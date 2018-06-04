Депос (Depos) (251984) - инструкция по применению ATC-классификация
Депос инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Депос является комбинацией растворимого и малорастворимого эфиров бетаметазона для в/м, внутрисуставных, околосуставных, внутрисиновиальных и внутрикожных инъекций, а также для введения непосредственно в очаг поражения. Депос обладает высокой глюкокортикостероидной и незначительной минералокортикостероидной активностью.
Бетаметазон оказывает сильное противовоспалительное, противоаллергическое и иммуносупрессивное действие.
Кортикостероиды распространяются через клеточные мембраны и формируют комплексы со специфическими рецепторами цитоплазмы. Эти комплексы потом проникают в клеточное ядро, связываются с ДНК (хроматин) и стимулируют транскрипцию информационной РНК и дальнейший синтез белков разных энзимов. Эти энзимы будут в конечном итоге ответственными за действия, отмечаемые при систематическом применении глюкокортикоидов. Кроме значительного воздействия на воспалительный и иммунный процессы, кортикостероиды также влияют на метаболизм углеводов, протеинов и липидов, сердечно-сосудистую систему, скелетные мышцы и ЦНС.
Действие на воспалительный и иммунный процессы. Именно на противовоспалительных, иммунодепрессивных и противоаллергических свойствах кортикостероидов основывается их применение в терапевтической практике. Основные аспекты этих свойств являются такими: уменьшение количества иммуноактивных клеток на уровне очага воспаления, уменьшение вазодилатации, стабилизация мембран лизосом, угнетение фагоцитоза, уменьшение продукции простагландинов и родственных соединений.
Противовоспалительное действие приблизительно в 25 раз больше, чем действие гидрокортизона, и в 8–10 раз больше, чем действие преднизолона (в весовом соотношении).
Действие на метаболизм углеводов и протеинов. Кортикостероиды стимулируют белковый катаболизм. В печени свободные аминокислоты превращаются в глюкозу и гликоген через процесс гликонеогенеза. Абсорбция глюкозы в периферические ткани уменьшается, что приводит к гипергликемии и глюкозурии, в частности у пациентов со склонностью к диабету.
Действие на метаболизм липидов. Кортикостероиды обладают липолитическим действием. Этот липолиз более выражен на уровне конечностей. Кроме того, они способствуют липогенезу, который проявляется, в частности, на уровне туловища, шеи и головы. Комплекс действий кортикостероидов выражается через перераспределение жировых отложений.
Максимальное фармакологическое действие кортикостероидов проявляется позже, чем время достижения Cmax в плазме крови, что указывает на то, что в основном действие этих лекарственных средств состоит не в прямом медикаментозном влиянии, а в модификации активности ферментов.
Фармакокинетика. Бетаметазона натрия фосфат — легкорастворимый компонент, который быстро абсорбируется из места введения, что обеспечивает быстрое начало терапевтического действия.
Бетаметазона дипропионат — малорастворимый компонент, который медленно абсорбируется из депо, образующегося в месте инъекции, и обусловливает длительное действие препарата.
|Концентрация в крови
|В/м инъекция
|бетаметазона натрия фосфат
|дипропионат
|Cmax в плазме крови
|1 ч после приема
|Медленная абсорбция
|T½ в плазме крови после введения одной дозы
|От 3 до 5 ч
|Прогрессивная метаболизация
|Экскреция
|24 ч
|Биологический T½
|36–54 ч
|Более 10 дней
Связывание с белками плазмы крови — 62,5%. Метаболизируется в печени. Выводится преимущественно с мочой, незначительная часть элиминируется с желчью.
Показания Депос
дерматологические болезни. Атопический дерматит (монетоподобная экзема), нейродермиты, контактный дерматит, выраженный солнечный дерматит, крапивница, красный плоский лишай, инсулиновая липодистрофия, гнездовая алопеция, дискоидная эритематозная волчанка, псориаз, келлоидные рубцы, обычная пузырчатка, герпетический дерматит, кистозные угри.
Ревматические болезни. Ревматоидный артрит, остеоартриты, бурситы, тендосиновиты, тендиниты, перитендиниты, анкилозирующий спондилит, эпикондилит, радикулит, кокцидиния, ишиас, люмбаго, кривошея, ганглиозная киста, экзостоз, фасцит, острый подагрический артрит, синовиальные кисты, болезнь Мортона, воспаление кубовидной кости, заболевания стоп, бурсит на фоне твердой мозоли, шпоры, тугоподвижность большого пальца стопы.
