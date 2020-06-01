Аторвастатин Ананта (Atorvastatin Ananta) (251910) - инструкция по применению ATC-классификация
Аторвастатин Ананта инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Передозировки
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: аторвастатин;
1 таблетка содержит аторвастатина кальция в пересчете на аторвастатин 10 мг или 20 мг;
вспомогательные вещества: лактоза моногидрат; целлюлоза микрокристаллическая; магния стеарат; натрия кроскармеллоза; крахмал кукурузный; гидроксипропилцеллюлоза; гидроксипропилметилцеллюлоза; полиэтиленгликоль; титана диоксид (Е 171).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета круглые двовыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Селективный конкурентный ингибитор 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А-редуктазы фермента, превращающего 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А в мевалоновую кислоту, которая является предшественником стеролов, включая холестерин. Аторвастатин снижает уровень холестерина и липопротеидов в плазме крови за счет угнетения 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А редуктазы и синтеза холестерина в печени, а также увеличение количества рецепторов ЛПНП на поверхности гепатоцитов, что приводит к усилению захвата и катаболизма ЛПНП. Аторвастатин снижает уровень общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, аполипопротеина В и триглицеридов, вызывает повышение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности и аполипопротеина А. Эти результаты регистрируются у пациентов с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией и смешанной гиперлипидемией, включая больных с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Фармакокинетика.
Аторвастатин быстро всасывается после приема; максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–2 часа. Степень всасывания повышается пропорционально дозе аторвастатина. Биодоступность составляет 95 — 99%. Биодоступность аторвастатина составляет приблизительно 14%, а системная доступность ингибирующей активности в отношении 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А-редуктазы — около 30%. Низкая системная биодоступность обусловлена пресистемным клиренсом в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и/или биотрансформацией при первичном прохождении через печень. Средний объем распределения аторвастатина составляет приблизительно 381 л. Аторвастатин связывается с белками плазмы крови более чем на 98%, метаболизируется под действием цитохрома Р450 3 А4 с образованием орто и парагидроксилированих производных и различных продуктов β-окисления. Эффект аторвастатина относительно 3-гидрокси-3-метилглутарилкоэнзим редуктазы примерно на 70% определяется активностью циркулирующих метаболитов. Выводится с желчью после печеночной и/или внепеченочной биотрансформации. Препарат не подвергается выраженной кишечно-печеночной рециркуляции. Период полувыведения аторвастатина составляет почти 14 часов. Ингибирующая активность в отношении 3-гидрокси-3-метилглутарилкоэнзим А-редуктазы длится примерно 20–30 часов благодаря наличию активных метаболитов. Данные о фармакокинетике препарата у детей отсутствуют.
Таблица 1
Влияние одновременно применяемых препаратов на фармакокинетику аторвастатина
|Одновременно применяемые препараты и режим дозирования
|Аторвастатин
|Доза (мг)
|Изменение AUC &
|Изменение Cmax&
|# Циклоспорин 5,2 мг/кг/сут, стабильная доза
|10 мг один раз в сутки в течение 28 дней
| 8,7 раз
| 10,7 раз
|# Типранавир 500 мг дважды в сутки/ритонавир 200 мг дважды в сутки, 7 дней
|10 мг РД
| 9,4 раз
| 8,6 раз
|# Типранавир 750 мг каждые 8 часов, 10 дней
|20 мг РД
| 7,88 раз
| 10,6 раз
|#, ‡ Саквинавир 400 мг дважды в сутки/ритонавир 400 мг дважды в сутки, 15 дней
|40 мг один раз в сутки в течение 4 дней
| 3,9 раз
| 4,3 раз
|# Кларитромицин 500 мг дважды в сутки, 9 дней
|80 мг 1 раз в сутки в течение 8 дней
| 4,4 раз
| 5,4 раз
|# Дарунавир 300 мг дважды в сутки/ритонавир 100 мг дважды в сутки, 9 дней
|10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней
| 3,4 раз
| 2,25 раз
|# Итраконазол 200 мг 1 р.д., 4 дня
|40 мг РД
| 3,3 раз
| 20%
|# Фосампренавир 700 мг дважды в сутки/ритонавир 100 мг дважды в сутки, 14 дней
|10 мг один раз в сутки в течение 4 дней
| 2,53 раз
| 2,84 раз
|# Фосампренавир 1400 мг дважды в сутки, 14 дней
|10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней
| 2,3 раз
| 4,04 раз
|# Нелфинавир 1250 мг дважды в сутки, 14 дней
|10 мг 1 раз в сутки в течение 28 дней
| 74%
| 2,2 раз
|# Грейпфрутовый сок, 240 мл один раз в сутки *
|40 мг 1 раз в сутки
| 37%
| 16%
|Дилтиазем 240 мг один раз в сутки, 28 дней
|40 мг 1 раз в сутки
| 51%
|Без изменений
|Эритромицин 500 мг 4 раза в сутки, 7 дней
|10 мг 1 раз в сутки
| 33%
| 38%
|Амлодипин 10 мг, разовая доза
|80 мг 1 раз в сутки
| 15%
|¯ 12%
|Циметидин 300 мг один раз в сутки, 4 недели
|10 мг 1 раз в сутки в течение 2 недели в
|¯ Меньше 1%
|¯ 11%
|Колестипол 10 мг дважды в сутки, 28 недель
|40 мг 1 раз в сутки в течение 28 недель
|Не определено
|¯ 26%**
|Маалокс TC® 30 мл один раз в сутки, 17 дней
|10 мг 1 раз в сутки в течение 15 дней
|¯ 33%
|¯ 34%
|Эфавиренз 600 мг один раз в сутки,14 дней
|10 мг в течение 3 дней
|¯ 41%
|¯ 1%
|#Рифампин 600 мг один раз в сутки, 7 дней (при одновременном введении) †
|40 мг 1 раз в сутки
| 30%
| 2,7 раз
|#Рифампин 600 мг один раз в сутки, 5 дней (отдельными дозами) †
|40 мг 1 раз в сутки
|¯ 80%
|¯ 40%
|#Гемфиброзил 600 мг дважды в сутки, 7 дней
|40 мг 1 раз в сутки
| 35%
|¯ Меньше 1%
|#Фенофибрат 160 мг 1 раз в сутки,7 дней
|40 мг 1 раз в сутки
| 3%
| 2%
|#Боцепревир 800 мг 3 раза в сутки, 7 дней
|40 мг 1 раз в сутки
| 2,30 раз
| 2,66 раз
& Данные, представленные как изменение в x раз, представляют собой простое соотношение между случаями одновременного применение препаратов и применения только аторвастатина (т.е. 1-кратный = без изменения). Данные, представленные в% изменении, представляют собой% разницу относительно показателей при применении аторвастатина отдельно (то есть 0% = без изменения).
# Для получения информации о клинической значимость см. разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий».
* Сообщалось о больших увеличениях AUC (до 2,5 раз в) и/или Cmax (до 71%) При избыточном потреблении грейпфрутового сока (750 мл — 1,2 литра в сутки или больше).
** Одиночный образец, взятый через 8–16 ч после приема дозы препарата.
† Из-за механизма двойного взаимодействия рифампина рекомендуется одновременное применение аторвастатина с рифампином, поскольку было показано, что отсроченное применение аторвастатина после применения рифампина связано со значительным снижением концентраций аторвастатина в плазме.
‡ Доза комбинации препаратов саквинавир + ритонавир в этом исследовании не является клинически применяемой дозой. Повышение экспозиции аторвастатина при применении в клинических условиях, вероятно, будет выше, чем то, которое наблюдалось в этом исследовании. Поэтому следует с осторожностью применять препарат в низкой необходимой дозе.
