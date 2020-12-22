Астатор 10 (Astator 10) (251909) - инструкция по применению ATC-классификация
Астатор 10 инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: montelukast;
1 таблетка содержит монтелукаста натрия эквивалентно монтелукасту 10 мг;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, аспартам (Е 951), ароматизатор вишневый, железа оксид красный (Е172), железа оксид желтый (Е 172), магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки жевательные.
Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки светло-коричневого цвета (допускается вкрапления оранжевого цвета), с линией разлома с обеих сторон таблетки.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для системного применения при обструктивных заболеваниях дыхательных путей. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов.
Код АТС R03D C03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цистеиниллейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4) являются мощными эйкозаноидами воспаления, которые выделяются различными клетками, в том числе тучными клетками и эозинофилами. Эти важные проастматические медиаторы связываются с цистеинил-лейкотриеновыми рецепторами (CysLT), имеющимися в дыхательных путях человека, и другими клетками провоспаления (включая эозинофилы и некоторые миелоидные стволовые клетки). Наличие рецепторов CysLT имеет отношение к патофизиологии астмы и аллергического ринита. При астме лейкотриенопосредованные эффекты включают бронхоспазм, выделение мокроты, проницаемость сосудов и увеличение количества эозинофилов. При аллергическом рините после экспозиции с аллергеном CysLT высвобождается из носовой слизистой оболочки во время обеих фаз (ранней и поздней) и проявляется симптомами аллергического ринита. При интраназальной пробе с CysLT было продемонстрировано увеличение резистентности воздухоносных носовых путей и симптомов назальной обструкции.
Монтелукаст при пероральном применении является активным соединением, которое с высокой избирательностью и химическим сродством связывается с CysLT1-рецепторами. Монтелукаст вызывает значительное блокирование цистеинил-лейкотриеновых рецепторов дыхательных путей, что было подтверждено его способностью ингибировать бронхоконстрикцию у астматических пациентов, вызванную вдыханием LTD4. Даже низкая доза 5 мг вызывает значительную блокаду стимулированной LTD4 бронхоконстрикции. Монтелукаст вызывает бронходилатацию течение 2 часов после перорального применения; этот эффект был аддитивным к бронходилатации, вызванной β-агонистами.
Лечение монтелукастом подавляет бронхоспазм как на ранней, так и на поздней стадии, снижая реакцию на антигены. Монтелукаст по сравнению с плацебо уменьшает количество эозинофилов периферической крови у взрослых пациентов и детей. В ходе исследований показано, что прием монтелукаста значительно уменьшает количество эозинофилов в дыхательных путях (по замерам мокроты) и периферической крови и улучшает клинический контроль астмы.
Во время исследований с участием взрослых монтелукаст в дозе 10 мг 1 раз в сутки по сравнению с плацебо продемонстрировал значительное улучшение показателя утреннего ОФВ1 (изменение от исходного на 10,4% и 2,7% соответственно), утренней пиковой скорости выдоха (УПСВ) (изменение от начального на 24,5 л/мин и 3,3 л/мин соответственно) и достоверное уменьшение общего применения β-агонистов (изменение от начального на -26,1% и -4,6% соответственно). Улучшение сообщенных пациентом показателей дневных и ночных симптомов астмы было достоверно лучшим, чем для плацебо.
Исследования при участии взрослых продемонстрировали способность монтелукаста дополнять клинический эффект ингаляционных кортикостероидов (изменение (в%) начального показателя для ингаляционного беклометазона плюс монтелукаст сравнению с беклометазоном соответственно для ОФВ1: 5,43% и 1,04%, применение β-агонистов: 8,70% и 2,64%). По сравнению с ингаляционным беклометазоном (200 мкг 2 раза в сутки, спейсерное устройство), монтелукаст продемонстрировал быстрый начальный ответ, хотя в течение 12-недельного исследования беклометазон приводил к более выраженному среднему терапевтическому эффекту (% изменения исходного показателя для монтелукаста по сравнению с беклометазоном соответственно для ОФВ1: 7,49% и 13,3%, применение β-агониста: -28,28% и -43,89%). Однако по сравнению с беклометазоном у большего числа пациентов, получавших лечение монтелукастом, достигнут подобный клинический ответ (то есть у 50% пациентов, получавших лечение беклометазоном, достигнуто улучшение ОФВ1 примерно на 11% и более по сравнению с исходным, тогда как у 42% пациентов, получавших лечение монтелукастом, достигнут такой же ответ).
