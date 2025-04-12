Экземарин (Exemarin)
Экземарин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: экземестан;
1 таблетка содержит экземестана 25 мг;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), коповидон (тип А), кросповидон (тип А), целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат (Е 470);
оболочка Advantia Prime White 190100BA01: гипромеллоза (Е 464), макрогол 400, титана диоксид (Е 171).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белые или почти белые круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пометкой «25» с одной стороны и гладкие с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Антагонисты гормонов и аналогичные средства. Ингибиторы ароматазы.
Код АТС L02B G06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Экземестан является необратимым стероидным ингибитором ароматазы, сходным по своей структуре с натуральным веществом андростендионом. У женщин в постменопаузе эстрогены продуцируются преимущественно путем преобразования андрогенов в эстрогены под действием фермента ароматазы в периферических тканях. Блокирование образования эстрогенов путем ингибирования ароматазы является эффективным и селективным методом лечения гормонзависимого рака молочной железы у женщин в постменопаузе. У женщин в постменопаузе экземестан достоверно снижает концентрацию эстрогенов в сыворотке крови, начиная с дозы 5 мг; максимальное снижение (>90%) достигается при применении дозы 10–25 мг. У пациенток в постменопаузе с диагнозом рак молочной железы, получавших 25 мг препарата ежедневно, общий уровень ароматазы снижался на 98%.
Экземестан не имеет прогестагенной и эстрогенной активности. Небольшая aндрогенная активность, вероятно, связанная с 17-гидродеривативом, наблюдалась главным образом при применении препарата в высоких дозах. Во время исследований длительного ежедневного применения экземестан не влиял на биосинтез таких гормонов как кортизол или альдостерон в надпочечниках, уровень которых измерялся перед или после теста АКТГ (адренокортикотропный гормон); этим была продемонстрирована селективность по отношению к другим ферментам, участвующим в стероидном обмене. В связи с этим нет необходимости в заместительной терапии глюкокортикоидами и минералокортикоидами.
Незначительное, независимое от дозы повышение уровня лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов в сыворотке крови отмечается даже при низких дозах; этот эффект, однако, является ожидаемым для препаратов этой фармакологической группы; вероятно, он развивается по принципу обратной связи, на уровне гипофиза: снижение концентрации эстрогенов стимулирует секрецию гипофизом гонадотропинов (также и у женщин в постменопаузе).
Клиническая эффективность и безопасность
Адъювантная терапия рака молочной железы ранних стадий
Сообщалось, что в исследовании (IES — Межгрупповое исследования экземестана), которое проводили с участием женщин в период постменопаузы с первичным раком молочной железы с положительной пробой на эстрогеновые рецепторы или первичным раком молочной железы с неопределенной пробой на эстрогеновые рецепторы, пациенты, у которых не наблюдалось рецидива после адъювантной терапии тамоксифеном в течение 2–3 лет, были рандомизированы для применения экземестана (25 мг/сут) или тамоксифена (20 или 30 мг/сут) в течение 2–3 лет для прохождения полного курса гормональной терапии продолжительностью 5 лет.
Дальнейшее наблюдение с медианой 52 месяца в Межгрупповом исследовании экземестана
Результаты наблюдений с медианой продолжительности лечения около 30 месяцев и медианой продолжительности последующего наблюдения около 52 месяцев показали, что дальнейшее лечение экземестаном после 2–3 лет адъювантной терапии тамоксифеном ассоциировалось с клинически и статистически значимым улучшением показателя выживаемости без признаков заболевания (DFS) по сравнению с продолжением лечения тамоксифеном. Результаты показали, что в течение наблюдаемого периода исследования экземестан снижал риск рецидива рака молочной железы на 24% по сравнению с тамоксифеном (соотношение рисков — 0,76; p = 0,00015). Более положительный эффект применения экземестана по сравнению с тамоксифеном в соответствии с показателем выживаемости без признаков заболевания был очевидным, независимо от статуса лимфатических узлов или предварительного прохождения курса химиотерапии.
Применение экземестана также значительно снижало риск развития контралатерального рака молочной железы (соотношение рисков — 0,57; p = 0,04158).
