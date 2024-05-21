диетические и функциональные свойства диетической добавки Валесан обусловлены двумя основными природными компонентами, которые усиливают успокаивающее действие друг друга, — экстрактом корня валерианы и аминокислотой — L-5-гидрокситриптофаном, полученным из семян грифонии.

Успокаивающее действие экстракта корня валерианы хорошо изучено, а его применение официально разрешено в большинстве стран и особенно распространено в странах Евросоюза. Экстракт содержит около 150 веществ, которые обладают физиологической активностью. Эфирное масло корня валерианы содержит монотерпены (сложный эфир борнилизовалерианат, скипидар, пинены) и сесквитерпены (валереновая кислота и ее производные, валеренал и валеранон), а также валепотриаты, из которых образуются балдринал и его производные, валериановая и изовалериановая кислоты. Биологическое действие экстракта корня валерианы обусловлено всем спектром активных соединений в его составе и не может быть воспроизведено отдельными компонентами. Биологически активные вещества экстракта корня валерианы обладают успокаивающими и спазмолитическими свойствами, а также способствуют нормализации сердечного ритма, расширению коронарных сосудов, регулируют секрецию и отток желчи.

Успокаивающее воздействие экстракта корня валерианы усиливает L-5-гидрокситриптофан, из которого в организме непосредственно образуется серотонин — один из главных нейромедиаторов ЦНС. Серотонин в значительной степени влияет на эмоциональное состояние человека, успокаивает и создает ощущение эмоционального благополучия. Дефицит серотонина или угнетение преобразования L-5-гидрокситриптофана приводит к ухудшению настроения, беспокойству, бессоннице, а также замедляет дальнейшее превращение серотонина в мелатонин — биологически активное вещество, которое отвечает за регулирование цикла «день — ночь». В отличие от синтетических средств, которые замедляют распад серотонина мозга, L-5-гидрокситриптофан ускоряет образование серотонина естественным путем, что устраняет чувство тревоги и навязчивые состояния, уменьшает возбудимость, нормализует сон.

Валесан способствует нормализации функционального состояния ЦНС и улучшению процесса засыпания естественным путем при эмоциональной перегрузке, стрессовых и тревожных состояниях, сезонных эмоциональных расстройствах, бессоннице, нервном возбуждении.