БИФИТЕН НЕО (BIFITEN NEO) (251810) - инструкция по применению Диетические добавки
БИФИТЕН НЕО инструкция по применению
Характеристика
Бифитен содержит 4,5 млрд (4,5·109 КОЕ) полезных бактерий, сбалансированных по составу, — 9 отборных штаммов живых полезных бактерий, которые считаются безопасными и одобрены Европейским агентством безопасности пищевых продуктов (EFSA): 4 вида лактобацилл (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus helveticus), 3 вида бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum), лактококк (Lactococcus lactis), термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus).
- Бифидобактерии (Bifidobacterium) участвуют в образовании молочной и уксусной кислот, синтезе аминокислот, белков и витаминов, усиливают всасывание ионов кальция, железа и витамина D, подавляют рост патогенной микрофлоры, поддерживают процессы пристеночного пищеварения, способствуют снижению pH питательной массы в толстом кишечнике.
- Лактобактерии (Lactobacillus, Lactococcus) подавляют рост патогенной микрофлоры, продуцируя молочную кислоту, спирт, лизоцим, перекись водорода, интерфероны, а также положительно влияют на развитие бифидобактерий, которые являются основной составляющей микрофлоры здорового кишечника. Лактобактерии вырабатывают вещества с природными противомикробными свойствами, что способствует очищению организма от вредных бактерий и грибов.
- Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) расщепляет лактозу и полисахариды, уменьшает аллергические проявления при непереносимости лактозы, способствует подавлению роста патогенной микрофлоры, расщепляет казеин, окисляет нитриты до нитратов.
Именно благодаря такой комбинации бактерий Бифитен проявляет повышенную эффективность по сравнению с продуктами, содержащими один вид бактерий. Поэтому 1 капсула в сутки поможет поддержать и сбалансировать микрофлору ЖКТ.
Бифитен является комбинированной диетической добавкой — синбиотиком, в состав которой одновременно с уникальной комбинацией 9 видов микроорганизмов-пробиотиков входит пребиотик олигофруктоза — питательная среда и источник энергии для роста и развития живых бактерий. Живые полезные бактерии, попадающие в кишечник, через 1–3 ч после приема внутрь выходят из анабиоза, заселяют кишечник и начинают проявлять способность к адгезии и противодействовать патогенным бактериям.
Жизнеспособность полезных бактерий в течение длительного пребывания в ЖКТ обеспечивают кишечно-растворимые капсулы, изготовленные по инновационной технологии MURE® (Multi Resistant Encapsulation), защищают содержимое капсулы от воздействия низкого уровня pH желудочного сока, разрушительного воздействия пищеварительных ферментов и солей желчных кислот и обеспечивают поступление непосредственно в кишечник живых бактерий, способных адаптироваться и сохранять высокую биологическую активность именно в кишечнике, что подтверждено исследованиями и проверено временем.
Бифитен предназначен для поддержания и восстановления желудочно-кишечной микрофлоры — мощной экосистемы, которая выполняет в организме человека защитную, иммуностимулирующую, детоксикационную, синтезирующую, регуляторную и другие функции, а также формирует защитный барьер, препятствующий проникновению и развитию посторонних микроорганизмов, в том числе возбудителей инфекционных болезней.
Бифитен может использоваться лицами с непереносимостью лактозы. Продукт не содержит казеина и консервантов, поэтому его могут использовать лица с аллергией на продукты, содержащие данные вещества.
Рекомендации по употреблению
Бифитен рекомендован в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник живых штаммов пробиотических бактерий и пребиотика с целью регуляции деятельности ЖКТ при нарушении баланса микрофлоры кишечника (дисбактериозе):
- вследствие кишечных инфекций бактериального и вирусного происхождения, функциональных расстройств кишечника (диарее, запорах);
- во время или после антибиотикотерапии;
- при угнетении иммунитета, нарушении обмена веществ, аллергических проявлениях;
- при употреблении некачественных пищевых продуктов и питьевой воды, несбалансированном питании и переедании, действии неблагоприятных факторов окружающей среды, физическом и эмоциональном стрессе, резкой смене климатических и часовых поясов, пребывании в экстремальных условиях.
Кислотоустойчивая капсула Бифитен повышает жизнеспособность пробиотических бактерий в кишечнике и сохраняет их высокую биологическую активность в течение длительного времени. Бифитен является безопасным для лиц с непереносимостью лактозы, молока и молочных продуктов.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: взрослым и детям в возрасте старше 3 лет по 1 капсуле 1 раз в сутки во время приема пищи. Продолжительность употребления — до 10 дней. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов.
Условия хранения
при температуре до 25 °C в сухом, защищенном от света месте. Не требует хранения в холодильнике.