Аллергические состояния. БА, астматический статус, сенная лихорадка, тяжелый аллергический бронхит, сезонный и апериодический аллергический ринит, ангионевротический отек, контактный дерматит, атопический дерматит, сывороточная болезнь, реакции повышенной чувствительности на медицинские препараты или укусы насекомых.
Коллагеновые болезни. Системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит, узелковый периартериит.
Онкологические заболевания. Паллиативная терапия лейкоза и лимфом у взрослых; острый лейкоз у детей.
Другие заболевания. Адреногенитальный синдром. Язвенный колит, болезнь Крона, спру. Патологические изменения крови, требующие проведения кортикостероидной терапии. Нефрит, нефротический синдром.
Первичная и вторичная недостаточность коры надпочечников (при обязательном одновременном введении минералокортикоидов).
Применение Депос
Депос рекомендуется вводить в/м при необходимости системного поступления кортикостероида в организм; непосредственно в пораженную мягкую ткань или в виде внутрисуставных и периартикулярных инъекций при артритах; в виде внутрикожных инъекций при различных заболеваниях кожи; в виде местных инъекций в очаг поражения при некоторых заболеваниях стопы.
Режим дозирования и способ введения устанавливает врач ндивидуально, в зависимости от показаний, тяжести заболевания и реакции больного на лечение. Доза должна быть минимальной, а период применения — максимально короткий.
Дозу следует подбирать до получения удовлетворительного клинического эффекта. Если удовлетворительный клинический эффект не наступает в течение определенного периода времени, лечение препаратом следует прекратить путем прогрессивного снижения дозы и проводить другую соответствующую терапию.
В случае благоприятного ответа необходимо определить соответствующую дозу, которой необходимо придерживаться, постепенно снижая начальную дозу с приемлемыми интервалами, пока будет достигнута минимальная доза с соответствующим клиническим ответом.
Суспензия Депос не предназначена для в/в или п/к введения
Системное применение. Начальная доза препарата в большинстве случаев составляет 1–2 мл. Введение повторять при необходимости, в зависимости от состояния больного. Препарат вводить глубоко в/м в ягодицу:
- при тяжелых состояниях (красная волчанка и астматический статус), требующих экстренных мер, начальная доза препарата может составлять 2 мл;
- при различных дерматологических заболеваниях, как правило, достаточно 1 мл препарата;
- при заболеваниях дыхательной системы действие препарата начинается в течение нескольких часов после в/м инъекции. При БА, сенной лихорадке, аллергическом бронхите и аллергическом рините существенное улучшение состояния достигается после введения 1–2 мл препарата;
- при острых и хронических бурситах доза для в/м введения составляет 1–2 мл препарата. При необходимости проводить несколько повторных введений.
Местное применение. Одновременное применение местноанестезирующего препарата необходимо только в единичных случаях (инъекция практически безболезненна). Если одновременное введение анестезирующего вещества желательно, то используют 1% или 2% р-р прокаина гидрохлорида или лидокаина либо подобных местных анастетиков, применяя лекарственные формы, не содержащие парабены. Не разрешается применять анестетики, содержащие метилпарабен, пропилпарабен, фенол и другие подобные вещества. При применении анестетика в комбинации с препаратом Депос сначала набирать в шприц из флакона необходимую дозу препарата, потом в этот же шприц набирать из ампулы необходимое количество местного анестетика и встряхивать шприц в течение короткого периода.
При острых бурситах (субдельтовидном, подлопаточном, локтевом и передненадколенном) введение 1–2 мл препарата Депос в синовиальную сумку может облегчить боль и полностью восстановить подвижность на несколько часов.
Лечение хронического бурсита проводить меньшими дозами препарата после купирования острого приступа болезни.
При острых тендосиновитах, тендинитах и перитендинитах 1 инъекция препарата Депос облегчает состояние больного, при хронических следует повторить инъекцию препарата в зависимости от реакции. Необходимо избегать введения препарата непосредственно в сухожилия.
При ревматоидном полиартрите и остеоартрите внутрисуставное введение препарата в дозе 0,5–2 мл уменьшает боль, болезненность и тугоподвижность суставов в течение 2–4 ч после введения. Длительность терапевтического действия препарата значительно варьирует и может составлять 4 нед и более.
