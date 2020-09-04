Дексалгин® саше (Dexalgin® sachet) (251982) - инструкция по применению ATC-классификация
Дексалгин саше инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Декскетопрофена трометамол — трометаминовая соль (S)-(+)-2-(3-бензоилфенил) пропионовой кислоты, обладает анальгезирующим, противовоспалительным и жаропонижающим свойствами и относится к классу НПВП.
Механизм действия. Механизм ее действия базируется на снижении синтеза простагландинов за счет угнетения ЦОГ. В частности, тормозится преобразование арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG2 и PGH2, из которых образуются простагландины PGE1, PGE2, PGF2a PGD2, а также простациклин PGI2 и тромбоксаны ТхА2 и ТхВ2. Кроме этого, угнетение синтеза простагландинов может воздействовать на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также опосредованно влиять на основное действие препарата.
Фармакодинамическое действие. Угнетающее действие декскетопрофена трометамола на изоэнзимы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 было выявлено у животных и людей.
Клиническая эффективность и безопасность. Клинические исследования продемонстрировали, что декскетопрофена трометамол оказывает выраженное анальгезирующее действие, которое начинается через 30 мин после приема препарата и длится 4–6 ч.
Фармакокинетика. Всасывание. Декскетопрофен трометамол быстро всасывается после применения внутрь, после приема в форме гранул Cmax в плазме крови достигается через 0,25–0,33 ч. Сравнение таблеток декскетопрофена со стандартным временем высвобождения и гранул с дозировкой 12,5 и 25 мг показало, что две формы биологически эквивалентны по степени биодоступности (AUC). Cmax после приема гранул была примерно на 30% выше, чем после приема таблеток.
При применении декскетопрофена трометамола во время примема пищи значения площади под кривой биодоступности не изменяются, однако значение Cmax снижается, а также снижается скорость всасывания (увеличивается tmax).
Распределение. Время распределения и T½ декскетопрофена трометамола составляют 0,35 и 1,65 ч соответственно. За счет высокой степени связывания с белками плазмы крови (99%), средний объем распределения декскетопрофена трометамола составляет <0,25 л/кг массы тела.
Биотрансформация и выведение. Выведение декскетопрофена происходит в основном за счет глюкуронизации и последующей экскреции почками.
После применения декскетопрофена трометамола в моче определяется только S–(+)-энантиомер, что доказывает отсутствие его инверсии в R–(+)-энантиомер в организме человека.
Фармакокинетические исследования свидетельствуют, что показатели AUC после многократного введения и после разового приема не отличаются, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного вещества.
Доклинические данные по безопасности. Стандартные доклинические исследования — исследования фармакологической безопасности, генотоксичности и иммунофармакологии — не обнаружили особой опасности для человека. Исследование хронической токсичности на животных позволило выявить максимальную дозу лекарственного средства, не вызывающую побочных реакций, которая в 2 раза выше дозы, рекомендованной для человека. При введении более высоких доз лекарственного средства обезьянам основной побочной реакцией была кровь в кале, снижение прироста массы тела, а при наиболее высокой дозе — патология со стороны ЖКТ в виде эрозий. Эти реакции проявлялись при дозах, при которых экспозиция лекарственного средства была в 14–18 раз выше, чем при максимальной дозе, рекомендованной человеку. Исследований канцерогенного воздействия на животных не проводилось.
Как и все НПВП, декскетопрофен способен привести к гибели эмбриона или плода у животных за счет непосредственного влияния на его развитие, или косвенно — за счет повреждающего воздействия на ЖКТ организма матери.
Показания Дексалгин саше
кратковременная симптоматическая терапия легкой и умеренной боли, например мышечно-скелетная боль, болезненные менструации (дисменорея), зубная боль.
Применение Дексалгин саше
дозировка. Наиболее низкая эффективная доза должна применяться в течение наименьшего периода, необходимого для устранения симптомов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взрослые. В зависимости от вида и интенсивности боли рекомендуемая доза составляет 25 мг каждые 8 ч. Суточная дозировка не должна превышать 75 мг.
Дексалгин саше предназначен только для кратковременного применения, необходимого для устранения симптомов.
Пациенты пожилого возраста. Рекомендуется начинать лечение с низких доз. Суточная дозировка составляет 50 мг. При хорошей переносимости препарата дозу можно повысить до обычной. В связи с опасностью развития побочных реакций определенного профиля пациенты пожилого возраста должны находиться под контролем врача.
При нарушениях функций печени. Пациентам с нарушениями печени от легкой до средней степени тяжести лечение следует начинать с минимальной рекомендуемой дозы и под строгим наблюдением врача. Суточная дозировка составляет 50 мг. Дексалгин саше противопоказан пациентам с тяжелым нарушением функции печени.
При нарушениях функции почек. Пациентам с нарушением функций почек легкой степени (клиренс креатинина 60–89 мл/мин) начальную общую суточную дозу следует снизить до 50 мг. При нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина ≤59 мл/мин) Дексалгин саше противопоказан.
Способ применения. Перед применением растворить все содержимое 1 пакета в стакане воды и хорошо перемешать для лучшего растворения. Полученный р-р следует принимать сразу же после приготовления. Одновременное применение с пищей замедляет скорость всасывания (см. Фармакокинетика), поэтому при острой боли рекомендуется принимать препарат не менее чем за 15 мин до еды.
Дети. Применение препарата Дексалгин саше детям не изучалось, поэтому безопасность и эффективность детей и подростков не устанавливались. Лекарственное средство не следует назначать детям и подросткам.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому НПВП или любому из вспомогательных веществ препарата;
- применение у больных, у которых вещества с подобным механизмом действия, например ацетилсалициловая кислота и другие НПВП, вызывают приступы БА, бронхоспазм, острый ринит или приводят к развитию полипов в носу, крапивницы или ангионевротического отека;
- известные фотоаллергические или фототоксические реакции во время лечения кетопрофеном или фибратами;
- кровотечение или перфорации в пищеварительном тракте в анамнезе, связанные с приемом НПВП;
- активная фаза язвенной болезни/кровотечение в пищеварительном тракте, рецидивирующее течение язвенной болезни/кровотечения в пищеварительном тракте в анамнезе;
- хроническая диспепсия;
- кровотечение в активной фазе или повышенная кровоточивость;
- болезнь Крона или неспецифический язвенный колит;
- тяжелая сердечная недостаточность;
- умеренное или тяжелое нарушение функции почек (клиренс креатинина ≤59 мл/мин);
- тяжелое нарушение функции печени (10–15 баллов по шкале Чайлда — Пью);
- геморрагический диатез или другие нарушения свертываемости крови;
- тяжелая дегидратация (в результате рвоты, диареи или недостаточного приема жидкости);
- III триместр беременности и период кормления грудью (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Побочные эффекты
в нижеуказанной таблице представлены побочные реакции, связь которых с декскетопрофена трометамолом, по клиническим данным, признана минимально возможной, а также побочные реакции, сообщения о которых получены в постмаркетинговый период.
Поскольку уровень Cmax в плазме крови для декскетопрофена в форме гранул выше, чем для таблеток, нельзя исключить повышение риска побочных реакций (по ЖКТ).
|Органы и системы органов
|Часто
(≥1/100; <1/10)
|Иногда
(≥1/1000; <1/100)
|Редко
(≥1/10 000; <1/1000)
|Очень редко (<1/10 000)
|Со стороны крови/лимфатической системы
|—
|—
|—
|Нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|—
|—
|Отек гортани
|Анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок
|Со стороны обмена веществ
|—
|—
|Отсутствие аппетита
|—
|Психические нарушения
|—
|Бессонница, беспокойство
|—
|—
|Со стороны нервной системы
|—
|Головная боль, головокружение, сонливость
|Парестезии, синкопе
|—
|Со стороны органа зрения
|—
|—
|—
|Нечеткость зрения
|Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата
|—
|Вертиго
|—
|Шум в ушах
|Со стороны сердца
|—
|Пальпитация
|—
|Тахикардия
|Со стороны сосудистой системы
|—
|Приливы
|АГ
|Артериальная гипотензия
|Со стороны дыхательной системы
|—
|—
|Брадипноэ
|Бронхоспазм, одышка
|Со стороны пищеварительного тракта
|Тошнота и/или рвота, боль в животе, диарея, диспепсия
|Гастрит, запор, сухость во рту, метеоризм
|Язвенная болезнь, кровотечение из язвы или ее перфорация
|Панкреатит
|Со стороны печени
|—
|—
|Гепатоцеллюлярные повреждения
|—
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|—
|Сыпь
|Крапивница, акне, повышенная потливость
|Синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), ангионевротический отек лица, фотосенсибилизация, зуд
|Со стороны опорно-двигательного аппарата
|—
|—
|Боль в спине
|—
|Со стороны мочевыделительной системы
|—
|—
|ОПН, полиурия
|Нефрит или нефротический синдром
|Со стороны репродуктивной системы
|—
|—
|Нарушения менструального цикла, нарушение функции предстательной железы
|—
|Общие нарушения
|—
|Утомляемость, боль, астения, ригидность мышц, недомогание
|Периферические отеки
|—
