Диметинден

Фенистил эмульсия (Fenistil emulsion)

Фенистил эмульсия эмульсия накожная 0,1 % флакон 8 мл с аппликтором шариковым №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
GlaxoSmithKline
Форма выпуска
Эмульсия накожная
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,1 %
Объем
8 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/13867/01/01 от 30.08.2019
Международное название

Фенистил эмульсия инструкция по применению

Состав

действующее вещество: диметиндена малеат;

1 г препарата содержит диметиндена малеата 1 мг;

вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, спирт бензиловый, бутилгидрокситолуол (Е 321), динатрия эдетат, кокоила каприлокапрат, масло минеральное, полиэтиленгликоля цетостеариловый эфир, карбомер, натрия гидроксида 30% раствор, пропиленгликоль, вода очищенная.

Лекарственная форма

Эмульсия накожная.

Основные физико-химические свойства: однородная вязкая эмульсия.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Антигистаминные средства для местного применения. Диметинден.

Код АТС D04А А13.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Диметиндена малеат является антагонистом гистамина на уровне Н1-рецепторов. Обладает высоким сродством с Н1-рецепторами и снижает гиперпроницаемость капилляров, которая связана с реакциями гиперчувствительности. Препарат также обладает местноанестезирующими свойства.

Препарат Фенистил Эмульсия эффективен против зуда различного происхождения, он обеспечивает быстрое облегчение зуда и других аллергических раздражений кожи. Основой препарата является эмульсия, которая оказывает охлаждающее, успокаивающее, а также смягчающее и увлажняющее действие.

Фармакокинетика.

Фенистил Эмульсия быстро проникает в кожу, антигистаминное действие начинается в течение нескольких минут. После местного нанесения препарата системное проникновение диметиндена малеата у здорового человека составляет менее 10% дозы.

При проведении доклинических исследований не выявлено риска при применении препарата в рекомендуемых дозах. Диметиндена малеат не выявил мутагенных и кластогенных свойств.

Показания

Кожный зуд, например, при укусах насекомых, аллергические раздражения небольших участков кожи, крапивница, неосложненные небольшие ожоги кожи и необширна солнечная эритема.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Исследования взаимодействия лекарственного средства не проводилось; однако, поскольку системная адсорбция диметиндена малеата при применении данного препарата является крайне низкой, взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно.

Особенности применения

Препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать местное раздражение кожи. Препарат содержит бензалкония хлорид, который обладает раздражающими свойствами и может вызвать кожные реакции. Препарат содержит бутилгидрокситолуол, который может вызвать местное раздражение кожи (например контактный дерматит), раздражение глаз и слизистых оболочек.

Младенцам и детям младшего возраста не следует применять препарат на большие участки кожи, особенно на поврежденную или воспаленную кожу.

Во время лечения следует избегать длительного воздействия солнца на пораженные участки кожи.

В случае очень сильного зуда или поражения обширного участка, кроме местного применения препарата, после консультации с врачом, следует применять также перорально форму препарата Фенистил.

Способ применения и дозы

Взрослые и дети в возрасте старше 2 лет: препарат наносят на кожу 2 — 4 раз в сутки.

Дети в возрасте младше 2 лет: только по назначению врача.

Если состояние больного не улучшается после 7 суток применения препарата, необходимо обратиться к врачу.

В случае очень сильного зуда или поражения обширного участка, кроме местного применения препарата, после консультации с врачом, следует применять также перорально форму препарата Фенистил.

Дети

Детям в возрасте младше 2 лет препарат можно применять только по назначению врача.

Младенцам и детям младшего возраста не следует применять препарат на большие участки кожи, особенно на поврежденную или воспаленную кожу.

Побочные реакции

Со стороны кожи и соединительных тканей

Частота неизвестна (не может быть определена на основе доступных данных) — сухость кожи, ощущение жжения кожи, аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд и отек, аллергический дерматит, крапивница*.

*Данные получены в процессе постмаркетинговых наблюдений.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре ниже 30 °С.

Упаковка

По 8 мл во флаконе с шариковым аппликатором.

По 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ГСК Консьюмер Хелскер С.А./GSK Consumer Healthcare S.A.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Рут де Летра, 1260 Нион, Швейцария/Route de l'Etraz, 1260 Nyon, Switzerland.