Рекомендованные дозы препарата при введении в большие суставы — 1–2 мл; в средние — 0,5–1 мл; в малые — 0,25–0,5 мл.
При дерматологических заболеваниях эффективно внутрикожное введение препарата непосредственно в очаг поражения. Вводить 0,2 мл/см2 препарата Депос внутрь кожи (не под кожу!) с помощью туберкулинового шприца и иглы, которая имеет диаметр приблизительно 0,9 мм. Общее количество лекарственного средства, которое вводится в место инъекции, не должно превышать 1 мл.
При заболевании ног, чувствительном к кортикостероидам. Можно преодолеть бурсит под мозолем путем двух последовательных инъекций по 0,25 мл каждая. При таких заболеваниях, как тугоподвижность большого пальца стопы, варусный маленький палец ноги и острый подагрический артрит, облегчение может наступить очень быстро.
Рекомендованные разовые дозы препарата Депос (с интервалами между введениями 1 нед): при твердой мозоли — 0,25–0,5 мл; при шпоре — 0,5 мл; при тугоподвижности большого пальца стопы — 0,5 мл; при варусном малом пальце стопы — 0,5 мл; при синовиальной кисте — 0,25–0,5 мл; при тендосиновите — 0,5 мл; при воспалении кубовидной кости — 0,5 мл; при остром подагрическом артрите — 0,5–1 мл. Для введения рекомендуется использовать туберкулиновый шприц с иглой диаметром примерно 1 мм.
При возникновении или угрозе возникновения стрессовой ситуации (не связанной с заболеванием) может быть необходимым повышение дозы препарата.
Отмену препарата после длительной терапии следует проводить путем постепенного снижения дозы. Наблюдение за состоянием больного продолжать по крайней мере в течение года после окончания длительной терапии или после применения препарата в высоких дозах.
Противопоказания
повышенная чувствительность к бетаметазону, другим компонентам препарата или другим ГКС. Системные микозы. В/м введение пациентам с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.
Побочные эффекты
нежелательные явления, как и при применении других ГКС, обусловлены дозой и длительностью применения препарата. Эти реакции, как правило, обратимы и могут быть уменьшены путем снижения дозы.
Нарушения водно-электролитного баланса: натриемия, повышенное выделение калия, гипокалиемический алкалоз, увеличение выведения кальция, задержка жидкости в тканях.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: застойная сердечная недостаточность у больных, склонных к этому заболеванию; АГ.
Со стороны костно-мышечной системы: мышечная слабость, миопатия, уменьшение мышечной массы, усугубление миастенических симптомов при тяжелой псевдопаралитической миастении, остеопороз, иногда с сильной болью в костях и спонтанными переломами (компрессионные переломы позвоночника), асептический некроз головок бедренной или плечевой кости, патологические переломы трубчатых костей, разрывы сухожилий, нестабильность суставов (после многократных инъекций).
Со стороны пищеварительной системы: икота, эрозивно-язвенные поражения желудка с возможной перфорацией и кровотечением, язвы пищевода, панкреатит, метеоризм, перфорация кишечника, тошнота, рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: ухудшение заживления ран, атрофия кожи, истончение и ослабление кожи, петехии и экхимозы, синяки, эритема лица, повышенное потоотделение, кожные реакции, такие как аллергический дерматит, крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны нервной системы: судороги, повышение внутричерепного давления с отеком диска зрительного нерва (псевдоотек мозга) обычно после завершения лечения, головокружение, головная боль, мигрень, эйфория, изменение настроения, изменение личности и тяжелая депрессия, повышенная раздражительность, бессонница, психотические реакции, в частности у пациентов с психиатрическим анамнезом, депрессия.
Эндокринные расстройства: нарушение менструального цикла, клинические симптомы синдрома Кушинга, задержка развития плода или роста ребенка, нарушение толерантности к углеводам, проявления латентного сахарного диабета, повышение потребности в инъекциях инсулина или пероральных антидиабетических средствах для пациентов с диабетом.
Со стороны органа зрения: задняя субкапсулярная катаракта, повышение внутриглазного давления, глаукома, экзофтальм.
Нарушения метаболизма: негативный баланс азота вследствие катаболизма белка; липоматоз, включая медиастинальный и эпидуральный липоматоз, который может привести к неврологическим осложнениям; увеличение массы тела.
