Альфорт Декса (Alfort Dexa) (251828) - инструкция по применению ATC-классификация
Альфорт Декса инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Декскетопрофена трометамол — пропионовой кислоты трометаминовая соль — оказывает обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие и относится к НПВП.
Механизм его действия основан на снижении синтеза простагландинов за счет угнетения ЦОГ. В частности, тормозится превращение арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG2 и PGH2, из которых образуются простагландины PGE1, PGE2, PGF2α, PGD2, а также простациклин PGI2 и тромбоксаны TxA2 и TxB2. Кроме этого, угнетение синтеза простагландинов может влиять на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также косвенно оказывать влияние на основное действие препарата.
Установлено угнетающее действие декскетопрофена трометамола на активность ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Клинические исследования при различных видах боли продемонстрировали, что декскетопрофена трометамол оказывает выраженное анальгезирующее действие. Обезболивающее действие декскетопрофена трометамола при в/м и в/в введении пациентам с болью средней и сильной интенсивности была изучена при различных видах боли при хирургических вмешательствах (ортопедические и гинекологические операции, операции на брюшной полости), а также при боли в опорно-двигательном аппарате (острая боль в пояснице) и почечной колике. В ходе проведенных исследований анальгетический эффект препарата проявлялся быстро и достигал максимума в течение первых 45 мин. Продолжительность обезболивающего действия после применения 50 мг декскетопрофена трометамола, как правило, составляет 8 ч. Проведенные исследования показали, что применение препарата Альфорт Декса позволяет значительно сократить дозу опиатов при их одновременном применении с целью купирования послеоперационной боли. Если пациентам, которым назначали с целью купирования послеоперационной боли морфий с помощью прибора для обезболивания, контролируемой пациентом, назначали и декскетопрофена трометамол, то им требовалось гораздо меньше морфия (на 30–45%), чем у пациентов, получавших плацебо.
Анальгезирующий эффект таблеток продолжается 4–6 ч.
Фармакокинетика. После в/м введения декскетопрофена трометамола человеку Cmax достигается через 20 мин (от 10 до 45 мин). Доказано, что при однократном в/м или в/в 25–50 мг AUC (концентрация/время) пропорциональна дозе. Фармакокинетические исследования многократного применения препарата доказали, что AUC и Cmax (среднее максимальное значение) после последнего в/м и в/в введения не отличаются от показателей после однократного применения, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного средства. Аналогично другим лекарственным средствам с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (99%), объем распределения декскетопрофена составляет в среднем 0,25 л/кг. Период полураспределения составляет примерно 0,35 ч, а T½ — 1–2,7 ч. Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой с последующим выделением почками. После введения декскетопрофена трометамола в моче определяется только оптический изомер S-(+), что свидетельствует об отсутствии трансформации препарата в оптический изомер R-(-). После введения однократных и многократных доз степень влияния препарата на здоровых добровольцев пожилого возраста (от 65 лет), участвовавших в исследовании, была значительно выше (до 55%), чем на молодых добровольцев, однако статистически значимой разницы в максимальной концентрации и времени ее достижения не наблюдалось. Средний T½ увеличивался (до 48%), а определенный суммарный клиренс снижался.
После перорального приема декскетопрофена трометамола Cmax в плазме крови достигается в среднем через 30 мин (15–60 мин). Время распределения декскетопрофена составляет 0,35 ч. Подобно другим препаратам, которые имеют высокую степень связывания с белками плазмы крови (99%), средний объем распределения составляет менее 0,25 л/кг массы тела. После применения декскетопрофена трометамола в моче определяется только S-(+)-энантиомер, что доказывает отсутствие его инверсии в R-(+)-энантиомере в организме человека. При исследовании фармакокинетики многократных доз установлено, что после последнего применения декскетопрофена трометамола значение AUC биодоступности было не выше, чем после его однократного применения, что доказывает отсутствие кумуляции препарата.
Выведение декскетопрофена трометамола происходит в основном за счет глюкуронизации и дальнейшего выделения почками. T½ декскетопрофена составляет 1,65 ч.
