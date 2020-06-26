фармакодинамика. Асприкс содержит кеторолака трометамин — НПВП. Кеторолака трометамин представляет собой анальгетик, который ингибирует фермент ЦОГ, ранний компонент каскада арахидоновой кислоты, который приводит к снижению синтеза простагландинов, тромбоксана и простациклина.

Кеторолака трометамин не связывается с подтипами опиатных рецепторов μ-, δ-, κ-, но в/м доза 30 мг кеторолака трометамина продемонстрировала общий обезболивающий эффект с полученным эффектом морфина в дозе 6 и 12 мг. Кеторолака трометамин не обладает седативными или анксиолитическими свойствами и не влияет на перистальтику кишечника.

Фармакокинетика. Кеторолака трометамин является рацемической смесью [-]S- и [+]R-энантиомерных форм, причем анальгетическая активность обусловлена S-формой.

Периоды полураспада при интраназальном и в/м введении кеторолака трометамина схожи. Биодоступность кеторолака трометамина в дозе 31,5 мг при интраназальном введении составляет около 60% по сравнению с в/м (таблица).

Таблица. Фармакокинетические параметры кеторолака трометамина после в/м и интраназального введения



Кеторолака трометамин С max

(СО),

нг/мл Т max

(диапазон),

ч AUC 0–∞

(СО),

нг·ч/мл T ½

(СО),

ч В/м 30 мг

(1,0 мл р-ра 30 мг/мл) 2382,2

(432,7) 0,75

(0,25–1,03) 11152,8

(4260,1) 4,80

(1,18) Интраназально 31,5 мг

(2·100 мкл 15% р-ра) 1805,8

(882,8) 0,75

(0,50–2,00) 7477,3

(3654,4) 5,24

(1,33) В/м 15 мг

(0,5 мл р-ра 30 мг/мл) 1163,4

(279,9) 0,75

(0,25–1,50) 5196,3

(2076,7) 5,00

(1,72)