Фармакодинамика.

Карбоцистеин влияет на гелевую фазу слизи дыхательных путей путем разрыва дисульфидных мостиков гликопротеинов, вызывает разжижение чрезмерно вязкого секрета бронхов, способствует выведению мокроты.

Мукорегуляторным эффект карбоцистеина связан с активацией сиаловой трансферазы - фермента бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов. Карбоцистеин нормализует количественное соотношение кислых и нейтральных сиаломуцинов бронхиального секрета, восстанавливает его вязкость и эластичность. Активизирует деятельность мерцательного эпителия и улучшает мукоцилиарный клиренс. Способствует регенерации слизистой оболочки дыхательных путей, нормализует ее структуру, уменьшает гиперплазию бокаловидных клеток и, как следствие, уменьшает продукцию слизи. Восстанавливает секрецию иммунологически активного IgA (специфическая защита) и количество сульфгидрильных групп компонентов слизи (неспецифическая защита). Оказывает противовоспалительный эффект за счет кининингибирующей активности сиаломуцинов, уменьшая отек и бронхообструкцию.

Фармакокинетика.

При приеме внутрь карбоцистеин быстро всасывается. Пик концентрации активного вещества в плазме крови достигается через 2 ч. Биодоступность низкая - менее 10% введенной дозы (в связи с интенсивным метаболизмом в пищеварительном тракте и эффектом первого прохождения через печень).

Карбоцистеин и его метаболиты выводятся в основном с мочой. Период полувыведения составляет около 2 ч.