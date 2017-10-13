Диазолин для детей (Diazolin pro infantibus) (2259) - инструкция по применению ATC-классификация
Диазолин для детей инструкция по применению
Состав
действующее вещество: mebhydrolin;
1 флакон содержит мебгидролина (диазолина) 0,6 г;
5 мл готовой суспензии содержит мебгидролина (диазолина) 0,03 г (30,0 мг);
вспомогательные вещества: сахар, глицирам, повидон, кислота сорбиновая.
Лекарственная форма
Гранулы для оральной суспензии.
Основные физико-химические свойства: гранулы от светло-кремового до кремового цвета со специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Антигистаминные средства для системного применения.
Код АТС R06А Х15.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Мебгидролин относится к антигистаминным препаратам, является блокатором Н1-гистаминовых рецепторов. Мебгидролин ослабляет спазмогенный эффект гистамина относительно гладких мышц бронхов, кишечника, а также влияет на проницаемость сосудов. Не проявляет выраженного седативного и снотворного эффектов.
Фармакокинетика.
Быстро всасывается из пищеварительного тракта. Биодоступность колеблется 40 — 60%. Терапевтический эффект развивается через 15–30 минут, максимальное действие наблюдается через 1–2 часа. Препарат практически не проникает через гематоэнцефалический барьер, метаболизируется в печени путем метилирования, индуцирует ферменты печени, выводится из организма почками.
Показания
Профилактика и лечение сезонного аллергического ринита, поллиноза, крапивницы, пищевой и медикаментозной аллергии, дерматозов, сопровождающихся зудом кожи (экзема, нейродермит).
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, другие воспалительные заболевания пищеварительного тракта, гиперплазия предстательной железы, закрытоугольная глаукома, пилоростеноз, эпилепсия, нарушение сердечного ритма.
Особенности применения
При лечении детей младшего возраста необходимо строго соблюдать рекомендации по дозировке (возможно психомоторное возбуждение).
Препарат с осторожностью применять при печеночной или почечной недостаточности (может быть необходима коррекция дозы и интервалов между приемами).
Препарат содержит сахар. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Перед применением препарата во флакон с гранулами добавить 100 мл свежекипяченой теплой воды температурой 40 — 50 °С и перемешать в течение 10 минут, после чего суспензия пригодна для применения. Дозировать суспензию с помощью градуированного стаканчика, находящегося в упаковке.
Детям в возрасте 2–3 года суспензию назначают по 2,5 мл; в возрасте 4–6 лет — по 5 мл; в возрасте 7–10 лет — по 7,5 мл 2–3 раза в сутки после еды. Курс лечения составляет 5–7 дней. Перед применением суспензию необходимо взболтать.
Дети
Препарат назначен детям в возрасте 2 — 10 лет.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительного тракта: диспептические явления (изжога, тошнота, боль в эпигастральной области).
Со стороны центральной нервной системы: головокружение, парестезия, повышенная утомляемость, сонливость, нечеткость зрительного восприятия, тремор, замедление скорости реакций, тревожность (ночью).
Прочие: возможны сухость во рту, нарушение мочеиспускания, аллергические реакции; крайне редко возможно возникновение гранулоцитопении и агранулоцитоза.
Иногда наблюдаются парадоксальные реакции: повышенное возбуждение, раздражительность, тремор, нарушение сна.
Срок годности
3 года.
Срок годности суспензии — 7 суток.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 9 г во флаконе со стаканчиком для приема лекарства в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС».
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Заявитель
Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС».