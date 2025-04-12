Фармакодинамика.

Диметиндена малеат является антагонистом гистамина на уровне Н1-рецепторов. Обладает высоким сродством с Н1-рецепторами и снижает гиперпроницаемость капилляров, которая связана с реакциями гиперчувствительности. Препарат также обладает местноанестезирующими свойства.

Препарат Фенистил Эмульсия эффективен против зуда различного происхождения, он обеспечивает быстрое облегчение зуда и других аллергических раздражений кожи. Основой препарата является эмульсия, которая оказывает охлаждающее, успокаивающее, а также смягчающее и увлажняющее действие.

Фармакокинетика.

Фенистил Эмульсия быстро проникает в кожу, антигистаминное действие начинается в течение нескольких минут. После местного нанесения препарата системное проникновение диметиндена малеата у здорового человека составляет менее 10% дозы.

При проведении доклинических исследований не выявлено риска при применении препарата в рекомендуемых дозах. Диметиндена малеат не выявил мутагенных и кластогенных свойств.