фармакодинамика. Магний является важным элементом для обмена веществ в организме. Он необходим для обеспечения многих энергетических процессов, участвует в обмене белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот и в процессе нервно-мышечного возбуждения.

Многочисленные функции генерирования или затраты энергии (например окислительного фосфорилирования или ионный насос, сокращение мышц) зависят от магния, а при его недостатке могут частично или полностью нарушаться.

Магний активирует гликолитические ферменты, ферменты клеточного окисления, ферменты синтеза нуклеиновых кислот, он также играет важную роль в процессах сокращения миокарда, является стабилизатором фибриногена и тромбоцитов. Известно, что дефицит магния является одной из причин развития АГ, спазма сосудов, неопластических заболеваний и мочекаменной болезни. В стрессовых ситуациях выводится повышенное количество свободного ионизированного магния, поэтому дополнительное количество магния способствует повышению резистентности к стрессу. Магний играет ведущую роль в процессах нервно-мышечного возбуждения, выступая антагонистом ионов кальция.

Общее количество магния в организме взрослого человека составляет около 20–30 г. Из этого количества около 50% содержится в костях, 45% — в клетках и только 5% общего количества можно определить в плазме крови.

Внутриклеточная концентрация магния варьирует в пределах от 10 до 60 ммоль/л, нормальное значение концентрации магния в плазме крови находится в пределах от 0,7 до 1,1 ммоль/л. В плазме крови приблизительно ⅔ ионов магния находятся в растворенном виде и около 1/ 3 связывается с белками.

Фармакокинетика. При применении внутрь магний всасывается в зависимости от исходного содержания магния в организме. При дефиците магния в организме всасывается большее его количество, а при насыщении магнием — меньшее. Соотношение резорбции соответствует гомеостатически регулируемой кинетике резорбции, характерной для физиологически активных веществ.

При равновесном балансе магния и нормальной функции почек, даже при высоких дозах магния не происходит его накопления, превышающего границу нормы.

После всасывания в кишечнике магний в основном выделяется почками. Неусвоенный магний выводится с калом.