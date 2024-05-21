Валесан (Valesan) (251811) - инструкция по применению Диетические добавки
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Валесан инструкция по применению
Характеристика
диетические и функциональные свойства диетической добавки Валесан обусловлены двумя основными природными компонентами, которые усиливают успокаивающее действие друг друга, — экстрактом корня валерианы и аминокислотой — L-5-гидрокситриптофаном, полученным из семян грифонии.
Успокаивающее действие экстракта корня валерианы хорошо изучено, а его применение официально разрешено в большинстве стран и особенно распространено в странах Евросоюза. Экстракт содержит около 150 веществ, которые обладают физиологической активностью. Эфирное масло корня валерианы содержит монотерпены (сложный эфир борнилизовалерианат, скипидар, пинены) и сесквитерпены (валереновая кислота и ее производные, валеренал и валеранон), а также валепотриаты, из которых образуются балдринал и его производные, валериановая и изовалериановая кислоты. Биологическое действие экстракта корня валерианы обусловлено всем спектром активных соединений в его составе и не может быть воспроизведено отдельными компонентами. Биологически активные вещества экстракта корня валерианы обладают успокаивающими и спазмолитическими свойствами, а также способствуют нормализации сердечного ритма, расширению коронарных сосудов, регулируют секрецию и отток желчи.
Успокаивающее воздействие экстракта корня валерианы усиливает L-5-гидрокситриптофан, из которого в организме непосредственно образуется серотонин — один из главных нейромедиаторов ЦНС. Серотонин в значительной степени влияет на эмоциональное состояние человека, успокаивает и создает ощущение эмоционального благополучия. Дефицит серотонина или угнетение преобразования L-5-гидрокситриптофана приводит к ухудшению настроения, беспокойству, бессоннице, а также замедляет дальнейшее превращение серотонина в мелатонин — биологически активное вещество, которое отвечает за регулирование цикла «день — ночь». В отличие от синтетических средств, которые замедляют распад серотонина мозга, L-5-гидрокситриптофан ускоряет образование серотонина естественным путем, что устраняет чувство тревоги и навязчивые состояния, уменьшает возбудимость, нормализует сон.
Валесан способствует нормализации функционального состояния ЦНС и улучшению процесса засыпания естественным путем при эмоциональной перегрузке, стрессовых и тревожных состояниях, сезонных эмоциональных расстройствах, бессоннице, нервном возбуждении.
Рекомендации по употреблению
Валесан употребляют по рекомендации врача в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник природных биологически активных компонентов: эфирных масел корня валерианы, которая содержит монотерпены (сложный эфир борнилизовалерианат), сесквитерпены (валереновая кислота, валеренал, валеранон), органические кислоты (валериановая и изовалериановая); аминокислоты L-5-гидрокситриптофана и других соединений с целью нормализации сна и функционального состояния ЦНС при стрессе, нервных и умственных перегрузках, сезонных эмоциональных расстройствах, в предменструальный период, при климактерических проявлениях.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: употреблять взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки или по 2 капсулы 1 раз в сутки. При нарушениях сна употреблять 1 капсулу за 30 мин до сна или 2 капсулы в течение вечера: 1 капсулу за 2–3 ч до сна и 1 капсулу за 30 мин до сна. Капсулы следует употреблять не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Не следует запивать молоком или другими напитками, содержащими белок. Длительность использования определяет врач индивидуально. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов, период беременности и кормления грудью, печеночная и почечная недостаточность.
Особые указания
не превышать рекомендуемую суточную дозу. Следует избегать одновременного употребления алкоголя, воздерживаться от управления транспортными средствами и выполнения работы, требующей повышенного внимания.
Условия хранения
при температуре 4–25 °C в сухом, защищенном от света месте.