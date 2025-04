гиперчувствительность. Сообщалось о развитии тяжелых, а иногда и летальных реакций гиперчувствительности (анафилактических реакций) у пациентов, получавших терапию β-лактамными или цефалоспориновыми антибиотиками, в том числе комбинацией цефоперазон/сульбактам. Реакции гиперчувствительности более вероятны у пациентов с гиперчувствительностью к нескольким аллергенам в анамнезе.

При возникновении аллергических реакций необходимо немедленно отменить препарат и назначить соответствующее лечение. Тяжелые анафилактические реакции требуют немедленного применения эпинефрина, введения ГКС. По показаниям возможно применение оксигенотерапии, обеспечение проходимости дыхательных путей, включая интубацию.

Сообщалось о случаях развития тяжелых кожных реакций, иногда с летальным исходом, таких как токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона и эксфолиативный дерматит у пациентов, получавших цефоперазон. При серьезной кожной реакции терапию препаратом следует прекратить и начать соответствующее лечение.

Применение при нарушении функции печени. Цефоперазон в значительной степени выделяется с желчью. У пациентов с заболеваниями печени и/или обструкцией желчевыводящих путей T ½ цефоперазона обычно удлиняется, а выведение с мочой увеличивается. Даже при тяжелых нарушениях функции печени в желчи оказываются терапевтические концентрации цефоперазона, и только T ½ увеличивается в 2–4 раза. Коррекция дозы может стать необходимой в случае тяжелой обструкции желчевыводящих путей, тяжелых заболеваний печени или нарушений функции почек, связанных с любым из этих состояний. У пациентов с нарушениями функции печени и сопутствующим нарушением функции почек необходимо контролировать концентрацию цефоперазона в плазме крови и при необходимости корректировать дозу. При отсутствии контроля концентрации препарата в крови доза цефоперазона не должна превышать 2 г/сут.

Применение при нарушении функции почек. См. ПРИМЕНЕНИЕ и Фармакокинетика.

Общие предостережения. Сообщалось о случаях серьезных кровотечений, включая случаи с летальным исходом, при применении цефоперазона/сульбактама. Как и при применении других антибиотиков, лечение цефоперазоном/сульбактамом может вызвать дефицит витамина К, что может привести к развитию коагулопатии. Этот механизм, вероятнее всего, связан с угнетением кишечной микрофлоры, которая в норме синтезирует указанный витамин. Группа риска включает пациентов с ограниченным питанием, мальабсорбцией (например при муковисцидозе), пациентов, которые длительное время находятся на парентеральном (в/в) питании. Таким пациентам, а также больным, получавшим длительную терапию антикоагулянтами перед назначением Цефопектама, следует постоянно контролировать протромбиновое время (или международное нормализованное отношение) как в начале, так и в течение применения Цефопектама. Следует осуществлять наблюдение за состоянием таких пациентов касательно признаков кровотечения, тромбоцитопении и гипопротромбинемии. При развитии длительного кровотечения без выявления других причин этого явления следует прекратить применение препарата. При наличии показаний следует назначить витамин К.

Как и при применении других антибиотиков, длительное лечение препаратом Цефопектам может привести к усиленному росту резистентной микрофлоры. Поэтому в ходе лечения следует тщательно наблюдать за состоянием пациентов.

Как и при применении любого высокоэффективного системного препарата, при длительном лечении цефоперазоном/сульбактамом следует периодически контролировать функцию почек, печени и кроветворной системы. Это особенно важно у новорожденных, в частности недоношенных, а также других младенцев.

О возникновении диареи, связанной с C. difficile (CDAD), сообщалось при применении почти всех антибактериальных средств, включая комбинацию цефоперазона натрия/сульбактама натрия. Тяжесть проявлений может колебаться от умеренной диареи до колита с летальным исходом. Применение антибактериальных средств ингибирует нормальную микрофлору толстой кишки, что приводит к усиленному росту С. difficile. C. difficile продуцирует токсины А и В, что, в свою очередь, приводит к развитию диареи, связанной с C. difficile. Штаммы C. difficile, продуцирующие избыток токсинов, повышают заболеваемость и летальность, поскольку такие инфекции могут быть резистентными к антибактериальной терапии и часто нуждаются в колэктомии. Вероятность CDAD следует рассматривать у всех пациентов, у которых во время или после применения антибиотиков возникла диарея. Необходимо тщательно собирать анамнез заболевания, поскольку о возникновении CDAD сообщалось и через 2 мес после лечения антибактериальными средствами. При выраженной и стойкой диарее применение препарата следует прекратить и начать соответствующую терапию (например пероральным ванкомицином). Применение средств, угнетающих перистальтику, противопоказано. При отсутствии необходимого лечения могут развиться токсический мегаколон, перитонит, шок.

Алкоголь. См. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Возможны ложноположительные результаты при определении концентрации глюкозы в моче неферментным методом и при реакции Кумбса.

Препарат содержит натрий (63 мг натрия на 1 г препарата), это следует иметь в виду, назначая его пациентам, находящимся на диете с контролируемым содержанием натрия.

Применение в период беременности и кормления грудью. Сульбактам и цефоперазон проникают через плацентарный барьер. Данные о применении препарата для лечения беременных отсутствуют. Несмотря на это, применение в период беременности возможно только в исключительных случаях по жизненным показаниям.

Препарат Цефопектам следует с осторожностью назначать женщинам, кормящим грудью, несмотря на то, что компоненты препарата проникают в грудное молоко в незначительном количестве.

Дети. Применяют у детей с первых дней жизни.

С осторожностью назначают новорожденным и недоношенным детям. При применении у новорожденных, особенно недоношенных, и детей грудного возраста могут возникать преходящие нарушения функции почек, печени и кроветворной системы. Поэтому перед началом лечения следует тщательно оценить потенциальную пользу и возможные риски терапии.

У новорожденных с билирубиновой энцефалопатией цефоперазон не вытесняет билирубин из связи с белками плазмы крови.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Клинический опыт применения цефоперазона/сульбактама дает основания считать, что влияние препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами маловероятно.