В общей популяции исследования тенденция к улучшению общей выживаемости наблюдалась при применении экземестана (222 летальных исхода) по сравнению с тамоксифеном (262 летальных исхода) с соотношением рисков 0,85 (логарифмический ранговый критерий: p = 0,07362), что составило снижение риска летального исхода на 15% в пользу экземестана. Статистически значимое снижение риска летального исхода на 23% (соотношение рисков для общей выживаемости — 0,77; тест хи-квадрат (тест Вальда): p = 0,0069) наблюдалось при применении экземестана сравнению с тамоксифеном при корректировке предварительно заданных прогностических факторов (то есть пробы на эстрогеновые рецепторы, статуса лимфатических узлов, предварительного прохождения курса химиотерапии, применения гормонозаместительной терапии и бисфосфонатов).
Основные результаты оценки эффективности у всех пациентов (популяция пациентов, сформированная в соответствии с назначенным лечением) и у пациентов с раком с положительной пробой на эстрогеновые рецепторы через 52 месяца
|Конечная точка Популяция
|Экземестан Явления/N (%)
|Тамоксифен Явления/N (%)
|Соотношение рисков (95% ДИ)
|р-значение*
|Выживаемость без признаков заболеванияа
|Все пациенты
|354/2352 (15,1%)
|453/2372 (19,1%)
|0,76 (0,67–0,88)
|0,00015
|ЕР+ пациенты
|289/2023 (14,3%)
|370/2021 (18,3%)
|0,75 (0,65–0,88)
|0,00030
|Коллатеральный рак молочной железы
|Все пациенты
|20/2352 (0,9%)
|35/2372 (1,5%)
|0,57 (0,33–0,99)
|0,04158
|ЕР+ пациенты
|18/2023 (0,9%)
|33/2021 (1,6%)
|0,54 (0,30–0,95)
|0,03048
|Выживаемость без рака молочной железыб
|Все пациенты
|289/2352 (12,3%)
|373/2372 (15,7%)
|0,76 (0,65–0,89)
|0,00041
|ЕР+ пациенты
|232/2023 (11,5%)
|305/2021 (15,1%)
|0,73 (0,62–0,87)
|0,00038
|Выживаемость без системных рецидивовв
|Все пациенты
|248/2352 (10,5%)
|297/2372 (12,5%)
|0,83 (0,70–0,98)
|0,02621
|ЕР+ пациенты
|194/2023 (9,6%)
|242/2021 (12,0%)
|0,78 (0,65–0,95)
|0,01123
|Общая выживаемстьг
|Все пациенты
|222/2352 (9,4%)
|262/2372 (11,0%)
|0,84 (0,71–1,02)
|0,07362
|ЕР+ пациенты
|178/2023 (8,8%)
|211/2021 (10,4%)
|0,84 (0,68–1,02)
|0,07569
* Логарифмический ранговый критерий; ЕР + пациенты = пациенты с положительной пробой на эстрогеновые рецепторы.
a Выживаемость без признаков заболевания определяется как первый случай местного или системного рецидива, контралатерального рака молочной железы или летального исхода, обусловленного любой причиной.
б Выживаемость без рака молочной железы определяется как первый случай местного или системного рецидива, контралатерального рака молочной железы или летального исхода от рака молочной железы.
в Выживаемость без системных рецидивов определяется как первый случай системного рецидива или летального исхода от рака молочной железы.
г Общая выживаемость определяется как наступление летального исхода от любой причины.
По результатам дополнительного анализа подгруппы пациентов с положительной или неопределенной пробой на эстрогеновые рецепторы нескорректированное соотношение рисков для общей выживаемости составило 0,83 (логарифмический ранговый критерий: p = 0,04250), что является клинически и статистически значимым снижением риска летального исхода на 17%.
Результаты дополнительного исследования по изучению состояния костной ткани в рамках Межгруппового исследования экземестана показали, что у женщин, которые применяли экзаместан после 2–3 лет лечения тамоксифеном наблюдалось умеренное снижение минеральной плотности костей. В общем исследовании частота переломов, произошедших после начала лечения, которая оценивалась в течение периода лечения продолжительностью 30 месяцев, была выше у пациентов, получавших экземестан по сравнению с тамоксифеном (4,5% и 3,3% соответственно, p = 0,038).
Результаты, полученные в дополнительном исследовании по изучению состояния эндометрия в рамках Межгруппового исследования экземестана, свидетельствуют, что после 2 лет лечения наблюдалось уменьшение толщины эндометрия с медианой 33% у пациентов, получавших экземестан по сравнению с отсутствием заметного изменения у пациентов, получавших тамоксифен. Утолщение эндометрия, зарегистрированое в начале применения исследуемого препарата, вернулось к норме (<5 мм) у 54% пациентов, получавших экземестан.