Показания
Предотвращения сердечнососудистых заболеваний
Для взрослых пациентов без клинически выраженной ишемической болезни сердца, но с несколькими факторами риска развития ишемической болезни сердца, такими как возраст, курение, артериальная гипертензия, низкий уровень ЛПВП или наличие ранней ишемической болезни сердца в семейном анамнезе, Аторвастатин Ананта показан для:
- уменьшение риска возникновения инфаркта миокарда;
- уменьшение риска возникновения инсульта;
- уменьшение риска проведения процедур реваскуляризации и стенокардии.
Для пациентов с сахарным диабетом II типа и без клинически выраженной ишемической болезни сердца, но с несколькими факторами риска развития ишемической болезни сердца, такими как ретинопатия, альбуминурия, курение или артериальная гипертензия, препарат Аторвастатин Ананта показан для:
- уменьшение риска возникновения инфаркта миокарда;
- уменьшение риска возникновения инсульта.
Для пациентов с клинически выраженной ишемической болезнью сердца Аторвастатин Ананта показан для:
- уменьшение риска возникновения нелетального инфаркта миокарда;
- уменьшение риска возникновения летального и нелетального инсульта;
- уменьшение риска проведения процедур реваскуляризации;
- уменьшение риска госпитализации в связи с застойной сердечной недостаточностью;
- уменьшение риска возникновения стенокардии.
Гиперлипидемия
- Как дополнение к диете, чтобы уменьшить повышенные уровни общего холестерина, холестерина ЛПНП, аполипопротеина В и триглицеридов, а также для повышения уровня холестерина ЛПВП у пациентов с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготной семейной и несемейной) и смешанной дислипидемией (тип и IIa и IIb по классификации Фредриксона).
- Как дополнение к диете для лечения пациентов с повышенными уровнями триглицеридов в сыворотке крови (тип IV по классификации Фредриксона).
- Для лечения пациентов с первичной дисбеталипопротеинемией (тип III по классификации Фредриксона), в случаях, когда соблюдение диеты недостаточно эффективно.
- Для уменьшения общего холестерина и холестерина ЛПНП у пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, как дополнение к другим гиполипидемическим методам лечения (например, аферез ЛПНП), или если такие методы лечения недоступны.
- Как дополнение к диете для уменьшения уровней общего холестерина, холестерина ЛПНП и аполипопротеина В у мальчиков и у девочек после начала менструаций в возрасте от 10 до 17 лет с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией, если после соответствующей диетотерапии результаты анализов следующие:
- a) холестерин ЛПНП остается ≥ 190 мг/дл или
- б) холестерин ЛПНП ≥ 160 мг/дл и:
- в семейном анамнезе имеются ранние сердечнососудистые заболевания или
- два или более других факторов риска развития сердечнососудистых заболеваний присутствуют у пациента детского возраста.
Противопоказания
Активное заболевание печени, которое может включать устойчивое повышение активности печеночных трансаминаз неизвестной этиологии.
Гиперчувствительность к любому из компонентов этого лекарственного средства.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Риск развития миопатии во время лечения статинами повышается при одновременном применении производных фиброевой кислоты, липидомодификационных доз ниацина, циклоспорина или мощных ингибиторов CYP3A4 (например, кларитромицина, ингибиторов протеазы ВИЧ и итраконазола) (см. разделы «Особенности применения»).
Мощные ингибиторы CYP3A4. Аторвастатин метаболизируется цитохромом P4503A4. Одновременное применение аторвастатина с мощными ингибиторами CYP3A4 может привести к повышению концентрации аторвастатина в плазме крови (см. Таблицу 1 и подробную информацию, приведенную ниже). Степень взаимодействия и усиления действия зависят от изменчивости воздействия на CYP3A4. Следует по возможности избегать одновременного применения с мощными ингибиторами CYP3A4 (например с циклоспорином, телитромицином, кларитромицином, делавирдином, стирипентолом, кетоконазолом, вориконазолом, итраконазолом, посаконазолом и ингибиторами протеаз ВИЧ, в том числе ритонавиром, лопинавиром, атазанавиром, индинавиром, дарунавиром). Если невозможно избежать одновременного применения этих препаратов с аторвастатином, следует рассмотреть возможность применения меньшей начальной и максимальной дозы аторвастатина. Также рекомендуется проводить надлежащий клинический мониторинг состояния пациента (см. таблицу 1).
Умеренные ингибиторы CYP3A4 (например, эритромицин, дилтиазем, верапамил и флуконазол) могут повышать концентрацию аторвастатина в плазме крови (см. Таблицу 1). Одновременное применение эритромицина и статинов сопровождается повышением риска развития миопатии. Исследование взаимодействия лекарственных препаратов для оценки влияния амиодарона или верапамила на аторвастатин не проводились. Известно, что амиодарон и верапамил подавляют активность CYP3A4, а следовательно, одновременное назначение этих препаратов с аторвастатином может привести к увеличению экспозиции аторвастатина. Таким образом, при одновременном применении аторвастатина и этих умеренных ингибиторов CYP3A4 следует рассмотреть возможность назначения меньших максимальных доз аторвастатина. Также рекомендуется проводить клинический мониторинг состояния пациента. После начала лечения ингибитором или после коррекции его дозы рекомендуется проводить клинический мониторинг состояния пациента.
Грейпфрутовый сок. Содержит один или более компонентов, которые ингибируют CYP3A4 и могут повышать концентрации аторвастатина в плазме крови, особенно при избыточном потреблении грейпфрутового сока (более 1,2 литра на сутки).
Кларитромицин. Значение AUC аторвастатина значительно повышалось при одновременном применении аторвастатин в дозе 80 мг и кларитромицина (500 мг дважды в сутки) по сравнению с применением только аторвастатина. Так, пациентам, принимающих кларитромицин, следует с осторожностью применять Аторвастатин Ананта в дозе выше 20 мг (см. разделы «Особенности применения» и «Способ применения и дозы»).
Комбинация ингибиторов протеаз. Значение AUC аторвастатина значительно повышалось при одновременном применении аторвастатина с несколькими комбинациями ингибиторов протеазы ВИЧ, а также с ингибитором протеазы вируса гепатита С телапревиром по сравнению с применением только аторвастатина. Поэтому пациентам, принимающих ингибитор протеазы ВИЧ типранавир + ритонавир или ингибитор протеазы вируса гепатита C телапревир, следует избегать одновременного применения с препаратом Аторвастатин Ананта. Препарат следует с осторожностью назначать пациентам, которые принимают ингибитор протеазы ВИЧ лопинавир + ритонавир, и применять в самой необходимой дозе. Для пациентов, принимающих ингибиторы протеазы ВИЧ саквинавир + ритонавир, дарунавир + ритонавир, фосампренавир или фосампренавир + ритонавир, доза Аторвастатина Ананта не должна превышать 20 мг и применяться с осторожностью (см. разделы «Особенности применения» и «Способ применения и дозы»). При применении у пациентов, принимающих ингибитор протеазы ВИЧ нелфинавир или ингибитор протеазы вируса гепатита С боцепревир, доза Аторвастатина Ананта не должна превышать 40 мг, а также рекомендуется проведение тщательного клинического мониторинга пациентов.
Итраконазол. Значение AUC аторвастатина значительно повышалось при одновременном применении аторвастатина в дозе 40 мг и итраконазола в дозе 200 мг. Так, пациентам, принимающих итраконазол, следует быть осторожными, если доза Аторвастатина Ананта превышает 20 мг (см. разделы «Особенности применения» и «Способ применения и дозы»).
Циклоспорин. Аторвастатин и его метаболиты являются субстратами транспортера OATP1B1. Ингибиторы OATP1B1 (например, циклоспорин) могут повышать биодоступность аторвастатина. Значение AUC аторвастатина значительно повышалось при одновременном применении аторвастатина в дозе 10 мг и циклоспорина в дозе 5,2 мг/кг/сут по сравнению с применением только аторвастатина. Следует избегать одновременного применения Аторвастатина Ананта и циклоспорина (см. Раздел «Особенности применения»).
Медицинские рекомендации по применению лекарственных препаратов, взаимодействующих подведены в Таблице 2 (см. Также разделы «Способ применения и дозы», «Особенности применения»).
