Гексавит (Hexavit) (2292) - инструкция по применению ATC-классификация
Гексавит инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Поливитаминное лекарственное средство, свойства которого обусловлены витаминами, которые входят в его состав и принимают активное участие в различных метаболических процессах, регулирующих гомеостаз организма в норме и при патологии. Сочетание витаминов способствует проявлению более выраженного и разностороннего их биологического действия.
Витамин A (ретинола ацетат) необходим для развития клеток эпителия и синтеза зрительного пигмента.
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) нормализует функциональную активность нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
Витамин В2 (рибофлавин) играет важную роль в белковом, жировом и углеводном обмене, принимает участие в поддержании нормальной остроты зрения, нормализует функции кожи.
Витамин РР (никотинамид) является специфическим противопеллагрическим средством, улучшает углеводный обмен.
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) необходим для регенерации кожных покровов и клеток печени, восстановления работы нервной системы, улучшает жировой обмен при атеросклерозе.
Витамин С (аскорбиновая кислота) играет важную роль в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертывания крови, регенерации тканей, нормальной проницаемости капилляров, образовании стероидных гормонов и составляющих соединительной ткани, способствует повышению сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям.
Фармакокинетика. Водорастворимые витамины (витамины группы B, витамин C) хорошо абсорбируются в количествах, соответствующих суточной потребности. Чрезмерные количества выводятся с мочой и в некоторых случаях также с калом. Эти витамины сохраняются в организме в ограниченных количествах, поэтому они должны регулярно поступать с пищей для поддержания необходимой концентрации в тканях.
При наличии жиров перорально принятый жирорастворимый витамин A хорошо абсорбируется в тонкой кишке.
Показания Гексавит
- профилактика и лечение гиповитаминоза у взрослых;
- лечение гиповитаминоза у детей;
- для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям в период неблагоприятной эпидемической обстановки;
- при продолжительной терапии антибиотиками;
- для лиц, профессиональная деятельность которых требует постоянной повышенной остроты зрения (пилоты, водители, операторы подъемных кранов).
Применение Гексавит
Гексавит принимать внутрь после еды.
Для профилактики гиповитаминозов взрослым назначать по 1 драже в сутки, с целью лечения – по 1 драже 3 раза в сутки.
С профилактической целью беременным (во ІІ–ІІІ триместр) и в период кормления грудью суточная доза лекарственного средства не должна превышать 1 драже в сутки. Курс определяется индивидуально.
С лечебной целью детям в возрасте от 14 лет лекарственное средство назначать по 1 драже в сутки.
Лекарственное средство применять в течение 30 дней (курс лечения повторять 2–3 раза в год), но длительность применения и повторяемость курсов терапии зависят от конкретного показания к применению, выраженности и формы патологического процесса, возраста пациента.
Противопоказания
гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, нефролитиаз, выраженные нарушения функции почек, подагра, гиперурикемия, выраженные нарушения функции печени, активный гепатит, тромбоз, тромбофлебит, тромбоэмболии, непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы, АГ (тяжелые формы), гипервитаминоз А, хронический гломерулонефрит, саркоидоз в анамнезе, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, нарушение обмена железа или меди.
Побочные эффекты
лекарственное средство, как правило, хорошо переносится. В единичных случаях возможны следующие побочные реакции.
Со стороны иммунной системы: у лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, зуд, покраснение кожи, сухость кожи/слизистых оболочек глаз, редко — бронхоспазм у лиц с гиперчувствительностью к витаминам А, С, группы В.
Со стороны ЖКТ: диспептические расстройства, тошнота, рвота, боль в желудке, отрыжка, запор, диарея, увеличение секреции желудочного сока.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, повышенная возбудимость, сонливость, нарушение сна, приливы, которые могут сопровождаться ощущением сердцебиения, утомляемость, раздражительность, повышенное потоотделение.
Со стороны обмена веществ: кристаллурия, глюкозурия.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нарушение свертываемости крови, гемолиз эритроцитов у пациентов с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
Другие: возможно окрашивание мочи в желтый цвет, нарушение зрения, гипертермия.
При длительном применении в высоких дозах возможны: нарушение толерантности к глюкозе, нарушения обмена цинка, меди, гипергликемия, судороги, анорексия, раздражение слизистой оболочки ЖКТ, желудочно-кишечные нарушения, аритмии, артериальная гипотензия, эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз, транзиторное повышение активности АсАТ, ЛДГ, ЩФ, нарушение электролитного баланса, нарушение функций почек, почечная недостаточность, сухость и трещины на ладонях и ступнях, выпадение волос, себорейная сыпь, гиперпигментация, миалгия, миопатия, желтуха, жировая дистрофия печени.
Особые указания
лекарственное средство не рекомендуется назначать вместе с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.
