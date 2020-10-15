Бронхомуцин (Bronchomucin) (251939) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Бронхомуцин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Применение в период беременности и кормления грудью
- Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: сarbocisteine;
Бронхомуцин 2% 1 мл сиропа содержит 20 мг карбоцистеина;
Бронхомуцин 5% 1 мл сиропа содержит 50 мг карбоцистеина;
Вспомогательные вещества: натрия гидроксид, сахарин натрия, пропиленгликоль, сахароза, метилпарабен (Е 218), карамель, желтый закат FCF (E-110), вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: светло-желтого цвета сироп с карамельным вкусом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Муколитические средства.
Код АТС R05C B03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Карбоцистеин влияет на гелевую фазу слизи дыхательных путей путем разрыва дисульфидных мостиков гликопротеинов, вызывает разжижение чрезмерно вязкого секрета бронхов, способствует выведению мокроты.
Мукорегуляторным эффект карбоцистеина связан с активацией сиаловой трансферазы - фермента бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов. Карбоцистеин нормализует количественное соотношение кислых и нейтральных сиаломуцинов бронхиального секрета, восстанавливает его вязкость и эластичность. Активизирует деятельность мерцательного эпителия и улучшает мукоцилиарный клиренс. Способствует регенерации слизистой оболочки дыхательных путей, нормализует ее структуру, уменьшает гиперплазию бокаловидных клеток и, как следствие, уменьшает продукцию слизи. Восстанавливает секрецию иммунологически активного IgA (специфическая защита) и количество сульфгидрильных групп компонентов слизи (неспецифическая защита). Оказывает противовоспалительный эффект за счет кининингибирующей активности сиаломуцинов, уменьшая отек и бронхообструкцию.
Фармакокинетика.
При приеме внутрь карбоцистеин быстро всасывается. Пик концентрации активного вещества в плазме крови достигается через 2 ч. Биодоступность низкая - менее 10% введенной дозы (в связи с интенсивным метаболизмом в пищеварительном тракте и эффектом первого прохождения через печень).
Карбоцистеин и его метаболиты выводятся в основном с мочой. Период полувыведения составляет около 2 ч.
Показания
Лечение симптомов нарушений бронхиальной секреции и выведения мокроты, особенно при острых бронхолегочных заболеваниях, например при остром бронхите; при обострениях хронических заболеваний дыхательной системы.
Противопоказания
- Аллергическая реакция на любой из компонентов препарата в анамнезе (особенно на метилпарабен или на другие соли парагидроксибензоата);
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;
- I триместр беременности в связи с недостаточным количеством данных о тератогенном и эмбриотоксическом действии препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
В период лечения карбоцистеином не следует применять противокашлевые средства и средства, подавляющие бронхиальную секрецию. Препарат повышает эффективность глюкокортикоидной (взаимно) и антибактериальной терапии.
Применение в период беременности и кормления грудью
Во время исследований на животных тератогенных эффектов выявлено не было. На сегодняшний день ни одного сообщения о тератогенном эффекте в пострегистрационный период не было. Нет данных относительно попадания карбоцистеина в грудное молоко.
Препарат противопоказано применять в I триместр беременности.
В II и III триместр беременности и период кормления грудью препарат применяют после тщательной оценки соотношения польза для матери/риск для плода (ребенка), которое определяет врач.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
Не влияет.
Способ применения и дозы
Бронхомуцин 2% рекомендуется применять для лечения детей в возрасте 2 - 15 лет,
Бронхомуцин 5% - для лечения взрослых и детей от 15 лет.
|Возраст
|Форма выпуска
|Дозировка
|Дети в возрасте 2 - 5 лет
|Бронхомуцин 2%
|По 5 мл сиропа (1 чайная ложка) 2 раза в день
|Дети в возрасте 5 - 15 лет
|Бронхомуцин 2%
|По 5 мл сиропа (1 чайная ложка) 3 раза в день
|Взрослым и детям старше 15 лет
|Бронхомуцин 5%
|По 15 мл сиропа (1 столовая ложка) 3 раза в день
Максимальная разовая доза для детей составляет 100 мг карбоцистеина.
Продолжительность лечения не более 8-10 дней; для детей - не более 5 дней.
Дети
Лечение детей проводят под контролем врача.
Бронхомуцин 2% применяют для лечения детей 2 -15 лет. Бронхомуцин 5% - для детей от 15 лет.
Побочные реакции
Очень редко возможны нарушения пищеварения, тошнота, рвота, боль в желудке. Препарат содержит метилпарабен, поэтому в редких случаях возможны аллергические реакции, в том числе ангионевротический отек, зуд и сыпь (которые могут проявиться со временем). В случае возникновения побочных эффектов рекомендуется обратиться к врачу, возможно необходимо будет уменьшить дозу или отменить прием препарата.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С
Упаковка
По 120 мл сиропа в стеклянном флаконе в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Арпимед».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Республика Армения, Котайкская обл., г. Абовян, 2-й микрорайон, д. 19.