ризатриптан — противомигренозное средство, селективный агонист 1B/1D-рецепторов 5-гидрокситриптамина (5-НТ 1B/1D -рецепторов). Имеет слабый аффинитет к другим подтипам рецепторов 5-гидрокситриптамина (5-НТ 1A , 5-НТ 1E , 5-НТ 1F ), α- и β-адренергических, дофаминовых, бензодиазепиновых, гистаминовых и М-холинорецепторов.

Как полагают, основным этиологическим фактором мигрени является локальная краниальная вазодилатация и/или выделение вазоактивных и провоспалительных пептидов из сенсорных нервных окончаний в системе тройничного нерва. Взаимодействуя с 5-НТ 1B/1D -рецепторами, расположенными в интракраниальных экстрацеребральных сосудах, ризатриптан вызывает вазоконстрикцию, тормозит выделение нейропептидов из нервных окончаний и уменьшает передачу ноцицептивных импульсов в системе тройничного нерва.

Абсолютная биодоступность после приема внутрь — около 45%. C max в плазме крови достигается через 1–1,5 ч после приема. Прием пищи не оказывает значимого влияния на фармакокинетику ризатриптана. T ½ — 2–3 ч. Средний объем распределения составляет приблизительно 140 л у мужчин и 110 л — у женщин. Связывание с белками плазмы крови незначительное (около 14%).

Первичный метаболизм ризатриптана осуществляется путем окислительного дезаминирования с участием МАО-А с образованием неактивного метаболита. Образуется также в небольшом количестве N-монодесметил-ризатриптан, который обладает фармакологической активностью, близкой к таковой исходного соединения. Концентрация N-монодесметил-ризатриптана в плазме крови составляет около 14% концентрации исходного соединения. Прочие метаболиты, образующиеся в незначительном количестве (N-оксид, 6-гидроксиметаболит и его сульфатные конъюгаты), не обладают агонистической активностью в отношении 5-НТ 1B/1D -рецепторов.

С мочой выводится 82% ризатриптана (из них 51% — в неизмененном виде), с калом — 12%.