|Лабораторные показатели
|—
|—
|Отклонения в печеночных пробах
|—
Чаще всего наблюдаются побочные реакции со стороны пищеварительного тракта. Так, возможно развитие пептической язвы, перфорации или кровотечения в пищеварительном тракте, иногда с летальным исходом, особенно у лиц пожилого возраста. По имеющимся данным на фоне применения препарата могут появляться тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсия, боль в животе, мелена, рвота с примесью крови, язвенный стоматит, обострение колита, болезнь Крона. Реже отмечают гастрит. Также на фоне применения НПВП возможны отеки, АГ, сердечная недостаточность.
Как и в случае применения других НПВП, возможно развитие асептического менингита, который главным образом возникает у больных системной красной волчанкой или со смешанным коллагенозом, и реакции со стороны крови (пурпура, гипопластическая и гемолитическая анемия, редко — агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга).
Согласно результатам клинических исследований и эпидемиологических данных, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым повышением риска развития патологии, вызванной тромбозом артерий (например инфаркт миокарда или инсульт).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играют важную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением польза/риск применения лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
Дексалгин® применяют с осторожностью у больных с аллергическими реакциями в анамнезе.
Следует избегать одновременного применения препарата с другими НПВП, в том числе с селективными ингибиторами ЦОГ-2. Нежелательные явления препарата можно свести к минимуму путем применения в минимально эффективных дозах в течение как можно более короткого периода, необходимого для устранения симптомов.
(см. риски по ЖКТ и сердечно-сосудистой системе ниже).
Безопасность в отношении ЖКТ. Желудочно-кишечные кровотечения, образование язвы или ее перфорация, в некоторых случаях с летальным исходом, отмечали для всех НПВП на разных этапах лечения независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе серьезной патологии со стороны пищеварительного тракта. При развитии желудочно-кишечного кровотечения препарат следует отменить. Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образования язвы или ее перфорация повышается с увеличением дозы НПВП у больных язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у лиц пожилого возраста.
Пациенты пожилого возраста. У больных пожилого возраста повышенная частота побочных реакций на НПВП, особенно желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, иногда с летальным исходом. Лечение этих больных необходимо начинать с наименьшей возможной дозы. НПВП следует с осторожностью назначать лицам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск их обострения. Перед началом применения декскетопрофена трометамола у больных с наличием в анамнезе эзофагита, гастрита и/или язвенной болезни, как и в случае применения других НПВП, следует быть уверенным, что эти заболевания находятся в фазе ремиссии. У лиц с имеющимися симптомами патологии пищеварительного тракта и с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе в течение применения препарата необходимо контролировать состояние пищеварительного тракта относительно появления возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения. Для таких больных и лиц, принимающих ацетилсалициловую кислоту в низких дозах или другие средства, которые повышают риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.
Больным, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, необходимо известить врача обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой, в частности о желудочно-кишечном кровотечении, особенно на начальных этапах лечения.
Следует с осторожностью назначать препарат больным, одновременно применяющим средства, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, а именно — пероральные кортикостероидные средства, антикоагулянтные средства (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота.
Безопасность в отношении почек. Следует с осторожностью назначать препарат больным с нарушением функции почек, поскольку у них на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и появление периферических отеков. Из-за повышенного риска нефротоксичности препарат следует с осторожностью применять при лечении диуретиками, а также пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии. Во время лечения организм должен получать достаточное количество жидкости во избежание обезвоживания, которое может привести к усилению токсического воздействия на почки.
