гидроксиметаболита. Ни один из этих метаболитов не является фармакологически активным. После приема ризатриптана, меченого углеродом 14С, ризатриптан составлял около 17% радиоактивных соединений в циркулирующей плазме крови.
Выведение
Период полувыведения ризатриптана у мужчин и женщин составляет в среднем 2–3 часа. Клиренс ризатриптана составляет около 1000–1500 мл/мин у мужчин и 900–1100 мл/мин у женщин; около 20–30% этого составляет почечный клиренс. После приема ризатриптана, меченого углеродом 14С, около 80% радиоактивных веществ выводилось с мочой и около 10% дозы выводилось с калом. Это указывает на то, что метаболиты выводятся в основном почками. Учитывая пресистемный метаболизм, около 14% перорально принятой дозы выводится с мочой, составляет неизмененный ризатриптан, тогда как 51% — метаболит индолуксусной кислоты. Не более 1% выводится с мочой в виде N-монодесметил-метаболита.
При приеме ризатриптана в максимальном режиме дозирования его накопления в плазме крови не происходит.
Показания
Неотложное лечение головной боли при приступах мигрени с аурой или без ауры.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к ризатриптану или к любому из вспомогательных веществ препарата. Одновременный прием ингибиторов МАО или прием в течение двух недель после прекращения терапии ингибиторами МАО. Тяжелая печеночная или тяжелая почечная недостаточность. Преходящие нарушения мозгового кровообращения или транзиторная ишемическая атака. Артериальная гипертензия умеренной или тяжелой степени или неконтролируемая артериальная гипертензия легкой степени. Заболевания коронарных артерий, включая ишемическую болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда в анамнезе, документально подтверждена безболевая ишемия миокарда) симптомы, характерные для ишемической болезни сердца; стенокардия Принцметала. Заболевания периферических сосудов. Одновременное применение эрготамина, его производных (включая метисергид) или других агонистов 5-НТ1В/1D-рецепторов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Эрготамин, его производные (включая метисергид), другие агонисты 5-НТ 1В/1D-рецепторов (суматриптан, золмитриптан, наратриптан). Из-за аддитивного эффекта при одновременном приеме с ризатриптаном увеличивается риск вазоконстрикции коронарных артерий и гипертонического эффекта. Такая комбинация противопоказана (см. раздел «Противопоказания»).
Ингибиторы МАО. Ризатриптан метаболизируется МАО подтипа «А». Плазменные концентрации ризатриптана и его активного N-монодесметилметаболита увеличивались при одновременном приеме селективных обратимых ингибиторов МАО-А. Похожие или более выражены эффекты ожидаются от неселективных обратимых (линезолид) или необратимых ингибиторов МАО. Из-за риска вазоконстрикции коронарных артерий и гипертонического эффекта назначения препарата пациентам, принимающим ингибиторы МАО, противопоказано (см. «Противопоказания»).
Блокаторы β-адренорецепторов. Плазменная концентрация ризатриптана может повышаться при одновременном приеме пропранолола. Это повышение, вероятно, связано с пресистемным метаболическим взаимодействием между двумя препаратами, поскольку МАО-А участвует в метаболизме как ризатриптана, так и пропранолола. Это взаимодействие приводит к увеличению AUC и Cmax в среднем на 70–80%. Пациенты, принимающие пропранолол, должны применять дозу ризатриптана 5 мг.
Известно, что надолол и метопролол не изменяют концентрацию ризатриптана в плазме крови.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина/ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗС/ИОЗСН). Наблюдались симптомы серотонинового синдрома (включая изменение психического состояния, вегетативную нестабильность и нервно-мышечные нарушения) после применения препаратов данных групп и триптанов.
Ризатриптан ингибирует цитохром P450 (CYP) 2D6 in vitro. Нужно учитывать потенциальные взаимодействия при назначении ризатриптана пациентам, принимающим препараты, которые метаболизируются CYP 2D6.
Особенности применения
Препарат следует назначать только пациентам с четко установленным диагнозом мигрени. Препарат не следует назначать пациентам с базилярной или гемиплегической мигренью.
Препарат не следует принимать для лечения атипичной головной боли, которая может быть связана с потенциально опасными медицинскими состояниями (острое нарушение мозгового кровообращения, разрыв аневризмы), при которых цереброваскулярная вазоконстрикция может ухудшить состояние.
Прием ризатриптана может быть связан с преходящими симптомами, включают боль и чувство стеснения в грудной клетке, которые могут усиливаться и распространяться на горло. Если подобные симптомы дают основание заподозрить ишемической болезнью сердца, нужно прекратить прием препарата и провести обследование.
Как и другие агонисты 5-НТ1В/1D-рецепторов, ризатриптан не следует назначать без предварительного обследования пациентам с подозрением на сердечные заболевания или пациентам с риском ишемической болезни сердца (включая пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, курильщиков или пациентов, принимающих заместительную никотиновую терапию, мужчин в возрасте старше 40 лет, женщин после менопаузы, пациентов с блокадой ножек пучка Гиса и пациентов с ишемической болезнью сердца в семейном анамнезе). Не каждый случай болезни сердца может быть определен при обследовании сердца, и в очень редких случаях у пациентов без диагностированных сердечно-сосудистых нарушений при назначении агонистов 5-НТ1В/1D-рецепторов случаются серьезные нарушения со стороны сердца. Препарат не следует назначать при ишемической болезни сердца.
Прием агонистов 5-НТ1В/1D-рецепторов был связан с коронарным вазоспазмом. В редких случаях наблюдались ишемия или инфаркт миокарда во время приема агонистов 5-НТ1В/1D-рецепторов, в том числе ризатриптана. Не следует одновременно принимать с препаратом другие агонисты 5-НТ 1В/1D-рецепторов (в том числе суматриптан).
