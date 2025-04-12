Стопдиар (Stopdiar)
Стопдиар инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, сахароза, магния стеарат;
капсула твердая: желатин, титана диоксид (E171), железа оксид желтый (E172).
Нифуроксазид - 200 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Нифуроксазид — кишечный антисептик, производное 5-нитрофурана; активен в отношении большинства возбудителей кишечных инфекций (также штаммов-мутантов, устойчивых к другим противомикробным средствам): грамположительных (семейство Staphylococcus) и грамотрицательных (семейство Enterobacterіаceae: Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus, Yersinia), а также Vibrio cholerae. Нифуроксазид неактивен в отношении бактерий рода Proteus vulgaris, Proteus mirabilis и Pseudomonas aeruginosa.
Предполагают, что нифуроксазид подавляет активность дегидрогеназ и нарушает синтез белков в патогенных бактериях.
В терапевтических дозах не нарушает равновесия сапрофитной бактериальной флоры толстого кишечника, не вызывает развития резистентных штаммов патогенных микроорганизмов и перекрестной устойчивости бактерий к другим противомикробным средствам. Эффективность препарата не зависит от рН в просвете кишки.
Фармакокинетика. После приема практически не всасывается в пищеварительном тракте, создавая высокую концентрацию действующего вещества в кишечнике. Благодаря фармакокинетическим свойствам препарат оказывает исключительно энтеральное антисептическое действие, не проявляет системной антибактериальной активности и не вызывает общетоксических эффектов. Выводится из организма в неизмененном виде с калом.
Показания Стопдиар
острая диарея инфекционного генеза.
Применение Стопдиар
препарат принимают внутрь, запивая небольшим количеством воды, независимо от приема пищи. Продолжительность лечения — не более 7 дней.
Взрослые: 1 капсула 4 раза в сутки (через каждые 6 ч).
Дети в возрасте старше 7 лет: 1 капсула 3–4 раза в сутки (через каждые 6–8 ч).
Противопоказания
гиперчувствительность к нифуроксазиду и другим производным нитрофурана или любому из вспомогательных веществ. Дети в возрасте до 7 лет.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: частота неизвестна — аллергические реакции, как, например, крапивница, кожный зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок. Возникновение аллергической реакции требует отмены препарата. В дальнейшем больному необходимо избегать приема нифуроксазида и других производных нитрофурана.
Со стороны кроветворной и лимфатической системы: сообщалось об одном случае нейтропении.
Со стороны пищеварительного тракта: индивидуальные реакции гиперчувствительности к нифуроксазиду, проявляющиеся болью в животе, тошнотой, рвотой и обострением диареи. В случае появления таких симптомов незначительной интенсивности нет необходимости в применении специальной терапии или в прекращении применения нифуроксазида, поскольку симптомы быстро исчезают. Если симптомы выражены, следует прекратить прием нифуроксазида. В дальнейшем больному необходимо избегать приема нифуроксазида и других производных нитрофурана.
Со стороны кожи и подкожной ткани: единичные (от >1/10 000 до <1/1000) — кожные реакции в виде кожной сыпи. Описан один случай пустулеза (у пациента пожилого возраста) и один случай узелкового пруриго при наличии контактной аллергии на нифуроксазид.
Отчетность о подозреваемых побочных реакциях. Важным является получение отчетности о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства. Это позволяет продолжить мониторинг соотношения польза/риск. Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях, используя национальную систему информирования.
Особые указания
нифуроксазид не следует применять более 7 дней. Отсутствуют показания к проведению длительной терапии. Если диарея не прекращается в течение 3 дней с начала лечения, необходима углубленная диагностика с целью определения причины развития симптомов. Может возникнуть необходимость в антибиотикотерапии.
В случае тяжелой инвазивной диареи с клиническими проявлениями общей слабости, повышением температуры тела и симптомами интоксикации, целесообразно применять антибиотик системного действия, поскольку нифуроксазид не всасывается в ЖКТ.
В случае появления реакции гиперчувствительности (одышка, отек лица, губ, языка, кожная сыпь, зуд) следует немедленно прекратить прием нифуроксазида.
Во время лечения диареи для компенсации потери жидкости, вызванной диареей, необходима постоянная дополнительная пероральная регидратация: необходимо употреблять большое количество напитков, содержащих соль и сахар (из расчета средней суточной потребности в 2 л воды для взрослого человека). В случае тяжелой и продолжительной диареи, сильной рвоты или анорексии необходима в/в регидратация в зависимости от возраста и состояния пациента. При пероральной или в/в регидратации необходимо следовать инструкциям по разведению и применению предназначенных для этого р-ров.
Употребление алкоголя во время лечения нифуроксазидом строго запрещено в связи с риском развития дисульфирамподобной реакции, которая проявляется обострением диареи, рвотой, болью в животе, чувством жара на лице и в верхней части туловища, гиперемией, шумом в ушах, затруднением дыхания, тахикардией.
Прием пищи необходим, но при диарее следует учитывать рекомендации по диетическому режиму: избегать употребления свежих овощей и фруктов, острой пищи, замороженных продуктов и холодных напитков. Рекомендуются запеченное мясо и рис.
Стопдиар содержит сахарозу. В случае установленной непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться у врача, прежде чем принимать этот препарат. Пациенты с редкими наследственными формами непереносимости фруктозы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточностью сахаразы-изомальтазы не должны принимать этот препарат.
Стопдиар содержит 0,072 г сахарозы на дозу. С осторожностью применяют у больных сахарным диабетом.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Клинические данные по применению нифуроксазида в период беременности отсутствуют. Тератогенные эффекты не выявлены в исследованиях на животных. При отсутствии таких эффектов у животных мальформационные эффекты у людей не ожидаются. На сегодня доказана тератогенность веществ, вызывающих образование мальформаций у двух видов животных во время хорошо контролируемых исследований. Во время клинического применения соответствующие данные отсутствуют для оценки любого мальформационного или фетотоксического эффекта нифуроксазида при применении в период беременности. Поэтому в качестве меры предосторожности желательно избегать применения нифуроксазида в период беременности.
Кормление грудью. Нифуроксазид не всасывается в ЖКТ. Кормление грудью остается возможным в случае кратковременного лечения этим препаратом.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нифуроксазид не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 7 лет.
Взаимодействия
— следует избегать одновременного приема других пероральных лекарственных средств из-за сильных адсорбционных свойств нифуроксазида;
— не рекомендуется одновременное применение нифуроксазида с сорбентами, продуктами, которые содержат алкоголь, препаратами, которые могут вызвать антабусные реакции, и с препаратами, угнетающими ЦНС;
— употребление алкогольных напитков во время лечения нифуроксазидом строго запрещено из-за возможности развития дисульфирамоподобной реакции, которая проявляется обострением диареи, рвотой, болью в животе, чувством жара на лице и в верхней части туловища, гиперемией, шумом в ушах, затруднением дыхания, тахикардией.
Передозировка
специфическая информация о симптомах передозировки нифуроксазида отсутствует.
Сообщалось об одном случае передозировки нифуроксазида в форме пероральной суспензии у 2-летнего ребенка, который принял неизвестное количество препарата. У этого ребенка возникли сонливость и диарея, в дальнейшем симптомы исчезли. Если есть подозрение на передозировку нифуроксазида, за состоянием пациента следует тщательно наблюдать и назначить ему симптоматическое и поддерживающее лечение.
Условия хранения
не требует специальных условий хранения. Хранить в недоступном и незаметном для детей месте.