Для оценки монтелукаста как средства для симптоматического лечения сезонного аллергического ринита у пациентов в возрасте старше 15 лет с астмой и сопутствующим сезонным аллергическим ринитом было проведено клиническое исследование. В этом исследовании было показано, что монтелукаст в таблетках при приеме в дозе 10 мг один раз в сутки по сравнению с плацебо демонстрировал статистически значимое улучшение среднедневного показателя симптомов ринита. Среднедневной показатель симптомов ринита является средней величиной, полученной при оценке назальных симптомов в дневное время (средняя заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу) и в ночное время (средняя заложенность носа при пробуждении, трудности при засыпании и частота ночных пробуждений). По сравнению с применением плацебо были получены значительно лучшие результаты общей оценки лечения аллергического ринита пациентами и врачами. Оценка эффективности такого лечения при астме не была главной целью этого исследования.
В ходе 8-недельного исследования с участием детей в возрасте 6 — 14 лет монтелукаст в дозе 5 мг 1 раз в сутки по сравнению с плацебо достоверно улучшал респираторную функцию (изменение от исходного показателя ОФВ1: 8,71% по сравнению с 4,16%, изменение показателя утренней ПСВ: 27,9 л/мин по сравнению с 17,8 л/мин) и снижал частоту применения β-агонистов по необходимости (изменение от исходного показателя на -11,7% по сравнению с +8,2%).
Достоверное уменьшение бронхоспазма, связанного с физической нагрузкой (БФН), было продемонстрировано во время 12-недельного исследования у взрослых (максимальное снижение ОФВ1 22,33% для монтелукаста по сравнению с 32,40% для плацебо, время до восстановления в пределах 5% от начального ОФВ1 44,22 мин по сравнению с 60,64 мин). Этот эффект наблюдался в течение 12-недельного периода исследования. Снижение БФН также было продемонстрировано во время короткого исследования при участии детей в возрасте от 6 до 14 лет (максимальное снижение ОФВ1 18,27% по сравнению с 26,11%; время до восстановления в пределах 5% от начального ОФВ1 17,76 мин по сравнению с 27,98 мин). Эффект в обоих исследованиях был продемонстрирован в конце интервала при приеме 1 раз в сутки.
У пациентов с чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте, которые получали текущую терапию ингаляционными и/или пероральными кортикостероидами, лечение монтелукастом по сравнению с плацебо приводило к значительному улучшению контроля астмы (изменение первоначального показателя ОФВ1 составляет 8,55% против -1,74% и изменение от исходного в снижении общего применения β-агониста -27,78% против 2,09%).
Фармакокинетика.
Абсорбция
После приема монтелукаст быстро и практически полностью всасывается. У взрослых при приеме натощак таблеток в дозе 10 мг максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови достигается через 3 часа (Тmax). Средняя биодоступность составляет 64%. Прием обычной пищи не влияет на Cmax в плазме крови и биодоступность таблеток. Безопасность и эффективность были продемонстрированы в ходе исследований в группах, где таблетки 10 мг принимали независимо от приема пищи.
Для таблеток жевательных 5 мг показатель Cmax у взрослых достигался через 2 часа после приема натощак. Средняя биодоступность при пероральном применении составляет 73% и снижается до 63% при приеме стандартной пищей.
Распределение
Более 99% монтелукаста связывается с белками плазмы крови. Объем распределения монтелукаста в стационарной фазе в среднем составляет 8 — 11 л. При исследовании обозначенного радиоизотопом монтелукаста прохождение через гематоэнцефалический барьер было минимальным. Во всех остальных тканях концентрации обозначенного радиоизотопом препарата через 24 часа после приема дозы также оказались минимальными.
Метаболизм
Монтелукаст активно метаболизируется. В ходе исследований с применением терапевтических доз концентрации метаболитов монтелукаста в стационарном состоянии плазмы крови у взрослых и пациентов детского возраста не определяются.
