Во время лечения не рекомендуется пользоваться мылом с кислым рН, необходимо пользоваться преимущественно хлопчатобумажным бельем, не проводить спринцевание.

Целесообразно также наносить противогрибковый крем, содержащий сертаконазол, на участок вульвы и промежности.

При применении препарата рекомендуется воздержаться от половых сношений. Рекомендуется рассмотреть возможность одновременного лечения полового партнера.

Лечение можно проводить в период менструации.

Следует выявить и устранить факторы (гигиенические или образа жизни), которые способствуют развитию и проявлениям грибковой инфекции.

Рекомендуется также проводить лечение других патогенных микроорганизмов, которые могут ассоциироваться с кандидозом.

Лечение следует прекратить в случае появления местной аллергической реакции.

При отсутствии характерных клинических признаков вагинального кандидоза само по себе положительное микробиологическое исследование не является показанием для лечения.