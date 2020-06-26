Асприкс (Asprix) (251908) - инструкция по применению ATC-классификация
Асприкс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Асприкс содержит кеторолака трометамин — НПВП. Кеторолака трометамин представляет собой анальгетик, который ингибирует фермент ЦОГ, ранний компонент каскада арахидоновой кислоты, который приводит к снижению синтеза простагландинов, тромбоксана и простациклина.
Кеторолака трометамин не связывается с подтипами опиатных рецепторов μ-, δ-, κ-, но в/м доза 30 мг кеторолака трометамина продемонстрировала общий обезболивающий эффект с полученным эффектом морфина в дозе 6 и 12 мг. Кеторолака трометамин не обладает седативными или анксиолитическими свойствами и не влияет на перистальтику кишечника.
Фармакокинетика. Кеторолака трометамин является рацемической смесью [-]S- и [+]R-энантиомерных форм, причем анальгетическая активность обусловлена S-формой.
Периоды полураспада при интраназальном и в/м введении кеторолака трометамина схожи. Биодоступность кеторолака трометамина в дозе 31,5 мг при интраназальном введении составляет около 60% по сравнению с в/м (таблица).
Таблица. Фармакокинетические параметры кеторолака трометамина после в/м и интраназального введения
|Кеторолака трометамин
|Сmax
(СО),
нг/мл
|Тmax
(диапазон),
ч
|AUC0–∞
(СО),
нг·ч/мл
|T½
(СО),
ч
|В/м 30 мг
(1,0 мл р-ра 30 мг/мл)
|2382,2
(432,7)
|0,75
(0,25–1,03)
|11152,8
(4260,1)
|4,80
(1,18)
|Интраназально 31,5 мг
(2·100 мкл 15% р-ра)
|1805,8
(882,8)
|0,75
(0,50–2,00)
|7477,3
(3654,4)
|5,24
(1,33)
|В/м 15 мг
(0,5 мл р-ра 30 мг/мл)
|1163,4
(279,9)
|0,75
(0,25–1,50)
|5196,3
(2076,7)
|5,00
(1,72)
СО — стандартное отклонение.
Абсорбция. В исследовании, в котором кеторолака трометамин (31,5 мг) вводили интраназально здоровым добровольцам 4 раза в сутки в течение 5 дней, показатели Cmax, Tmax и AUC после введения последней дозы были сопоставимы с результатами, полученными при исследовании с однократным введением. Накопление кеторолака трометамина у пациентов из особых групп, таких как лица пожилого возраста, дети, пациенты с почечной недостаточностью или патологией печени, не изучали.
Распределение. Сцинтиграфическая оценка распределения кеторолака трометамина после интраназального введения показала, что большая часть кеторолака трометамина локализуется в полости носа и глотки, менее 20% — в пищеводе и желудке и нулевое или незначительное количество — в легких (<0,5%).
Средний очевидный объем (Vβ) кеторолака трометамина после полного распределения составлял около 13 л. Этот параметр был определен по данным однократного введения. Рацемат кеторолака трометамина показал высокую способность связывания с белками крови (99%). Однако концентрации в плазме крови >10 мкг/мл занимают около 5% участков связывания альбумина.
Таким образом, несвязанная часть для каждого энантиомера будет постоянной в терапевтическом диапазоне. Однако снижение уровня альбумина в сыворотке крови приведет к повышению концентрации свободного препарата.
Метаболизм. Кеторолака трометамин в значительной степени метаболизируется в печени. Продуктами метаболизма являются гидроксилированные и конъюгированные формы исходного лекарственного средства. Продукты метаболизма и некоторое количество неизмененного лекарственного средства выводятся с мочой.
Экскреция. Основной путь выведения кеторолака и его метаболитов — почечный. Около 92% введенной дозы определяется в моче: 40% — в виде метаболитов и 60% — в виде неизмененного кеторолака. Около 6% дозы выводится с калом. В исследовании однократной дозы кеторолака 10 мг (n=9) продемонстрировано, что S-энантиомер выводится вдвое быстрее R-энантиомера, а клиренс не зависит от способа введения. Это означает, что соотношение плазменных концентраций S-энантиомера/R-энантиомера после каждой дозы уменьшается со временем. Различия между S- и R-формами в организме человека незначительны или отсутствуют.
