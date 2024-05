фармакодинамика. Основным эффектом клобетазола пропионата по отношению к коже является противовоспалительное действие благодаря вазоконстрикции и снижению синтеза коллагена в коже.

Фармакокинетика. Проникновение клобетазола пропионата через кожу имеет значительные индивидуальные различия и может повышаться при использовании окклюзионных повязок или при нанесении на воспаленную или поврежденную кожу. В одном исследовании у лиц со здоровой кожей средние C max клобетазола в плазме крови составляли 0,63 нг/мл и достигались через 8 ч после повторного нанесения (через 13 ч после первого нанесения) 30 г 0,05% мази клобетазола пропионата. После нанесения второй дозы 30 г 0,05% крема C max в плазме крови были несколько выше, чем при нанесении мази, и достигались через 10 ч. В другом клиническом исследовании средние C max (2,3 и 4,6 нг/мл) у пациентов с псориазом и экземой соответственно — через 3 ч после однократного нанесения 25 г 0,05% мази клобетазола пропионата. После абсорбции через кожу препарат, скорее всего, метаболизируется тем же путем, что и после системного применения. Однако системный метаболизм клобетазола до конца не изучен.