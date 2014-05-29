Бета-иммун — натуральный иммуномодулятор с противовоспалительным эффектом на основе бета-глюканов.

Функциональные свойства продукта обусловлены синергией его ингредиентов, проявляющих иммуномодулирующие свойства. Рекомендуется в качестве дополнительного источника биологически активных веществ с иммуномодулирующим эффектом (бета-глюканы, селен, гликозиды, флавоноиды, витамины и микроэлементы) для нормализации функционального состояния иммунной системы при острых и хронических инфекционных и воспалительных заболеваниях и укрепления организма.

Бета-глюканы — полисахариды, структурные элементы мембраны дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae. Многочисленные исследования доказали, что бета-глюканы (1,3 и 1,6) наиболее мощные природные иммуномодулирующие вещества. Они характеризуются стимулирующими и регулирующими свойствами в отношении иммунокомпетентных клеток и не проявляют иммунотоксический эффект. Основной механизм воздействия бета-глюканов — непосредственное взаимодействие с рецепторами макрофагов, которое активирует неспецифические защитные механизмы и развитие специфического иммунного ответа: происходит активация цитотоксических макрофагов, усиление продукции интерлейкина-1 макрофагами, стимулирование Т-лимфоцитов, увеличение продукции других цитокинов, активация клеток-киллеров, повышение уровня белка острой фазы в плазме крови. В то же время бета-глюканы оптимизируют иммунные реакции и обладают противовоспалительными свойствами: при высоком уровне активации они ингибируют синтез провоспалительных цитокинов: интерлейкина-6 и интерлейкина-12 и усиливают синтез интерферона. Вследствие этого бета-глюканы эффективны при большинстве острых и хронических заболеваний, сопровождающихся нарушением функции иммунной системы. Бета-глюканы также позитивно влияют на липидный обмен, снижают уровень ХС и глюкозы в крови, обладают антиоксидантными свойствами и способствуют нормализации кишечного микробиоценоза.

Селен — микроэлемент, необходимый для поддержания нормального функционирования иммунной системы. Усиливает продукцию лейкоцитов и их защиту от свободных радикалов, возникающих в процессе обезвреживания патогенных бактерий. Селен стимулирует образование антител, которые способствуют защите организма от инфекционных заболеваний.

Экстракт кожицы черного ореха содержит большое количество биологически активных веществ: гликозидов, флавоноидов, каротина, витаминов С, В 1 , В 2 , РР, железа, серы и т.д. Проявляет противомикробные, противовирусные, противовоспалительные, иммуностимулирующие, антиоксидантные и общеукрепляющие свойства, нормализует обмен веществ. Способствует повышению иммунитета и резистентности организма при острых и хронических заболеваниях.

Благодаря комплексному воздействию на иммунную систему, Бета-иммун способствует улучшению функционального состояния клеточного и гуморального иммунитета (в том числе повышает неспецифическую резистентность организма) и уменьшению воспалительных реакций, ускорению выздоровления и предупреждению развития воспалительных процессов.

Бета-иммун рекомендуется взрослым для нормализации функционального состояния иммунной системы при острых и хронических инфекционных и воспалительных заболеваниях: кишечных инфекциях, заболеваниях печени различной этиологии (в том числе вирусных гепатитах В и С), воспалительных заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей (в том числе ларингофарингите, бронхите, пневмонии), патологиях урогенитального тракта (цистит, пиелонефрит, вагинит, генитальный герпес, цитомегаловирусная инфекция, хламидиоз, микоплазмоз); других воспалительных заболеваниях (рецидивирующий герпес, хронический фурункулез) и при гиперпролиферативных состояниях. А также для общего укрепления организма (особенно при физических нагрузках и стрессе) и предупреждения развития воспалительных процессов.

Не является лекарственным средством.