Таблица 2
Взаимодействия лекарственных средств, связанные с повышенным риском миопатии/рабдомиолиза
|Взаимодействующие препараты
|Медицинские рекомендации по применению
|Циклоспорин, ингибиторы протеазы ВИЧ (типранавир + ритонавир), ингибитор протеазы вируса гепатита С (телапревир)
|Избегать применения аторвастатина
|Ингибитор протеазы ВИЧ (лопинавир +ритонавир)
|Применять с осторожностью и в наименьшей необходимой дозе
|Кларитромицин, итраконазол,
ингибиторы протеазы ВИЧ (саквинавир + ритонавир*, дарунавир + ритонавир, фосампренавир, фосампренавир + ритонавир)
|Не превышать дозу 20 мг аторвастатина в сутки
|Ингибитор протеазы ВИЧ (нелфинавир)
Ингибитор протеазы вируса гепатита С (боцепревир)
|Не превышать дозу 40 мг аторвастатина в сутки
* Применять с осторожностью и в наименьшей необходимой дозе.
Гемфиброзил. В связи с повышенным риском миопатии / рабдомиолиза при одновременном приеме ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы с гемфиброзилом, следует избегать совместного применения препарата Аторвастатина Ананта с гемфиброзилом (см. раздел «Особенности применения»).
Другие фибраты. Поскольку известно, что риск развития миопатии во время лечения ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы повышается при одновременном приеме других фибратов, Аторвастатин Ананта следует применять с осторожностью при совместном использовании с другими фибратами (см. раздел «Особенности применения).
Ниацин. Риск возникновения побочных явлений со стороны скелетных мышц может увеличиваться при применении препарата в комбинации с ниацином, следовательно, при таких условиях следует рассмотреть возможность снижения дозы Аторвастатина Ананта (см. раздел «Особенности применения»).
Рифампицин или другие индукторы цитохрома P450 3A4. Одновременное применение препарата с индукторами цитохрома P450 3A4 (например, эфавиренз, рифампицин) может приводить к неустойчивому уменьшению концентрации аторвастатина в плазме крови. Из-за механизма двойного взаимодействия рифампина рекомендуется одновременное применение аторвастатина с рифампином, поскольку было показано, что отсроченное применение препарата после введения рифампина связано со значительным снижением концентраций аторвастатина в плазме крови.
Дилтиазема гидрохлорид
Одновременный прием аторвастатина (40 мг) и дилтиазема (240 мг) сопровождается повышением концентрации аторвастатина в плазме крови.
Циметидин
В результате проведенных исследований признаков взаимодействия аторвастатина и циметидина не выявлено.
Антациды
Одновременный пероральный прием аторвастатина и суспензии антацидного препарата, содержащего магний и алюминия гидроксид, сопровождается снижением концентрации аторвастатина в плазме крови на 35%. При этом гиполипидемическое действие аторвастатина не изменялось.
Колестипол
Концентрация аторвастатина в плазме крови была меньшей (примерно на 25%) при одновременном приеме аторвастатина и колестипола. При этом гиполипидемическое действие комбинации аторвастатина и колестипола превышала эффект, который дает прием каждого из этих препаратов по отдельности.
Азитромицин
Одновременное назначение аторвастатина (10 мг 1 раз в сутки) и азитромицина (500 мг 1 раз в сутки) не сопровождалось изменениями концентрации аторвастатина в плазме крови.
Ингибиторы транспортных белков
Ингибиторы транспортных белков (например, циклоспорин) способны повышать уровень системной экспозиции аторвастатина (см. Таблицу 1). Влияние подавления накопительных транспортных белков на концентрацию аторвастатина в клетках печени неизвестно. Если избежать одновременного назначения этих препаратов невозможно, рекомендуется снижение дозы и проведения клинического мониторинга эффективности аторвастатина (см. таблицу 1).
Эзетимиб
Применение эзетимиба в качестве монотерапии связывают с развитием явлений со стороны мышечной системы, в том числе рабдомиолиза. Таким образом, при одновременном применении эзетимиба и аторвастатина риск развития этих явлений увеличивается. Рекомендуется проводить надлежащий клинический мониторинг состояния таких пациентов.
Фузидиевая кислота
Исследование взаимодействия аторвастатина и фузидовои кислоты не проводились. Как и в случае с другими статинами, в постмаркетинговом периоде при одновременном приеме аторвастатина и фузидовои кислоты наблюдались явления со стороны мышечной системы (в том числе рабдомиолиз). Механизм этого взаимодействия остается неизвестным. Пациенты нуждаются в тщательном наблюдении, может потребоваться временная приостановка лечения аторвастатином.
Дигоксин. При одновременном применении многократных доз аторвастатина и дигоксина равновесные концентрации дигоксина в плазме крови повышаются примерно на 20%. Следует должным образом контролировать состояние пациентов, принимающих дигоксин.
Пероральные контрацептивы. Одновременное применение аторвастатина с пероральными контрацептивами повышало значение AUC для норэтистерона и этинилэстрадиола. Эти повышения следует принимать во внимание при выборе перорального контрацептива для женщины, которая принимает аторвастатин.
Варфарин. Аторвастатин не оказывал клинически значимого действия на протромбиновое время при применении пациентам, которые проходили длительное лечение варфарином.
Колхицин. При одновременном применении аторвастатина с колхицином сообщалось о случаях миопатии, в том числе рабдомиолизе, поэтому следует с осторожностью назначать аторвастатин с колхицином.
Другие лекарственные средства
Клинические исследования показали, что одновременное применение аторвастатина и гипотензивных препаратов и их применения в ходе эстроген-заместительной терапии не сопровождалось клинически значимыми побочными эффектами. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводилось.
Особенности применения
Скелетные мышцы
Существуют редкие случаи рабдомиолиза с острой почечной недостаточностью вследствие миоглобинурии при применении аторвастатина и других лекарственных препаратов этого класса. Наличие в анамнезе нарушения функции почек может быть фактором риска для развития рабдомиолиза. Такие пациенты нуждаются в более тщательном мониторинге для выявления нарушений со стороны скелетных мышц.
Аторвастатин, как и другие препараты группы статинов, иногда вызывает миопатии, которая определяется как боли в мышцах или слабость мышц в сочетании с повышением показателей креатининфосфокиназы (КФК) более чем в 10 раз выше верхней границы нормы. Одновременное применение высоких доз аторвастатина с определенными лекарственными препаратами, такими как циклоспорин и мощными ингибиторами CYP3A4 (например, кларитромицин, итраконазол и ингибиторы протеаз ВИЧ) повышает риск миопатии / рабдомиолиза.
Применение препарата аторвастатина может вызвать иммунологически опосредованную некротизирующую миопатию (ИОНМ) — аутоиммунная миопатия, связанная с применением статинов. ИОНМ характеризуется следующими признаками: слабость проксимальных мышц и повышенный уровень КФК в сыворотке крови, которые сохраняются, несмотря на прекращение лечения статинами; мышечная биопсия проявляет некротизирующую миопатию без значительного воспаления; при применении иммуносупрессивных средств наблюдается положительная динамика.
Возможность развития миопатии следует рассматривать у любого пациента с диффузными миалгиями, болезненностью или слабостью мышц и/или значительным повышением КФК. Пациентам следует порекомендовать немедленно сообщать о случаях боли в мышцах, болезненности или слабости мышц неизвестной этиологии, особенно если это сопровождается ощущением недомогания или повышением температуры, или если признаки и симптомы заболевания мышц сохраняются после прекращения приема аторвастатина. Лечение следует прекратить в случае повышения уровня КФК, диагностирования или подозрения на миопатии.