Декскетопрофен при пероральном введении имеет линейную зависимость с дозозависимым эффектом при системном применении.
Показания Альфорт Декса
р-р для инъекций. Симптоматическое лечение при острой боли средней и высокой интенсивности в случае, когда пероральное применение препарата нецелесообразно, например при послеоперационной боли, почечной колике и боли в пояснице (боли в спине).
Таблетки. Симптоматическая терапия боли от легкой до умеренной выраженности, например мышечно-скелетной боли, боли при менструации (дисменорея), зубной боли.
Применение Альфорт Декса
таблетки. В зависимости от вида и интенсивности боли рекомендуемая доза составляет 12,5 мг (½ таблетки) каждые 4–6 ч или 25 мг каждые 8 ч. Общая суточная доза не должна превышать 75 мг.
Нежелательные действия препарата можно свести к минимуму при условии применения минимальных эффективных доз в течение как можно более короткого промежутка времени, необходимого для устранения симптомов. Препарат не предусмотрен для длительной терапии; продолжительность лечения должна ограничиваться временем наличия симптомов.
Подобно другим НПВП, Альфорт Декса следует принимать преимущественно с пищей или после еды. Однако прием вместе с пищей задерживает всасывание; в случае острой боли рекомендуется принимать препарат минимум за 30 мин до еды.
Пациенты пожилого возраста. Рекомендуется начинать лечение с низких доз. Суточная доза составляет 50 мг. При условии хорошей переносимости препарата дозу можно повысить до обычной. Также следует проводить регулярный контроль на наличие желудочно-кишечных кровотечений.
Нарушение функции печени легкой и средней степени тяжести. Лечение следует начинать с минимальной рекомендованной дозы и под строгим наблюдением врача. Суточная доза составляет 50 мг. Альфорт Декса не следует применять у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью.
Нарушение функции почек легкой степени тяжести. Для пациентов со слабой почечной недостаточностью начальную дозу необходимо снизить до обеспечения суточной дозы 50 мг. Альфорт Декса не следует применять у пациентов с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью.
Р-р для инъекций. Взрослые. Рекомендуемая доза составляет 50 мг с интервалом 8–12 ч. При необходимости повторную дозу вводят через 6 ч. Максимальная суточная доза не должна превышать 150 мг. Препарат предназначен для кратковременного применения, поэтому его следует применять только в период острой боли (не более 2 сут). Пациентов следует переводить на пероральное применение анальгетиков, если это возможно. Побочные реакции можно сократить за счет применения наименьшей эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для улучшения состояния. При послеоперационной боли средней или сильной степени тяжести препарат можно применять по показаниям в тех же рекомендуемых дозах в сочетании с опиоидными анальгетиками.
Пациенты пожилого возраста. Корреции дозы обычно не требуется. Однако из-за физиологического снижения функции почек рекомендуется доза ниже, а именно максимальная суточная доза составляет 50 мг при легком нарушении функции почек.
Нарушения со стороны печени. Для пациентов с патологией печени легкой или средней степени (5–9 баллов по шкале Чайлда — Пью) следует снижать максимальную суточную дозу до 50 мг и тщательно контролировать функцию печени. При тяжелых заболеваниях печени препарат противопоказан (10–15 баллов по шкале Чайлда — Пью).
Нарушения со стороны почек. Для пациентов с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина — 50–80 мл/мин) максимальную суточную дозу следует снизить до 50 мг. При нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина <50 мл/мин) препарат противопоказан.
В/м введение. Р-р для инъекций следует медленно вводить глубоко в мышцу.
В/в инфузия. Для проведения в/в инфузии содержимое ампулы 2 мл развести в 30–100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, р-ре глюкозы или р-ре Рингера-лактата. Р-р для инфузий следует готовить в асептических условиях, не допуская влияния естественного дневного света. Приготовленный р-р должен быть прозрачным. Инфузию необходимо проводить в течение 10–30 мин. Не допускать влияния естественного дневного света на приготовленный р-р.
Альфорт Декса, разведенный в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или в р-ре глюкозы, можно смешивать с допамином, гепарином, гидроксизином, лидокаином, морфином, петидином и теофиллином.
Альфорт Декса нельзя смешивать в р-ре для инфузий с прометазином и пентазоцином.
В/в инъекция (болюсное введение). При необходимости содержимое одной ампулы (2 мл р-ра для инъекций) вводить в течение не менее 15 с.
Препарат можно смешивать в малых объемах (например в шприце) с р-рами для инъекций гепарина, лидокаина, морфина и теофиллина.
Альфорт Декса нельзя смешивать в малых объемах (например в шприце) с р-рами допамина, прометазин пентазоцина, петидина и гидрокортизона, поскольку образуется белый осадок.
Препарат можно смешивать только с вышеуказанными лекарственными средствами.
При в/м или в/в инъекционном применении препарат следует немедленно ввести после того, как он был набран из ампулы. Р-р для инфузии необходимо применять сразу после его приготовления.
При хранении разбавленных р-ров препарата в полиэтиленовых пакетах или в приспособленных для введения изделиях из этилвинилацетата, пропионата целлюлозы, полиэтилена низкой плотности и поливинилхлорида изменений действующего вещества вследствие сорбции не наблюдалось.
Препарат Альфорт Декса предназначен для однократного применения, поэтому остатки готового р-ра следует утилизировать. Перед введением препарата необходимо убедиться, что р-р прозрачный и бесцветный. Р-р, содержащий твердые частицы, применять нельзя.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к декскетопрофену или вспомогательным веществам препарата;
- приступы БА, бронхоспазм, острый ринит или развитие носовых полипов, крапивница или ангионевротический отек в результате применения препаратов аналогичного действия, например ацетилсалициловой кислоты или других НПВП;
- активная фаза пептической язвы или кровотечение, подозрение на кровотечение либо при рецидивирующей пептической язве или кровотечении в анамнезе (не менее двух подтвержденных фактов язвы или кровотечения) или хроническая диспепсия;
- желудочно-кишечное кровотечение, другое кровотечение в активной фазе или повышенная кровоточивость;
- желудочно-кишечное кровотечение или перфорация в анамнезе, связанные с предшествующей терапией НПВП;
- болезнь Крона или неспецифический язвенный колит;
- БА в анамнезе;
- тяжелая сердечная недостаточность;
- нарушение функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина <50 мл/мин);
- тяжелое нарушение функции печени (10–15 баллов по шкале Чайлда — Пью);
- геморрагический диатез и другие нарушения свертываемости крови;
- III триместр беременности и период кормления грудью.
Р-р для инъекций. Применение с целью нейроаксиального (интратекального или эпидурального) введения (из-за содержания этанола).
Побочные эффекты
ниже указаны побочные реакции, связь которых с декскетопрофена трометамолом, по клиническим данным, признана как минимально возможная, а также побочные реакции, сообщения о которых получены в постмаркетинговый период.
|Система органов
|Часто (≥1/100
до <1/10)
|Нечасто (≥1/1000
до <1/100)
|Редко (≥1/10 000
до <1/100)
|Очень редко, в том числе отдельные сообщения (<1/10 000)
|Со стороны крови и лимфатической системы
|–
|Анемия (р-р для инъекций)
|–
|Нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|–
|–
|Отек гортани
|Анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок
|Со стороны метаболизма и пищеварения
|–
|–
|Анорексия, гипергликемия, гипогликемия, гипертриглицеридемия, отсутствие аппетита (р-р для инъекций)
|–
|Со стороны психики
|–
|Бессонница, возбуждение, состояние тревоги
|–
|–
|Со стороны нервной системы
|–
|Головная боль, головокружение, сонливость
|Парестезии, синкопе (обморок)
|–
|Со стороны органа зрения
|–
|Нечеткость зрения (р-р для инъекций)
|–
|Нечеткость зрения
|Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата
|–
|Головокружение вестибулярного происхождения
|Звон в ушах (р-р для инъекций)
|Шум в ушах
|Со стороны сердечно- сосудистой системы
|–
|Сердцебиение, приливы, гиперемия
|АГ, экстрасистолия, тахикардия, тромбофлебит поверхностных вен (р-р для инъекций)
|Тахикардия, артериальная гипотензия
|Со стороны дыхательной системы
|–
|–
|Брадипноэ
|Бронхоспазм, одышка
|Со стороны пищеварительной системы
|Тошнота и/или рвота, абдоминальная боль, диарея, диспепсия
|Гастрит, запор, сухость во рту, метеоризм
|Пептическая язва, кровотечение или перфорация
|Панкреатит
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|–
|–
|Гепатит, желтуха (р-р для инъекций)
|Гепатоцеллюлярное поражение
|Со стороны кожи и подкожной ткани
|–
|Сыпь на коже, дерматиты, зуд, повышенное потоотделение (р-р для инъекций)
|Крапивница, акне, повышенное потоотделение
|Синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), зуд, ангионевротический отек, отек лица, фотосенсибилизация
|Со стороны опорно-двигательного аппарата
|–
|–
|Ригидность мышц, скованность в суставах, мышечные судороги, боль в спине (р-р для инъекций)
|–
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|–
|–
|ОПН, полиурия
|Нефрит или нефротический синдром
|Со стороны репродуктивной системы
|–
|–
|Нарушение менструального цикла, нарушение функции предстательной железы
|–
|Общие нарушения
|Боль в месте инъекции, реакции в месте инъекции, в том числе воспаление, гематома, кровотечение (р-р для инъекций)
|Утомляемость, боль, астения, ригидность мышц, недомогание
|Периферический отек
|–
|Лабораторные данные
|–
|–
|Патологические показатели функциональных проб печени
|–
Чаще всего отмечаются побочные реакции со стороны пищеварительного тракта. Так, возможно развитие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, перфорации или кровотечения в пищеварительном тракте, иногда с летальным исходом, особенно у больных пожилого возраста. По имеющимся данным на фоне применения препарата могут появляться тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсия, боль в животе, мелена, рвота с примесью крови, язвенный стоматит, обострение колита, болезнь Крона. Реже наблюдается гастрит. Также на фоне применения НПВП могут возникать отеки, АГ, сердечная недостаточность.
Как и в случае применения других НПВП, возможно развитие асептического менингита, который главным образом развивается у больных системной красной волчанкой или со смешанным коллагенозом, и реакции со стороны крови (пурпура, гипопластическая и гемолитическая анемия, редко — агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга).
Возможны буллезные реакции, в том числе синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко).
Согласно результатам клинических исследований и эпидемиологических данных применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым повышением риска развития патологии, вызванной тромбозом артерий, например инфаркт миокарда или инсульт.
Особые указания
с осторожностью применять пациентам с аллергическими состояниями в анамнезе. Избегать применения препарата Альфорт Декса в комбинации с другими НПВП, в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2. Побочные реакции можно сократить за счет применения наименьшей эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для улучшения состояния.
Желудочно-кишечные кровотечения, образование язвы или ее перфорация, в некоторых случаях с летальным исходом, наблюдались для всех НПВП на разных этапах лечения независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе серьезной патологии со стороны пищеварительного тракта. При развитии желудочно-кишечного кровотечения препарат следует отменить. Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образования язвы или ее перфорации повышается с увеличением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста повышена частота побочных реакций НПВП, особенно возникновение желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, иногда с летальным исходом. Лечение таких пациентов следует начинать с наименьшей возможной дозы. НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе, поскольку существует риск их обострения. Применение НПВП может приводить к рецидивам неспецифического язвенного колита, а также болезни Крона у пациентов, находящихся в фазе ремиссии. Перед началом применения декскетопрофена трометамола пациентами, которые имеют в анамнезе эзофагит, гастрит и/или язву ЖКТ, следует удостовериться, что эти заболевания находятся в фазе ремиссии. У пациентов с имеющимися симптомами патологии пищеварительного тракта и заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе в течение применения препарата необходимо контролировать состояние пищеварительного тракта относительно возникновения возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения.
Для таких пациентов и пациентов, принимающих ацетилсалициловую кислоту в малых дозах или другие средства, увеличивающие риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например с мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.
Пациентам, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, необходимо сообщить врачу обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой, в частности о желудочно-кишечных кровотечениях, особенно на начальных этапах лечения.
Следует с осторожностью назначать пациентам, одновременно применяющим средства, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, а именно — пероральные кортикостероидные средства, антикоагулянтные средства (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота.
Неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет подавления синтеза простагландинов. Одновременное применение декскетопрофена трометамола и низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в послеоперационный период изучалось в клинических исследованиях, и влияния на показатели коагуляции не выявлено. Однако пациентам, применяющим декскетопрофена трометамол одновременно с препаратами, влияющими на гемостаз, например варфарин, другие непрямые препараты или гепарин, необходимо находиться под наблюдением врача.
Пациентам с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или средней тяжести следует находиться под наблюдением врача из-за возможной задержки жидкости в организме и появления периферических отеков.
Согласно имеющимся клиническим и эпидемиологическим данным применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым повышением риска возникновения состояний, вызванных тромбозом артерий, например инфаркта миокарда или инсульта. Данных для исключения декскетопрофена трометамола недостаточно.
При неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточности, подтвержденной ИБС, заболеваниях периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофена трометамол следует применять только после тщательной оценки состояния пациента. То же следует сделать перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, такими как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение.
Были сообщения об очень редких случаях серьезных кожных реакций (в том числе с летальным исходом) на фоне применения НПВП, в частности эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса — Джонсона и токсического эпидермального некролиза. Вероятно, наибольший риск их возникновения отмечается у пациентов в начале лечения, у большинства пациентов они возникали в течение 1-го месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистой оболочки или других симптомов гиперчувствительности препарат Альфорт Декса следует отменить. Как и все НПВП, препарат может повышать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, что может привести к гломерулонефриту, интерстициальному нефриту, папиллярному некрозу, нефротическому синдрому и ОПН.
Как и другие НПВП, препарат может вызвать временное и незначительное повышение показателей некоторых печеночных проб, а также значительное повышение уровня АсАТ и АлАТ. При соответствующем увеличении этих показателей лечение следует прекратить.
Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с нарушением функции печени и/или почек, а также пациентам с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью, поскольку у них на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и появление периферических отеков. Из-за повышенного риска нефротоксичности препарат следует с осторожностью применять при лечении диуретиками, а также пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии.
Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности, поскольку на фоне применения препарата повышается риск возникновения сердечной недостаточности.
Больше всего нарушений функции почек, сердечно-сосудистой системы и печени возникает у пациентов пожилого возраста.
Альфорт Декса следует с осторожностью вводить пациентам с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.
Как и другие НПВП, декскетопрофена трометамол может маскировать симптомы инфекционных заболеваний. В отдельных случаях при применении НПВП сообщалось об активизации инфекционных процессов, локализующихся в мягких тканях. Таким образом, если при применении появляются или усиливаются симптомы бактериальной инфекции, пациентам рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
Как и все другие НПВП, декскетопрофена трометамол может снижать женскую фертильность, поэтому не рекомендуется применять женщинам, планирующим беременность. Женщинам, имеющим проблемы с зачатием или проходят обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть возможность отмены препарата. Назначение препарата Альфорт Декса в I и II триместр беременности возможно в случае крайней необходимости.
1 ампула препарата Альфорт Декса содержит 200 мг этанола, равной 5 мл пива или 2,08 мл вина. Препарат может негативно влиять на лиц, злоупотребляющих алкоголем. Содержание этанола следует учитывать при применении препарата у беременных и кормящих грудью (см. Применение в период беременности и кормления грудью), детей и пациентов группы риска, например при заболеваниях печени, а также больным эпилепсией. Лекарственное средство содержит <1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, поэтому практически не содержит свободного натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата Альфорт Декса противопоказано в III триместр беременности и в период кормления грудью.
Подавление синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или развитие плода. Согласно результатам эпидемиологических исследований применения препаратов, подавляющих синтез простагландинов, на ранних сроках беременности повышает риск выкидыша, возникновения у плода пороков сердца и несращения передней брюшной стенки. Так, абсолютный риск развития аномалий сердечно-сосудистой системы повышался с <1 до 1,5%. Считается, что опасность возникновения таких явлений повышается с увеличением дозы и продолжительности терапии. Применение ингибиторов синтеза простагландинов у животных вызвало увеличение пре- и постимплантационных потерь и повышение эмбриофетальной смертности. Кроме того, у животных, которым применяли ингибиторы синтеза простагландинов в период органогенеза, повышалась частота возникновения пороков развития плода, в том числе аномалий сердечно-сосудистой системы. Однако исследования декскетопрофена трометамола на животных не выявили репродуктивной токсичности. Назначение декскетопрофена трометамола в I и II триместр беременности возможно только в случае крайней необходимости. При назначении декскетопрофена трометамола женщинам, планирующим беременность, или в I и II триместр беременности следует применять наименьшую возможную эффективную дозу в течение как можно более короткого срока лечения.
В период III триместра все ингибиторы синтеза простагландинов вызывают нижеприведенные риски.
Риски для плода:
- кардиопульмональный токсический синдром (с закупоркой артериального протока и легочной гипертензией);
- нарушение функции почек, может прогрессировать до почечной недостаточности с развитием маловодия.
Риски для матери и ребенка в конце беременности:
- удлинение времени кровотечения (эффект подавления агрегации тромбоцитов), что возможно даже при условии применения низких доз;
- задержка сокращения матки с соответствующей задержкой родов и затяжными родами.
Данных о проникновении декскетопрофена в грудное молоко нет.
Дети. Препарат не следует применять у детей (в возрасте до 18 лет) из-за отсутствия данных о его эффективности и безопасности.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. На фоне применения препарата Альфорт Декса возможно возникновение головокружения, сонливости и повышенной утомляемости, поэтому не исключается слабое или умеренное влияние на способность управлять автотранспортом или обслуживать другие механизмы. Пациенты должны это учитывать и объективно оценивать свою способность к выполнению таких работ.
Взаимодействия
одновременное применение таких средств с НПВП не рекомендуется:
- другие НПВП, в том числе салицилаты в высоких дозах (≥3 г/сут). При одновременном применении нескольких НПВП повышается риск возникновения язвы в пищеварительном тракте и желудочно-кишечного кровотечения вследствие их взаимоусиливающего действия;
- антикоагулянты: НПВП усиливают действие антикоагулянтов, например варфарина, вследствие высокой степени связывания декскетопрофена с белками плазмы крови, а также угнетение функции тромбоцитов и повреждение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Если одновременное применение необходимо, его следует проводить под наблюдением врача и контролем соответствующих лабораторных показателей;
- гепарин повышает риск развития кровотечений (угнетение функции тромбоцитов и повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки). Если одновременное применение необходимо, его следует проводить под наблюдением врача и контролем соответствующих лабораторных показателей;
- кортикостероиды: повышается риск развития язвы в пищеварительном тракте и желудочно-кишечного кровотечения;
- литий (были сообщения для нескольких НПВП): НПВП повышают уровень лития в крови, что может привести к интоксикации (снижается выведение лития почками). Поэтому в начале применения декскетопрофена, при коррекции дозы или отмене препарата необходимо контролировать уровень лития в крови;
- метотрексат в высоких дозах (не менее 15 мг/нед). За счет уменьшения почечного клиренса метотрексата на фоне применения НПВП в целом усиливается его негативное влияние на систему крови;
- производные гидантоина и сульфаниламиды: возможно усиление токсичности этих веществ.
Одновременное применение таких средств с НПВП требует осторожности:
- диуретики, ингибиторы АПФ, антибактериальные аминогликозиды и антагонисты рецепторов ангиотензина II: декскетопрофен снижает эффективность диуретиков и других антигипертензивных средств. У некоторых пациентов с нарушением функции почек (например при обезвоживании или у лиц пожилого возраста) применение средств, угнетающих ЦОГ, одновременно с ингибиторами АПФ, антагонистами рецепторов ангиотензина II или антибактериальными аминогликозидами может ухудшить функцию почек, что, как правило, является обратимым процессом . При применении декскетопрофена вместе с любым диуретическим средством следует убедиться в отсутствии обезвоживания у пациента, а в начале лечения необходимо контролировать функцию почек:
- метотрексат в низких дозах (<15 мг/нед): за счет снижения почечного клиренса метотрексата на фоне применения НПВП усиливается его негативное влияние на систему крови в целом. В первые недели одновременного применения необходимо еженедельно проводить анализ крови. Даже при незначительном нарушении функции почек, а также у пациентов пожилого возраста лечение следует проводить под строгим наблюдением врача;
- пентоксифиллин: существует риск кровотечения. Необходимо усилить контроль и чаще проверять показатель времени кровотечения;
- зидовудин: существует риск увеличения токсического воздействия на эритроциты за счет влияния на ретикулоциты, что после 1-й недели применения НПВП приводит к тяжелой анемии. В течение 1–2 нед после начала применения НПВП следует сделать анализ крови и проверить содержание ретикулоцитов;
- препараты сульфонилмочевины: НПВП способны усилить гипогликемическое действие этих средств за счет замещения препаратов сульфонилмочевины в соединениях с белками плазмы крови.
Следует учесть возможные взаимодействия при применении таких средств:
- блокаторы β-адренорецепторов: НПВП способны ослабить их гипотензивное действие за счет подавления синтеза простагландинов;
- циклоспорин и такролимус: возможно усиление нефротоксичности за счет влияния НПВП на почечные простагландины. При комбинированной терапии следует контролировать функцию почек;
- тромболитические средства: повышается риск кровотечения;
- антиагрегантные средства и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышается риск желудочно-кишечного кровотечения;
- пробенецид: возможно повышение концентрации декскетопрофена в плазме крови, что, вероятно, обусловлено угнетением почечной канальцевой секреции и конъюгации препарата с глюкуроновой кислотой и требует коррекции дозы декскетопрофена;
- сердечные гликозиды: НПВП способны повысить концентрацию гликозидов в плазме крови;
- мифепристон: из-за теоретической вероятности снижения эффективности мифепристона под влиянием ингибиторов простагландинсинтетазы НПВП следует назначать только через 8–12 сут после терапии мифепристоном;
- хинолон: результаты исследований на животных показали, что при применении производных хинолона в высоких дозах в сочетании с НПВП повышается риск развития судорог.
Передозировка
симптоматика передозировки неизвестна. Аналогичные лекарственные средства вызывают нарушения со стороны пищеварительного тракта (рвота, анорексия, боль в животе) и нервной системы (сонливость, головокружение, дезориентация, головная боль). Если принята доза, превышающая 5 мг/кг массы тела, в течение 1 ч следует принять активированный уголь или промыть желудок. При случайной передозировке следует немедленно начать симптоматическое лечение в соответствии с состоянием пациента. Декскетопрофена трометамол выводится из организма с помощью диализа.
Также следует проводить тщательный контроль функции почек и печени. Необходимо обеспечить контроль состояния пациента в течение 4 ч после приема потенциально токсичных доз.
Условия хранения
таблетки. При температуре не выше 25 °C.
Р-р для инъекций. Не требует специальных условий хранения. Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света.
После разведения продемонстрирована химическая и физическая стабильность в течение 24 ч при хранении р-ра при температуре от 2 до 8 °С. С точки зрения микробиологии разбавленный р-р следует использовать немедленно.