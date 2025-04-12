лактоацидоз является редким, но тяжелым метаболическим осложнением, которое может возникнуть как результат кумуляции метформина гидрохлорида. Зарегистрированы случаи развития лактоацидоза у пациентов с сахарным диабетом с выраженной почечной недостаточностью. Факторы риска возникновения лактоацидоза: плохо контролируемый сахарный диабет, кетоз, длительное голодание, чрезмерное употребление алкоголя, печеночная недостаточность или любое состояние, связанное с гипоксией.

Лактоацидоз может проявляться в виде мышечных судорог с болью в животе и тяжелой астенией. В дальнейшем возможно развитие ацидозной одышки, боли в животе, гипотермии и комы. Диагностические показатели: лабораторное снижение рН крови, повышение сывороточной концентрации лактата >5 ммоль/л, увеличение анионного интервала и соотношения лактат/пируват. При подозрении на лактоацидоз необходимо прекратить применение препарата и немедленно госпитализировать пациента.

Почечная недостаточность. Поскольку метформин выделяется почками, перед началом и во время лечения препаратом Инсуфор необходимо контролировать уровень креатинина в плазме крови:

у пациентов с нормальной функцией почек не менее 1 раза в год;

у пациентов с нарушенной функцией почек и пациентов пожилого возраста не менее 2–4 раз в год.

Необходимо соблюдать осторожность в тех случаях, когда может нарушаться функция почек, например, в начале лечения гипотензивными средствами, диуретиками и НПВП.

Йодосодержащие рентгеноконтрастные средства. В/в применение рентгеноконтрастных средств может вызвать почечную недостаточность и, как следствие, привести к кумуляции метформина и развитию лактоацидоза. Поэтому в зависимости от функции почек применение метформина необходимо прекратить за 48 ч до или во время проведения исследований и возобновить не ранее чем через 48 ч после исследования, оценив функцию почек.

Хирургические вмешательства. Необходимо прекратить применение препарата Инсуфор за 48 ч до планового хирургического вмешательства, которое проводят под общей, спинальной или перидуральной анестезией, и не возобновлять его ранее чем через 48 ч после проведения операции и оценки функции почек.

Дети. По результатам клинических исследований не выявлено действия метформина на рост и половое созревание у детей. Однако нет данных о влиянии метформина на рост и половое созревание при длительном применении препарата Инсуфор, поэтому следует с особой осторожностью применять препарат у детей в период полового созревания, особенно в возрасте 10–12 лет.

Другие меры предосторожности. Пациентам необходимо соблюдать диету для равномерного получения углеводов в течение суток. Больным с избыточной массой тела следует продолжать придерживаться низкокалорийной диеты. Необходимо регулярно контролировать лабораторные показатели.

При одновременном применении Инсуфора с инсулином или другими пероральными гипогликемическими средствами (например производными сульфонилмочевины или меглитинидом) возможно усиление гипогликемического действия.

Возможно наличие фрагментов оболочки таблеток в фекалиях. Это нормальное явление и не имеет клинического значения.

Применение в период беременности и кормления грудью. Неконтролируемый диабет во время беременности (гестационный или постоянный) повышает риск развития врожденных аномалий и перинатальной смерти. Есть ограниченные данные применения метформина у беременных, которые не указывают на повышенный риск врожденных аномалий. Доклинические исследования не выявили негативного влияния на беременность, эмбриональное развитие, роды и послеродовое развитие. В случае планирования беременности, а также наступления беременности следует прекратить терапию метформином, сообщить врачу и назначить инсулинотерапию для поддержания уровня глюкозы в крови.

Кормление грудью. Метформин выводится с грудным молоком. У новорожденных/младенцев побочных эффектов не отмечено. Однако, поскольку недостаточно данных о безопасности применения препарата, кормление грудью не рекомендуется в течение терапии препаратом Инсуфор. Решение о прекращении грудного вскармливания необходимо принимать с учетом пользы препарата для матери и потенциального риска для ребенка.

Фертильность. Метформин не влиял на фертильность самцов и самок животных при применении в дозе 600 мг/кг/сут, что почти в 3 раза превышала максимальную суточную дозу, рекомендуемую для применения у человека и рассчитываемую, исходя из площади поверхности тела.

Дети. Применяют для лечения детей в возрасте от 10 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Инсуфор не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами, поскольку монотерапия препаратом не вызывает гипогликемии.

Однако следует с осторожностью применять метформин в комбинации с другими гипогликемическими средствами (производные сульфонилмочевины, инсулин, репаглинид и др.) из-за риска развития гипогликемии.