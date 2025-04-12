Эконазол-Фармекс не следует сочетать с другими гинекологическими препаратами для вагинального или местного применения на основе минерального масла, растительного масла или вазелина.

Соответствующие исследования не проводились. Поскольку эконазол химически подобен производным имидазола, существует вероятность конкурентного взаимодействия эконазола нитрата с веществами, которые метаболизируются ферментами CYP3A/2C29. Однако из-за того, что препарат слабо всасывается в системное кровообращение, возникновение клинически значимых взаимодействий маловероятно.

Пациенты, принимающие пероральные антикоагулянты, такие как варфарин, аценокумарол и фенпрокумон, должны соблюдать осторожность и следить за параметрами свертывания крови. В течение и после лечения эконазолом может потребоваться коррекция дозы пероральных антикоагулянтов.

Следует избегать одновременного приенения с Эконазолом-Фармексом диафрагм или презервативов. В результате такого взаимодействия снижается эффективность лекарственного средства и ослабляется прочность барьерных контрацептивов.