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Активные вещества — “Г”ГЛАУЦИН* (GLAUCINUM*)

ГЛАУЦИН* (GLAUCINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Бронхолитин Таб таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, № 20; Sopharma
Бронхолитин Таб Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, № 20 Sopharma
В 810 аптеках
от 187,10 грн
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Форма выпуска: таблетки п/о.

глауцин — алкалоид из растения мачок желтый (Glaucinum flavum) семейства маковых. Оказывает противокашлевое действие. Подобно кодеину глауцин подавляет центр кашля, но не угнетает дыхания. Не вызывает привыкания и медикаментозной зависимости, не снижает моторику кишечника. С первых дней лечения воздействует на выраженность, частоту и характер кашля. Облегчает дыхание, устраняет ощущение удушья.

болезни органов дыхания, сопровождающиеся кашлем (простудные заболевания, бронхопневмония, бронхит — острый, особенно хронический бронхит с эмфиземой, БА, плеврит, коклюш, туберкулез и рак легкого). Менее эффективен при бронхоэктазах ввиду нарушений отхождения мокроты.

взрослым назначают по 40 мг 2–3 раза в сутки. Для подавления ночного кашля вечером перед сном можно принять 80 мг (всего 200 мг/сут). Детям в возрасте до 4 лет — по 10 мг 2–3 раза в сутки. Рекомендуют принимать после еды.

учитывая адренолитические свойства глауцина и его гипотензивное действие, не следует назначать данное лекарственное средство при тяжелой артериальной гипотензии и инфаркте миокарда.

возможны головокружение, слабость, тошнота.