Дальнейшее наблюдение с медианой 87 месяцев в Межгрупповом исследовании экземестана
Результаты наблюдений с медианой продолжительности лечения около 30 месяцев и медианой продолжительности последующего наблюдения около 87 месяцев показали, что дальнейшее лечение экземестаном после 2–3 лет адъювантной терапии тамоксифеном ассоциировалось с клинически и статистически значимым улучшением показателя выживаемости без признаков заболевания по сравнению с продолжением лечения тамоксифеном . Результаты показали, что в течение наблюдаемого периода исследования экземестан значительно снижал риск рецидива рака молочной железы на 16% по сравнению с тамоксифеном (соотношение рисков 0,84; p = 0,002).
В общем большая польза от применения экземестана по сравнению с тамоксифеном в соответствии с показателем выживаемости без признаков заболевания была очевидной, независимо от статуса лимфатических узлов или предварительного прохождения курса химиотерапии или гормональной терапии. Статистическая значимость не была выявлена в нескольких подгруппах с маленькой выборкой. Они продемонстрировали тенденцию в пользу экземестана у пациентов с более чем 9 положительными узлами или предыдущим прохождением курса химиотерапии по схеме CMF (циклофосфан + метотрексат + 5-фторурацил). У пациентов с неизвестным статусом узлов, другим предыдущим курсом химиотерапии, а также неизвестным/отсутствующим статусом предварительной гормональной терапии наблюдалась статистически незначимая тенденция в пользу тамоксифена.
Кроме того, экземестан также значительно увеличивал выживаемость без рака молочной железы (соотношение рисков — 0,82; p = 0,00263) и выживаемость без системных рецидивов (соотношение рисков — 0,85; p = 0,02425).
Экземестан также снижал риск контралатерального рака молочной железы, хотя эффект уже не был статистически значимым во время этого периода наблюдения в исследовании (соотношение рисков — 0,74; p = 0,12983). В общей популяции исследования тенденция к улучшению общей выживаемости наблюдалась при применении экземестана (373 летальных исхода) по сравнению с тамоксифеном (420 летальных исходов) с соотношением рисков — 0,89 (логарифмический ранговый критерий: p = 0,08972), что составило снижение риска летального исхода на 11% в пользу экземестана. При корректировке предварительно заданных прогностических факторов (то есть пробы на эстрогеновые рецепторы, статуса лимфатических узлов, предварительного прохождения курса химиотерапии, применения гормонозаместительной терапии и бисфосфонатов) статистически значимое снижение риска летального исхода на 18% (соотношение рисков для общей выживаемости — 0,82; тест хи -квадрат (тест Вальда): p = 0,0082) наблюдалось при применении экземестана сравнению с тамоксифеном в общей популяции исследования.
По результатам дополнительного анализа подгруппы пациентов с положительной или неопределенной пробой на эстрогеновые рецепторы нескорректированное соотношение рисков для общей выживаемости составило 0,86 (логарифмический ранговый критерий: p = 0,04262), что является клинически и статистически значимым снижением риска летального исхода на 14%.
Результаты, полученные в дополнительном исследовании по изучению состояния костной ткани, свидетельствуют, что применение экземестана течение 2–3 лет после применения тамоксифена в течение 2–3 лет привело к увеличению потери костной массы во время этого лечения (средний% изменения минеральной плотности костей (МПК) по сравнению с исходным уровнем через 36 месяцев: -3,37 (позвоночник), -2,96 (бедро полностью) при применении экземестана и -1,29 (позвоночник), -2,02 (бедро полностью) при применении тамоксифена). Однако к концу периода после лечения продолжительностью 24 месяца изменение значения МПК по сравнению с исходным уровнем в обеих группах лечения было минимальным, конечное уменьшение значения МПК в группе тамоксифена было немного больше для всех участков (средний% изменения МПК через 24 месяца по сравнению со значением на начальном уровне : -2,17 (позвоночник), -3,06 (бедро полностью) при применении экземестана и -3,44 (позвоночник), -4,15 (бедро полностью) при применении тамоксифена).
Количество всех переломов, зарегистрированных в течение периодов лечения и последующего наблюдения, было значительно больше в группе лечения экземестаном по сравнению с группой лечения тамоксифеном (169 (7,3%) по сравнению с 122 (5,2%); p = 0,004), но не были выявлены различия в количестве переломов, зарегистрированных как следствие остеопороза.
