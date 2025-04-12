Фармакодинамика.

Ризатриптан селективно с высокой аффинностью связывается с 5-HT1B- и 5-HT1D-рецепторами человека и оказывает незначительное или вовсе не оказывает фармакологический эффект с 5-HT2-, 5-HT3-, адренорецепторами альфа1, альфа2 или бета, дофаминовыми D1, D2, Н1-, мускариновыми или бензодиазепиновым рецепторами.

Терапевтический эффект ризатриптана в лечении мигренозной головной боли может быть обусловлен его эффектом агониста 5-НТ1В- и 5-HT1D-рецепторов, находящихся на экстрацеребральных внутричерепных сосудах, которые расширяются во время мигренозного приступа, и на тройничном нерве, который иннервирует их. Активация данных 5-НТ1В- и 5-HT1D-рецепторов может привести к сужению внутричерепных кровеносных сосудов, которые вызывают боль, и к ингибированию высвобождения нейропептида, которое приводит к уменьшению воспаления в чувствительных тканях и ослабление передачи болевого импульса центральным тройничным нервом.

Препарат снижает функциональную недееспособность и устраняет тошноту, светобоязнь и фотофобия, обусловленные мигренозным приступа. Препарат эффективен в лечении менструальной мигрени, то есть мигрени, которая возникает в течение 3 дней до или после начала менструации.

Фармакокинетика.

Абсорбция

Ризатриптан быстро и полностью всасывается после приема внутрь. Биодоступность составляет около 40–45%, средняя максимальная концентрация в плазме крови (Сmax) достигается через 1–1,5 часа (Тmax). Назначение препарата вместе с завтраком с высоким содержанием жиров не влияло на степень абсорбции ризатриптана, но абсорбция откладывалась примерно на один час.

Распределение

Ризатриптан минимально связывается (14%) с белками плазмы крови. Объем распределения составляет около 140 литров у мужчин и 110 литров у женщин.

Биотрансформация

Основное направление метаболизма ризатриптана — это окислительное дезаминирование моноаминооксидазой-А (МАО-А) до метаболита индолуксусной кислоты, которая не обладает фармакологической активностью. N-монодесметилризатриптан, метаболит с активностью в отношении рецепторов 5-НТ1В/1D, подобною исходного соединения, образуется в небольшом количестве и не обусловливает в значительной мере фармакодинамическую активность ризатриптана. Плазменная концентрация N-монодесметилризатриптана составляет около 14% исходного соединения, и он выводится с подобной скоростью. Другие метаболиты, образующиеся в незначительном количестве, включают N-оксид, 6-гидроксипроизводное и сульфатный конъюгат 6-гидроксиметаболита. Ни один из этих метаболитов не является фармакологически активным. После приема ризатриптана, меченого углеродом 14С, ризатриптан составлял около 17% радиоактивных соединений в циркулирующей плазме крови.

Выведение

Период полувыведения ризатриптана у мужчин и женщин составляет в среднем 2–3 часа. Клиренс ризатриптана составляет около 1000–1500 мл/мин у мужчин и 900–1100 мл/мин у женщин; около 20–30% этого составляет почечный клиренс. После приема ризатриптана, меченого углеродом 14С, около 80% радиоактивных веществ выводилось с мочой и около 10% дозы выводилось с калом. Это указывает на то, что метаболиты выводятся в основном почками. Учитывая пресистемный метаболизм, около 14% перорально принятой дозы выводится с мочой, составляет неизмененный ризатриптан, тогда как 51% — метаболит индолуксусной кислоты. Не более 1% выводится с мочой в виде N-монодесметил-метаболита.

При приеме ризатриптана в максимальном режиме дозирования его накопления в плазме крови не происходит.