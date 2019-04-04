у пациентов пожилого возраста коррекции дозы не требуется.

Ввиду возможного эстрогеноподобного эффекта силимарина в максимальных высоких дозах его следует применять с осторожностью у пациентов с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичника и матки, карцинома предстательной железы). В этих случаях требуется консультация с врачом.

В случае развития желтухи необходимо проконсультироваться с врачом для проведения коррекции терапии.

Применение в период беременности и кормления грудью не рекомендуют.

Дети. Клинический опыт применения отсутствует.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет. Пациентам с существующими вестибулярными нарушениями следует с осторожностью принимать препарат при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.