Артериальная гипертензия и гипертонический криз

До начала лечения препаратом Инлита артериальное давление пациента должно быть хорошо контролируемым. Необходимо наблюдать за пациентами для своевременного выявления развития артериальной гипертензии и при необходимости проводить лечение стандартными гипотензивными препаратами. Если, несмотря на применение гипотензивных препаратов, у пациента развивается стойкая артериальная гипертензия, то следует снизить дозу препарата Инлита. Если у пациента возникла стойкая артериальная гипертензия в тяжелой форме, несмотря на лечение гипотензивными препаратами, и снижение дозы препарата Инлита не дает эффекта, следует прекратить применение препарата. Возможность окончательной отмены препарата Инлита следует также рассмотреть в случае возникновения у пациента признаков гипертонического криза. В случае временного прекращения лечения препаратом Инлита необходимо контролировать состояние пациентов, одновременно принимающих гипотензивные препараты, с целью своевременного выявления гипотонии (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Артериальная тромбоэмболия

В ходе клинических исследований с применением препарата Инлита были зарегистрированы случаи артериальной тромбоэмболии (включая транзиторные ишемические атаки, нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и окклюзии артерии сетчатки), в т. ч. с летальным исходом.

Препарат Инлита следует с осторожностью применять у пациентов, имевших в анамнезе подобные явления или входящих в группу риска возникновения этих явлений. Применение препарата Инлита для лечения пациентов, у которых в течение предыдущих 12 месяцев наблюдалась артериальная тромбоэмболия, не исследовалось.

Венозная тромбоэмболия

Во время клинических исследований сообщалось о случаях венозной тромбоэмболии (в том числе эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен, окклюзии и тромбоза вен сетчатки), в т.ч. с летальным исходом.

Препарат Инлита следует с осторожностью применять у пациентов, имевших в анамнезе подобные явления или входящих в группу риска возникновения этих явлений. Применение препарата Инлита для лечения пациентов, у которых в течение предыдущих 6 месяцев наблюдалась венозная тромбоэмболия, не исследовалась.

Повышение гемоглобина или гематокрита

Во время лечения акситинибом возможно повышение гемоглобина или гематокрита, что отражает увеличение массы эритроцитов. Увеличение массы эритроцитов может увеличить риск эмболических и тромботических явлений.

Гемоглобин или гематокрит следует контролировать до начала и периодически на протяжении всего лечения акситинибом. Если гемоглобин или гематокрит превышают нормальный уровень, пациентам следует назначить лечение в соответствии со стандартной медицинской практики для снижения уровня гемоглобина или гематокрита до приемлемого уровня.

Кровотечение

Сообщалось о возникновении кровотечений, таких как кровоизлияния в мозг, гематурия, кровохаркание, кровотечения из нижних отделов пищеварительного тракта и мелена, кровотечение с летальным исходом.

Применение препарата Инлита пациентам, которые имеют признаки наличия нелеченных метастазов в головном мозге или недавнего активного кровотечения из пищеварительного тракта, не исследовалось. Таким пациентам не следует назначать этот препарат. При наличии любого кровотечения, требующего медицинского вмешательства, следует временно прекратить лечение препаратом Инлита.

Сердечная недостаточность

В рамках контролируемого клинического исследования применения препарата Инлита для лечения пациентов с почечноклеточным раком сердечная недостаточность наблюдалась у 6/359 пациентов (2%), получавших препарат Инлита, и у 3/355 пациентов (1%), получавших сорафениб. Сердечная недостаточность степени 3/4 наблюдалась у 2/359 пациентов (1%), получавших препарат Инлита, и у 1/355 пациентов (<1%), получавших сорафениб. Cердечная недостаточность с летальным исходом наблюдалась у 2/359 пациентов (1%), получавших препарат Инлита, и у 1/355 пациентов (<1%), получавших сорафениб. В течение всего лечения препаратом Инлита следует проводить мониторинг появления симптомов сердечной недостаточности. Лечение сердечной недостаточности может требовать окончательного прекращения применения препарата Инлита.