Со стороны иммунной системы: кортикостероиды могут вызвать угнетение кожных тестов, скрывать симптомы инфекции и активировать латентные инфекции, а также снизить резистентность к инфекциям, в частности к микобактериям, Candida alba и вирусам.
Со стороны лимфатической системы: анафилактическая реакция или реакция повышенной чувствительности на введение препарата и гипотензивная реакция.
Общие нарушения и нарушения в месте введения: единичные случаи слепоты, сопровождающие местное применение на уровне лица и головы, гипер- или гипопигментация, подкожная и кожная атрофия, асептические абсцессы, обострение после инъекции (внутрисуставное введение) и артропатия Шарко. Вторичное угнетение гипофиза и коры надпочечников в случае стресса (травмы, хирургическое вмешательство или болезнь).
После повторного внутрисуставного введения возможно поражение суставов. Существует риск заражения.
Особые указания
cообщалось о серьезных неврологических нарушениях, некоторые из них были летальными, после проведения эпидуральной инъекции кортикостероидов. Среди других нарушений были сообщения об инфаркте спинного мозга, параплегии, квадриплегии, корковой слепоте и инсульте. Указанные серьезные неврологические нарушения наблюдались с применением рентгеноскопии и без нее. Поскольку безопасность и эффективность эпидурального введения не установлены, кортикостероиды не рекомендованы для эпидурального применения.
Суспензия Депос не предназначена для в/в или п/к введения
Строгое соблюдение правил асептики обязательно при применении препарата.
Какое-либо введение препарата (в мягкие ткани, очаг поражения, внутрисуставно и т.д.) может привести к системному действию при одновременном выраженном местном действии.
Резкая отмена или снижение дозы при постоянном применении (в случае очень высоких доз, после короткого периода применения) либо при увеличении потребности в кортикостероидах (вследствие стресса — инфекции, травмы, хирургического вмешательства) могут повысить недостаточность коры надпочечников. В этом случае необходимо постепенно снижать дозу. В случае стресса иногда необходимо снова принимать кортикостероиды или повысить дозу. Снижать дозу необходимо под строгим медицинским наблюдением и иногда необходимо контролировать состояние пациента в течение до одного года после прекращения длительного лечения или применения повышенных доз.
Очень редкие случаи анафилактоидных реакций отмечались у пациентов, которым вводили кортикостероиды парентерально; поэтому следует применять соответствующие меры предосторожности перед введением лекарственного средства, в частности если пациент имеет в анамнезе аллергию на один из компонентов препарата.
При длительной терапии кортикостероидами необходимо предусмотреть переход с парентерального на пероральное введение после оценки потенциальных пользы и рисков.
В/м инъекции кортикостероидов необходимо вводить глубоко в мышцу для предотвращения локальной атрофии тканей.
Внутрисуставные инъекции проводятся только медицинским персоналом. Следует выполнить анализ внутрисуставной жидкости для исключения септического процесса. Не следует вводить препарат при наличии внутрисуставной инфекции. Заметное увеличение болезненности, отека, повышение температуры окружающих тканей и дальнейшее ограничение подвижности сустава свидетельствуют о септическом артрите. При подтверждении диагноза необходимо назначить антибактериальную терапию.
Не следует вводить ГКС в нестабильный сустав, инфицированные зоны и межпозвоночные пространства. Повторные инъекции в сустав при остеоартрите могут повысить риск разрушения сустава. Необходимо избегать инъекций кортикостероидов непосредственно в сухожилия, поскольку в дальнейшем возможны небольшие разрывы. После успешной внутрисуставной терапии пациенту следует избегать перегрузок сустава.
Введение кортикостероида в мягкие ткани или в очаг поражения и периартикулярно может вызвать системные и местные эффекты.
Особые группы пациентов. У больных диабетом бетаметазон можно применять только в течение короткого периода и только под строгим медицинским контролем, учитывая его глюкокортикоидные свойства (трансформация белков в глюкозу).
Отмечают повышение эффекта кортикостероидов у пациентов с гипотиреозом или циррозом печени. Необходимо избегать применения препарата Депос у пациентов с герпетическим поражением глаз (в связи с возможностью перфорации роговицы).
На фоне применения препарата возможны нарушения психики (особенно у пациентов с эмоциональной нестабильностью или склонностью к психозам).