Риск миопатии во время лечения препаратами этого класса повышается при одновременном применении циклоспорина, производных фиброевой кислоты, эритромицина, кларитромицина, ингибитора протеазы вируса гепатита С телапревиру, комбинаций ингибиторов ниацина или антимикотиков группы азолов. Врачи, которые рассматривают возможность комбинированной терапии аторвастатина и производных фиброевой кислоты, эритромицина, кларитромицина, комбинаций саквинавир + протеазы ВИЧ, в том числе саквинавир + ритонавир, лопинавир + ритонавир, типранавир + ритонавир, дарунавир + ритонавир, фосампренавир и фосампренавир + ритонавир, а также ритонавир, лопинавир + ритонавир, дарунавир + ритонавир, фосампренавиру, фосампренавир + ритонавир, антимикотиков группы азолов или липидомодифицирующей доз ниацина Необходимо тщательно взвесить потенциальные преимущества и риски, а также тщательно мониторить состояние пациентов по любым признакам или симптомам боли, болезненности или слабости в мышцах, особенно в начальных месяцах терапии и в течение любого из периодов титрования дозы в направлении увеличения любого из препаратов. Следует рассмотреть возможность применения низких начальных и поддерживающих доз аторвастатина при одновременном приеме с вышеуказанными лекарственными препаратами (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). В таких ситуациях может рассматриваться возможность периодического определения КФК, но нет гарантии, что такой мониторинг поможет предотвратить случаи тяжелой миопатии.
При лечении аторвастатином изредка наблюдались случаи миопатии, в том числе рабдомиолиз при одновременном применении аторвастатина с колхицином, поэтому аторвастатин с колхицином следует назначать пациентам с осторожностью (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Терапию Аторвастатин Ананта следует временно прекратить или полностью остановить у любого пациента с острым серьезным состоянием, указывающим на развитие миопатии, или при наличии фактора риска развития почечной недостаточности вследствие рабдомиолиза (например, тяжелая острая инфекция, артериальная гипотензия, хирургическая операция, травма, тяжелые метаболические, эндокринные и электролитические расстройства, а также неконтролируемые судороги).
Нарушение функции печени
Было показано, что статины, как и некоторые другие гиполипидемические терапевтические средства, связанные с отклонением от нормы биохимических показателей функции печени. Стойкое повышение (более чем в 3 раза выше верхней границы нормального диапазона, которое возникало 2 раза или больше) уровней сывороточных трансаминаз наблюдалось у 0,7% пациентов, получавших аторвастатин. Частота случаев эти отклонения от нормы составила 0,2%, 0,2%, 0,6% и 2,3% для доз 10, 20, 40 и 80 мг.
Существуют данные, что при приеме препарата у одного пациента развилась желтуха. Повышенные показатели функциональных проб печени (ФПП) у других пациентов не были связаны с желтухой или другими клиническими признаками и симптомами. После уменьшения дозы перерыва в применении препарата или прекращения его применения уровни трансаминаз возвращались к уровням перед лечением или примерно до этих уровней без остаточных явлений. 18 из 30 пациентов с устойчивым повышением показателей функциональных проб печени продолжали лечение аторвастатином в меньших дозах.
Перед тем как начинать терапию препаратом Аторвастатин Ананта, рекомендуется получить результаты анализов показателей ферментов печени и сдать анализы повторно в случае клинической необходимости. Поступали редкие пострегистрационных сообщения о случаях летальной и нелетальной печеночной недостаточности у пациентов, принимавших препараты группы статинов, в том числе аторвастатин. В случае серьезного поражения печени с клиническими симптомами и/или гипербилирубинемией или желтухой, применение аторвастатина следует немедленно прекратить. Если альтернативная этиология не определена, то повторно начинать лечение препаратом не следует.
Аторвастатин Ананта следует с осторожностью назначать пациентам, употребляющим алкоголь в значительных количествах и/или имеющим в анамнезе заболевания печени. Аторвастатин Ананта противопоказан при активном заболевании печени или хроническом повышении активности печеночных трансаминаз неясной этиологии (см. Раздел «Противопоказания»).
Эндокринная функция
Сообщалось о повышении уровня HbA1c и концентрации глюкозы в сыворотке крови натощак при применении ингибиторов ГМГ — КоА-редуктазы, в том числе и аторвастатина.
Статины препятствуют синтезу холестерина и теоретически могут ослаблять секрецию надпочечников и/или гонадних стероидов. Клинические исследования показали, что аторвастатин не снижает базальную концентрацию кортизола плазмы крови и не повреждает резерв надпочечников. Влияние статинов на оплодотворяющую способность спермы у достаточного количества пациентов не исследовали. Неизвестно, каким образом препарат влияет, и вообще влияет ли на систему «половых желез-гипофиз-гипоталамус» у женщин в предменопаузальный период. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата группы статинов с лекарственными препаратами, которые могут снижать уровни или активность эндогенных стероидных гормонов, такими как кетоконазол, спиронолактон и циметидин.
Применение пациентам с недавними эпизодами инсульта или транзиторного ишемического приступа
При терапии аторвастатином в дозе 80 мг у пациентов без ишемической болезни сердца, которые имели в анамнезе инсульт или транзиторный ишемический приступ в течение предыдущих 6 месяцев, наблюдалась большая частота случаев геморрагического инсульта.
Среди пациентов, получавших аторвастатин в возрасте от 65–75 лет, не наблюдалось ни одного общего различия в безопасности и эффективности препарата между этими пациентами и молодыми пациентами, так же как не было зарегистрировано никаких различий в реакции на лечение у пациентов пожилого возраста и молодых пациентов, однако у некоторых пациентов преклонного возраста нельзя исключать большую чувствительность. Поскольку преклонный возраст (от 65 лет) является фактором предрасположенности к миопатии, следует с осторожностью назначать Аторвастатин Ананта людям пожилого возраста.
Печеночная недостаточность
Аторвастатин Ананта противопоказан пациентам с активным заболеванием печени, включая хроническое повышение активности печеночных трансаминаз неясной этиологии (см. разделы «Противопоказания»).
До начала лечения
Аторвастатин следует с осторожностью назначать пациентам со склонностью к развитию рабдомиолиза. До начала лечения статинами у пациентов, склонных к развитию рабдомиолиза, следует определять уровень КК при:
- нарушении функции почек;
- гипофункции щитовидной железы;
- наследственных расстройствах мышечной системы в семейном или личном анамнезе;
- перенесенных в прошлом случаев токсического воздействия статинов или фибратов на мышцы;
- перенесенных в прошлом заболеваний печени и/или употребления алкоголя в больших количествах.
Для пациентов пожилого возраста (от 70 лет) необходимость проведения указанных мероприятий следует оценивать с учетом наличия других факторов предрасположенности к развитию рабдомиолиза.
Повышение уровня препарата в плазме крови, возможно, в частности, в случае взаимодействия и применения его в особых популяциях пациентов, в том числе пациентам с наследственными болезнями.
В таких случаях рекомендуется оценивать соотношение рисков и возможной пользы от лечения и проводить клинический мониторинг состояния пациентов. Если до начала лечения уровень креатинкиназы значительно повышен (превышает ВГН более чем в 5 раз), лечение начинать не следует.
Измерение уровня креатинкиназы
Уровень креатинкиназы не следует определять после интенсивных физических нагрузок или при наличии каких-либо возможных альтернативных причин повышения уровня креатинкиназы, поскольку это может усложнить расшифровку результатов. Если на начальном уровне наблюдается значительное повышение креатинкиназы (превышение верхней границы нормы более чем в 5 раз), то через 5–7 дней необходимо провести повторное определение для подтверждения результата.
Во время лечения
Пациенты должны знать о необходимости немедленно сообщать о развитии боли в мышцах, судорог или слабости, особенно когда они сопровождаются недомоганием или лихорадкой.
В случае появления этих симптомов во время лечения аторвастатином необходимо определить уровень креатинкиназы у этого пациента. Если уровень креатинкиназы значительно повышен (превышает ВГН более чем в 5 раз), лечение следует прекратить.
