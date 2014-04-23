Венода (Venoda) (251749) - инструкция по применению Диетические добавки
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Венода инструкция по применению
Характеристика
Венода — натуральный венотоник для нормализации функционального состояния сосудов, предупреждения и уменьшения выраженности хронической венозной недостаточности различного происхождения. Проявляет венотонизирующий, ангиопротекторный, противоотечный, антиагрегантный и анальгезирующий эффект.
Рекомендуется в качестве дополнительного источника биологически активных веществ — диосмина, гесперидина и эсцина.
Функциональные свойства Венода обусловлены оптимальным сочетанием 3 растительных экстрактов, дополняющих и значительно усиливающих свойства друг друга и обусловливающих комплексный венотонизирующий, ангиопротекторный, противоотечный, антиагрегантный и анальгезирующий эффект.
Экстракт семян конского каштана содержит природные венотропные вещества: тритерпенсапонины под общим названием эсцин (20%), биофлавониды, рутин, каротиноиды, витамины В, К, Р, полисахариды.
Эсцин обладает выраженным противовоспалительным, противоотечным и капилляропротекторным свойствами, улучшает кровоток, циркуляцию лимфы и венозный отток. Уменьшает экссудацию, воспалительные процессы и отеки, в том числе послеоперационные и травматические, способствует предупреждению развития кровоподтеков и гематом. Вследствие этого эсцин более быстро облегчает боль и тяжесть в ногах по сравнению с эффектом биофлавоноидов.
Диосмин и гесперидин являются биофлавоноидами растительного происхождения.
Диосмин повышает тонус венозных и лимфатических сосудов, уменьшает венозный и лимфатический застой, укрепляет стенки капилляров и уменьшает их проницаемость, проявляет противовоспалительный, антиагрегантный, противоотечный и анальгезирующий эффект, улучшает микроциркуляцию и трофику тканей.
Гесперидин способствует укреплению стенок мелких сосудов, благодаря чему уменьшается их проницаемость, что приводит к уменьшению отеков.
Венода рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания при варикозном расширении вен, остром и хроническом тромбофлебите и посттромбофлебитическом синдроме для предупреждения и уменьшения отеков, боли, судорог и ощущения тяжести в нижних конечностях. Целесообразно также применять для предупреждения и уменьшения проявлений острого и хронического геморроя.
Не является лекарственным средством.
Рекомендации по употреблению
употребляют взрослые по 1 капсуле 2–3 раза в сутки во время еды, запивая водой. Курс употребления — 1 мес. При необходимости курс можно повторять несколько раз в год. Перед применением рекомендуется консультация врача.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, тяжелые заболевания почек, период беременности.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре 4–25 °С.