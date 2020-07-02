фармакодинамика. Экстракт родиолы розовой WS® 1375 представляет собой адаптоген, который позволяет организму приспосабливаться к стрессовым условиям. Он проявляет свои адаптационные свойства, модулируя гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, которая играет первостепенную роль в организации реакции организма на стресс. Кроме того, Витанго нормализует уровень и активность нейротрансмиттеров в ЦНС. Тем самым он устраняет вызванные стрессом нарушения аппетита, опорно-двигательной активности и сексуальной функции у животных, а также улучшает продукцию клеточной энергии за счет повышения уровня АТФ.

Клинические исследования Витанго показывают клинически значимое уменьшение выраженности симптомов, связанных со стрессом, таких как физическая и умственная усталость, истощение, раздражительность, ухудшение настроения и способности к сосредоточению, после 4–8 нед лечения. Клиническое исследование 12 нед лечения выявило способность лекарственного средства повышать индивидуальную стрессоустойчивость и вследствие этого снижать риск развития синдрома выгорания. Способность Витанго предотвращать стресс была подтверждена в другом исследовании после 12 нед лечения, которое положительно повлияло на внимание и распределение ментальных ресурсов у лиц, входящих в группу риска относительно симптомов стресса.

Фармакокинетика. Данные отсутствуют.