Аргинин-Дарница (Arginin-Darnitsa) (251904) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
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Аргинин-Дарница инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: arginine glutamate;
1 мл раствора содержит аргинина глутамата 40 мг.
вспомогательное вещество: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества. Аргинина глутамат. Код АТХ А05В А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действующее вещество препарата — аргинина глутамат — играет важную роль в обеспечении биохимических процессов нейтрализации и выведения из организма высокотоксичного метаболита обмена азотистых веществ — аммиака. Гипоаммониемические эффекты препарата реализуются путем активации обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле синтеза мочевины, связывания аммиака в нетоксичный глутамин, а также усиления выведения аммиака из центральной нервной системы и его экскреции из организма. Препарат положительно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах.
Препарат стимулирует утилизацию алкоголя в монооксигеназной системе печени, предупреждает угнетение ключевого фермента утилизации этанола — алкогольдегидрогеназы; ускоряет инактивацию и выведение продуктов метаболизма этанола в результате увеличения образования и окисления янтарной кислоты; снижает угнетающее влияние алкоголя на ЦНС за счет нейромедиаторных свойств возбуждающей глутаминовой кислоты. Благодаря этим свойствам проявляет отрезвляющий эффект.
При патологии беременности благодаря ендотелийпротективному действию аргинина глутамат уменьшает нарушенную проницаемость и тромборезистентность сосудов, предупреждает гиперкоагуляцию, снижает чувствительность сосудов к сосудосуживающим агентам (эндотелин, ангиотензин, тромбоксан), вызывающим генерализованный вазоспазм. Аргинин после предварительной биотрансформации в оксид азота оказывает сосудорасширяющее действие, положительно влияет на свертываемость крови и функциональные свойства циркулирующих элементов крови. В результате сосудорасширяющих и антигипоксических эффектов улучшается материнско-плодовая гемодинамика, снижается внутриутробная гипоксия плода. При патологии беременности препарат выступает как неспецифический метаболический регулятор обменных процессов. Благодаря этим свойствам в период беременности снижается уровень циркулирующих в крови иммунных комплексов, повышаются компенсаторно-приспособительные реакции организма.
Препарат не оказывает эмбриотоксических, гонадотоксических, мутагенных и тератогенных эффектов, не вызывает аллергических и иммунотоксических реакций.
Фармакокинетика.
Не исследовалась.
Показания
- Печеночная энцефалопатия, прекома и кома, сопровождающиеся гипераммониемией.
- Состояние острого алкогольного отравления средней и тяжелой степени, в том числе алкогольная энцефалопатия и кома. Постинтоксикационные расстройства, вызванные употреблением алкоголя.
- Осложнения в III триместре беременности: поздний гестоз, включая тяжелые его формы — преэклампсию и эклампсию, фетоплацентарная недостаточность, хронические патологии гепатобилиарной системы у беременных, в том числе состояния сопровождающиеся гиперамониемией.
- В комплексной терапии острых и хронических гепатитов различной этиологии, в том числе при отравлении гепатотропными ядами (бледной поганкой, химическими и лекарственными веществами), циррозе печени, лептоспирозе, в том числе состояния сопровождающиеся гиперамониемией.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующему веществу или к другим компонентам препарата.
- Лихорадка.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении препарата с другими лекарственными средствами возможны следующие взаимодействия:
с аминофиллином — усиление эффекта аргинина глутамата на секрецию инсулина;
с антиагрегантными средствами — усиление эффекта последних;
с винбластином — ослабление эффекта последнего;
с изониазидом — предупреждение и ослабление нейротоксических явлений изониазида.
Особенности применения.
При назначении пациентам с нарушениями функций эндокринных желез следует учитывать, что препарат стимулирует секрецию инсулина и гормона роста.
Аргинина глутамат активирует связывание аммиака в мочевину, что закономерно может сопровождаться кратковременным повышением ее уровня в крови.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Безопасность клинического применения препарата в I и II триместрах беременности и в период кормления грудью не исследовалась.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.
Поскольку во время лечения могут возникать побочные реакции со стороны центральной нервной системы (головная боль, головокружение, тремор) следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
Способ применения и дозы
Препарат назначают взрослым внутривенно. Перед введением следует осмотреть ампулы на предмет наличия частиц или изменения цвета раствора.
Гепатиты, гипераммониемия. Вводят капельно 2 раза в сутки по 50 мл (2 г) в 150–250 мл 0,9% раствора натрия хлорида со скоростью 60–70 капель в минуту. В тяжелых случаях суточную дозу препарата повышают до 150–200 мл (6–8 г). Курс лечения — 5–10 дней. Высшая суточная доза при внутривенном введении — 200 мл (8 г).
Алкогольное отравление. Назначают по 20 мл (0,8 г) и вводят капельно на 150–250 мл 0,9% раствора натрия хлорида со скоростью 60–70 капель в минуту 2 раза в сутки в течение 2–3 дней, затем дозу снижают до 10 мл (0,4 г) 2 раза в сутки в течение 10 дней. В тяжелых случаях (алкогольная кома) суточную дозу повышают до 50 мл (2 г) 2 раза в сутки.
Патология беременности (III триместр). Вводят 1–2 раза в сутки по 50 мл (2 г). Курс лечения — 5–7 дней. Высшая суточная доза — 100 мл (4 г).
Дети
Эффективность и безопасность применения препарата детям не исследовались.
Побочные реакции
В редких случаях возможно развитие следующих побочных реакций.
Общие нарушения: одышка, боль за грудиной, повышение температуры тела, озноб, изменения в месте введения, флебит.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: мерцательная аритмия, снижение артериального давления, тахикардия.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боль в эпигастральной области.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, тремор, слабость.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности, в том числе кожные сыпи, зуд, гиперемия, крапивница, ангионевротический отек.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.