РИЗАТРИПТАН (RIZATRIPTANUM) Действующее вещество
ризатриптан — противомигренозное средство, селективный агонист 1B/1D-рецепторов 5-гидрокситриптамина (5-НТ1B/1D-рецепторов). Имеет слабый аффинитет к другим подтипам рецепторов 5-гидрокситриптамина (5-НТ1A, 5-НТ1E, 5-НТ1F), α- и β-адренергических, дофаминовых, бензодиазепиновых, гистаминовых и М-холинорецепторов.
Как полагают, основным этиологическим фактором мигрени является локальная краниальная вазодилатация и/или выделение вазоактивных и провоспалительных пептидов из сенсорных нервных окончаний в системе тройничного нерва. Взаимодействуя с 5-НТ1B/1D-рецепторами, расположенными в интракраниальных экстрацеребральных сосудах, ризатриптан вызывает вазоконстрикцию, тормозит выделение нейропептидов из нервных окончаний и уменьшает передачу ноцицептивных импульсов в системе тройничного нерва.
Абсолютная биодоступность после приема внутрь — около 45%. Cmax в плазме крови достигается через 1–1,5 ч после приема. Прием пищи не оказывает значимого влияния на фармакокинетику ризатриптана. T½ — 2–3 ч. Средний объем распределения составляет приблизительно 140 л у мужчин и 110 л — у женщин. Связывание с белками плазмы крови незначительное (около 14%).
Первичный метаболизм ризатриптана осуществляется путем окислительного дезаминирования с участием МАО-А с образованием неактивного метаболита. Образуется также в небольшом количестве N-монодесметил-ризатриптан, который обладает фармакологической активностью, близкой к таковой исходного соединения. Концентрация N-монодесметил-ризатриптана в плазме крови составляет около 14% концентрации исходного соединения. Прочие метаболиты, образующиеся в незначительном количестве (N-оксид, 6-гидроксиметаболит и его сульфатные конъюгаты), не обладают агонистической активностью в отношении 5-НТ1B/1D-рецепторов.
С мочой выводится 82% ризатриптана (из них 51% — в неизмененном виде), с калом — 12%.
купирование приступов мигрени (с аурой или без нее) у взрослых.
дозу устанавливают индивидуально. Обычно назначают 5–10 мг ризатриптана на прием при приступе мигрени. Повторный прием ризатриптана возможен не ранее чем через 2 ч. Максимальная суточная доза составляет 30 мг.
ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда в анамнезе, документированная бессимптомная ишемия миокарда, стенокардия Принцметала) и другие органические заболевания сердца, неконтролируемая АГ, повышенная чувствительность к ризатриптану.
повышенная утомляемость, астения, сонливость, головокружение, головная боль, парестезия, боль в грудной области, тошнота. Редко — отек лица и языка, лихорадка, ортостатические реакции, тахикардия или брадикардия, АГ, аритмия, диарея, жажда, дисфагия, отрыжка кислым, метеоризм, анорексия, гастрит, мышечная слабость, миалгия, артралгия, повышенная возбудимость, бессонница, депрессия, дезориентация, атаксия, дизартрия, ухудшение памяти, ажитация и гиперестезия, нечеткость зрения, шум в ушах, ксерофтальмия, фотофобия, кожный зуд, сыпь, крапивница, фотосенсибилизация.
При использовании агонистов 5-НТ1-рецепторов описаны единичные случаи коронароспазма, транзиторной ишемии миокарда, желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков.
ризатриптан не применяют для профилактики приступов мигрени, а также для лечения при базилярной и гемиплегической мигрени.
С особой осторожностью рекомендуется назначать при наличии факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний — ожирение, курение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, период менопаузы, указания на заболевания сердечно-сосудистой системы в анамнезе.
С осторожностью применяют у больных с почечной недостаточностью, поскольку клиренс ризатриптана у них снижен.
Адекватные и хорошо контролируемые клинические испытания безопасности и эффективности ризатриптана у беременных не проводили, поэтому его можно назначать в период беременности только в том случае, если предполагаемая польза для будущей матери превышает потенциальный риск для плода.
Неизвестно, экскретируется ли ризатриптан с грудным молоком, поэтому при его применении рекомендуется прекратить грудное вскармливание.
Безопасность и эффективность ризатриптана в педиатрической практике не установлены.
Фармакокинетика ризатриптана у лиц пожилого возраста не отличается от таковой у пациентов более молодого возраста.
концентрация ризатриптана в плазме крови может повышаться при одновременном применении с селективными ингибиторами МАО типа А (например моклобемидом) или неселективными ингибиторами МАО (например изокарбоксазидом, паргилином). Интервал между применением ризатриптана после отмены ингибиторов МАО должен составлять не менее 2 нед. Фармакокинетических взаимодействий с ингибиторами МАО типа В не выявлено.
Одновременный прием пропранолола почти на 70% повышает концентрацию ризатриптана в плазме крови. Фармакокинетических взаимодействий с надололом и метопрололом не выявлено.
Селективный ингибитор обратного нейронального захвата серотонина пароксетин не влияет на фармакокинетический профиль ризатриптана при одновременном применении.
При сочетанном применении с пероральными контрацептивами ризатриптан не оказывал влияния на концентрацию в плазме крови этинилэстрадиола и норэтиндрона.
Ризатриптан не следует применять в течение 24 ч после приема других агонистов рецепторов 5-гидрокситриптамина, эрготаминсодержащих средств и других алкалоидов спорыньи (дигидроэрготамин, метизергид).
ризатриптан в дозе 40 мг в 1–2 приема обычно хорошо переносится; наиболее частыми побочными эффектами являются головокружение и сонливость.
В клинических исследованиях при применении ризатриптана в кумулятивной дозе 80 мг в течение 4 ч отмечали брадикардию, AV-блокаду, синкопе, головокружение, рвоту. Возможны также АГ и другие симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы.
Показано промывание желудка, введение активированного угля, клиническое наблюдение и ЭКГ-мониторирование в течение 12 ч после передозировки даже при отсутствии ее симптомов.
Влияние гемо- или перитонеального диализа на уровень ризатриптана в плазме крови не установлено.