Рекомендуется подождать минимум 6 часов после приема ризатриптана, прежде чем принимать препараты производные эрготамина (эрготамин, дигидроэрготамин или метисергид). После применения препаратов эрготамина ризатриптан следует принимать не ранее чем через 24 часа. Хотя аддитивные вазоспастические эффекты не наблюдалось при применении здоровыми мужчинам ризатриптана перорально и эрготамина парентерально, такие аддитивные эффекты теоретически возможны.
Серотониновый синдром (включая изменения психического состояния, вегетативную нестабильность и нервно-мышечные нарушения) наблюдался при одновременном приеме с триптанами, СИОЗС, ИОЗСН. Эти реакции могут быть серьезными. Если одновременное лечение ризатриптаном и СИОЗС или ИОЗСН клинически оправдано, рекомендуется соответствующее обследование пациента, особенно в начале лечения, при увеличении дозы или при назначении другого серотонинергического препарата.
Побочные эффекты могут наблюдаться чаще при одновременном приеме триптанов (агонистов 5-НТ1В/1D-рецепторов) и препаратов зверобоя (Hypericum perforatum).
Ангионевротический отек (отек лица, языка, гортани) возможен у пациентов, которые лечатся триптанами, в том числе ризатриптаном. При возникновении отека языка или гортани пациенту нужен медицинский надзор до исчезновения данных симптомов. Следует немедленно прекратить применение препарата и перейти на терапию препаратом другой фармакологической группы.
Препарат содержит лактозу, поэтому, если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Нужно учитывать потенциальное взаимодействие при назначении ризатриптана пациентам, принимающим препараты, которые метаболизируются CYP 2D6.
Длительное применение обезболивающих средств может усиливать головную боль. Если наблюдается такая ситуация, необходимо получить рекомендации врача, а терапию ризатриптаном прекратить. Диагноз головной боли, вызванной чрезмерной медикаментозной терапией, следует заподозрить у пациентов с частой (или ежедневной) головной болью, несмотря (или благодаря) на регулярное применение препаратов от головной боли.
Способ применения и дозы
Препарат не следует применять для профилактики.
Таблетки следует глотать целиком, запивая водой.
При одновременном приеме с пищей абсорбция ризатриптана откладывается примерно на 1 час, из-за чего откладывается и терапевтический эффект.
Рекомендуемая доза для взрослых составляет 10 мг. Промежуток между приемом двух доз должен составлять не менее 2 часов; за 24 часа следует принимать не более 2 доз.
При головной боли, которая повторяется в течение следующих 24 часов. Если головная боль возвращается после устранения первого приступа мигрени может быть принята повторная доза с учетом высоких дозах.
При отсутствии ответа на лечение. Если пациент не отвечает на первую дозу, не следует принимать повторную дозу для устранения того самого приступа мигрени. У пациентов с отсутствующим ответом на лечение приступа, скорее всего, будет подлежать лечению следующий приступ.
Некоторым пациентам следует принимать меньшую (5 мг) дозу препарата, в частности:
- пациентам, принимающим пропранолол; прием ризатриптана нужно отложить минимум на 2 часа после приема пропранолола;
- пациентам с почечной недостаточностью легкой или умеренной степени;
- пациентам с печеночной недостаточностью легкой или умеренной степени.
Между приемом доз должен быть промежуток не менее 2 часов, за период 24 часа следует принимать не более двух доз.
Пациенты в возрасте старше 65 лет. Безопасность и эффективность применения ризатриптана у пациентов в возрасте старше 65 лет не были систематически оценены.
Дети
Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены.
Побочные реакции
Побочные реакции классифицируются по частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), единичные (≥1/10000, <1/1000), редко (≤1/10000), частота неизвестна (частоту нельзя оценить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: единичные — реакции гиперчувствительности, анафилаксия/анафилактоидные реакции.
Психические расстройства: нечасто — дезориентация, бессонница, раздражительность.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение, сонливость, парестезии, головная боль, гипестезия, снижение умственной активности, тремор; нечасто — атаксия, вертиго, дисгевзия/нарушение вкусовых ощущений; единичные — обмороки; частота неизвестна — судороги, серотониновый синдром.
Со стороны органов зрения: нечасто — нечеткость зрения.
Со стороны сердца: часто — пальпитация, тахикардия; нечасто — аритмия, отклонения на ЭКГ; единичные — брадикардия; частота неизвестна — ишемия или инфаркт миокарда (большинство этих побочных эффектов наблюдались у пациентов с повышенным риском ишемической болезни сердца).
Со стороны сосудов: часто — приливы крови; нечасто — гипертензия; единичные — нарушение мозгового кровообращения (большинство этих побочных эффектов встречались у пациентов с установленными факторами риска ишемической болезни сердца); частота неизвестна — периферическая ишемия сосудов.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — дискомфорт в горле, одышка; единичные — хрипы.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто — тошнота, сухость во рту, рвота, диарея; нечасто — жажда, диспепсия; частота неизвестна — ишемический колит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — гиперемия, потливость; нечасто — зуд, крапивница, ангионевротический отек (отек лица, языка, глотки), сыпь; частота неизвестна — токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: часто — ощущение тяжести; нечасто — боль в шее, скованность в разных участках, ригидность, мышечная слабость, боль лица, миалгия.
Общие нарушения: часто — астения/усталость, боль в животе или груди.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 или по 3 таблетки в блистере, 1 блистер с 1 таблеткой или 1 блистер с 3 таблетками в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.