Перфорации пищеварительного тракта и образование фистулы

Во время клинических исследований были зарегистрированы перфорации пищеварительного тракта, в одном случае перфорация привела к летальному исходу. Также были получены сообщения о возникновении свищей.

В течение курса лечения препаратом Инлита следует периодически контролировать состояние пациентов с целью выявления признаков перфорации пищеварительного тракта или образования фистулы.

Дисфункция щитовидной железы

До начала и периодически в течение курса лечения препаратом Инлита необходимо контролировать показатели функции щитовидной железы. Лечения гипо- и гипертиреоза, который может возникнуть во время лечения, следует проводить в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи таким образом, чтобы поддерживать у пациента нормальное функционирование щитовидной железы.

Затрудненное заживление ран

Формальных исследований влияния препарата Инлита на заживление ран не проводили.

Лечение препаратом Инлита следует прекратить не менее чем за 24 часа до начала плановой операции. Принимать решение о возобновлении курса лечения препаратом Инлита следует на основе клинической оценки адекватности заживления раны.

Синдром задней обратимой лейкоэнцефалопатии (СЗОЛ)

СЗОЛ является неврологическим расстройством, которое может проявляться в виде головной боли, судорожных припадков, сонливости, спутанности сознания, слепоты, расстройств зрения и других неврологических расстройств. Также может наблюдаться артериальная гипертензия любой степени (от легкой до тяжелой). Для подтверждения диагноза СЗОЛ необходимо проведение МРТ. Пациентам, у которых возникает СЗОЛ, необходимо отменить лечение препаратом Инлита. Безопасность восстановления лечения препаратом Инлита для пациентов, которые ранее переносили СЗОЛ неизвестна.

Протеинурия

До начала и периодически в течение курса лечения Инлита необходимо контролировать состояние пациентов для выявления протеинурии. Пациентам, у которых возникает протеинурия средней или тяжелой степени, необходимо снижать дозу препарата или временно приостанавливать курс лечения препаратом Инлита.

Повышение активности ферментов печени

До начала и периодически в течение курса лечения Инлита необходимо контролировать уровень АЛТ, АСТ и билирубина.

Нарушение функций печени

В ходе специализированного исследования пациентов с нарушением функции печени уровни системной экспозиции после приема разовых доз препарата Инлита у больных с имеющимся нарушением функции печени легкой степени (класс А по классификации Чайлд — Пью) не отличались от показателей у пациентов с нормальной функцией печени, а у пациентов с имеющимся нарушением функции печени умеренной степени (класс В по классификации Чайлд — Пью) уровень системной экспозиции акситиниба был выше по сравнению с пациентами, у которых функция печени была в норме. Если препарат Инлита назначен пациентам с умеренным нарушением функции печени (класс В по классификации Чайлд-Пью), рекомендуется снижать начальную дозу препарата. Применение препарата Инлита пациентам с нарушением функции печени тяжелой степени (класс С по классификации Чайлд-Пью) не исследовалась (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Фармакокинетика»).

Возраст (≥ 65 лет) и раса

В контролируемом клиническом исследовании применения препарата Инлита для лечения почечноклеточной карциномы 34% пациентов в группе лечения Инлита были в возрасте от 65 лет. Большинство пациентов были представителями европеоидной расы (77%) или имели азиатское происхождение (21%). Хотя вероятность повышенной чувствительности к препарату у пациентов более старшего возраста и азиатов полностью исключить нельзя, в общем различий в показателях безопасности и эффективности препарата Инлита между пациентами в возрасте ≥65 лет и моложе пациентами, а также между европеоидами и представителями других рас отмечено не было.

Изменение дозы в зависимости от возраста пациента и расы не требуется (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Фармакокинетика»).

Лактоза

Это лекарственное средство содержит лактозу. Его не следует назначать пациентам с редкими наследственными нарушениями толерантности к галактозе, дефицитом лактазы Лаппа или синдромом нарушения всасывания глюкозы-галактозы.