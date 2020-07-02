Витанго (Vitango) (251956) - инструкция по применению ATC-классификация
Витанго инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Экстракт родиолы розовой WS® 1375 представляет собой адаптоген, который позволяет организму приспосабливаться к стрессовым условиям. Он проявляет свои адаптационные свойства, модулируя гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, которая играет первостепенную роль в организации реакции организма на стресс. Кроме того, Витанго нормализует уровень и активность нейротрансмиттеров в ЦНС. Тем самым он устраняет вызванные стрессом нарушения аппетита, опорно-двигательной активности и сексуальной функции у животных, а также улучшает продукцию клеточной энергии за счет повышения уровня АТФ.
Клинические исследования Витанго показывают клинически значимое уменьшение выраженности симптомов, связанных со стрессом, таких как физическая и умственная усталость, истощение, раздражительность, ухудшение настроения и способности к сосредоточению, после 4–8 нед лечения. Клиническое исследование 12 нед лечения выявило способность лекарственного средства повышать индивидуальную стрессоустойчивость и вследствие этого снижать риск развития синдрома выгорания. Способность Витанго предотвращать стресс была подтверждена в другом исследовании после 12 нед лечения, которое положительно повлияло на внимание и распределение ментальных ресурсов у лиц, входящих в группу риска относительно симптомов стресса.
Фармакокинетика. Данные отсутствуют.
Показания Витанго
применяется как адаптогенное средство для предотвращения и облегчения психических и физических симптомов стресса и переутомления (утомляемость, неврастения, вегетососудистая дистония, раздражительность, напряженность).
Применение Витанго
взрослым следует принимать 1 таблетку 2 раза в сутки (утром и в обед) за 30 мин до еды, запивая стаканом воды. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата. Период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
возможны реакции гиперчувствительности, а также гипогликемия. В случае появления нежелательных симптомов следует проконсультироваться с врачом.
Особые указания
препарат не рекомендуется для применения у пациентов с нарушениями функции печени или почек из-за недостатка соответствующих данных.
Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказано.
Дети. Препарат не рекомендуют применять у детей (в возрасте до 18 лет).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
данные о взаимодействиях отсутствуют.
Передозировка
случаи передозировки не выявлены.
Условия хранения
не требуется особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.
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