Фармакодинамика.

Мебгидролин относится к антигистаминным препаратам, является блокатором Н1-гистаминовых рецепторов. Мебгидролин ослабляет спазмогенный эффект гистамина относительно гладких мышц бронхов, кишечника, а также влияет на проницаемость сосудов. Не проявляет выраженного седативного и снотворного эффектов.

Фармакокинетика.

Быстро всасывается из пищеварительного тракта. Биодоступность колеблется 40 — 60%. Терапевтический эффект развивается через 15–30 минут, максимальное действие наблюдается через 1–2 часа. Препарат практически не проникает через гематоэнцефалический барьер, метаболизируется в печени путем метилирования, индуцирует ферменты печени, выводится из организма почками.