Лечение распространенного рака молочной железы
В ходе исследования применения экземестана в суточной дозе 25 мг продемонстрировано статистически значимое увеличение периода выживаемости, времени до прогрессирования заболевания, времени до констатации отсутствия эффекта лечения по сравнению со стандартным гормональным лечением с применением мегестрола ацетата у женщин с распространенным раком молочной железы в постменопаузе, который прогрессировал после или во время лечения тамоксифеном в качестве адъювантной терапии или в качестве терапии первой линии распространенного рака.
Фармакокинетика.
Абсорбция
После перорального приема таблеток препарата экземестан быстро абсорбируется. Часть дозы, которая поглощается из желудочно-кишечного тракта, высокая. Абсолютная биодоступность у человека не определена, хотя ожидается, что распространение должно быть ограничено эффектом первого прохождения. Аналогичный эффект приводил к тому, что показатель абсолютной биологической доступности у крыс и собак составил 5%. При однократном приеме дозы 25 мг средний уровень в плазме крови достигает максимума через 2 часа и составляет 18 нг/мл. Одновременное применение препарата с пищей повышает его биодоступность на 40%.
Распределение
Объем распределения экземестана без коррекции на пероральную биодоступность составляет примерно 20 000 л. Фармакокинетика экземестана является линейной и конечное время полувыведения составляет 24 часа. Связывание с белками плазмы крови составляет 90% и не зависит от концентрации. Экземестан и его метаболиты не связываются с эритроцитами. Экземестан не накапливается непредсказуемым образом после применения повторных доз.
Метаболизм и экскреция
Экземестан метаболизируется путем окисления метиленовой группы (6) с помощью изофермента CYP3А4 и/или путем восстановления 17-кетогруппы с помощью альдокеторедуктазы с последующей конъюгацией. Клиренс экземестана составляет примерно 500 л/ч без коррекции на пероральную биодоступность.
В отношении ингибирования ароматазы эти метаболиты либо неактивны, либо менее активны, чем исходное соединение. Количество препарата в неизмененном виде, которое выделяется с мочой, составляет 1% дозы. Одинаковое количество (40%) экземестана, меченого изотопом 14C, выделялось с мочой и калом в течение недели.
Специальные группы.
Возраст
Никакой существенной корреляции между системным выделением экземестана и возрастом не наблюдалось.
Пациенты с нарушением функции почек
У пациентов с поражением почек тяжелой степени (клиренс креатинина <30 мл/мин) уровень системной экспозиции экземестана был вдвое выше по сравнению со здоровыми добровольцами. Принимая во внимание профиль безопасности экземестана, коррекции дозы не требуется.
Пациенты с нарушением функции печени
У пациентов с поражением печени средней или тяжелой степени уровень экспозиции экземестана в 2–3 раза выше по сравнению со здоровыми добровольцами. Принимая во внимание профиль безопасности экземестана, коррекции дозы не требуется.
Показания
Адъювантная терапия у женщин с инвазивным раком молочной железы ранних стадий с положительной пробой на эстрогеновые рецепторы в период постменопаузы после 2–3 лет начальной адъювантной терапии тамоксифеном.
Лечение распространенного рака молочной железы у женщин с естественным или индуцированным постменопаузальным статусом, у которых выявлено прогрессирование болезни после терапии антиэстрогенами. Не была продемонстрирована эффективность у пациенток с отрицательной пробой на эстрогеновые рецепторы.
Противопоказания
Экземарин противопоказан пациенткам с известной гиперчувствительностью к активному ингредиенту препарата или к любому другому компоненту препарата, указанному в разделе «Состав». Препарат также противопоказан женщинам в предменопаузальный период, женщинам в период беременности и кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Результаты исследований in vitro показали, что этот препарат метаболизируется под влиянием цитохрома Р450 (CYP) 3А4 и альдокеторедуктаз и не блокирует ни один из основных CYP-изоферментов. В ходе клинического фармакокинетического исследования было установлено, что специфическое ингибирование CYP3А4 кетоконазолом не влияет на фармакокинетику экземестана.
При изучении взаимодействия рифампицина, мощного индуктора CYP450 в дозе 600 мг в сутки и экземестана в однократной дозе 25 мг площадь под кривой «концентрация-время» eкземестана уменьшалась на 54% и максимальная концентрация — на 41%. Поскольку клиническое значение этого эффекта не исследовали, одновременное применение препаратов, таких как рифампицин, противосудорожные средства (например, фенитоин и карбамазепин), и фитопрепаратов, содержащих зверобой, который является индуктором CYP3A4, может уменьшить эффективность экземестана.
