Гепабене (Hepabene) (2377) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепабене инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гепабене — комбинированный препарат растительного происхождения, содержащий экстракт дымянки лекарственной и сухой экстракт плодов расторопши пятнистой. Экстракт дымянки лекарственной содержит алкалоид фумарин, который оказывает желчегонное действие, нормализует секрецию желчи, снижает тонус сфинктера Одди.
Экстракт плодов расторопши пятнистой содержит силимарин — биофлавоноид, включающий изомеры силибинин, силидианин и силикристин. Силимарин оказывает гепатопротекторное действие при острых и хронических интоксикациях, проявляет мембраностабилизирующие свойства и способствует восстановлению клеток печени.
Фармакокинетика. После перорального применения силимарин в основном элиминируется с желчью и подлежит энтерогепатической циркуляции.
Показания Гепабене
лечение пациентов с дискинезией желчевыводящих путей (в том числе после холецистэктомии) и с сопутствующими хроническими заболеваниями печени.
Применение Гепабене
капсулы Гепабене принимают после еды. Капсулу следует глотать целиком, не разжевывая, и запивать достаточным количеством жидкости.
Взрослым рекомендуется принимать препарат Гепабене по 1 капсуле 3 раза в сутки.
При ночной боли рекомендуют дополнительный прием 1 капсулы перед сном. При необходимости суточную дозу препарата повышают до максимальной — 6 капсул (по 2 капсулы 3 раза в сутки).
Курс лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам или другим растениям из семейства сложноцветных или к любому из компонентов препарата; острые воспалительные заболевания печени и желчевыводящих путей; острый гепатит и холангит; острые отравления различной этиологии; желчнокаменная болезнь; обструкция желчевыводящих путей.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диспепсия, изжога, диарея;
со стороны мочевыделительной системы: повышение диуреза;
со стороны иммунной системы: аллергические реакции (включая кожную сыпь, зуд, затрудненное дыхание);
сосудистые нарушения: приливы;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: усиление алопеции;
другие: увеличение выраженности существующих вестибулярных нарушений.
Особые указания
у пациентов пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Ввиду возможного эстрогеноподобного эффекта силимарина в максимальных высоких дозах его следует применять с осторожностью у пациентов с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичника и матки, карцинома предстательной железы). В этих случаях требуется консультация с врачом.
В случае развития желтухи необходимо проконсультироваться с врачом для проведения коррекции терапии.
Применение в период беременности и кормления грудью не рекомендуют.
Дети. Клинический опыт применения отсутствует.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет. Пациентам с существующими вестибулярными нарушениями следует с осторожностью принимать препарат при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
при одновременном приеме препаратов, содержащих силимарин, и пероральных контрацептивных средств или препаратов, применяющихся для эстрогензаместительной терапии, возможно снижение эффективности последних. Препарат может усилить эффекты таких лекарственных средств, как диазепам, алпразолам, кетоконазол, ловастатин, винбластин, фексофенадин, клопидогрел, варфарин за счет угнетения системы цитохрома Р450.
Передозировка
случаев передозировки не отмечено. При передозировке возможны диарея, абдоминальная боль. В случае передозировки следует прекратить прием препарата. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от влаги при температуре не выше 25 °С.
Информация о лекарственном средстве для специалистов здравоохранения.