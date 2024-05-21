Бифитен рекомендован в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник живых штаммов пробиотических бактерий и пребиотика с целью регуляции деятельности ЖКТ при нарушении баланса микрофлоры кишечника (дисбактериозе):

вследствие кишечных инфекций бактериального и вирусного происхождения, функциональных расстройств кишечника (диарее, запорах);

во время или после антибиотикотерапии;

при угнетении иммунитета, нарушении обмена веществ, аллергических проявлениях;

при употреблении некачественных пищевых продуктов и питьевой воды, несбалансированном питании и переедании, действии неблагоприятных факторов окружающей среды, физическом и эмоциональном стрессе, резкой смене климатических и часовых поясов, пребывании в экстремальных условиях.

Кислотоустойчивая капсула Бифитен повышает жизнеспособность пробиотических бактерий в кишечнике и сохраняет их высокую биологическую активность в течение длительного времени. Бифитен является безопасным для лиц с непереносимостью лактозы, молока и молочных продуктов.

Способ употребления и рекомендованная суточная доза: взрослым и детям в возрасте старше 3 лет по 1 капсуле 1 раз в сутки во время приема пищи. Продолжительность употребления — до 10 дней. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.