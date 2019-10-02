Ацикловир Белупо (Aciclovir Belupo) (251926) - инструкция по применению ATC-классификация
Ацикловир Белупо инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: ацикловир;
1 г крема содержит 50 мг ацикловира;
вспомогательные вещества: пропиленгликоль, полиэтиленгликоля (макрогол) глицерилстеарат, спирт цетостеариловый, парафин жидкий, парафин белый мягкий, натрия лаурилсульфат, вода очищенная.
Лекарственная форма
Крем для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: гомогенный крем белого цвета без механических включений.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусные средства. Код АТС D06B B03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ацикловир Белупо — это противовирусный препарат, который имеет высокую активность in vitro против вируса простого герпеса I и II типов.
Механизм действия ацикловира базируется на подавлении синтеза ДНК. Фермент тимидинкиназа, индуцированный вирусом, облегчает проникновение ацикловира в клетку и его внутриклеточное фосфорилирование. Ацикловир монофосфат фосфорилируется с образованием активного соединения — ацикловира трифосфата, который селективно и необратимо ингибирует вирусную ДНК-полимеразу, а тем самым и синтез ДНК.
Фармакокинетика.
Фармакокинетические исследования показали минимальную системную абсорбцию ацикловира после повторного местного применения крема.
Показания
Лечение инфекций губ и лица, вызванные вирусом простого герпеса (Herpes labialis).
Противопоказания
Гиперчувствительность к ацикловиру, валацикловиру, пропиленгликолю или к другим компонентам крема.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействия не выявлено.
Особенности применения
Крем применять только для лечения герпеса на губах и лице. Препарат не рекомендуется наносить на слизистые оболочки полости рта, глаз и применять для лечения генитального герпеса. Следует избегать случайного попадания крема в глаза. Пациенты с особо тяжелыми и повторяющимися проявлениями Herpes labialis требуют консультации врача.
Больным герпес необходимо мыть руки до и после нанесения крема для предупреждения контактной передачи вируса другим людям, особенно при наличии открытых поражений.
Не рекомендуется применять лицам с иммунодефицитом. Такие пациенты нуждаются в консультации врача по лечению любой инфекции.
Лекарственное средство содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи, и цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для наружного применения.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет наносить крем 5 раз в сутки примерно с 4-часовыми интервалами, за исключением ночного времени. Продолжительность лечения составляет не менее 4 дней. Если через 4 дня кожные поражения не исчезнут полностью, лечение можно продлить еще на 6 дней (в общем 10 дней от начала лечения). Если симптомы заболевания не исчезают после 10 дней лечения, больному необходимо обратиться к врачу.
Важно начать лечение как можно быстрее в начале инфекции.
Следует вымыть руки до и после применения крема и избегать излишнего трения или касания полотенцем пораженных участков, чтобы предотвратить обострение или передачу инфекции.
Дети
Не рекомендуется применение препарата детям в возрасте младше 12 лет в связи с отсутствием данных о безопасности применения.
Побочные реакции
Со стороны кожи и соединительных тканей
Нечасто (≥ 1/1000; <1/100): временная острая или жгучая боль после нанесения крема, умеренное высушивание и шелушение кожи, зуд.
Единичные (≥ 1/10000; <1/1000): эритема, контактный дерматит после нанесения крема (при проведении исследований чувствительности показано, что эти случаи наиболее часто были связаны с компонентами кремовой основы, а не с ацикловиром).
Со стороны иммунной системы
Редко (<1/10000): реакции немедленной гиперчувствительности, включая ангионевротический отек и крапивницу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 г или по 5 г, или по 10 г в тубе; по 1 тубе в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Белупо, препараты и косметика, д.д., Хорватия.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Даница 5, 48000 Копривница, Хорватия.