Цитохром Р450 2С8 является основным ферментом в метаболизме монтелукаста. Кроме того, цитохромы CYP 3A4 и 2С9 играют незначительную роль в метаболизме монтелукаста, хотя итраконазол (ингибитор CYP 3А4) не изменял фармакокинетические показатели монтелукаста у здоровых добровольцев, получавших 10 мг монтелукаста в сутки.
Во время исследований in vitro с использованием микросом печени человека доказано, что цитохромы Р450 3А4, 2А 6 и 2С9 участвуют в метаболизме монтелукаста. На основании результатов дальнейших исследований микросом печени человека in vitro показано, что в терапевтических концентрациях монтелукаст не угнетает цитохромы Р450 3А4, 2С9, 1А2, 2А6, 2С19 и 2D6. Участие метаболитов в терапевтическом действии монтелукаста минимальное.
Выведение
Клиренс монтелукаста из плазмы крови здоровых взрослых добровольцев в среднем составляет 45 мл/мин. После приема дозы меченого изотопом монтелукаста 86% выводится с калом в течение 5 дней и менее 0,2% — с мочой. В совокупности с биодоступностью монтелукаста при пероральном назначении этот факт указывает, что его метаболиты почти полностью выводятся с желчью.
Фармакокинетика у различных групп пациентов
Для пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести коррекция дозы не требуется. Исследования для пациентов с почечной недостаточностью не проводили. Поскольку монтелукаст и его метаболиты выводятся с желчью, коррекция дозы для пациентов с почечной недостаточностью не считается необходимой. Данных о характере фармакокинетики монтелукаста у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) нет.
При приеме больших доз монтелукаста (которые в 20 и 60 раз превышали дозу, рекомендованную для взрослых) наблюдалось снижение концентрации теофиллина в плазме крови. Этот эффект не наблюдается при приеме рекомендованной дозы 10 мг 1 раз в сутки.
Показания
Дополнительное лечение бронхиальной астмы у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени, которая недостаточно контролируется ингаляционными кортикостероидными препаратами, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью β-агонистов короткого действия, применяемых в случае необходимости. Симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у больных бронхиальной астмой.
Профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физическими нагрузками.
Облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита. Риски возникновения психоневрологической симптоматики у пациентов с аллергическим ринитом могут превышать пользу от применения монтелукаста, поэтому монтелукаст необходимо применять в качестве препарата резерва у пациентов с неадекватным ответом или непереносимостью альтернативной терапии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Возраст до 15 лет (для дозы 10 мг).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Астатор 10 можно назначать вместе с другими препаратами для профилактики или длительного лечения астмы. При исследовании взаимодействия между лекарственными средствами рекомендуемая клиническая доза монтелукаста не имела значительного клинического влияния на фармакокинетику следующих препаратов: теофиллин, преднизон, преднизолон, пероральные контрацептивы (этинилэстрадиол/норэтиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин и варфарин.
У пациентов, которые одновременно принимали фенобарбитал, площадь под кривой «концентрация-время» (AUC) для монтелукаста снижалась примерно на 40%. Поскольку монтелукаст метаболизируется СYР 3А4, 2C8 и 2C9, необходимо быть осторожным, особенно в отношении детей, если монтелукаст назначать одновременно с индукторами СYР 3 А4, 2C8 и 2C9, например фенитоином, фенобарбиталом и рифампицином.
Исследования in vitro показали, что монтелукаст является мощным ингибитором CYP 2C8. Однако данные клинического исследования взаимодействия лекарственных средств, включающих монтелукаст и розиглитазон (маркерный субстрат; препарат, который метаболизируется с помощью CYP 2C8), показали, что монтелукаст не является ингибитором CYP 2C8 in vivo. Таким образом, монтелукаст значительно не влияет на метаболизм препаратов, метаболизирующихся с помощью этого фермента (например паклитаксела, росиглитазона и репаглинида).
Во время исследований in vitro было установлено, что монтелукаст является субстратом CYP 2C8 и в меньшей степени 2C9 и 3A4. В ходе клинического исследования взаимодействия лекарственных средств с применением монтелукаста и гемфиброзила (ингибитора CYP 2C8 и 2С9), гемфиброзил повышал системную экспозицию монтелукаста в 4,4 раза. При одновременном применении с гемфиброзилом или другими мощными ингибиторами CYP 2C8 коррекция дозы монтелукаста не нужна, но врач должен учитывать повышенный риск возникновения побочных реакций.
По результатам исследований in vitro не ожидается возникновения клинически важных взаимодействий с менее мощными ингибиторами CYP 2C8 (например, с триметопримом). Одновременное применение монтелукаста с итраконазолом, сильным ингибитором CYP 3A4, не приводило к существенному повышению системной экспозиции монтелукаста.
Особенности применения
Пациентов следует предупредить, что Астатор 10 для перорального применения не следует применять для снятия острых астматических приступов. Рекомендуется продолжать лечение обычными соответствующими препаратами для снятия приступов. В случае острого приступа следует применять ингаляционные β-агонисты короткого действия. Пациентам необходимо как можно быстрее проконсультироваться с врачом, если им нужно большее, чем обычно, количество ингаляций β-агонистов короткого действия.
Не следует резко заменять монтелукастом терапию ингаляционными или пероральными кортикостероидными препаратами.
Нет данных, подтверждающих, что дозу пероральных кортикостероидов можно уменьшить при одновременном применении монтелукаста.
Сообщалось о возникновении психоневрологических реакций у взрослых, подростков и детей, применяющих Астатор 10 (см. раздел «Побочные реакции»). Пациенты и врачи должны быть внимательными к психоневрологическим реакциям. Пациентам и/или ухаживающим за ними лицам следует дать указания о том, чтобы они сообщали своему врачу в случае возникновения таких реакций. Врачи должны тщательно оценивать риски и преимущества продолжения применения лекарственного средства Астатор 10, если такие реакции возникают.
В редких случаях у пациентов, получающих противоастматические средства, в том числе монтелукаст, может наблюдаться системная эозинофилия, иногда вместе с клиническими проявлениями васкулита, так называемый синдром Чарга-Страуса (гранулематозный аллергический ангиит), лечение которого проводится с помощью системной кортикостероидной терапии. Такие случаи обычно (но не всегда) были связаны с уменьшением или отменой терапии кортикостероидными препаратами. Вероятность того, что антагонисты лейкотриеновых рецепторов могут быть связаны с появлением синдрома Чарга-Страуса, невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить, потому врачей необходимо предупредить о возможности возникновения у пациентов эозинофилии, васкулитной сыпи, ухудшения легочной симптоматики, осложнения со стороны сердца и/или нейропатии. Пациентам, у которых развивались вышеупомянутые симптомы, необходимо пройти повторное обследование, а схему их лечения следует повторно пересмотреть.
Лечение монтелукастом не позволяет пациентам с аспиринзависимой астмой применять аспирин или другие нестероидные противовоспалительные средства.
Астатор 10 содержит аспартам, который является источником фенилаланина. Пациентам, больным фенилкетонурией, необходимо учитывать, что 1 таблетка 10 мг содержит фенилаланин в количестве, эквивалентном дозе фенилаланина 1,685 мг.
Способ применения и дозы
Препарат применять взрослым и детям в возрасте старше 15 лет. Доза пациентам с бронхиальной астмой или астмой и сопутствующим сезонным аллергическим ринитом составляет 1 таблетку 10 мг 1 раз в сутки вечером. Для облегчения симптомов аллергического ринита время приема подбирать индивидуально.
Общие рекомендации.
Терапевтическое действие препарата в отношении контроля астматических параметров продолжается в течение дня. Прием препарата не связан с едой. Пациентам следует рекомендовать продолжать прием препарата, даже если астма является контролируемой, а также во время обострения астматического статуса. Не следует принимать препарат вместе с лекарственными средствами, которые также содержат монтелукаст.
Корректировка дозы для пациентов пожилого возраста, а также для пациентов с печеночной недостаточностью легкой или средней степени или почечной недостаточностью не требуется. Данные по коррекции дозы для пациентов с тяжелой степенью печеночной недостаточности отсутствуют. Дозировка препарата является одинаковой для пациентов мужского и женского пола.
Применение лекарственного средства Астатор 10 в зависимости от другого лечения бронхиальной астмы.
Препарат можно добавлять к существующему курсу лечения пациента.
Ингаляционные кортикостероиды
Астатор 10 можно применять как дополнительное лечение пациентам, у которых ингаляционные кортикостероиды вместе с β-агонистами короткого действия, применяемыми в случае необходимости, не обеспечивают удовлетворительного клинического контроля заболевания.