Экземарин следует применять с осторожностью с лекарственными средствами, которые метаболизируются CYP3A4 и имеют узкий диапазон терапевтического действия. Опыт одновременного клинического применения препарата Экземарин с другими противоопухолевыми лекарственными средствами отсутствует.
Экземестан не следует применять с лекарственными средствами, содержащими эстроген, поскольку при одновременном применении они оказывают негативное фармакологическое действие.
Особенности применения
До начала лечения ингибиторами ароматазы необходимо проводить оценку уровней 25-гидрокси витамина D в организме, поскольку часто возникает тяжелый дефицит, связанный с ранними стадиями рака молочной железы. Женщинам с дефицитом витамина D необходимо получать дополнительно витамин D.
Учитывая механизм действия, Экземарин не следует назначать женщинам с пременопаузным эндокринным статусом. Поэтому в приемлемых клинических случаях необходимо установить постменопаузальный статус путем оценки уровней ЛГ, ФСГ и эстрадиола.
Учитывая, что Экземарин является препаратом, который сильно снижает уровень эстрогенов, наблюдалось уменьшение минеральной плотности костей и увеличение частоты переломов после применения препарата (см. раздел «Фармакодинамика»). В начале адъювантной терапии препаратом у женщин, страдающих остеопорозом или с риском его возникновения, следует оценить минеральную плотность костей на начальном уровне, основываясь на текущих клинических рекомендациях и практиках. Минеральную плотность костей у пациентов с распространенным заболеванием следует оценивать в индивидуальном порядке.
Хотя нет достаточных данных о влиянии терапии во время лечения потери минеральной плотности костей, вызванной препаратом Экземарин, необходимо проводить мониторинг состояния пациентов, принимающих этот препарат, и начать лечение или профилактику остеопороза у пациентов в зоне риска.
Экземарин следует с осторожностью назначать пациентам с нарушениями функции печени или почек.
Способ применения и дозы
Взрослые и пациентки пожилого возраста
Экземарин рекомендуется принимать по 25 мг 1 раз в сутки ежедневно, желательно после еды.
Для пациенток с раком молочной железы на ранних стадиях, лечение с помощью Экземарина необходимо продолжать до завершения пятилетней комбинированной последовательной адъювантной гормональной терапии (продолжение терапии Экземарином после применения тамоксифена) или до возникновения рецидива опухоли.
У пациенток с распространенным раком молочной железы лечение Экземарином следует продолжать, пока прогрессия опухоли очевидна.
Пациенткам с недостаточностью функции печени или почек коррекция дозы не требуется.
Дети
Препарат не рекомендуется для применения у детей.
Побочные реакции
Побочные реакции, зарегистрированные в течение клинических исследований и опыта пострегистрационного применения препарата приведены ниже в соответствии с классами систем органов и частотой.
Показатели частоты определяют следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (нельзя установить на основании имеющихся данных).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень часто — лейкопения **; часто — тромбоцитопения **; частота неизвестна — снижение количества лимфоцитов **.
Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность.
Метаболические нарушения: часто — анорексия.
Со стороны психики: очень часто — депрессия, бессонница.
Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль, головокружение; часто — синдром карпального канала, парестезии; редко — сомноленция.
Со стороны сосудов: очень часто — приливы.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — боль в животе, тошнота; часто — рвота, диарея, запор, диспепсия.
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — повышение уровня печеночных ферментов, повышенные уровни билирубина в крови, повышенные уровни щелочной фосфатазы в крови; редко — гепатит †, холестатический гепатит †.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень часто — повышенная потливость; часто — алопеция, сыпь, крапивница, зуд; редко — острый генерализованный экзантематозный пустулез †.
Со стороны костно-мышечной системы: очень часто — боль в суставах и мышечно-скелетные боли*; часто — перелом, остеопороз.
Общие нарушения: очень часто — боль, повышенная утомляемость; часто — периферические отеки, астения.
* Включает артралгию и реже боль в конечностях, остеоартрит, боль в спине, артрит, миалгию и скованность суставов.
** У пациентов с распространенным раком молочной железы случаи тромбоцитопении и лейкопении регистрировались редко. Периодическое снижение количества лимфоцитов наблюдалось примерно у 20% пациентов, получавших экземестан, в частности у пациентов с уже имеющейся лимфопенией. Тем не менее, средние значения количества лимфоцитов у этих пациентов с течением времени значительно не менялись и соответствующего повышения частоты вирусных инфекций не наблюдалось. Эти эффекты не наблюдались у пациентов, получавших лечение в исследованиях рака молочной железы ранних стадий.
† Частота, рассчитанная по правилу 3/X.
В таблице ниже приведены показатели частоты предварительно определенных побочных реакций и заболеваний в Межгрупповом исследовании экземестана у пациентов с раком молочной железы ранних стадий, независимо от причинной обусловленности, зарегистрированных у пациентов, получавших терапию исследуемым препаратом и в течение периода до 30 дней после ее завершения.
|Побочные реакции и заболевания
|Экземестан (N = 2249)
|Тамоксифен (N = 2279)
|Приливы
|491 (21,8%)
|457 (20,1%)
|Повышенная утомляемость
|367 (16,3%)
|344 (15,1%)
|Головная боль
|305 (13,6%)
|255 (11,2%)
|Бессонница
|290 (12,9%)
|204 (9,0%)
|Повышенная потливость
|270 (12,0%)
|242 (10,6%)
|Гинекологические заболевания
|235 (10,5%)
|340 (14,9%)
|Головокружение
|224 (10,0%)
|200 (8,8%)
|Тошнота
|200 (8,9%)
|208 (9,1%)
|Остеопороз
|116 (5,2%)
|66 (2,9%)
|Вагинальное кровотечение
|90 (4,0%)
|121 (5,3%)
|Другой первичный рак
|84 (3,6%)
|125 (5,3%)
|Рвота
|50 (2,2%)
|54 (2,4%)
|Нарушения зрения
|45 (2,0%)
|53 (2,3%)
|Тромбоэмболия
|16 (0,7%)
|42 (1,8%)
|Остеопоретический перелом
|14 (0,6%)
|12 (0,5%)
|Инфаркт миокарда
|13 (0,6%)
|4 (0,2%)
В Межгрупповом исследовании экземестана частота явлений ишемии миокарда в группах лечения экземестаном и тамоксифеном составила 4,5% и 4,2% соответственно. Никаких значимых различий для каких-либо отдельных сердечно-сосудистых явлений, в том числе артериальной гипертензии (9,9% по сравнению с 8,4%), инфаркта миокарда (0,6% по сравнению с 0,2%) и сердечной недостаточности (1,1% по сравнению с 0,7%) не наблюдалось.
В Межгрупповом исследовании экземестана применение экземестана сопровождалось более высокой частотой гиперхолестеринемии по сравнению с применением тамоксифена (3,7% по сравнению с 2,1%).
В отдельном двойном слепом рандомизированном исследовании среди женщин в период постменопаузы с раком молочной железы ранних стадий в группе низкого риска, получавших лечение экземестаном (N = 73) или плацебо (N = 73) на протяжении 24 месяцев, применение экземестана ассоциировалось со снижением уровней холестерина ЛПВП в плазме крови в среднем на 7–9% по сравнению с повышением на 1% в группе плацебо. Также наблюдалось снижение уровней аполипопротеина A1 на 5–6% в группе лечения экземестаном по сравнению со снижением на 0–2% в группе плацебо. Влияние на все другие проанализированные параметры липидов (уровни общего холестерина, холестерина ЛПНП, триглицеридов, аполипопротеина-B и липопротеина-а) было аналогичным в двух группах лечения. Клиническая значимость этих результатов неизвестна.
В Межгрупповом исследовании экземестана язва желудка наблюдалась с большей частотой в группе лечения экземестаном по сравнению с группой лечения тамоксифеном (0,7% по сравнению с <0,1%). Большинство пациентов, которые применяли экземестан и имели язву желудка, также одновременно применяли нестероидные противовоспалительные препараты и/или применяли их раньше.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важным мероприятием. Это позволяет осуществлять непрерывный мониторинг соотношения польза/риск при применении лекарственного средства. Врачей просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Не требует специальных условий хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистере из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой. По 3 блистера в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЭйГен Фарма Лимитед.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Вестсайд Бизнес Парк, Олд Килмеаден Роуд, Ватерфорд, Ирландия.
В случае возникновения нежелательных проявлений, побочных реакций или при отсутствии терапевтического действия необходимо сообщить по адресу ООО «Алвоген Украина», 02660, г. Киев, Броварской проспект, 5 «И», тел./Факс: +38 044 517–75- 00, электронный адрес [email protected].