Меры предосторожности необходимы в таких случаях: при неспецифическом язвенном колите, угрозе перфорации, абсцессе или других пиогенных инфекциях, дивертикулите, кишечных анастомозах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, почечной недостаточности, АГ; остеопорозе, тяжелой миастении, глаукоме, острых психозах, вирусных и бактериальных инфекциях, задержке роста, туберкулезе, синдроме Кушинга, диабете, сердечной недостаточности, сложном для лечения случае эпилепсии, склонности к тромбоэмболии или тромбофлебиту, в период беременности.
Больным, получающим курс лечения кортикостероидами, не следует делать прививки против оспы. Не следует проводить другую иммунизацию больным, которые получают кортикостероиды (особенно в высоких дозах), в связи с риском развития неврологических осложнений и низкой иммунной реакцией в ответ (отсутствие образования антител). При проведении заместительной терапии (например при болезни Аддисона) иммунизация возможна.
Пациентам, в частности детям, получающим Депос в дозах, угнетающих иммунитет, необходимо избегать контакта с больными ветряной оспой и корью.
Кортикостероиды могут маскировать некоторые признаки инфекционного заболевания. В связи со снижением резистентности во время применения могут возникать новые инфекции.
Назначение препарата при активном туберкулезе возможно только в случаях быстропротекающего или диссеминированного туберкулеза в комбинации с адекватной противотуберкулезной терапией. Если кортикостероиды назначены пациентам с латентным туберкулезом или с наличием реакции на туберкулин, необходим особый контроль, поскольку возможно возобновление болезни. При длительной терапии кортикостероидами пациенты также должны получать химиопрофилактику. Если применять рифампицин в программе химиопрофилактики, может возникнуть необходимость в коррекции дозы кортикостероидов в связи с тем, что рифампицин может усиливать метаболизм препарата.
Длительное применение кортикостероидов может привести к развитию задней субкапсулярной катаракты (особенно у детей), глаукомы с возможным поражением зрительного нерва и может обусловить развитие вторичной инфекции глаз (грибковой или вирусной). Необходимо регулярно проходить офтальмологическое обследование, особенно больным, получающим Депос более 6 нед.
Средние и высокие дозы кортикостероидов могут вызвать повышение АД, задержку жидкости и натрия в тканях и увеличение экскреции калия из организма (что может проявляться отеками, нарушениями в работе сердца). Рекомендуется диета с ограничением поваренной соли и дополнительный прием препаратов, содержащих калий.
С осторожностью следует принимать ацетилсалициловую кислоту в комбинации с препаратом при гипопротромбинемии в связи с возможным повышенным риском кровотечения.
Также необходимо помнить о возможности развития вторичной недостаточности коры надпочечников в течение нескольких месяцев после окончания терапии.
При применении ГКС возможно изменение подвижности и количества сперматозоидов.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Вспомогательные вещества метилпарабен (Е218) и пропилпарабен (Е216) могут вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные) и в отдельных случаях — бронхоспазм.
Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием контролируемых исследований безопасности применения препарата у беременных, кормящих грудью и женщин репродуктивного возраста назначать препарат следует после тщательной оценки соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка.
В некоторых случаях необходимо проводить курс лечения кортикостероидами во время беременности или даже повысить дозу (например в случае заместительной терапии кортикостероидами).
В/м введение бетаметазона приводит к значительному снижению частоты диспноэ у плода, если препарат вводить более чем за 24 ч до родов (до 32-й недели беременности).
Кортикостероиды не следует назначать для лечения заболевания гиалиновых мембран после рождения.
В случае профилактического лечения заболевания гиалиновых мембран у недоношенных не нужно вводить кортикостероиды беременным с преэклампсией и эклампсией или при поражении плаценты.
Дети, родившиеся у матерей, которым вводили значительные дозы кортикостероидов в период беременности, должны находиться под медицинским контролем (для раннего выявления признаков недостаточности коры надпочечников).
Кортикостероиды проникают через плацентарный барьер и в грудное молоко.
Поскольку кортикостероиды проникают через плаценту, новорожденных и младенцев, матери которых получали кортикостероиды в течение большей части беременности или на протяжении определенной части беременности, необходимо тщательно осмотреть на предмет возможной врожденной катаракты.
При необходимости назначения препарата Депос в период лактации следует решить вопрос о прекращении кормления грудью, принимая во внимание важность терапии для матери (в связи с возможными нежелательными побочными эффектами у детей).
