Бронхолитин® Таб (Broncholytin® Tab) (251736) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхолитин Таб инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бронхолитин Таб — противокашлевой лекарственный препарат центрального действия. Содержит алкалоид глауцин, полученный из растения Glaucinum flavum (мачок желтый), который подавляет центр кашля. В отличие от кодеина, глауцин не оказывает влияния на дыхательный центр и не вызывает медикаментозной зависимости. Он не влияет на моторику кишечника, проявляет слабую спазмолитическую активность, обладает симпатолитическим действием и может снизить АД. Обладает противовоспалительным действием.
Фармакокинетика. При пероральном применении препарат быстро резорбируется в ЖКТ. Время достижения Cmax в плазме крови — около 1,5 ч после приема. Метаболизируется в печени и выводится преимущественно с мочой.
Показания Бронхолитин Таб
симптоматическое лечение сухого кашля различной этиологии при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, включая острый и хронический бронхит, грипп.
Применение Бронхолитин Таб
Бронхолитин Таб применют внутрь, рекомендуется принимать препарат после еды.
Взрослые. Разовая доза для взрослых составляет 40 мг, которую применяют 2–3 раза в сутки. При более тяжелых случаях разовую дозу можно повысить до 80 мг. Максимальная суточная доза не должна превышать 200 мг.
Дети в возрасте от 4 лет. Разовая доза составляет 10 мг, которую принимают 2–3 раза в сутки.
Максимальная суточная доза не должна превышать 40 мг.
Пациенты с нарушениями функции печени и почек. Для пациентов с заболеваниями почек и печени необходимо снизить дозу препарата или увеличить интервал между приемами.
Продолжительность лечения препаратом Бронхолитин Таб не должна превышать 5 дней. Применение лекарственного средства в течение более длительного периода и в более высоких дозах возможно только по назначению и под постоянным контролем врача.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ препарата; артериальная гипотензия; острый инфаркт миокарда.
Побочные эффекты
препарат характеризуется хорошей переносимостью. Редко, при применении высокой разовой дозы, превышающей 80 мг, может возникнуть головокружение, головная боль, сонливость, слабость и быстрая утомляемость, тошнота и рвота, снижение АД. Возможны аллергические реакции, включая зуд, высыпания на коже.
Если любое из побочных действий становится серьезным, прием препарата необходимо прекратить и уведомить об этом врача.
В случае возникновения не указанных в этой инструкции побочных действий необходимо немедленно уведомить об этом врача.
Особые указания
Бронхолитин Таб не следует применять при продуктивном кашле, сопровождающемся выделением мокроты, так как существует риск обтурации бронхов в результате задержки бронхиального секрета.
В случае лабильного АД необходима консультация врача. Бронхолитин Таб следует применять с осторожностью из-за риска коллапса в результате симпатолитического действия глауцина.
Препарат содержит в качестве вспомогательного вещества пшеничный крахмал, который может содержать глютен, но только в незначительном количестве, поэтому считается безопасным для лиц с целиакией.
Пациентам с аллергией на пшеницу (отличной от целиакии) не следует применять это лекарственное средство.
Препарат в качестве вспомогательного вещества в составе оболочки содержит сахарозу. У пациентов с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять Бронхолитин Таб.
Краситель Е 110 или Е 124 могут вызвать аллергические реакции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Следует с осторожностью применять Бронхолитин Таб у беременных и женщин, кормящих грудью, после оценки соотношения польза/риск.
Дети. Препарат не применять для лечения детей в возрасте до 4 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Если во время лечения препаратом развиваются головокружение, головная боль, сонливость, слабость и быстрая утомляемость, следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами.
Взаимодействия
нет данных об известных неблагоприятных лекарственных взаимодействиях с препаратом Бронхолитин Таб. Его можно применять в комбинации с антибиотиками, химиотерапевтическими средствами и другими лекарственными препаратами.
Бронхолитин Таб не следует применять одновременно с лекарственными препаратами, угнетающими кашель, как центрального (кодеин, кодтерпин), так и периферического механизма действия (эксангит, преноксдиазин). Не оправдана комбинация с препаратами, вызывающими снижение бронхиальной секреции (например производные атропина).
Бронхолитин Таб можно применять одновременно с бронходилататорами, сердечно-сосудистыми препаратами.
Активное вещество эффективно комбинируется с эфедрином, лимонной кислотой, маслом базилика в комбинированных препаратах в форме сиропов для снижения интенсивности кашля.
Передозировка
симптомы: головокружение, головная боль, сонливость, слабость и быстрая утомляемость, тошнота, рвота, снижение АД.
Лечение: применяют общепринятые меры для быстрого выведения препарата из организма (промывание желудка, применение активированного угля, инфузия водно-солевых р-ров), а также проводят симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.