Не следует резко заменять ингаляционные кортикостероиды препаратом Астатор 10 (см. раздел «Особенности применения»).
Дети
Применять детям в возрасте старше 15 лет. Детям в возрасте младше 15 лет следует применять препарат в виде жевательных таблеток.
Побочные реакции
Монтелукаст оценивали во время клинических исследований:
- таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг — примерно у 4000 пациентов с бронхиальной астмой в возрасте старше 15 лет;
- таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг — примерно у 400 пациентов с бронхиальной астмой и сезонным аллергическим ринитом в возрасте старше 15 лет;
- таблетки жевательные 5 мг — примерно у 1750 пациентов с бронхиальной астмой в возрасте 6 — 14 лет.
В ходе клинических исследований о нижеприведенных побочных реакциях сообщали часто (от ≥ 1/100 до < 1/10) у пациентов, получавших лечение монтелукастом, а также с большей частотой, чем у пациентов, получавших плацебо.
Таблица 1
|Классы систем органов
|Взрослые пациенты и дети в возрасте старше 15 лет (два 12-недельных исследования; n=795)
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
|Со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
|Абдоминальная боль
Во время клинических исследований при пролонгированном лечении небольшого количества взрослых пациентов в течение 2 лет и детей в возрасте 6 — 14 лет в течение 12 месяцев профиль безопасности не менялся.
Постмаркетинговый период
Побочные реакции, о которых сообщали в постмаркетинговый период, указаны согласно классам систем органов и с использованием специальных терминов в таблице 2. Частота установлена по данным соответствующих клинических исследований.
Таблица 2
|Класс систем органов
|Побочные реакции
|Частота*
|Инфекции и инвазии
|Инфекции верхних дыхательных путей†
|очень часто
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Тенденция к усилению кровоточивости
|редко
|Тромбоцитопения
|очень редко
|Со стороны иммунной системы
|Реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия
|нечасто
|Эозинофильная инфильтрация печени
|очень редко
|Со стороны психики
|Нарушения сна, в том числе ночные кошмары, бессонница, сомнамбулизм, тревожность, ажитация, включая агрессивное поведение или враждебность, депрессия, психомоторная гиперактивность (включая раздражительность, беспокойство, тремор§)
|нечасто
|Нарушения внимания, ухудшение памяти, тик
|редко
|Галлюцинации, дезориентация, суицидальные мысли и поведение (суицидальность), обсессивно-компульсивные расстройства, дисфемия
|очень редко
|Со стороны нервной системы
|Головокружение, вялость, парестезия/гипестезия, судороги
|нечасто
|Со стороны сердца
|Пальпитация
|редко
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Носовое кровотечение
|нечасто
|Синдром Чарга — Стросса (см. раздел «Особенности применения»), легочная эозинофилия
|очень редко
|Со стороны ЖКТ
|Диарея‡, тошнота‡, рвота‡
|часто
|Сухость во рту, диспепсия
|нечасто
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Повышение уровня трансаминаз сыворотки крови (АлАТ, АсАТ)
|часто
|Гепатит (включая холестатическое, гепатоцеллюлярное и смешанное повреждение печени)
|очень редко
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Сыпь‡
|часто
|Гематома, крапивница, зуд
|нечасто
|Ангионевротический отек
|редко
|Узелковая эритема, мультиформная эритема
|очень редко
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Артралгия, миалгия, включая мышечные судороги
|нечасто
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Энурез у детей
|Нечасто
|Общие расстройства и побочные реакции, вызванные приемом лекарственного средства
|Пирексия‡
|часто
|Астения/утомляемость, недомогание, отек
|нечасто
*Частота определена в соответствии с частотой сообщений в базе данных клинических исследований: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100), редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000), очень редко (< 1/10000).
†Об этой побочной реакции сообщали с частотой «очень часто» у пациентов, которые применяли монтелукаст, а также у пациентов, которые получали плацебо, во время клинических исследований.
‡Об этой побочной реакции сообщали с частотой «часто» у пациентов, которые применяли монтелукаст, а также у пациентов, которые получали плацебо, во время клинических исследований.
§Редко.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Торрент Фармасьютикалс Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Индрад Плант, Вилл. Индрад, Талука Кади, Дист. Мехсана Гуджарат 382721, Индия.