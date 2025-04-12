Сертаконазол

Сертаконазол-Фармекс (Sertaconazole-Pharmex)

Сертаконазол-Фармекс пессарии 0,3 г блистер №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Корпорация Здоровье
Форма выпуска
Пессарии
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
0,3 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/13845/01/01 от 16.04.2019
Международное название

Сертаконазол-Фармекс инструкция по применению

Состав

действующее вещество: sertaconazole;

1 пессарий содержит сертаконазола нитрата 300 мг;

вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный безводный, твёрдый жир.

Лекарственная форма

Пессарии.

Основные физико-химические свойства: гладкие пессарии белого или почти белого цвета торпедообразной формы. На продольном разрезе отсутствуют вкрапления, допускается наличие воронкообразного углубления и воздушного стержня.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии. Производные имидазола.

Код АТХ G01А F19.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Сертаконазол — противогрибковый препарат, производное имидазола, с высокой фунгицидной активностью, предназначенный для местного применения в гинекологии. Механизм действия заключается в угнетении синтеза эргостерола и увеличении проницаемости клеточной мембраны, что приводит к уничтожению возбудителей. Эффективен в отношении патогенных дрожжевых грибов (Candida albicans, Candida spp. и Malassezia furfur), дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton и Microsporium spp.) и возбудителей, которые вызывают инфекционные заболевания кожи и слизистых оболочек, в том числе в отношении грамположительных штаммов (Staphylococcus, Streptococcus).

Фармакокинетика.

Системная абсорбция отсутствует.

Показания

Местное лечение вагинального кандидоза.

Противопоказания

Известная гиперчувствительность к противогрибковым средствам, производным имидазола, или к любому из вспомогательных веществ препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении пессариев с местными контрацептивами возможно уменьшение их спермицидного действия.

Не рекомендуется одновременное применение с латексными презервативами или пессарием в связи с риском их повреждения.

Особенности применения

Во время лечения не рекомендуется пользоваться мылом с кислым рН, необходимо пользоваться преимущественно хлопчатобумажным бельем, не проводить спринцевание.

Целесообразно также наносить противогрибковый крем, содержащий сертаконазол, на участок вульвы и промежности.

При применении препарата рекомендуется воздержаться от половых сношений. Рекомендуется рассмотреть возможность одновременного лечения полового партнера.

Лечение можно проводить в период менструации.

Следует выявить и устранить факторы (гигиенические или образа жизни), которые способствуют развитию и проявлениям грибковой инфекции.

Рекомендуется также проводить лечение других патогенных микроорганизмов, которые могут ассоциироваться с кандидозом.

Лечение следует прекратить в случае появления местной аллергической реакции.

При отсутствии характерных клинических признаков вагинального кандидоза само по себе положительное микробиологическое исследование не является показанием для лечения.

Способ применения и дозы

Взрослые 1 пессарий вводят глубоко во влагалище вечером перед сном 1 раз в сутки. Если клинические признаки заболевания не исчезают, возможно повторное применение препарата через 7 дней.

Дети

Сертаконазол-Фармекс не применяют детям.

Побочные реакции

Иногда может появиться транзиторная местная раздражающая реакция (ощущение жжения и зуд). Это может быть следствием действия фрагментов клеток при гибели возбудителей, поэтому такая реакция может быть признаком успешной терапии. Нередко появляются аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 1 пессарию в блистере. По 1 блистеру в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «ФАРМЕКС ГРУП», Украина.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 08301, Киевская обл., город Борисполь, улица Шевченко, дом 100.