Целесообразность прекращения лечения следует также рассмотреть, если повышение уровня креатинкиназы не достигает пятикратного превышения ВГН, но симптомы со стороны мышц имеют тяжелый характер и ежедневно становятся причиной неприятных ощущений.
После исчезновения симптомов и нормализации уровня креатинкиназы можно рассмотреть возможность возобновления лечения аторвастатином или начала лечения альтернативным статинами при условии применения минимальной возможной дозы и тщательного наблюдения за состоянием пациента.
Лечение аторвастатином необходимо прекратить, если наблюдается клинически значимое повышение уровня креатинкиназы (превышение верхней границы нормы более чем в 10 раз) или в случае установления диагноза рабдомиолиза (или подозрения на развитие рабдомиолиза).
Одновременное применение с другими лекарственными препаратами
Риск развития рабдомиолиза повышается при одновременном применении аторвастатина с некоторыми лекарственными препаратами, которые могут увеличить концентрацию аторвастатина в плазме крови. Примерами таких препаратов могут выступать мощные ингибиторы CYP3A4 или транспортных белков: циклоспорин, телитромицин, кларитромицин, делавирдин, стирипентол, кетоконазол, вориконазол, итраконазол, посаконазол и ингибиторы протеаз ВИЧ, в том числе ритонавир, лопинавир, атазанавир, индинавир, дарунавир. При одновременном применении с гемфиброзилом и другими производными фибровой кислоты, эритромицином, ниацина и эзетимиб также возрастает риск возникновения миопатии. Если возможно, вместо вышеупомянутых лекарственных препаратов следует применять другие лекарственные препараты (не взаимодействующие с аторвастатином).
Если необходимо проводить одновременное лечение аторвастатином и соответствующими препаратами, следует тщательно взвесить пользу и риски от одновременного лечения. Если пациенты принимают лекарственные препараты, повышающие концентрацию аторвастатина в плазме крови, рекомендуется снижать дозу аторвастатина до минимальной дозы. Кроме того, в случае применения мощных ингибиторов CYP3A4 следует рассмотреть возможность применения меньшей начальной дозы аторвастатина. Также рекомендуется проводить надлежащий клинический мониторинг состояния этих пациентов.
Не рекомендуется одновременно назначать аторвастатин и фузидовую кислоту, поэтому стоит рассмотреть возможность временной отмены аторвастатина на период лечения фузидовою кислотой.
Интерстициальная болезнь легких
Во время лечения некоторыми статинами (особенно во время длительного лечения) были описаны исключительные случаи развития интерстициальной болезни легких. К проявлениям этой болезни можно отнести одышку, непродуктивный кашель и общее ухудшение самочувствия (утомляемость, снижение массы тела и лихорадка). В случае возникновения подозрения на интерстициальную болезнь легких следует прекратить лечение статинами.
Наполнители
В состав препарата Аторвастатина Ананта входит лактоза. Этот препарат не следует принимать пациентам с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением мальабсорбции глюкозы-галактозы. Терапия липидомодификацийнимы препаратами должна быть одним из составляющих компонентов комплексной терапии для пациентов со значительно повышенным риском развития атеросклеротических заболеваний сосудов из-за гиперхолестеринемии. Медикаментозная терапия рекомендуется как дополнение к диете, когда результата от соблюдения диеты, ограничивающей потребление насыщенных жиров и холестерина, а также от применения других немедикаментозных мер, было недостаточно. Пациентам с ишемической болезнью сердца или с несколькими факторами риска развития ишемической болезни сердца прием препарата Аторвастатина Ананта можно начать одновременно с соблюдением диеты.
Ограничение применения
Аторвастатин не исследовался в условиях, когда основным отклонением от нормы со стороны липопротеинов является повышение уровня хиломикронов (типы I и V по классификации Фредриксона).
Способ применения и дозы
Перед началом терапии Аторвастатин Ананта следует определить уровень гиперхолестеринемии на фоне соответствующей диеты, назначить физические упражнения и меры, направленные на уменьшение массы тела пациентов с ожирением, и провести лечение других заболеваний. Во время лечения Аторвастатином Ананта пациентам следует придерживаться стандартной диеты с низким содержанием холестерина. Препарат следует назначать в дозе 10–80 мг 1 раз в сутки ежедневно, в любое время суток, независимо от приема пищи. Стартовая и поддерживающая доза может быть индивидуализирована в соответствии с начальным уровнем Х-ЛПНП, задач терапии и ее эффективности. Через 2–4 недели от начала лечения и/или коррекции дозы Аторвастатина Ананта следует определить липидограмму и в соответствии с ней скорректировать дозу.
Первичная гиперхолестеринемия и комбинированная (смешанная) гиперлипидемия. Рекомендованная начальная доза препарата Аторвастатин Ананта составляет 10 или 20 мг 1 раз в сутки. Для пациентов, которые требуют значительного снижения уровня холестерина ЛПНП (более чем на 45%), терапия может быть начата с дозировки 40 мг 1 раз в сутки. Диапазон дозировки препарата Аторвастатин Ананта находится в пределах от 10 до 80 мг 1 раз в сутки. Препарат можно принимать в разовой дозе в любое время и независимо от приема пищи. Начальные и поддерживающие дозы Аторвастатина Ананта должны быть подобраны индивидуально в зависимости от цели лечения и реакции. После начала лечения и/или после титрования дозы Аторвастатина Ананта, следует проанализировать уровни липидов в течение от 2 до 4 недель и соответствующим образом откорректировать дозу.
Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия. Доза препарата Аторвастатин Ананта для пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией составляет от 10 до 80 мг в сутки, что обеспечивает снижение уровня ХС ЛПНП более 15% (18–45%). Аторвастатин Ананта следует использовать в качестве дополнения к другим гиполипидемическим методам лечения (например, аферез ЛПНП), или если гиполипидемические методы лечения недоступны.
Гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия в педиатрической практике (пациенты в возрасте от 10 до 17 лет). Рекомендуется назначать Аторвастатин Ананта в стартовой дозе 10 мг 1 раз в сутки ежедневно. Максимальная рекомендованная доза составляет 20 мг 1 раз в сутки ежедневно (дозы, превышающие 20 мг, не изучались у пациентов этой возрастной группы). Доза может быть индивидуализирована в соответствии с задачами терапии, коррекцию дозы можно проводить с интервалом 4 недели и более.
Дозировка для пациентов с нарушением функции почек. Заболевания почек не влияют на концентрацию аторвастатина или снижение уровня ХС-ЛПНП в плазме крови. Следовательно, нет необходимости в коррекции дозы.
Одновременная гиполипидемическая терапия
Аторвастатин Ананта можно использовать с секвестрантами желчных кислот. Комбинацию ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статинов) и фибратов следует вообще использовать с осторожностью (см. разделы «Особенности применения», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Пациенты пожилого возраста. Разницы в безопасности, эффективности или достижении цели при лечении гиперхолестеринемии у пациентов пожилого возраста и пациентов других возрастных групп нет.
Дозировка для пациентов, принимающих циклоспорин, кларитромицин, итраконазол или определенные ингибиторы протеаз
Следует избегать лечения аторвастатином пациентам, которые принимают циклоспорин или ингибиторы протеазы ВИЧ ( типранавир + ритонавир ), или ингибитор протеазы вируса гепатита C (телапревир). Аторвастатин следует с осторожностью назначать пациентам с ВИЧ, которые принимают лопинавир + ритонавир, и применять в самой малой необходимой дозе. У пациентов, принимающих кларитромицин, итраконазол или у пациентов с ВИЧ, которые принимают в комбинации саквинавир + ритонавир, дарунавир + ритонавир, фосампренавир или фосампренавир + ритонавир, терапевтическую дозу препарата Аторвастатин Ананта следует ограничить дозой в 20 мг, а также рекомендуется проводить надлежащие клинические обследования для обеспечения применения самой малой необходимой дозы Аторвастатина Ананта. У пациентов, принимающих ингибитор протеазы ВИЧ нелфинавир или ингибитор протеазы вируса гепатита С боцепревир, лечения Аторвастатином Ананта следует ограничить дозой до 40 мг, а также рекомендуется проведение соответствующих клинических обследований для обеспечения применения самой малой необходимой дозы Аторвастатин Ананта (см. раздел «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Дети
У пациентов в возрасте от 10 до 17 лет с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией, а именно — у мальчиков-подростков и девушек после начала менструаций не было обнаружено значимого влияния препарата на рост или половое созревание мальчиков или на продолжительность менструального цикла у девушек (см. Разделы «Побочные реакции», «Способ применения и дозы»). Девочек-подростков следует проконсультировать по приемлемым методам контрацепции в течение периода лечения Аторвастатином Ананта (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Эффективность и безопасность применения аторвастатина для лечения детей в возрасте до 10 лет не изучалась. Поэтому применение препарата для лечения пациентов этой возрастной группы не рекомендуется.
