препарат применяют с осторожностью для лечения пациентов с местной реакцией гиперчувствительности к кортикостероидам или к другим веществам в анамнезе. Местные реакции гиперчувствительности (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ) могут напоминать симптомы заболевания, которое лечат.

Манифестация гиперкортицизма (синдром Кушинга) и обратной супрессии гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с угнетением функции надпочечниковых желез у некоторых пациентов может быть результатом увеличения системной абсорбции топических стероидов. В случае появления каких-либо из вышеуказанных симптомов применение препарата необходимо постепенно отменить путем снижения частоты нанесения или замены на менее сильный кортикостероид. Внезапное прекращение лечения может спровоцировать глюкокортикостероидную недостаточность (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ).

Факторы риска возникновения системных эффектов: сила действия и состав топического стероида; длительность применения; нанесение на большую площадь кожи; применение на поверхностях кожи, которые соприкасаются, например в зонах опрелости или в местах нанесения окклюзионной повязки (у новорожденных пеленки могут играть роль окклюзионной повязки); повышенная гидратация рогового слоя; применение на участках с тонким кожным покровом, например на лице; применение на участках поврежденной кожи или при других условиях, когда нарушается кожный барьер.

По сравнению со взрослыми у детей может абсорбироваться пропорционально большее количество топического кортикостероида, и поэтому они более чувствительны к системным побочным реакциям. Это связано с тем, что дети имеют недоразвитый кожный барьер и большую поверхность кожи относительно массы тела по сравнению со взрослыми.

Дети. Следует избегать, где это возможно, длительного применения топических кортикостероидов у новорожденных и детей в возрасте до 12 лет, поскольку у них выше вероятность возникновения адреналовой супрессии.

Дети более предрасположены к развитию атрофических изменений при применении топических кортикостероидов. Лечение детей Дермовейтом должно, по возможности, длиться не более 5 дней. Целесообразность продолжения лечения должна пересматриваться еженедельно.

Риск инфицирования при наложении окклюзионной повязки. Риск развития бактериальных инфекций повышается в теплых и влажных условиях, которые могут возникнуть под окклюзионными повязками, поэтому перед накладыванием новой повязки кожу необходимо каждый раз тщательно обрабатывать.

Лечение псориаза. Применять топические кортикостероиды для лечения псориаза следует с осторожностью, поскольку в некоторых случаях сообщалось о появлении рецидивов, развитии толерантности, риске генерализации пустулезного псориаза и развитии симптомов местной или системной токсичности, обусловленных нарушением барьерной функции кожи. В случае применения для лечения псориаза пациент должен находиться под тщательным медицинским наблюдением.

Сопутствующие инфекции. Каждый раз при лечении воспалительных поражений, которые инфицировались, необходимо назначать соответствующие антибактериальные препараты. В случае распространения инфекции топические кортикостероиды следует отменять и назначать соответствующую антибактериальную терапию.

Хронические язвы ног. Иногда топические кортикостероиды применяют для лечения дерматитов, которые возникают вокруг хронических язв ног. Однако такое применение ассоциируется с повышением частоты возникновения реакций местной гиперчувствительности и риска местных инфекций.

Нанесение на лицо. Нанесение мази/крема на кожу лица нежелательно, поскольку эта область наиболее склонна к атрофическим изменениям. В случае необходимости применение следует ограничить 5 днями.

Нанесение на веки. При нанесении мази/крема на веки следует избегать попадания препарата в глаза, поскольку при повторном применении это может спровоцировать катаракту и глаукому.

Период беременности и кормления грудью

Беременность. Данные относительно применения Дермовейта у беременных ограничены.

Местное применение кортикостероидов у беременных животных может спровоцировать нарушения внутриутробного развития. Подобных данных относительно человека нет. Применять Дермовейт в период беременности следует только в случаях, когда ожидаемая польза для матери будет превышать риск для плода. Применяют минимальное количество препарата на протяжение минимального срока лечения.

Кормление грудью. Безопасность применения клобетазола пропионата в период кормления грудью не установлена. Неизвестно, может ли применение топических кортикостероидов привести к такой системной абсорбции, в результате которой в грудном молоке будет выявлено количество препарата, поддающееся измерению. Применять Дермовейт в период кормления грудью следует только в случаях, когда ожидаемая польза для матери будет превышать риск для ребенка. В случае назначения Дермовейта во время кормления грудью крем не следует наносить на грудь во избежание случайного попадания крема через рот ребенка.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Исследований относительно изучения такого влияния не проводили. Принимая во внимание профиль побочных реакций, влияния на скорость реакции при управлении автомобилем или при работе с другими механизмами не ожидается.