Т½ S-энантиомера кеторолака трометамина составляет около 2,5 ч (СО±0,4), а R-энантиомера — 5 ч (СО±1,7). В других исследованиях сообщалось, что Т½ рацемата составляет 5–6 ч.
Кеторолака трометамин выводится из организма с грудным молоком.
Фармакокинетика у отдельных групп пациентов
Пациенты пожилого возраста. При однократном интраназальном введении кеторолака трометамина (31,5 мг) было проведено сравнительное исследование фармакокинетических показателей у пациентов в возрасте ≥65 лет и пациентов в возрасте <65 лет. Влияние кеторолака трометамина был увеличено на 23% у пациентов в возрасте ≥65 лет по сравнению с пациентами в возрасте <65 лет. После дозирования пожилым и взрослым пациентам на 0,75 ч достигалась Сmax 2028 и 1840 нг/мл соответственно. У пожилых пациентов наблюдался больший конечный Т½ по сравнению со взрослыми пациентами (4,5 ч против 3,3 ч соответственно).
Почечная недостаточность. Опираясь только на данные, полученные после однократного введения препарата, Т½ кеторолака трометамина у пациентов с нарушениями функции почек составляет 6–19 ч и зависит от выраженности нарушений. Корреляции между клиренсом креатинина и общим клиренсом кеторолака трометамина у пожилых пациентов и пациентов с нарушением функции почек почти нет (r=0,5).
У пациентов с заболеванием почек значение AUC∞ каждого из энантиомеров повышается почти на 100% по сравнению со здоровыми добровольцами. Vd удваивается для S-энантиомера и увеличивается на 1/5 для R-энантиомера. Увеличение Vd кеторолака трометамина указывает на увеличение несвязанной фракции.
Отношение AUC∞ энантиомеров кеторолака трометамина у здоровых добровольцев и пациентов осталось схожим, что указывает на неселективное выведение энантиомеров у пациентов по сравнению со здоровыми добровольцами.
Печеночная недостаточность. Значения Т½, AUC∞ и Сmax у 7 пациентов с заболеванием печени существенно не отличались от показателей у здоровых добровольцев.
Показания Асприкс
кратковременное лечение боли умеренной и умеренно-сильной интенсивности, требующей обезболивания на опиоидном уровне.
Применение Асприкс
препарат рекомендуется только для кратковременного применения (до 5 сут). С целью минимизации побочных эффектов препарат следует применять в наиболее низкой эффективной дозе в течение кратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов. Препарат не следует применять одновременно с другими формами кеторолака трометамина или другими НПВП (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взрослые пациенты. Рекомендованная доза составляет 31,5 мг кеторолака трометамина (по 15,75 мг кеторолака трометамина в каждый носовой ход, то есть по одному распылению) каждые 6–8 ч. Максимальная суточная доза составляет 126 мг (4 рекомендованные дозы).
Взрослые пациенты с массой тела <50 кг. Рекомендованная доза составляет 31,5 мг кеторолака трометамина (по 15,75 мг кеторолака трометамина в каждый носовой ход, то есть по одному распылению) каждые 6–8 ч. Максимальная суточная доза составляет 63 мг (2 рекомендованные дозы).
Пациенты пожилого возраста. Рекомендованная доза составляет 31,5 мг кеторолака трометамина (по 15,75 мг кеторолака трометамина в каждый носовой ход, то есть по одному распылению) каждые 6–8 ч. Максимальная суточная доза составляет 63 мг (2 рекомендованные дозы).
Пациенты с нарушением функции почек. Рекомендованная доза составляет 31,5 мг кеторолака трометамина (по 15,75 мг кеторолака трометамина в каждый носовой ход, то есть по одному распылению) каждые 6–8 ч. Максимальная суточная доза составляет 63 мг (2 рекомендованные дозы).
Инструкция по применению. Для большей эффективности спрея Асприкс перед его применением следует прочистить носовые ходы (мягко высморкаться).