Передозировки
Специфического лечения передозировки аторвастатина нет. В случае передозировки, пациента следует лечить симптоматически и при необходимости применять поддерживающие меры. Из-за высокой степени связывания препарата с белками плазмы не следует ожидать значительного усиления клиренса аторвастатина с помощью гемодиализа.
Побочные реакции
Аторвастатин хорошо переносится.
К нежелательным реакциям относят следующие:
общие нарушения: боль в грудной клетке, отек лица, лихорадка, астения, ригидность мышц шеи, слабость, реакции фоточувствительности, генерализованные отеки, недомогание, пирексия, периферические отеки;
со стороны нервной системы: бессонница, головокружение, парестезии, сонливость, амнезия, нарушение сна, кошмары, снижение либидо, эмоциональная лабильность, нарушение координации, периферическая нейропатия, кривошея, паралич лицевого нерва, гиперкинезия, депрессия, гипестезия, гипертония, головная боль, дисгевзия;
со стороны желудочно-кишечного тракта: гастроэнтерит, нарушение функции печени, колиты, рвота, тошнота, гастрит, сухость во рту, геморрагия прямой кишки, эзофагит, глоссит, язвы ротовой полости, анорексия, повышенный аппетит, стоматит, хейлит, язвы двенадцатиперстной кишки, дисфагия, энтерит, мелена, кровоточивость десен, язвы желудка, тенезмы, язвенный стоматит, гепатит, панкреатит, гепатит, холестатическая желтуха, диарея, боль в животе, диспепсия, запор, метеоризм, дискомфорт в области эпигастрии, отрыжка, холестаз;
со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: артрит, миопатия, миалгия, миозит, судороги; бурсит, тендосиновиит, миастения, контрактура сухожилий, мышечно-скелетные боли, мышечные спазмы, повышенная утомляемость мышц, боль в шее, опухание суставов, тендинопатия (иногда затруднена разрывом сухожилия), боль в суставах, боль в спине;
со стороны метаболизма и питания: периферические отеки, гипергликемия, повышение уровня креатининфосфокиназы, подагра, увеличение массы тела, гипогликемия, анорексия, повышение трансаминаз, отклонения от нормы функциональных проб печени, повышение уровня щелочной фосфатазы в крови;
со стороны печени и желчного пузыря: печеночная недостаточность;
со стороны кожи и соединительной ткани: алопеция, зуд, контактный дерматит, сухость кожи, повышение потоотделения, акне, крапивница, экзема, себорея, язвы кожи, сыпь, ангионевротический отек, буллезный дерматит (в том числе мультиформная эритема), синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз;
со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: боль в горле и гортани, бронхит, ринит, пневмония, одышка, астма, носовое кровотечение, назофарингит;
со стороны системы крови и лимфатической системы: экхимозы, анемия, лимфаденопатия, тромбоцитопения, петехии;
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, анафилаксия;
со стороны органов чувств: амблиопия, паросмия, потеря вкуса, извращение вкуса;
со стороны органов зрения: нечеткость зрения, нарушение зрения, сухость глаз, нарушение рефракции, катаракта, кровоизлияния в глаз, глаукома, помутнение зрения;
со стороны органов слуха и равновесия: шум в ушах, глухота;
со стороны мочевыделительной и репродуктивной систем: инфекция мочевыделительной системы, гематурия, альбуминурия, частое мочеиспускание, цистит, дизурия, мочекаменная болезнь, никтурия, эпидидимит, мастопатия, геморрагии влагалища, маточное кровотечение, увеличение грудных желез, метроррагия, нефрит, недержание мочи, задержка мочи, острая задержка мочи, импотенция, нарушения еякуляции, лейкоцитоурия, гинекомастия;
со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, вазодилатация, синкопальные состояния, мигрень, постуральная гипотензия, флебит, аритмия, приступ стенокардии, гипотензия;
изменения результатов лабораторных анализов: часто: отклонения результатов функциональных проб печени, повышение активности КФК крови, нечасто: положительный результат анализа на содержание лейкоцитов в моче.
Педиатрические пациенты (10–17 лет). У пациентов, получавших аторвастатин, отмечали побочные эффекты, подобные проявлений у пациентов группы плацебо. Самым общим побочным проявлением, который наблюдался в обеих группах, не считая причинной связи, были инфекции.
В постмаркетинговом периоде возникали следующие побочные эффекты: тромбоцитопения; аллергические реакции (включая анафилаксии) ангионевротический отек, увеличение массы телагипестезия, амнезия, головокружение, звон в ушах синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема, буллезные высыпания, крапивница, рабдомиолиз, разрыв сухожилий, артралгия, боль в спине боль в грудной клетке, периферические отеки, недомогание, утомляемость, дисгевзия, головная боль, боль в животе, шум в ушах, периферический отек, повышение активности аланин-аминотрансферазы, повышение активности КФК крови.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистерах, по 3 блистера в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фламинго Фармасьютикалс Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Е-28, Опп. Фаер Бригейд, М.И.Д.С., Талоджа, Район Райгад, Махараштра, ИН 410208, Индия.
Заявитель
Ананта Медикеар Лтд.
Местонахождение заявителя
Сьют 1,2 Стейшн Корт, Империал Варф, Таунмед Роуд, Фулхам, Лондон, Великобритания.
В справочнике «Компендиум» 2017 года по препарату АТОРВАСТАТИН АНАНТА (ATORVASTATIN ANANTA) была представлена следующая информация
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
фармакодинамика. Цефтазидим — бактерицидный цефалоспориновый антибиотик, механизм действия которого связан с нарушением синтеза стенок бактериальной клетки. Обладает высокой активностью в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая штаммы, резистентные к гентамицину и другим аминогликозидам. Очень устойчив к действию большинства β-лактамаз, продуцируемых как грамположительными, так и грамотрицательными микроорганизмами. Цефтазидим обладает высокой активностью in vitro и действует в пределах узкого диапазона МИК (минимальная ингибирующая концентрация) против большинства возбудителей инфекций. В исследованиях in vitro показано, что при применении препарата в сочетании с аминогликозидными антибиотиками зафиксирован аддитивный эффект, а в экспериментах с некоторыми штаммами зарегистрированы и явления синергизма.
При исследовании in vitro показано, что цефтазидим проявляет активность против следующих микроорганизмов.
Грамотрицательные: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp. (включая Ps. pseudomallei), Еscherichia coli, Klebsiella spp. (включая Klebsiella pneumoniae), Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii (Proteus morganii), Proteus rettgeri, Providencia spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Pasteurella multocida, Acinetobacter spp., Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae (включая ампициллинрезистентные штаммы), Haemophilus parainfluenzae (включая ампициллинрезистентные штаммы).
Грамположительные: Staphylococcus aureus (штаммы, чувствительные к метициллину), Staphylococcus epidermidis (штаммы, чувствительные к метициллину), Micrococcus spp., Streptococcus pyogenеs (β-гемолитические стрептококки группы А), Streptococcus группы В (Strept. аgalactiae), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus mitis, Streptococcus spp. (исключая Streptococcus faecalis).
