Крем применять только для лечения герпеса на губах и лице. Препарат не рекомендуется наносить на слизистые оболочки полости рта, глаз и применять для лечения генитального герпеса. Следует избегать случайного попадания крема в глаза. Пациенты с особо тяжелыми и повторяющимися проявлениями Herpes labialis требуют консультации врача.

Больным герпес необходимо мыть руки до и после нанесения крема для предупреждения контактной передачи вируса другим людям, особенно при наличии открытых поражений.

Не рекомендуется применять лицам с иммунодефицитом. Такие пациенты нуждаются в консультации врача по лечению любой инфекции.

Лекарственное средство содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи, и цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).