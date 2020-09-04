Дексалгин® применяют с осторожностью у больных с аллергическими реакциями в анамнезе.

Следует избегать одновременного применения препарата с другими НПВП, в том числе с селективными ингибиторами ЦОГ-2. Нежелательные явления препарата можно свести к минимуму путем применения в минимально эффективных дозах в течение как можно более короткого периода, необходимого для устранения симптомов.

(см. риски по ЖКТ и сердечно-сосудистой системе ниже).

Безопасность в отношении ЖКТ. Желудочно-кишечные кровотечения, образование язвы или ее перфорация, в некоторых случаях с летальным исходом, отмечали для всех НПВП на разных этапах лечения независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе серьезной патологии со стороны пищеварительного тракта. При развитии желудочно-кишечного кровотечения препарат следует отменить. Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образования язвы или ее перфорация повышается с увеличением дозы НПВП у больных язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у лиц пожилого возраста.

Пациенты пожилого возраста. У больных пожилого возраста повышенная частота побочных реакций на НПВП, особенно желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, иногда с летальным исходом. Лечение этих больных необходимо начинать с наименьшей возможной дозы. НПВП следует с осторожностью назначать лицам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск их обострения. Перед началом применения декскетопрофена трометамола у больных с наличием в анамнезе эзофагита, гастрита и/или язвенной болезни, как и в случае применения других НПВП, следует быть уверенным, что эти заболевания находятся в фазе ремиссии. У лиц с имеющимися симптомами патологии пищеварительного тракта и с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе в течение применения препарата необходимо контролировать состояние пищеварительного тракта относительно появления возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения. Для таких больных и лиц, принимающих ацетилсалициловую кислоту в низких дозах или другие средства, которые повышают риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.

Больным, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, необходимо известить врача обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой, в частности о желудочно-кишечном кровотечении, особенно на начальных этапах лечения.

Следует с осторожностью назначать препарат больным, одновременно применяющим средства, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, а именно — пероральные кортикостероидные средства, антикоагулянтные средства (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота.

Безопасность в отношении почек. Следует с осторожностью назначать препарат больным с нарушением функции почек, поскольку у них на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и появление периферических отеков. Из-за повышенного риска нефротоксичности препарат следует с осторожностью применять при лечении диуретиками, а также пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии. Во время лечения организм должен получать достаточное количество жидкости во избежание обезвоживания, которое может привести к усилению токсического воздействия на почки.

Как и все НПВП, препарат способен повышать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов, его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, что может привести к гломерулонефриту, интерстициальному нефриту, папиллярному некрозу, нефротическому синдрому и ОПН. Наибольшее нарушение функции почек возникает у пациентов пожилого возраста.

Безопасность в отношении печени. Пациентам с нарушением функции печени лекарственное средство следует назначать с осторожностью. Как и другие НПВП, препарат может вызвать временное и незначительное повышение показателей некоторых печеночных проб, а также значительное повышение уровня АсАТ и АлАТ. При соответствующем повышении этих показателей лечение следует прекратить. Наибольшее нарушение функции печени возникает у пациентов пожилого возраста.

Безопасность в отношении сердечно-сосудистой системы и мозгового кровообращения. Больным с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или средней тяжести необходимы контроль и консультативная помощь. Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности, с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности (на фоне применения препарата повышается риск развития сердечной недостаточности), поскольку при лечении НПВП наблюдалась задержка жидкости в тканях и образование отеков. Согласно имеющимся клиническим и эпидемиологическим данным, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым повышением риска возникновения состояний, вызванных тромбозом артерий, например инфаркта миокарда или инсульта. Данных для исключения такого риска при применении декскетопрофена трометамола недостаточно. Таким образом, при неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточности, подтвержденной ИБС, заболеваниях периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофена трометамол следует применять только после тщательной оценки состояния больного. То же необходимо делать перед началом длительного лечения больных с факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний, например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение.

Неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет подавления синтеза простагландинов. Одновременное применение декскетопрофена трометамола и низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в послеоперационный период изучали в клинических исследованиях, влияния на показатели коагуляции не выявлено. Однако больным, принимающим декскетопрофена трометамол одновременно с препаратами, влияющими на гемостаз, например варфарин, другие кумариновые препараты или гепарин, необходимо находиться под тщательным наблюдением врача. Наибольшее количество нарушений функции сердечно-сосудистой системы возникает у пациентов пожилого возраста.

Кожные реакции. Были сообщения о редких случаях развития серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом) на фоне применения НПВП, в том числе эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Вероятно, наибольший риск их возникновения отмечают в начале лечения, у большинства больных они возникали в течение 1-го месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистой оболочки или других симптомов гиперчувствительности препарат Дексалгин Инъект следует отменить.