За женщинами, получавшими кортикостероиды в течение беременности, необходимо наблюдение во время родов для определения любой недостаточности коры надпочечников вследствие стресса, вызванного рождением ребенка.
Дети. Недостаточно клинических данных о применении препарата у детей, поэтому нежелательно применять его у пациентов этой возрастной категории (возможно отставание в росте и развитие вторичной недостаточности коры надпочечников).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Обычно Депос не влияет на скорость реакции пациента при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Однако в единичных случаях могут возникнуть мышечная слабость, судороги, нарушения зрения, головокружение, головная боль, изменение настроения, депрессия (с выраженными психотическими реакциями), повышенная раздражительность, поэтому рекомендуется воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами во время лечения препаратом.
Взаимодействия
одновременное назначение фенобарбитала, рифампицина, фенитоина или эфедрина может усилить метаболизм препарата, снижая при этом его терапевтическую активность.
Пациентам, получающим курс лечения ГКС, нельзя делать прививки против оспы. Не следует проводить другую иммунизацию больных, получающих кортикостероиды (особенно в высоких дозах), учитывая риск развития неврологических осложнений и низкую имунную реакцию в ответ (отсутствие образования антител). В случае проведения заместительной терапии (например при болезни Аддисона) иммунизация возможна.
Сочетание с диуретиками, такими как тиазиды, может повысить риск непереносимости глюкозы.
При одновременном применении кортикостероидов и эстрогенов может быть необходима коррекция дозы препарата (из-за угрозы передозировки).
Одновременный прием препарата Депос с диуретиками, которые способствуют выведению калия, увеличивает вероятность развития гипокалиемии. Одновременное применение кортикостероидов и сердечных гликозидов повышает риск возникновения аритмии или дигиталисной интоксикации (из-за гипокалиемии). Депос может усиливать выведение калия, вызванное приемом амфотерицина В. У всех пациентов, принимающих одно из этих сочетаний лекарственных средств, необходимо тщательно наблюдать за электролитами в плазме крови, в частности за уровнем калия в плазме крови.
Одновременный прием препарата Депоc и непрямых антикоагулянтов может привести к изменению времени свертывания крови, что требует коррекции дозы.
При комбинированном применении кортикостероидов с НПВП или этанолом и препаратами, содержащими этанол, возможно повышение частоты появления или интенсивности эрозивно-язвенных поражений ЖКТ.
При одновременном применении кортикостероиды могут снижать концентрацию салицилатов в плазме крови. При снижении дозирования кортикостероидов или при прекращении лечения за пациентами необходимо наблюдать для выявления возможного отравления салициловой кислотой. Сочетание кортикостероидов с салицилатами может повышать частоту и тяжесть желудочно-кишечной язвы.
Для пациентов, больных диабетом, иногда необходимо откорректировать дозу пероральных противодиабетических препаратов или инсулина, учитывая способность кортикостероидов вызывать гипергликемию.
Одновременное введение кортикостероидов и соматотропина может привести к замедлению абсорбции последнего. Дозы бетаметазона, превышающие 300–450 мкг (0,3–0,45 мг) на 1 м2 поверхности тела в сутки, необходимо избегать во время применения соматотропина.
Взаимодействие с лабораторными тестами. Кортикостероиды могут влиять на тест восстановления нитросинего тетразолия и давать ложноотрицательные результаты.
Если пациент проходит курс лечения кортикостероидами, это также необходимо учитывать при интерпретации биологических параметров и анализов (кожные тесты, гормональные показатели щитовидной железы и другие).
Несовместимость. Препарат можно смешивать в одном шприце с местными анестетиками (см. ПРИМЕНЕНИЕ), однако совместимость всегда необходимо контролировать.
Передозировка
острая передозировка бетаметазона не создает жизнеугрожающих ситуаций. Введение в течение нескольких дней кортикостероидов в высоких дозах не приводит к нежелательным последствиям (за исключением случаев применения очень высоких доз или в случае применения при сахарном диабете, глаукоме, обострении эрозивно-язвенных поражений ЖКТ, применения у больных, которые одновременно получают лечение сердечными гликозидами, непрямыми антикоагулянтами или диуретиками, выводящими калий).
Лечение. Необходим тщательный медицинский контроль за состоянием больного. Следует поддерживать оптимальное поступление жидкости и контролировать содержание электролитов в плазме крови и моче (особенно баланс в организме натрия и калия). При выявлении дисбаланса этих ионов необходимо проводить соответствующую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.