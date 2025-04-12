нифуроксазид не следует применять более 7 дней. Отсутствуют показания к проведению длительной терапии. Если диарея не прекращается в течение 3 дней с начала лечения, необходима углубленная диагностика с целью определения причины развития симптомов. Может возникнуть необходимость в антибиотикотерапии.

В случае тяжелой инвазивной диареи с клиническими проявлениями общей слабости, повышением температуры тела и симптомами интоксикации, целесообразно применять антибиотик системного действия, поскольку нифуроксазид не всасывается в ЖКТ.

В случае появления реакции гиперчувствительности (одышка, отек лица, губ, языка, кожная сыпь, зуд) следует немедленно прекратить прием нифуроксазида.

Во время лечения диареи для компенсации потери жидкости, вызванной диареей, необходима постоянная дополнительная пероральная регидратация: необходимо употреблять большое количество напитков, содержащих соль и сахар (из расчета средней суточной потребности в 2 л воды для взрослого человека). В случае тяжелой и продолжительной диареи, сильной рвоты или анорексии необходима в/в регидратация в зависимости от возраста и состояния пациента. При пероральной или в/в регидратации необходимо следовать инструкциям по разведению и применению предназначенных для этого р-ров.

Употребление алкоголя во время лечения нифуроксазидом строго запрещено в связи с риском развития дисульфирамподобной реакции, которая проявляется обострением диареи, рвотой, болью в животе, чувством жара на лице и в верхней части туловища, гиперемией, шумом в ушах, затруднением дыхания, тахикардией.

Прием пищи необходим, но при диарее следует учитывать рекомендации по диетическому режиму: избегать употребления свежих овощей и фруктов, острой пищи, замороженных продуктов и холодных напитков. Рекомендуются запеченное мясо и рис.

Стопдиар содержит сахарозу. В случае установленной непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться у врача, прежде чем принимать этот препарат. Пациенты с редкими наследственными формами непереносимости фруктозы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточностью сахаразы-изомальтазы не должны принимать этот препарат.

Стопдиар содержит 0,072 г сахарозы на дозу. С осторожностью применяют у больных сахарным диабетом.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Клинические данные по применению нифуроксазида в период беременности отсутствуют. Тератогенные эффекты не выявлены в исследованиях на животных. При отсутствии таких эффектов у животных мальформационные эффекты у людей не ожидаются. На сегодня доказана тератогенность веществ, вызывающих образование мальформаций у двух видов животных во время хорошо контролируемых исследований. Во время клинического применения соответствующие данные отсутствуют для оценки любого мальформационного или фетотоксического эффекта нифуроксазида при применении в период беременности. Поэтому в качестве меры предосторожности желательно избегать применения нифуроксазида в период беременности.

Кормление грудью. Нифуроксазид не всасывается в ЖКТ. Кормление грудью остается возможным в случае кратковременного лечения этим препаратом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нифуроксазид не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 7 лет.