Маскировка симптомов основных инфекций. Дексалгин саше способен маскировать симптомы инфекционных заболеваний, что может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым усложнить течение заболевания. Это отмечалось при бактериальной негоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. Когда Дексалгин саше применяют для облегчения боли при инфекции, рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или усиливаются.

Другая информация. Особую осторожность следует соблюдать при назначении лекарственного средства пациентам:

с наследственным нарушением метаболизма порфирина (например при острой перемежающейся порфирии);

с дегидратацией;

непосредственно после обширных хирургических вмешательств.

Если врач считает, что необходимо длительное применение декскетопрофена, следует регулярно контролировать функцию печени и почек.

В очень редких случаях наблюдались тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок). При первых признаках развития тяжелых реакций гиперчувствительности после приема препарата Дексалгин® лечение следует прекратить. В зависимости от симптомов необходимое в таких случаях лечение должно проводиться под наблюдением врача.

Пациенты с БА в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или назальными полипами имеют более высокий риск развития аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП по сравнению с другими пациентами. Назначение данного препарата может вызвать приступы БА или бронхоспазм, особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВП.

В особых случаях возможно развитие тяжелых инфекционных осложнений со стороны кожи и мягких тканей на фоне ветряной оспы. На сегодня данных, позволяющих полностью исключить роль НПВП в усилении этого инфекционного процесса, не получено. Поэтому при ветряной оспе следует избегать применения препарата Дексалгин®.

Дексалгин® следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.

Это лекарственное средство содержит сахарозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицит сахаразы-изомальтазы, не следует принимать этот препарат. Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Дети. Безопасность применения у детей и подростков не установленаПрименение в период беременности и кормления грудью. Дексалгин® противопоказан в III триместр беременности и в период кормления грудью.

Беременность. Подавление синтеза простагландинов может неблагоприятно повлиять на беременность и/или развитие плода. Согласно данным эпидемиологических исследований применение препаратов, подавляющих синтез простагландинов, на ранних сроках беременности повышает риск выкидыша, развития у плода порока сердца и гастрошизиса. Так, абсолютный риск развития аномалий сердечно-сосудистой системы повышался с <1 до 1,5%. Считается, что опасность возникновения таких явлений повышается с повышением дозы и продолжительности терапии. Применение ингибиторов синтеза простагландинов у животных вызвало увеличение пре- и постимплантационных потерь и повышение эмбриофетальной смертности. Кроме того, у животных, которым применяли ингибиторы синтеза простагландинов в период органогенеза, повышалась частота возникновения пороков развития плода, в том числе аномалий сердечно-сосудистой системы. Однако исследования декскетопрофена на животных не выявили токсического воздействия на репродуктивные органы. Применение декскетопрофена с 20-й недели беременности может привести к олигогидрамниону вследствие дисфункции почек плода. Это может наблюдаться вскоре после начала лечения и обычно обратимо после прекращения применения препарата. Кроме того, после приема препарата беременными во II триместр беременности сообщалось о случаях сужения артериального протока у плода, большинство из которых прошли после прекращения лечения. Поэтому назначение декскетопрофена в I и II триместр беременности возможно только в случае крайней необходимости. При применении декскетопрофена у женщин, планирующих беременность, или в I и II триместр беременности, следует назначать наименьшую возможную дозу при минимальной продолжительности терапии. Пренатальный мониторинг олигогидрамниона и сужение артериального протока у плода следует рассмотреть в случае воздействия декскетопрофена в течение нескольких дней, начиная с 20-й гестационной недели. Беременным следует прекратить применение декскетопрофена, если обнаружен олигогидрамнион или сужение артериального протока у плода.

В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов вызывают:

риски для плода:

сердечно-сосудистая токсичность, например преждевременное сужение/закрытие артериального протока и гипертензия в системе легочной артерии;

дисфункция почек (см. выше);

риски для женщины в конце беременности и для новорожденного:

увеличение времени кровотечения за счет угнетения агрегации тромбоцитов, даже при применении препарата в низких дозах;

подавление сократительной активности матки, что приводит к запаздыванию и задержке родовой деятельности.

Грудное вскармливание. Данных о проникновении декскетопрофена в грудное молоко нет. Дексалгин противопоказан во время кормления грудью.

Фертильность. Как и другие НПВП, декскетопрофена трометамол может снижать женскую фертильность, поэтому не рекомендован к применению у женщин, планирующих беременность. Женщинам, которые имеют проблемы с зачатием или проходят обследование по бесплодию, следует рассмотреть возможность отмены препарата.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата Дексалгин возможны такие нежелательные явления, как головокружение, нарушение зрения и сонливость, что уменьшает скорость реакции, способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.