Анаэробные: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Streptococcus spp., Propionibacterium spp., Clostridium perfringens, Fusobacterium spp., Bacteroides spp. (многие штаммы Bacteroides fragilis резистентны).
Цефтазидим неактивен in vitro против резистентных к метициллину стафилококков, Streptococcus faecalis и многих других энтерококков, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp. и Clostridium difficile.
Фармакокинетика. У пациентов после в/м инъекции 500 мг и 1 г быстро достигается Сmax 18 и 37 мг/л соответственно. Через 5 мин после в/в болюсного введения 500 мг, 1 г или 2 г в плазме крови достигаются концентрации в среднем 46; 87 или 170 мг/л соответственно. Терапевтически эффективные концентрации сохраняются в плазме крови даже через 8–12 ч после в/в и в/м введения. Связывание с белками плазмы крови составляет около 10%. Концентрация цефтазидима, превышающая МИК для большинства распространенных патогенных микроорганизмов, достигается в таких тканях и средах, как кости, сердце, желчь, мокрота; внутриглазная, синовиальная, плевральная и перитонеальная жидкости. Цефтазидим быстро проникает через плаценту и экскретируется в грудное молоко. Препарат плохо проникает через неповрежденный ГЭБ, при отсутствии воспаления концентрация препарата в ЦНС низкая. Однако при воспалении мозговых оболочек концентрация цефтазидима в ЦНС составляет 4–20 мг/л и выше, что соответствует уровню его терапевтической концентрации.
Цефтазидим не метаболизируется в организме. После парентерального введения достигается высокая и устойчивая концентрация цефтазидима в плазме крови. Т½ составляет около 2 ч. Препарат выводится в неизмененном виде в активной форме с мочой путем клубочковой фильтрации; около 80–90% дозы выводится с мочой в течение 24 ч. У пациентов с нарушением функции почек элиминация цефтазидима снижается, поэтому дозу следует снизить. Менее 1% препарата выводится с желчью, что значительно ограничивает количество препарата, который попадает в кишечник.
ПОКАЗАНИЯ:
лечение моно- и смешанных инфекций, вызванных чувствительными микроорганизмами. Тяжелые инфекции: сепсис, бактериемия, перитонит, менингит, инфекции у больных со сниженным иммунитетом; у пациентов отделений интенсивной терапии, например с инфицированными ожогами; инфекции дыхательных путей, включая инфекции легких у больных муковисцидозом; инфекции ЛОР-органов; инфекции мочевыводящих путей; инфекции кожи и мягких тканей; инфекции пищеварительного тракта, желчных путей и брюшной полости; инфекции костей и суставов; инфекции, связанные с гемо- и перитонеальным диализом и непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом.
Профилактика: оперативные вмешательства на предстательной железе (трансуретральная резекция).
ПРИМЕНЕНИЕ:
перед началом терапии с применением цефтазидима необходимо исключить наличие у пациента непереносимости препарата, проведя кожную пробу. Доза зависит от тяжести заболевания, чувствительности, локализации и типа инфекции, а также от возраста и функции почек пациента.
Взрослые. В большинстве случаев суточная доза составляет 1–6 г в 2–3 приема путем в/в или в/м инъекции.
Инфекции мочеполовых путей и менее тяжелые инфекции: 500 мг–1 г каждые 12 ч.
Большинство инфекций: 1 г каждые 8 ч или 2 г каждые 12 ч.
Очень тяжелые инфекции, особенно у больных с иммунодефицитом, включая пациентов с нейтропенией: 2 г каждые 8 или 12 ч или 3 г каждые 12 ч.
Муковисцидоз в сочетании с синегнойной инфекцией легких: 100–150 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема.
Лечение следует продолжать еще 2 дня после исчезновения проявлений инфекции, однако в случае тяжелых инфекций лечение может быть длительным.
Применение дозы до 9 г/сут у взрослых с нормальной функцией почек не вызывало каких-либо осложнений.
При применении для профилактики при оперативных вмешательствах на предстательной железе следует ввести 1 г во время индукции в анестезию. Вторую дозу вводить в момент удаления катетера.
Младенцы и дети в возрасте от 2 мес: 30–100 мг/кг массы тела в сутки в 2–3 приема. Детям с иммунодефицитом, муковисцидозом или менингитом рекомендуется вводить дозы до 150 мг/кг/сут (максимально 6 г в сутки) в 3 приема.
Новорожденные (0–2 мес): 25–60 мг/кг/сут в виде 2 инъекций. У новорожденных Т½ цефтазидима из плазмы крови может быть в 3–4 раза длиннее, чем у взрослых.
Больные пожилого возраста. Учитывая снижение клиренса цефтазидима, для больных пожилого возраста с острыми инфекциями суточная доза обычно не должна превышать 3 г, особенно для пациентов в возрасте старше 80 лет. Продолжительность лечения определяется индивидуально.
Дозирование при нарушении функции почек. Цефтазидим выделяется почками в неизмененном виде, поэтому для пациентов с нарушением функции почек доза должна быть снижена. Начальная доза должна составлять 1 г. Определение поддерживающей дозы должно базироваться на скорости гломерулярной фильтрации.
Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности
Для пациентов с тяжелыми инфекциями однократную дозу можно повысить на 50% или соответственно увеличить частоту введения. Для таких пациентов рекомендуется контролировать уровень цефтазидима в плазме крови, который не должен превышать 40 мг/л.
У детей клиренс креатинина следует корректировать в соответствии с площадью поверхности тела или массой тела.
Гемодиализ. Т½ цефтазидима из плазмы крови во время гемодиализа составляет 3–5 ч. После каждого сеанса гемодиализа следует вводить поддерживающую дозу цефтазидима, которая рекомендуется в таблице, приведенной выше.
Перитонеальный диализ. Цефтазидим можно применять при перитонеальном диализе в обычном режиме и при длительном амбулаторном перитонеальном диализе.
Кроме в/в применения, цефтазидим можно включать в диализную жидкость (обычно 125–250 мг на 2 л диализной жидкости).
Для пациентов с почечной недостаточностью, которым проводятся длительный артериовенозный гемодиализ или высокоскоростная гемофильтрация в отделениях интенсивной терапии, рекомендованная доза составляет 1 г/сут в виде однократной дозы или нескольких применений. Для гемофильтрации с низкой скоростью следует применять дозы, как при нарушении функции почек.
Для пациентов, которым проводятся вено-венозная гемофильтрация и вено-венозный гемодиализ, рекомендации по дозированию приведены в таблицах.
Рекомендации по дозированию цефтазидима для пациентов, которым проводится длительная вено-венозная гемофильтрация
аПоддерживающую дозу следует вводить каждые 12 ч.
Рекомендации по дозированию цефтазидима для пациентов, которым проводится длительный вено-венозный гемодиализ
аПоддерживающую дозу следует вводить каждые 12 ч.
Введение. Цефтум следует вводить в/в или путем глубокой в/м инъекции. Рекомендованными участками для в/м введения являются верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы или латеральная часть бедра.
Р-ры цефтазидима можно вводить непосредственно в вену или в систему для в/в инфузий, если пациент получает жидкость парентерально.
Инструкция по приготовлению. Цефтум совместим с наиболее часто применяемыми р-рами для в/в введения. Р-ры следует готовить непосредственно перед введением.
*Растворение следует проводить в два этапа (см. ниже).
Цефтум совместим с большинством широко используемых р-ров для в/в введения. Однако не следует применять как растворитель натрия бикарбонат для инъекций (см. Несовместимость).
