взрослым назначают по 40 мг 2–3 раза в сутки. Для подавления ночного кашля вечером перед сном можно принять 80 мг (всего 200 мг/сут). Детям в возрасте до 4 лет — по 10 мг 2–3 раза в сутки. Рекомендуют принимать после еды.