Перед первым применением препарата следует 5 раз нажать на распылитель, направляя брызги в воздух, пока не сформируется равномерное облако спрея. Теперь препарат готов к применению.
Если после последнего применения препарата прошло более суток, первое распыление следует сделать в воздух для предотвращения применения неполной дозы.
При применении флакон следует держать распылителем вверх.
Наклонить голову немного вперед, распылитель ввести в левый носовой ход, слегка наклонив кончик распылителя от центра носа, и сделать одно нажатие, затем повторить то же самое с правым.
Флакон следует хранить в прохладном, защищенном от света месте (см. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ).
Противопоказания
– повышенная чувствительность к кеторолака трометамину или любому компоненту препарата;
– активная язва, недавнее желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, язвенная болезнь или желудочно-кишечное кровотечение в анамнезе;
– БА, ринит, ангионевротический отек или крапивница, вызванные применением ацетилсалициловой кислоты или других НПВП (из-за возможности возникновения тяжелых анафилактических реакций);
– БА в анамнезе;
– тяжелая сердечная недостаточность;
– полный или частичный синдром носовых полипов, отек Квинке или бронхоспазм;
– не применяют в качестве анальгетического средства перед и во время оперативного вмешательства;
– не применяют в течение послеоперационного периода на фоне аортокоронарного шунтирования;
– печеночная недостаточность или умеренная и тяжелая почечная недостаточность;
– не применяют при родах (в связи с тормозящим влиянием на синтез простагландинов кеторолак может негативно повлиять на кровообращение плода и ингибировать сокращения матки, тем самым повышая риск возникновения маточного кровотечения);
– период беременности и кормления грудью;
– возраст до 18 лет.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: язвенная болезнь, перфорация или желудочно-кишечное кровотечение, иногда летальное (особенно у пациентов пожилого возраста), тошнота, диспепсия, желудочно-кишечная боль, ощущение дискомфорта в животе, кровавая рвота, гастрит, эзофагит, диарея, отрыжка, запор, метеоризм, ощущение переполнения желудка, мелена, ректальное кровотечение, язвенный стоматит, сухость во рту, усиленная жажда, рвота, кровоизлияния, перфорация, панкреатит, обострение колита и болезни Крона.
Со стороны ЦНС: тревожность, нарушения зрения, неврит зрительного нерва, сонливость, головокружение, головная боль, повышенное потоотделение, нервозность, парестезии, функциональные нарушения, депрессия, эйфория, судороги, неспособность сконцентрироваться, бессонница, недомогание, повышенная утомляемость, возбуждение, вертиго, нарушение вкусовых ощущений и зрения, миалгия, необычные сновидения, спутанность сознания, галлюцинации, гиперкинезия, потеря слуха, шум в ушах, асептический менингит с соответствующей симптоматикой, психотические реакции, нарушение мышления.
Со стороны мочевыделительной системы: повышенная частота мочеиспускания, олигурия, острая почечная недостаточность, гипонатриемия, гиперкалиемия, гемолитический уремический синдром, боль в боку (с/без гематурии), повышенное содержание мочевины и креатинина в сыворотке крови, интерстициальный нефрит, задержка мочи, нефротический синдром, бесплодие, почечная недостаточность.
Со стороны печени: нарушение функции печени, гепатит, желтуха и печеночная недостаточность.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: приливы крови к лицу, брадикардия, бледность, АГ, пальпитация, боль в грудной клетке, возникновение отеков, сердечная недостаточность.
Данные клинических и эпидемиологических исследований свидетельствуют, что применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и длительное время, может быть ассоциировано с повышенным риском развития артериальных тромбоэмболических осложнений (инфаркт миокарда или инсульт).
Со стороны дыхательной системы: одышка, БА, отек легких, дискомфорт или ощущение жжения в носу и/или горле (которые, как правило, быстро проходят).
Со стороны крови: пурпура, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, апластическая и гемолитическая анемия, постоперационные геморрагии, гематомы, эпистаксис, кровотечения, удлинение времени кровотечения.
Со стороны кожи: зуд, крапивница, фотосенсибилизация кожи, синдром Лайелла, буллезные реакции, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко), эксфолиативный дерматит, макулопапулезная сыпь.
Гиперчувствительность. Сообщалось о развитии реакций повышенной чувствительности, включающих неспецифические аллергические реакции и анафилаксии, реактивность респираторного тракта, включая БА, ухудшение течения БА, бронхоспазм, отек гортани или одышку, а также разнообразные нарушения со стороны кожи, включающие сыпь разных типов, зуд, крапивницу, пурпуру, ангионевротический отек и, в единичных случаях, — эксфолиативный и буллезный дерматит (включая эпидермальный некролиз и полиморфную эритему).
Такие реакции могут наблюдаться у пациентов с или без известной гиперчувствительности к кеторолака трометамину или другим НПВП. Они также могут отмечаться у пациентов, в анамнезе которых был ангионевротический отек, бронхоспастическая реактивность (например БА и назальные полипы). Анафилактоидные реакции, такие как анафилаксия, могут вызывать летальный исход.
Репродуктивная система: женское бесплодие.
Другие: отеки, увеличение массы тела, повышение температуры тела.
Особые указания
максимальная продолжительность лечения не должна превышать 5 дней.
Препарат не следует применять одновременно с другими формами кеторолака трометамина или другими НПВП.
Влияние на фертильность. Женщинам, которые не могут забеременеть и в связи с этим проходят обследование, применение кеторолака трометамина следует отменить. Женщинам со сниженной способностью к оплодотворению следует избегать применения Асприкса.
Влияние на ЖКТ. Препарат противопоказан пациентам с ранее диагностированной язвенной болезнью и/или желудочно-кишечным кровотечением (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Кеторолака трометамин может вызывать тяжелые побочные реакции со стороны ЖКТ. Эти побочные явления могут возникать у пациентов, применяющих кеторолака трометамин, в любое время, с симптомами-предвестниками или без таковых, и могут вызывать летальный исход. Риск появления серьезных с клинической точки зрения желудочно-кишечных кровотечений является дозозависимым. Но побочные явления могут возникать даже при непродолжительной терапии. Кроме наличия в анамнезе язвенной болезни, провоцирующими факторами являются одновременное применение пероральных ГКС, антикоагулянтов, длительная терапия НПВП (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ), курение, употребление алкогольных напитков, пожилой возраст и плохое состояние здоровья в целом. Большинство спонтанных отчетов о явлениях со стороны ЖКТ касались пожилых или ослабленных пациентов, поэтому при лечении такой категории больных следует уделять особое внимание и в случае возникновения подозрения Асприкс следует отменить. Пациентам из группы риска назначают альтернативный вид терапии, в которую не входят НПВП.
Влияние на кровеносную систему. При одновременном приеме кеторолака трометамина у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию, может повышаться риск возникновения кровотечения. Детальных исследований одновременного применения кеторолака трометамина и профилактических низких доз гепарина (2500–5000 ЕД каждые 12 ч) не проводили, поэтому такой режим также может повышать риск возникновения кровотечения. Пациенты, которые уже принимают антикоагулянты или которым необходимо введение низких доз гепарина, не должны получать кеторолака трометамин. При применении кеторолака трометамина следует внимательно наблюдать за состоянием пациентов, принимающих другие средства, негативно влияющие на гемостаз. Кеторолака трометамин подавляет агрегацию тромбоцитов и увеличивает время кровотечения. У пациентов с нормальным свертыванием крови время кровотечения увеличивалось, но не превышало нормальный диапазон, равный 2–11 мин. Функция тромбоцитов возвращается к норме в течение 24–48 ч после отмены кеторолака трометамина. Пациентам, которым делали операцию с высоким риском кровотечения или неполным гемостазом, кеторолака трометамин применять нельзя. Кеторолака трометамин не является анестетиком и не имеет седативных или анксиолитических свойств.
Пациенты с нарушением функции почек. Кеторолака трометамин и его метаболиты выводятся преимущественно почками. У пациентов со сниженным клиренсом креатинина отмечают сниженный клиренс препарата. Препарат противопоказан пациентам с почечной недостаточностью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Длительное применение НПВП может привести к развитию почечного папиллярного некроза и других повреждений почек, таких как интерстициальный нефрит и нефротический синдром.