Цефтазидим в концентрациях от 1 до 40 мг/мл совместим с такими р-рами: 0,9% р-р натрия хлорида; М/6 р-р натрия лактата; р-р Хартмана; 5% р-р глюкозы; 0,225% р-р натрия хлорида в 5% р-ре глюкозы; 0,45% р-р натрия хлорида в 5% р-ре глюкозы; 0,9% р-р натрия хлорида в 5% р-ре глюкозы; 0,18% р-р натрия хлорида в 4% р-ре глюкозы; 10% р-р глюкозы; 10% р-р глюкозы 40 в 0,9% р-ре натрия хлорида; 10% р-р глюкозы 40 в 5% р-ре глюкозы; 6% р-р декстрана 70 в 0,9% р-ре натрия хлорида; 6% р-р декстрана 70 в 5% р-ре глюкозы.
Цефтазидим в концентрациях от 0,05 до 0,25 мг/мл совместим с жидкостью для интраперитонеального диализа (лактатом).
Цефтазидим для в/м введения можно растворять в 0,5% или 1% р-ре лидокаина гидрохлорида. В этом случае следует провести кожную пробу на переносимость лидокаина. В случае применения лидокаина в качестве растворителя необходимо учитывать информацию по безопасности лидокаина.
Эффективность обоих препаратов сохраняется при смешивании цефтазидима в дозе 4 мг/мл с такими веществами: гидрокортизон (гидрокортизона натрия фосфат) 1 мг/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида или 0,5% р-ре глюкозы; цефуроксим (цефуроксим натрия) 3 мг/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида; клоксациллин (клоксациллин натрия) 4 мг/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида; гепарин 10 или 50 МЕ/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида; калия хлорид 10 или 40 мэкв/л в 0,9% р-ре натрия хлорида.
Содержимое флакона препарата Цефтум 1 г, растворенный в 3 мл воды для инъекций, можно добавить в количестве 1,5 мл к р-ру метронидазола (500 мг в 100 мл), при этом оба препарата сохраняют свою активность.
Приготовление р-ров для в/м или в/в болюсной инъекции
1. Проколоть иглой шприца крышку флакона и ввести рекомендованный объем растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхивать флакон до получения прозрачного р-ра.
3. Перевернуть флакон. При полностью введенном поршне шприца вставить иглу во флакон. Набрать весь р-р в шприц, при этом игла все время должна быть в р-ре. Маленькие пузырьки углекислого газа можно не учитывать.
Приготовление р-ров для в/в инфузии
1. Проколоть иглой шприца крышку флакона и ввести 10 мл растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхивать флакон до получения прозрачного р-ра.
3. Вставить иглу для воздуха через крышку во флакон для ослабления внутреннего давления во флаконе.
4. Не вынимая иглу для воздуха, добавить еще 40 мл растворителя. Вынуть иглу для воздуха, встряхнуть флакон и наладить систему для инфузий как обычно.
Примечание. Чтобы обеспечить стерильность препарата, очень важно не вставлять иглу для воздуха через крышку до растворения препарата.
Дети. Применяют у детей с первых дней жизни.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
повышенная чувствительность к цефтазидима пентагидрату, другим компонентам препарата и цефалоспориновым антибиотикам.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
инфекции и инвазии: кандидоз (включая вагинит и афтозный стоматит).
Со стороны кровеносной и лимфатической систем: эозинофилия, тромбоцитоз, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, лимфоцитоз, гемолитическая анемия, агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: анафилаксия (включая бронхоспазм и/или артериальную гипотензию).
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, парестезии. Сообщалось о случаях неврологических осложнений, таких как тремор, миоклония, судороги, энцефалопатия и кома у пациентов с почечной недостаточностью, для которых доза цефтазидима не была соответственно снижена.
Сосудистые нарушения: флебит или тромбофлебит в месте введения препарата.
Со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, колит, нарушение вкуса. Как и при применении других цефалоспоринов, колит может быть связан с Clostridium difficile и может проявляться в виде псевдомембранозного колита.
Со стороны мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит, ОПН.
Со стороны пищеварительной системы: транзиторное повышение уровня одного или нескольких печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ, ЛДГ, ГГТ, ЩФ), желтуха.
Со стороны кожи и подкожных тканей: макулопапулезная сыпь, крапивница, зуд, отек Квинке, полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Общие нарушения и в месте введения: боль и/или воспаление в месте инъекции, лихорадка.
Лабораторные показатели: положительный тест Кумбса; как и при применении других цефалоспоринов, иногда возникало транзиторное повышение уровня мочевины крови, азота мочевины крови и/или креатинина в плазме крови.
Положительная реакция Кумбса зафиксирована у около 5% пациентов, что может влиять на определение группы крови.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
до начала лечения необходимо установить, была ли у пациента в анамнезе реакция гиперчувствительности к цефтазидиму, цефалоспоринам, пенициллинам или другим препаратам.
С особой осторожностью следует назначать цефтазидим пациентам с аллергической реакцией на пенициллины или другие β-лактамные антибиотики в анамнезе. В случае возникновения аллергической реакции на цефтазидим необходимо немедленно прекратить применение препарата. Тяжелые реакции гиперчувствительности могут требовать применения эпинефрина, гидрокортизона, антигистаминных препаратов и других средств неотложной помощи.
Нет данных о том, что цефтазидим неблагоприятно влияет на функцию почек в обычных терапевтических дозах.
Цефтазидим выделяется почками, поэтому дозу следует снижать в соответствии со степенью поражения почек. Сообщалось о случаях неврологических осложнений, когда доза не была соответственно снижена.
Как и при применении других антибиотиков широкого спектра действия, длительное лечение препаратом Цефтум может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов (например Candida, Enterococci); в этом случае может потребоваться прекращение лечения или применение других необходимых мероприятий. Очень важно постоянно контролировать состояние больного.
Как и при применении других цефалоспоринов и пенициллинов широкого спектра действия, некоторые ранее чувствительные штаммы Enterobacter spp. и Serratia spp. могут стать резистентными во время лечения цефтазидимом. В таких случаях следует периодически проводить исследования на чувствительность.
Применение в период беременности и кормления грудью. Данные о наличии эмбриотоксического и тератогенного действия цефтазидима отсутствуют, но, как и другие препараты, его следует назначать с осторожностью женщинам во время первых месяцев беременности и детям грудного возраста.
Цефтазидим в небольших количествах проникает в грудное молоко, поэтому его следует с осторожностью назначать женщинам, которые кормят грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не описана.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
одновременное применение высоких доз цефалоспоринов и нефротоксических препаратов, таких как аминогликозиды или сильнодействующие диуретики (например фуросемид), может неблагоприятно влиять на функцию почек. Опыт клинического применения цефтазидима показал, что при соблюдении рекомендованной дозы это явление маловероятно.
Хлорамфеникол in vitro является антагонистом цефтазидима и других цефалоспоринов. Клиническое значение этого явления неизвестно, однако если предполагается одновременное применение препарата Цефтум с хлорамфениколом, следует учесть возможность антагонизма.
Как и другие антибиотики, Цефтум может влиять на флору кишечника, что приводит к уменьшению реабсорбции эстрогенов и снижению эффективности комбинированных пероральных контрацептивов.
Цефтазидим не влияет на результаты определения глюкозурии энзимными методами, однако небольшое влияние на результаты анализа возможно при применении методов восстановления меди (Бенедикта, Феллинга, Клинитест).
Цефтазидим не влияет на щелочно-пикратный метод определения креатинина.
Несовместимость. Цефтум менее стабилен в р-ре натрия бикарбоната для инъекций, чем в других р-рах для в/в введения, поэтому он не рекомендуется как растворитель.
Цефтазидим и аминогликозиды не следует смешивать в одной инфузионной системе или шприце.
Отмечены случаи образования осадка, когда к р-ру цефтазидима добавляли ванкомицин, поэтому рекомендуют промывать инфузионные системы и в/в катетеры между использованием этих препаратов.
ПЕРЕДОЗИРОВКА:
может привести к неврологическим осложнениям, таким как энцефалопатия, судороги и кома. Концентрацию цефтазидима в плазме крови можно снизить путем гемодиализа или перитонеального диализа. Симптоматическое лечение.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.