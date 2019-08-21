Биолектра Магнезиум Форте (Biolectra Magnesium Forte) (251933) - инструкция по применению ATC-классификация
Биолектра Магнезиум Форте инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Магний является важным элементом для обмена веществ в организме. Он необходим для обеспечения многих энергетических процессов, участвует в обмене белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот и в процессе нервно-мышечного возбуждения.
Многочисленные функции генерирования или затраты энергии (например окислительного фосфорилирования или ионный насос, сокращение мышц) зависят от магния, а при его недостатке могут частично или полностью нарушаться.
Магний активирует гликолитические ферменты, ферменты клеточного окисления, ферменты синтеза нуклеиновых кислот, он также играет важную роль в процессах сокращения миокарда, является стабилизатором фибриногена и тромбоцитов. Известно, что дефицит магния является одной из причин развития АГ, спазма сосудов, неопластических заболеваний и мочекаменной болезни. В стрессовых ситуациях выводится повышенное количество свободного ионизированного магния, поэтому дополнительное количество магния способствует повышению резистентности к стрессу. Магний играет ведущую роль в процессах нервно-мышечного возбуждения, выступая антагонистом ионов кальция.
Общее количество магния в организме взрослого человека составляет около 20–30 г. Из этого количества около 50% содержится в костях, 45% — в клетках и только 5% общего количества можно определить в плазме крови.
Внутриклеточная концентрация магния варьирует в пределах от 10 до 60 ммоль/л, нормальное значение концентрации магния в плазме крови находится в пределах от 0,7 до 1,1 ммоль/л. В плазме крови приблизительно ⅔ ионов магния находятся в растворенном виде и около 1/3 связывается с белками.
Фармакокинетика. При применении внутрь магний всасывается в зависимости от исходного содержания магния в организме. При дефиците магния в организме всасывается большее его количество, а при насыщении магнием — меньшее. Соотношение резорбции соответствует гомеостатически регулируемой кинетике резорбции, характерной для физиологически активных веществ.
При равновесном балансе магния и нормальной функции почек, даже при высоких дозах магния не происходит его накопления, превышающего границу нормы.
После всасывания в кишечнике магний в основном выделяется почками. Неусвоенный магний выводится с калом.
Показания Биолектра Магнезиум Форте
лечение и профилактика дефицита магния в организме в тех случаях, когда он является причиной нарушений со стороны мышечной деятельности (нейромышечные нарушения, судороги).
Применение Биолектра Магнезиум Форте
доза препарата Биолектра Магнезиум форте зависит от степени дефицита магния в организме. Средняя суточная доза составляет 1–2 шипучие таблетки (243–486 мг ионов магния = 10–20 ммоль).
Детям в возрасте старше 6 лет назначают по 1 шипучей таблетке 1 раз в сутки.
Подросткам и взрослым назначают по 1 таблетке шипучей 1–2 раза в сутки.
При тяжелой степени дефицита магния врач может назначить препарат Биолектра Магнезиум форте в более высоких дозах.
Таблетку необходимо растворить в стакане воды, полученный р-р выпить.
Продолжительность лечения зависит от причин, лежащих в основе дефицита магния.
Длительный прием магния в высоких дозах должен проходить под наблюдением врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Нарушения функции почек и нарушения проводимости возбуждения в сердце (AV-блокада высокой степени), которые могут привести к брадикардии. Нарушения минерального и электролитного обмена (гипермагнезиемия, гиперкалиемия). Тяжелая миастения, эксикоз и кальциево-магниево-фосфат-аммониевый диатез.
Побочные эффекты
при более высоких дозах возможна легкая диарея, которая не считается опасной и исчезает после снижения дозы. При длительном приеме препарата Биолектра Магнезиум форте в высоких дозах может появиться утомляемость. В таком случае врач должен на основании клинических и лабораторных исследований принять решение о целесообразности дальнейшего применения магния.
Особые указания
1 таблетка шипучая содержит 7,35 ммоль (169 мг) натрия. Это необходимо учитывать пациентам, соблюдающим диету с низким содержанием натрия/поваренной соли.
1 таблетка шипучая содержит 3,48 ммоль (136 мг) калия. Это необходимо учитывать пациентам с нарушенной функцией почек, а также лицам, придерживающимся диеты с низким содержанием калия.
При непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем применять этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью отсутствуют риски применения препарата. Применение лекарственного средства в период кормления грудью рекомендуется после консультации с врачом и по его назначению.
Дети. Препарат не рекомендуется применять детям в возрасте до 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
поскольку магний и другие лекарственные средства могут иметь взаимное влияние на усвоение в организме, как правило, следует придерживаться интервалов 2–3 ч между приемами различных лекарственных средств. Это касается, в частности, фтора и тетрациклинов, для которых следует строго соблюдать интервал 2–3 ч.
При одновременном приеме препаратов, содержащих алюминий (например антацидных средств), всасывание алюминия может повыситься.
Аминогликозидные антибиотики, цисплатин и циклоспорин ускоряют выведение магния.
Диуретики (такие как тиазид и фуросемид), антагонисты рецепторов эпидермального фактора роста EGF (такие как цетуксимаб и эрлотиниб), ингибиторы протонного насоса (такие как омепразол и пантопразол) и ингибиторы ДНК-полимеразы вирусов (фоскарнет, пентамидин, рапамицин и амфотерицин В) могут вызвать дефицит магния. В связи с повышенным выведением магния пациентам, которые принимают указанные выше препараты, может потребоваться коррекция доз магния.
Передозировка
при применении солей магния внутрь гипермагнезиемия возникает только при почечной недостаточности. Этим пациентам прием солей магния противопоказан.
Симптомы интоксикации. Высокие концентрации магния вызывают расслабление скелетных мышц (концентрации магния в плазме крови >5,5 ммоль/л). Концентрация ионов магния 10–20 ммоль/л удлиняют период проводимости в сердце, а еще более высокие концентрации приводят к остановке сердца в диастолу.
Лечение при интоксикации. В/в введение кальция мгновенно приводит к купированию описанных симптомов, поскольку существует антагонизм между ионами кальция и магния.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.