Влияние на сердечно-сосудистую систему и сосуды головного мозга. За состоянием пациентов с АГ и/или незначительной и умеренной сердечной недостаточностью в анамнезе необходимо пристально наблюдать.
Чтобы минимизировать потенциальный риск развития побочных кардиоваскулярных осложнений у пациентов, применяющих НПВП, следует применять минимальную эффективную дозу в течение кратчайшего возможного промежутка времени. Кеторолака трометамин назначают пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или сосудов головного мозга только после тщательного рассмотрения всех преимуществ и рисков такого лечения. Также взвешивают целесообразность назначения кеторолака трометамина перед началом длительного лечения пациентов группы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (например с АГ, гиперлипидемией, сахарным диабетом, а также курильщиков).
При проведении клинических исследований зарегистрированы случаи задержки жидкости, отеков, олигурии и повышения уровня азота мочевины и креатинина в сыворотке крови, поэтому следует с особой осторожностью применять препарат у пациентов с декомпенсацией сердечной деятельности.
Респираторная система. Следует контролировать состояние пациента в связи с вероятностью развития бронхоспазма.
При применении препарата Асприкс возможны дискомфорт или раздражение в носу или горле. Как правило, эти явления быстро проходят и не требуют отмены препарата.
Пациенты с нарушением функции печени. Кеторолака трометамин следует с осторожностью назначать пациентам с нарушением функции печени или заболеваниями печени в анамнезе. Значительное повышение активности (более чем в 3 раза выше нормы) АлАТ и АсАТ в сыворотке крови наблюдалось в контролируемых клинических исследованиях менее чем у 1% пациентов. Кроме того, отмечались сообщения об единичных случаях тяжелых печеночных реакций, включая желтуху и летальный фульминантный гепатит, некроз печени и печеночную недостаточность, в некоторых случаях с летальным исходом. Кеторолака трометамин отменяют в случае появления клинических симптомов развития заболевания печени или системных проявлений (таких как эозинофилия, сыпь).
Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения кеторолака трометамина в период беременности для человека не установлена. Учитывая известное влияние НПВП на сердечно-сосудистую систему плода (риск преждевременного закрытия артериального протока), кеторолака трометамин противопоказан в период беременности, схваток и родов. Начало родов может быть отсрочено, а их продолжительность увеличена с повышенной тенденцией к развитию кровотечения как у матери, так и у ребенка.
Кеторолака трометамин выделяется в грудное молоко в низких дозах, поэтому Асприкс противопоказан в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на управление транспортными средствами и работу с механизмами. Но следует учитывать возможность побочных реакций со стороны нервной системы.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не изучали, поэтому Асприкс не следует применять в педиатрической практике.
Взаимодействия
кеторолака трометамин в значительной степени связывается с белками плазмы крови (в среднем на 99,2%). Отсутствуют доказательства того, что кеторолака трометамин способен влиять на метаболизм других лекарственных средств путем индукции или ингибирования ферментов печени.
Варфарин, дигоксин, салицилаты и гепарин. Кеторолака трометамин незначительно уменьшал связывание варфарина с белками плазмы крови in vitro и не изменял связывание дигоксина с белками плазмы крови. Исследования in vitro указывают, что при терапевтических концентрациях салицилатов (300 мкг/мл) связывание кеторолака уменьшалось примерно с 99,2 до 97,5%, что указывало на возможное двукратное повышение уровней несвязанного кеторолака трометамина в плазме крови. Терапевтические концентрации дигоксина, варфарина, ибупрофена, напроксена, пироксикама, ацетаминофена, фенитоина и толбутамида не изменяют связывание кеторолака трометамина с белками плазмы крови.
В целом влияние варфарина и НПВП на желудочно-кишечное кровотечение является синергическим, поэтому одновременное применение варфарина с НПВП вызывает риск серьезного желудочно-кишечного кровотечения.