Как и все НПВП, препарат способен повышать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов, его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, что может привести к гломерулонефриту, интерстициальному нефриту, папиллярному некрозу, нефротическому синдрому и ОПН. Наибольшее нарушение функции почек возникает у пациентов пожилого возраста.
Безопасность в отношении печени. Пациентам с нарушением функции печени лекарственное средство следует назначать с осторожностью. Как и другие НПВП, препарат может вызвать временное и незначительное повышение показателей некоторых печеночных проб, а также значительное повышение уровня АсАТ и АлАТ. При соответствующем повышении этих показателей лечение следует прекратить. Наибольшее нарушение функции печени возникает у пациентов пожилого возраста.
Безопасность в отношении сердечно-сосудистой системы и мозгового кровообращения. Больным с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или средней тяжести необходимы контроль и консультативная помощь. Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности, с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности (на фоне применения препарата повышается риск развития сердечной недостаточности), поскольку при лечении НПВП наблюдалась задержка жидкости в тканях и образование отеков. Согласно имеющимся клиническим и эпидемиологическим данным, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым повышением риска возникновения состояний, вызванных тромбозом артерий, например инфаркта миокарда или инсульта. Данных для исключения такого риска при применении декскетопрофена трометамола недостаточно. Таким образом, при неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточности, подтвержденной ИБС, заболеваниях периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофена трометамол следует применять только после тщательной оценки состояния больного. То же необходимо делать перед началом длительного лечения больных с факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний, например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение.
Неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет подавления синтеза простагландинов. Одновременное применение декскетопрофена трометамола и низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в послеоперационный период изучали в клинических исследованиях, влияния на показатели коагуляции не выявлено. Однако больным, принимающим декскетопрофена трометамол одновременно с препаратами, влияющими на гемостаз, например варфарин, другие кумариновые препараты или гепарин, необходимо находиться под тщательным наблюдением врача. Наибольшее количество нарушений функции сердечно-сосудистой системы возникает у пациентов пожилого возраста.
Кожные реакции. Были сообщения о редких случаях развития серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом) на фоне применения НПВП, в том числе эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Вероятно, наибольший риск их возникновения отмечают в начале лечения, у большинства больных они возникали в течение 1-го месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистой оболочки или других симптомов гиперчувствительности препарат Дексалгин Инъект следует отменить.
Маскировка симптомов основных инфекций. Дексалгин саше способен маскировать симптомы инфекционных заболеваний, что может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым усложнить течение заболевания. Это отмечалось при бактериальной негоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. Когда Дексалгин саше применяют для облегчения боли при инфекции, рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или усиливаются.
Другая информация. Особую осторожность следует соблюдать при назначении лекарственного средства пациентам:
- с наследственным нарушением метаболизма порфирина (например при острой перемежающейся порфирии);
- с дегидратацией;
- непосредственно после обширных хирургических вмешательств.
Если врач считает, что необходимо длительное применение декскетопрофена, следует регулярно контролировать функцию печени и почек.
В очень редких случаях наблюдались тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок). При первых признаках развития тяжелых реакций гиперчувствительности после приема препарата Дексалгин® лечение следует прекратить. В зависимости от симптомов необходимое в таких случаях лечение должно проводиться под наблюдением врача.
Пациенты с БА в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или назальными полипами имеют более высокий риск развития аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП по сравнению с другими пациентами. Назначение данного препарата может вызвать приступы БА или бронхоспазм, особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВП.
В особых случаях возможно развитие тяжелых инфекционных осложнений со стороны кожи и мягких тканей на фоне ветряной оспы. На сегодня данных, позволяющих полностью исключить роль НПВП в усилении этого инфекционного процесса, не получено. Поэтому при ветряной оспе следует избегать применения препарата Дексалгин®.
Дексалгин® следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.
Это лекарственное средство содержит сахарозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицит сахаразы-изомальтазы, не следует принимать этот препарат. Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.
Дети. Безопасность применения у детей и подростков не установленаПрименение в период беременности и кормления грудью. Дексалгин® противопоказан в III триместр беременности и в период кормления грудью.
