фармакодинамика. Декскетопрофена трометамол — трометаминовая соль (S)-(+)-2-(3-бензоилфенил) пропионовой кислоты, обладает анальгезирующим, противовоспалительным и жаропонижающим свойствами и относится к классу НПВП.

Механизм действия. Механизм ее действия базируется на снижении синтеза простагландинов за счет угнетения ЦОГ. В частности, тормозится преобразование арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG 2 и PGH 2 , из которых образуются простагландины PGE 1 , PGE 2 , PGF 2a PGD 2 , а также простациклин PGI 2 и тромбоксаны ТхА 2 и ТхВ 2 . Кроме этого, угнетение синтеза простагландинов может воздействовать на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также опосредованно влиять на основное действие препарата.

Фармакодинамическое действие. Угнетающее действие декскетопрофена трометамола на изоэнзимы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 было выявлено у животных и людей.

Клиническая эффективность и безопасность. Клинические исследования продемонстрировали, что декскетопрофена трометамол оказывает выраженное анальгезирующее действие, которое начинается через 30 мин после приема препарата и длится 4–6 ч.

Фармакокинетика. Всасывание. Декскетопрофен трометамол быстро всасывается после применения внутрь, после приема в форме гранул C max в плазме крови достигается через 0,25–0,33 ч. Сравнение таблеток декскетопрофена со стандартным временем высвобождения и гранул с дозировкой 12,5 и 25 мг показало, что две формы биологически эквивалентны по степени биодоступности (AUC). C max после приема гранул была примерно на 30% выше, чем после приема таблеток.

При применении декскетопрофена трометамола во время примема пищи значения площади под кривой биодоступности не изменяются, однако значение C max снижается, а также снижается скорость всасывания (увеличивается t max ).

Распределение. Время распределения и T ½ декскетопрофена трометамола составляют 0,35 и 1,65 ч соответственно. За счет высокой степени связывания с белками плазмы крови (99%), средний объем распределения декскетопрофена трометамола составляет <0,25 л/кг массы тела.

Биотрансформация и выведение. Выведение декскетопрофена происходит в основном за счет глюкуронизации и последующей экскреции почками.

После применения декскетопрофена трометамола в моче определяется только S–(+)-энантиомер, что доказывает отсутствие его инверсии в R–(+)-энантиомер в организме человека.

Фармакокинетические исследования свидетельствуют, что показатели AUC после многократного введения и после разового приема не отличаются, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного вещества.

Доклинические данные по безопасности. Стандартные доклинические исследования — исследования фармакологической безопасности, генотоксичности и иммунофармакологии — не обнаружили особой опасности для человека. Исследование хронической токсичности на животных позволило выявить максимальную дозу лекарственного средства, не вызывающую побочных реакций, которая в 2 раза выше дозы, рекомендованной для человека. При введении более высоких доз лекарственного средства обезьянам основной побочной реакцией была кровь в кале, снижение прироста массы тела, а при наиболее высокой дозе — патология со стороны ЖКТ в виде эрозий. Эти реакции проявлялись при дозах, при которых экспозиция лекарственного средства была в 14–18 раз выше, чем при максимальной дозе, рекомендованной человеку. Исследований канцерогенного воздействия на животных не проводилось.

Как и все НПВП, декскетопрофен способен привести к гибели эмбриона или плода у животных за счет непосредственного влияния на его развитие, или косвенно — за счет повреждающего воздействия на ЖКТ организма матери.