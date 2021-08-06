лекарственное средство не рекомендуется назначать вместе с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.

Женщинам, которые применяли ретинол в больших дозах (свыше 10 000 МЕ), можно планировать беременность не ранее чем через 6–12 мес. Это связано с тем, что в течение этого времени существует риск неправильного развития плода под влиянием высокого содержания витамина А в организме.

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что является полностью безвредным фактором и объясняется наличием в лекарственном средстве рибофлавина.

С осторожностью применять при тяжелых поражениях печени, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, остром нефрите, при декомпенсации сердечной деятельности, желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите, аллергических реакциях, идиосинкразии, ИБС, дистрофическом заболевании сердца, сахарном диабете, заболеваниях органов кроветворения, нарушении метаболизма железа (гемосидероз, гемохроматоз, талассемия), при желудочно-кишечных заболеваниях, больным с мочекаменной болезнью, при глаукоме, геморрагиях, артериальной гипотензии умеренной степени. При применении лекарственного средства необходим контроль АД и состояния почек.

Не рекомендуется принимать лекарственное средство в конце дня, поскольку аскорбиновая кислота обладает легким стимулирующим действием. Не следует превышать рекомендуемую дозу. При применении препарата, как и других поливитаминных препаратов, необходима полноценная белковая диета, которая способствует лучшему усвоению и обмену витаминов, особенно водорастворимых.

Не рекомендуется принимать лекарственное средство в конце дня, поскольку аскорбиновая кислота обладает легким стимулирующим действием. Не следует превышать рекомендуемую дозу. При применении препарата, как и других поливитаминных препаратов, необходима полноценная белковая диета, которая способствует лучшему усвоению и обмену витаминов, особенно водорастворимых.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение в период беременности и кормления грудью возможно лишь на основе преимущества для матери над потенциальным риском для плода/ребенка. Доза витамина А не должна превышать 5000 МЕ для беременных и женщин, планирующих беременность.

Во ІІ–ІІІ триместр беременности и в период кормления грудью лекарственное средство применять только с профилактической целью (исключительно по назначению и под контролем врача) в дозе не более 1 драже в сутки. Лечебные дозы лекарственного средства у беременных и женщин, кормящих грудью, применять нельзя.

Дети. Препарат не назначать детям в возрасте до 14 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Водителям и операторам сложных механизмов следует учитывать вероятность развития таких побочных эффектов, как головокружение, сонливость, нарушение зрения.