Беременность. Подавление синтеза простагландинов может неблагоприятно повлиять на беременность и/или развитие плода. Согласно данным эпидемиологических исследований применение препаратов, подавляющих синтез простагландинов, на ранних сроках беременности повышает риск выкидыша, развития у плода порока сердца и гастрошизиса. Так, абсолютный риск развития аномалий сердечно-сосудистой системы повышался с <1 до 1,5%. Считается, что опасность возникновения таких явлений повышается с повышением дозы и продолжительности терапии. Применение ингибиторов синтеза простагландинов у животных вызвало увеличение пре- и постимплантационных потерь и повышение эмбриофетальной смертности. Кроме того, у животных, которым применяли ингибиторы синтеза простагландинов в период органогенеза, повышалась частота возникновения пороков развития плода, в том числе аномалий сердечно-сосудистой системы. Однако исследования декскетопрофена на животных не выявили токсического воздействия на репродуктивные органы. Применение декскетопрофена с 20-й недели беременности может привести к олигогидрамниону вследствие дисфункции почек плода. Это может наблюдаться вскоре после начала лечения и обычно обратимо после прекращения применения препарата. Кроме того, после приема препарата беременными во II триместр беременности сообщалось о случаях сужения артериального протока у плода, большинство из которых прошли после прекращения лечения. Поэтому назначение декскетопрофена в I и II триместр беременности возможно только в случае крайней необходимости. При применении декскетопрофена у женщин, планирующих беременность, или в I и II триместр беременности, следует назначать наименьшую возможную дозу при минимальной продолжительности терапии. Пренатальный мониторинг олигогидрамниона и сужение артериального протока у плода следует рассмотреть в случае воздействия декскетопрофена в течение нескольких дней, начиная с 20-й гестационной недели. Беременным следует прекратить применение декскетопрофена, если обнаружен олигогидрамнион или сужение артериального протока у плода.
В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов вызывают:
риски для плода:
- сердечно-сосудистая токсичность, например преждевременное сужение/закрытие артериального протока и гипертензия в системе легочной артерии;
- дисфункция почек (см. выше);
риски для женщины в конце беременности и для новорожденного:
- увеличение времени кровотечения за счет угнетения агрегации тромбоцитов, даже при применении препарата в низких дозах;
- подавление сократительной активности матки, что приводит к запаздыванию и задержке родовой деятельности.
Грудное вскармливание. Данных о проникновении декскетопрофена в грудное молоко нет. Дексалгин противопоказан во время кормления грудью.
Фертильность. Как и другие НПВП, декскетопрофена трометамол может снижать женскую фертильность, поэтому не рекомендован к применению у женщин, планирующих беременность. Женщинам, которые имеют проблемы с зачатием или проходят обследование по бесплодию, следует рассмотреть возможность отмены препарата.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата Дексалгин возможны такие нежелательные явления, как головокружение, нарушение зрения и сонливость, что уменьшает скорость реакции, способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
следующие взаимодействия лекарственных средств в целом характеризуют препараты класса НПВП.
Нежелательные комбинации
Другие НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2 и салицилаты в высоких дозах (≥3 г/сут): применение нескольких НПВП одновременно за счет синергического действия может повысить риск возникновения язв и кровотечений в ЖКТ.
Антикоагулянты: НПВП усиливают действие антикоагулянтов, например варфарина, вследствие высокой степени связывания декскетопрофена с белками плазмы крови, а также вследствие угнетения функции тромбоцитов и повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Если одновременное применение необходимо, его следует проводить под наблюдением врача и с тщательным контролем соответствующих лабораторных показателей.
Гепарин повышает риск развития кровотечений (вследствие угнетения функции тромбоцитов и повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки). Если одновременное применение необходимо, его следует проводить под наблюдением врача и с тщательным контролем соответствующих лабораторных показателей.
ГКС: повышается риск возникновения пептических язв и кровотечений в пищеварительном тракте.
Препараты лития (отмечены сообщения в отношении нескольких НПВП): повышается уровень лития в крови до токсических значений за счет уменьшения его выделения почками. Поэтому в начале применения декскетопрофена, при коррекции дозы или отмене препарата необходимо проконтролировать уровень лития в крови.
Метотрексат при применении в высоких дозах (15 мг/нед и выше): повышается уровень метотрексата в крови за счет уменьшения его выделения почками, что приводит к токсическому воздействию на систему крови.
Производные гидантоина и сульфаниламиды: возможно усиление токсичности этих веществ.
Комбинации, требующие осторожного применения
Диуретики, ингибиторы АПФ, антибиотики группы аминогликозидов и антагонисты рецепторов ангиотензина II. Декскетопрофен ослабляет действие диуретиков и других антигипертензивных средств. У некоторых больных с нарушением функции почек (например при обезвоживании или у лиц пожилого возраста с нарушением функции почек) может ухудшиться их состояние при одновременном применении средств, угнетающих действие ЦОГ, с ингибиторами АПФ, антагонистами рецепторов ангиотензина II и антибиотиками группы аминогликозидов. Как правило, это ухудшение носит обратимый характер. При применении декскетопрофена одновременно с любым диуретическим средством необходимо быть уверенным, что пациент негидратированный, а во время лечения проводить контроль функции почек.
Метотрексат при применении в низких дозах (<15 мг/нед): возможно повышение токсического действия на систему крови за счет уменьшения его выделения почками; при необходимости применения такой комбинации необходим еженедельный контроль картины крови, особенно при наличии даже незначительного снижения функции почек, а также у лиц пожилого возраста.
Пентоксифиллин: повышается риск кровотечений, поэтому необходимо наблюдать больного и контролировать время кровотечения.
Зидовудин: существует риск повышения токсического воздействия зидовудина на эритропоэз (токсическое воздействие на ретикулоциты) вплоть до развития тяжелой анемии через 1 нед после применения НПВП, поэтому в первые 1–2 нед после начала терапии НПВП необходимо проводить контроль анализа крови с подсчетом количества ретикулоцитов.
Производные сульфонилмочевины: НПВП могут усиливать гипогликемическое действие препаратов сульфонилмочевины за счет их вытеснения из связей с белками крови.
Комбинации, требующие осторожности при применении с препаратом Дексалгин®
Блокаторы β-адренорецепторов: может снижаться их антигипертензивное действие за счет подавления синтеза простагландинов.
Циклоспорин и такролимус: усиление токсического действия этих препаратов на почки за счет влияния НПВП на синтез простагландинов; при применении такой комбинации следует проводить регулярный контроль функции почек.
Тромболитические препараты: повышенный риск кровотечений.
Ингибиторы агрегации тромбоцитов и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышенный риск возникновения желудочно-кишечных кровотечений.
Пробенецид: повышение концентрации декскетопрофена в плазме крови за счет снижения уровня его ренальной канальцевой секреции и глюкуронизации; в таком случае необходимо проводить коррекцию дозы декскетопрофена.
Сердечные гликозиды: может повышаться их концентрация в плазме крови.
Мифепристон: существует теоретический риск того, что ингибиторы синтеза простагландинов могут изменить эффективность мифепристона. Ограниченные данные свидетельствуют о том, что одновременное применение НПВП и простагландинов не влияет на действие мифепристона или простагландинов, а именно на созревание шейки матки или способность матки к сокращению, и не уменьшает клиническую эффективность медикаментозного прерывания беременности.
Антибиотики хинолонового ряда: результаты исследований на животных показали, что применение антибиотиков хинолонового ряда в высоких дозах в сочетании с НПВП повышает риск развития судорог.
Тенофовир: одновременное применение с НПВП может повысить уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови, поэтому необходимо наблюдать за функцией почек для контроля потенциального синергетического влияния на их функцию.
Деферазирокс: одновременное применение с НПВП может увеличивать токсическое воздействие на ЖКТ и требует тщательного клинического мониторинга.
Пеметрексед: одновременное применение с НПВП может снизить выведение из организма пеметрекседа, поэтому следует соблюдать осторожность при введении более высоких доз НПВП. Пациентам с легким и умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина 45–79 мл/мин) следует избегать применения НПВП в течение 2 дней до и 2 дней после приема пеметрекседа.
Передозировка
симптоматика при передозировке неизвестна. Аналогичные лекарственные средства вызывают нарушения со стороны ЖКТ (рвота, анорексия, боль в животе) и нервной системы (сонливость, вертиго, дезориентация, головная боль).
Лечение. При случайной передозировке следует немедленно начать симптоматическую терапию, согласно клиническому состоянию пациента. Если взрослый пациент или ребенок принял дозу >5 мг/кг массы тела, в течение 1 ч надо принять активированный уголь. Для выведения декскетопрофена можно использовать гемодиализ.
Условия хранения
специальные условия хранения не требуются.