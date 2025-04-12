Фенистил эмульсия (Fenistil emulsion)
Фенистил эмульсия инструкция по применению
Состав
действующее вещество: диметиндена малеат;
1 г препарата содержит диметиндена малеата 1 мг;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, спирт бензиловый, бутилгидрокситолуол (Е 321), динатрия эдетат, кокоила каприлокапрат, масло минеральное, полиэтиленгликоля цетостеариловый эфир, карбомер, натрия гидроксида 30% раствор, пропиленгликоль, вода очищенная.
Лекарственная форма
Эмульсия накожная.
Основные физико-химические свойства: однородная вязкая эмульсия.
Фармакотерапевтическая группа
Дерматологические средства. Антигистаминные средства для местного применения. Диметинден.
Код АТС D04А А13.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Диметиндена малеат является антагонистом гистамина на уровне Н1-рецепторов. Обладает высоким сродством с Н1-рецепторами и снижает гиперпроницаемость капилляров, которая связана с реакциями гиперчувствительности. Препарат также обладает местноанестезирующими свойства.
Препарат Фенистил Эмульсия эффективен против зуда различного происхождения, он обеспечивает быстрое облегчение зуда и других аллергических раздражений кожи. Основой препарата является эмульсия, которая оказывает охлаждающее, успокаивающее, а также смягчающее и увлажняющее действие.
Фармакокинетика.
Фенистил Эмульсия быстро проникает в кожу, антигистаминное действие начинается в течение нескольких минут. После местного нанесения препарата системное проникновение диметиндена малеата у здорового человека составляет менее 10% дозы.
При проведении доклинических исследований не выявлено риска при применении препарата в рекомендуемых дозах. Диметиндена малеат не выявил мутагенных и кластогенных свойств.
Показания
Кожный зуд, например, при укусах насекомых, аллергические раздражения небольших участков кожи, крапивница, неосложненные небольшие ожоги кожи и необширна солнечная эритема.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования взаимодействия лекарственного средства не проводилось; однако, поскольку системная адсорбция диметиндена малеата при применении данного препарата является крайне низкой, взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно.
Особенности применения
Препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать местное раздражение кожи. Препарат содержит бензалкония хлорид, который обладает раздражающими свойствами и может вызвать кожные реакции. Препарат содержит бутилгидрокситолуол, который может вызвать местное раздражение кожи (например контактный дерматит), раздражение глаз и слизистых оболочек.
Младенцам и детям младшего возраста не следует применять препарат на большие участки кожи, особенно на поврежденную или воспаленную кожу.
Во время лечения следует избегать длительного воздействия солнца на пораженные участки кожи.
В случае очень сильного зуда или поражения обширного участка, кроме местного применения препарата, после консультации с врачом, следует применять также перорально форму препарата Фенистил.
Способ применения и дозы
Взрослые и дети в возрасте старше 2 лет: препарат наносят на кожу 2 — 4 раз в сутки.
Дети в возрасте младше 2 лет: только по назначению врача.
Если состояние больного не улучшается после 7 суток применения препарата, необходимо обратиться к врачу.
В случае очень сильного зуда или поражения обширного участка, кроме местного применения препарата, после консультации с врачом, следует применять также перорально форму препарата Фенистил.
Дети
Детям в возрасте младше 2 лет препарат можно применять только по назначению врача.
Младенцам и детям младшего возраста не следует применять препарат на большие участки кожи, особенно на поврежденную или воспаленную кожу.
Побочные реакции
Со стороны кожи и соединительных тканей
Частота неизвестна (не может быть определена на основе доступных данных) — сухость кожи, ощущение жжения кожи, аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд и отек, аллергический дерматит, крапивница*.
*Данные получены в процессе постмаркетинговых наблюдений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре ниже 30 °С.
Упаковка
По 8 мл во флаконе с шариковым аппликатором.
По 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ГСК Консьюмер Хелскер С.А./GSK Consumer Healthcare S.A.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Рут де Летра, 1260 Нион, Швейцария/Route de l'Etraz, 1260 Nyon, Switzerland.