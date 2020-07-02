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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАВитанго (Vitango)

Витанго (Vitango) (251956) - инструкция по применению ATC-классификация

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Витанго (Vitango)
Цена в городе Киев
от 347,09 грн
Без рецепта
20 шт, 200 мг от 347,09 грн 40 шт, 200 мг Нет в наличии
В наличии в 397 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Дозировка
200 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-група
A13A ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Регистрационное удостоверение
UA/14378/01/01 от 02.07.2020
Международное название
RHODIOLA ROSEA*& (РОДИОЛА РОЗОВАЯ*&)

Витанго инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Экстракт родиолы розовой WS® 1375 представляет собой адаптоген, который позволяет организму приспосабливаться к стрессовым условиям. Он проявляет свои адаптационные свойства, модулируя гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, которая играет первостепенную роль в организации реакции организма на стресс. Кроме того, Витанго нормализует уровень и активность нейротрансмиттеров в ЦНС. Тем самым он устраняет вызванные стрессом нарушения аппетита, опорно-двигательной активности и сексуальной функции у животных, а также улучшает продукцию клеточной энергии за счет повышения уровня АТФ.
Клинические исследования Витанго показывают клинически значимое уменьшение выраженности симптомов, связанных со стрессом, таких как физическая и умственная усталость, истощение, раздражительность, ухудшение настроения и способности к сосредоточению, после 4–8 нед лечения. Клиническое исследование 12 нед лечения выявило способность лекарственного средства повышать индивидуальную стрессоустойчивость и вследствие этого снижать риск развития синдрома выгорания. Способность Витанго предотвращать стресс была подтверждена в другом исследовании после 12 нед лечения, которое положительно повлияло на внимание и распределение ментальных ресурсов у лиц, входящих в группу риска относительно симптомов стресса.
Фармакокинетика. Данные отсутствуют.

Показания Витанго

применяется как адаптогенное средство для предотвращения и облегчения психических и физических симптомов стресса и переутомления (утомляемость, неврастения, вегетососудистая дистония, раздражительность, напряженность).

Применение Витанго

взрослым следует принимать 1 таблетку 2 раза в сутки (утром и в обед) за 30 мин до еды, запивая стаканом воды. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Противопоказания

повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата. Период беременности и кормления грудью.

Побочные эффекты

возможны реакции гиперчувствительности, а также гипогликемия. В случае появления нежелательных симптомов следует проконсультироваться с врачом.

Особые указания

препарат не рекомендуется для применения у пациентов с нарушениями функции печени или почек из-за недостатка соответствующих данных.
Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказано.
Дети. Препарат не рекомендуют применять у детей (в возрасте до 18 лет).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Взаимодействия

данные о взаимодействиях отсутствуют.

Передозировка

случаи передозировки не выявлены.

Условия хранения

не требуется особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.
Эксклюзивный дистрибьютор: ЧАО «Натурфарм», ул. Лесная, 30а, г. Киев, Пуща-Водица, 04075; телефон: (044) 401-81-03.
Поставщик: Альпен Фарма АГ (Швейцария).

Витанго
Витанго таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер, №20
от 347,09 грн
В наличии в 397 аптеках
Цены в аптеках
Витанго
Витанго таблетки, покрытые оболочкой 200 мг блистер, №20
от 347,09 грн
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