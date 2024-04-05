ГЛАУЦИН* (GLAUCINUM*) Действующее вещество
глауцин — алкалоид из растения мачок желтый (Glaucinum flavum) семейства маковых. Оказывает противокашлевое действие. Подобно кодеину глауцин подавляет центр кашля, но не угнетает дыхания. Не вызывает привыкания и медикаментозной зависимости, не снижает моторику кишечника. С первых дней лечения воздействует на выраженность, частоту и характер кашля. Облегчает дыхание, устраняет ощущение удушья.
болезни органов дыхания, сопровождающиеся кашлем (простудные заболевания, бронхопневмония, бронхит — острый, особенно хронический бронхит с эмфиземой, БА, плеврит, коклюш, туберкулез и рак легкого). Менее эффективен при бронхоэктазах ввиду нарушений отхождения мокроты.
взрослым назначают по 40 мг 2–3 раза в сутки. Для подавления ночного кашля вечером перед сном можно принять 80 мг (всего 200 мг/сут). Детям в возрасте до 4 лет — по 10 мг 2–3 раза в сутки. Рекомендуют принимать после еды.
учитывая адренолитические свойства глауцина и его гипотензивное действие, не следует назначать данное лекарственное средство при тяжелой артериальной гипотензии и инфаркте миокарда.
возможны головокружение, слабость, тошнота.