Женщинам, которые применяли ретинол в больших дозах (свыше 10 000 МЕ), можно планировать беременность не ранее чем через 6–12 мес. Это связано с тем, что в течение этого времени существует риск неправильного развития плода под влиянием высокого содержания витамина А в организме.
Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что является полностью безвредным фактором и объясняется наличием в лекарственном средстве рибофлавина.
С осторожностью применять при тяжелых поражениях печени, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, остром нефрите, при декомпенсации сердечной деятельности, желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите, аллергических реакциях, идиосинкразии, ИБС, дистрофическом заболевании сердца, сахарном диабете, заболеваниях органов кроветворения, нарушении метаболизма железа (гемосидероз, гемохроматоз, талассемия), при желудочно-кишечных заболеваниях, больным с мочекаменной болезнью, при глаукоме, геморрагиях, артериальной гипотензии умеренной степени. При применении лекарственного средства необходим контроль АД и состояния почек.
Не рекомендуется принимать лекарственное средство в конце дня, поскольку аскорбиновая кислота обладает легким стимулирующим действием. Не следует превышать рекомендуемую дозу. При применении препарата, как и других поливитаминных препаратов, необходима полноценная белковая диета, которая способствует лучшему усвоению и обмену витаминов, особенно водорастворимых.
Не рекомендуется принимать лекарственное средство в конце дня, поскольку аскорбиновая кислота обладает легким стимулирующим действием. Не следует превышать рекомендуемую дозу. При применении препарата, как и других поливитаминных препаратов, необходима полноценная белковая диета, которая способствует лучшему усвоению и обмену витаминов, особенно водорастворимых.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение в период беременности и кормления грудью возможно лишь на основе преимущества для матери над потенциальным риском для плода/ребенка. Доза витамина А не должна превышать 5000 МЕ для беременных и женщин, планирующих беременность.
Во ІІ–ІІІ триместр беременности и в период кормления грудью лекарственное средство применять только с профилактической целью (исключительно по назначению и под контролем врача) в дозе не более 1 драже в сутки. Лечебные дозы лекарственного средства у беременных и женщин, кормящих грудью, применять нельзя.
Дети. Препарат не назначать детям в возрасте до 14 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Водителям и операторам сложных механизмов следует учитывать вероятность развития таких побочных эффектов, как головокружение, сонливость, нарушение зрения.
Взаимодействия
витамин А снижает противовоспалительное действие глюкокортикоидов. Нельзя одновременно принимать с нитритами и колестирамином, поскольку они нарушают всасывание ретинола. Витамин А нельзя назначать с ретиноидами, так как их комбинация является токсичной. В связи с возможностью развития гипервитаминоза А не рекомендуется одновременное применение лекарственного средства с другими лекарственными средствами, содержащими витамин А.
Витамин С усиливает действие и токсичность сульфаниламидов (возможность кристаллурии), пенициллина, повышает всасывание железа, абсорбцию алюминия (учитывать при одновременном применении антацидов, содержащих алюминий), снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов. Применение препарата в больших дозах снижает эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков — производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушает выделение мексилетина почками.
Аскорбиновую кислоту можно принимать только через 2 ч после инъекции дефероксамина. Длительное применение препарата в высоких дозах снижает эффективность лечения дисульфирамом.
Аскорбиновая кислота повышает общий клиренс этилового спирта. Аскорбиновая кислота усиливает выделение оксалатов с мочой и повышает риск кристаллурии при лечении салицилатами.
Всасывание витамина С снижается при одновременном применении с пероральными контрацептивами, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья.
Витамин В1, влияя на процессы поляризации в области нервно-мышечных синапсов, может ослаблять курареподобное действие миорелаксантов.
Витамин В2 несовместим со стрептомицином и снижает эффективность антибактериальных препаратов (окситетрациклина, доксициклина, эритромицина, тетрациклина и линкомицина). Трициклические антидепрессанты, имипрамин и амитриптилин, ингибируют метаболизм рибофлавина, особенно в тканях сердца.
Витамин В6 ослабляет действие леводопы, предотвращает или уменьшает выраженность токсических проявлений, отмечаемых при применении изониазида и других противотуберкулезных препаратов.
При применении никотиновой кислоты с ловастатином сообщалось о случаях рабдомиолиза.
Передозировка
при передозировке препарата возможны диспептические явления (тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастрии), аллергические реакции (зуд, кожные высыпания), изменения со стороны кожи и волос, нарушение функции печени, головная боль, сонливость, вялость, гиперемия лица, раздражительность. В таких случаях прием препарата следует прекратить.
Терапия симптоматическая.
При длительном применении витамина С в больших дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, изменения почечной секреции аскорбиновой и мочевой кислот при ацетилировании мочи с риском выпадения в осадок оксалатных конкрементов.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.