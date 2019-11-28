Бронхолитин Таб не следует применять при продуктивном кашле, сопровождающемся выделением мокроты, так как существует риск обтурации бронхов в результате задержки бронхиального секрета.

В случае лабильного АД необходима консультация врача. Бронхолитин Таб следует применять с осторожностью из-за риска коллапса в результате симпатолитического действия глауцина.

Препарат содержит в качестве вспомогательного вещества пшеничный крахмал, который может содержать глютен, но только в незначительном количестве, поэтому считается безопасным для лиц с целиакией.

Пациентам с аллергией на пшеницу (отличной от целиакии) не следует применять это лекарственное средство.

Препарат в качестве вспомогательного вещества в составе оболочки содержит сахарозу. У пациентов с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять Бронхолитин Таб.

Краситель Е 110 или Е 124 могут вызвать аллергические реакции.

Применение в период беременности и кормления грудью. Следует с осторожностью применять Бронхолитин Таб у беременных и женщин, кормящих грудью, после оценки соотношения польза/риск.

Дети. Препарат не применять для лечения детей в возрасте до 4 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Если во время лечения препаратом развиваются головокружение, головная боль, сонливость, слабость и быстрая утомляемость, следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами.