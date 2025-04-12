Сертаконазол-Фармекс (Sertaconazole-Pharmex)
Сертаконазол-Фармекс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: sertaconazole;
1 пессарий содержит сертаконазола нитрата 300 мг;
вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный безводный, твёрдый жир.
Лекарственная форма
Пессарии.
Основные физико-химические свойства: гладкие пессарии белого или почти белого цвета торпедообразной формы. На продольном разрезе отсутствуют вкрапления, допускается наличие воронкообразного углубления и воздушного стержня.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии. Производные имидазола.
Код АТХ G01А F19.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Сертаконазол — противогрибковый препарат, производное имидазола, с высокой фунгицидной активностью, предназначенный для местного применения в гинекологии. Механизм действия заключается в угнетении синтеза эргостерола и увеличении проницаемости клеточной мембраны, что приводит к уничтожению возбудителей. Эффективен в отношении патогенных дрожжевых грибов (Candida albicans, Candida spp. и Malassezia furfur), дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton и Microsporium spp.) и возбудителей, которые вызывают инфекционные заболевания кожи и слизистых оболочек, в том числе в отношении грамположительных штаммов (Staphylococcus, Streptococcus).
Фармакокинетика.
Системная абсорбция отсутствует.
Показания
Местное лечение вагинального кандидоза.
Противопоказания
Известная гиперчувствительность к противогрибковым средствам, производным имидазола, или к любому из вспомогательных веществ препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении пессариев с местными контрацептивами возможно уменьшение их спермицидного действия.
Не рекомендуется одновременное применение с латексными презервативами или пессарием в связи с риском их повреждения.
Особенности применения
Во время лечения не рекомендуется пользоваться мылом с кислым рН, необходимо пользоваться преимущественно хлопчатобумажным бельем, не проводить спринцевание.
Целесообразно также наносить противогрибковый крем, содержащий сертаконазол, на участок вульвы и промежности.
При применении препарата рекомендуется воздержаться от половых сношений. Рекомендуется рассмотреть возможность одновременного лечения полового партнера.
Лечение можно проводить в период менструации.
Следует выявить и устранить факторы (гигиенические или образа жизни), которые способствуют развитию и проявлениям грибковой инфекции.
Рекомендуется также проводить лечение других патогенных микроорганизмов, которые могут ассоциироваться с кандидозом.
Лечение следует прекратить в случае появления местной аллергической реакции.
При отсутствии характерных клинических признаков вагинального кандидоза само по себе положительное микробиологическое исследование не является показанием для лечения.
Способ применения и дозы
Взрослые 1 пессарий вводят глубоко во влагалище вечером перед сном 1 раз в сутки. Если клинические признаки заболевания не исчезают, возможно повторное применение препарата через 7 дней.
Дети
Сертаконазол-Фармекс не применяют детям.
Побочные реакции
Иногда может появиться транзиторная местная раздражающая реакция (ощущение жжения и зуд). Это может быть следствием действия фрагментов клеток при гибели возбудителей, поэтому такая реакция может быть признаком успешной терапии. Нередко появляются аллергические реакции.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 пессарию в блистере. По 1 блистеру в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУП», Украина.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 08301, Киевская обл., город Борисполь, улица Шевченко, дом 100.