Ацетилсалициловая кислота. При применении с ацетилсалициловой кислотой связывание кеторолака с белками плазмы крови уменьшается, хотя клиренс свободного кеторолака трометамина не изменяется. Клиническое значение этого вида взаимодействия неизвестно, хотя, как и при приеме других НПВП, одновременное назначение кеторолака трометамина и ацетилсалициловой кислоты не рекомендуется в связи с потенциальным повышением частоты возникновения побочных явлений.
Диуретики. У некоторых пациентов кеторолака трометамин может уменьшать выраженность натрийуретического действия фуросемида и тиазидов. Во время сопутствующей терапии с применением НПВП за состоянием пациента следует внимательно наблюдать относительно появления признаков почечной недостаточности, а также чтобы удостовериться в эффективности диуретиков.
Пробенецид. Сочетанный прием кеторолака трометамина и пробенецида приводил к снижению клиренса кеторолака и повышению его плазменных уровней и Т½. Таким образом, одновременное применение кеторолака трометамина и пробенецида противопоказано.
Литий. При одновременном применении НПВП и препаратов лития пациента следует внимательно наблюдать относительно признаков токсичности лития.
Метотрексат. Одновременно назначается с осторожностью.
Ингибиторы АПФ. Одновременное применение ингибиторов АПФ повышает риск развития нарушений функции почек, в частности у пациентов с уменьшенным объемом межклеточной жидкости.
НПВП могут уменьшать гипотензивное действие ингибиторов АПФ. О таком взаимодействии следует помнить при назначении НПВП вместе с ингибиторами АПФ.
Противосудорожные средства. Сообщалось об единичных случаях возникновения судорог при одновременном применении кеторолака трометамина и противосудорожных средств (фенитоина, карбамазепина).
Психотропные средства. При одновременном применении кеторолака трометамина и психотропных средств (флуоксетина, тиотексена, алпразолама) сообщалось о возникновении галлюцинаций.
Пентоксифиллин. Одновременное применение кеторолака трометамина и пентоксифиллина повышает риск появления кровотечения.
Неполяризующие миорелаксанты. Официальных исследований сопутствующего применения кеторолака трометамина и миорелаксантов не проводилось.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. При одновременном применении селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и НПВП существует повышенный риск возникновения желудочно-кишечных кровотечений.
Циклоспорин. Как и при применении других НПВП, следует с осторожностью одновременно назначать циклоспорин ввиду повышенного риска возникновения нефротоксического действия.
Мифепристон. После применения мифепристона в течение 8–12 дней не следует применять НПВП, поскольку они могут ослаблять эффекты мифепристона.
ГКС. Как и при применении всех НПВП, с осторожностью следует одновременно назначать ГКС вследствие повышенного риска возникновения желудочно-кишечного кровотечения.
Хинолины. Пациенты, принимающие хинолины, могут иметь повышенный риск возникновения судорог.
Блокаторы β-адренорецепторов. Кеторолак и другие НПВП ослабляют гипотензивное действие блокаторов β-адренорецепторов.
Антикоагулянты. Кеторолака трометамин следует осторожно назначать вместе с антикоагулянтами, поскольку одновременный прием может усиливать антикоагуляционный эффект.
Сердечные гликозиды. НПВП могут усугублять сердечную недостаточность, снижать скорость клубочковой фильтрации и повышать плазменные уровни сердечных гликозидов при одновременном применении с последними.
Передозировка
симптомы: головная боль, тошнота, рвота, боль в эпигастрии, желудочно-кишечное кровотечение, АГ, гипервентиляция легких, угнетение дыхания, редко — диарея, дезориентация, возбуждение, кома, сонливость, головокружение, звон в ушах, потеря сознания, иногда судороги. В случае тяжелого отравления возможны ОПН и поражение печени.
Лечение: промывание желудка, прием активированного угля. Необходимо обеспечить достаточный диурез. Следует тщательно контролировать функцию почек и печени. За состоянием пациентов следует наблюдать на протяжении 4 ч после приема потенциально токсической дозы. Частые или длительные судороги следует лечить путем в/в введения диазепама. Другие мероприятия могут быть назначены в зависимости от клинического состояния пациента. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
при температуре 2–8 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.