Рамиприл

Рамаг (Ramag)

2 препарата
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Рамаг
Рамаг
Таблетки 10 мг блистер №30
Propharma International
Нет в наличии
Рамаг
Рамаг
Таблетки 5 мг блистер №30
Propharma International
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Инструкция указана для Рамаг таблетки 10 мг блистер №30

Рамаг инструкция по применению

Инструкция указана для Рамаг таблетки 10 мг блистер №30

Состав

Действующее вещество: ramipril;

1 таблетка содержит рамиприла 5 мг или 10 мг.

Вспомогательные вещества:

Таблетки 5 мг: натрия гидрокарбонат, лактоза, натрия кроскармеллоза, крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, натрия стеарилфумарат, пигментная смесь РВ24877 розовая: лактозы моногидрат, железа оксид красный (Е172), железа оксид желтый (Е172).

Таблетки 10 мг: натрия гидрокарбонат, лактозы моногидрат, натрия кроскармеллоза, крахмал прожелатинизированный, натрия стеарилфумарат.

Способ применения

Препарат для перорального применения.

Препарат Рамаг рекомендуется принимать ежедневно в одно и то же время. Препарат можно принимать до, во время и после еды, поскольку прием пищи не влияет на биодоступность препарата. Таблетки Рамаг следует глотать целиком, запивая водой. Их нельзя разжевывать или измельчать.

При невозможности применения назначенной дозы следует применять рамиприл в соответствующей дозировке.

Взрослые

Пациенты, которые принимают диуретики. В начале лечения Рамаг может возникать артериальная гипотензия, развитие которой более вероятно у пациентов, которые одновременно получают диуретики. В подобных случаях рекомендуется проявлять осторожность, поскольку у этих пациентов возможно снижение ОЦК и/или количества электролитов.

Если возможно, желательно прекратить применение диуретика за 2−3 дня до начала лечения Рамаг.

У пациентов с артериальной гипертензией, которым нельзя отменить диуретик, препарат Рамаг следует начинать с дозы 1,25 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке). Следует тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в крови. Дальнейшее дозирование Рамаг следует корректировать в зависимости от целевого уровня артериального давления.

Артериальная гипертензия

Дозу следует подбирать индивидуально, в зависимости от особенностей состояния пациента и результатов контрольных измерений артериального давления. Рамаг можно применять в качестве монотерапии или в комбинации с другими классами антигипертензивных лекарственных средств.

Начальная доза. Лечение препаратом Рамаг следует начинать постепенно, начиная с рекомендуемой начальной дозы 2,5 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) в сутки.

У пациентов со значительной активацией РААС после приема начальной дозы может возникать значительное снижение артериального давления. Для таких пациентов рекомендуемая доза составляет 1,25 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке), а их лечение нужно начинать под контролем.

Титрование дозы и поддерживающая доза. Дозу можно удваивать каждые 2−4 недели до достижения целевого уровня артериального давления максимальная доза Рамаг составляет 10 мг в сутки. Обычно препарат принимают 1 раз в сутки.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Начальная доза. Рекомендованная начальная доза препарата Рамаг составляет 2,5 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) 1 раз в сутки.

Титрование дозы и поддерживающая доза. В зависимости от индивидуальной переносимости препарата дозу следует постепенно увеличивать. Рекомендуется удвоить дозу через 1−2 недели лечения, а затем − через 2−3 недели − увеличить ее до целевой поддерживающей дозы 10 мг 1 раз в сутки.

Лечение заболевания почек

Пациенты с диабетом и микроальбуминурией

Начальная доза. Рекомендованная начальная доза препарата Рамаг составляет 1,25 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) 1 раз в сутки.

Титрование дозы и поддерживающая доза. В зависимости от индивидуальной переносимости препарата при дальнейшем лечении дозу увеличивают. Через 2 недели лечения разовую дозу рекомендуется удвоить до 2,5 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке), а затем до 5 мг через 2 недели лечения.

Пациенты с диабетом и не менее одним фактором сердечно-сосудистого риска

Начальная доза. Рекомендованная начальная доза препарата Рамаг составляет 2,5 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) 1 раз в сутки.

Титрование дозы и поддерживающая доза. В зависимости от индивидуальной переносимости препарата при дальнейшем лечении дозу увеличивают. Через 1−2 недели лечения суточную дозу Рамаг рекомендуется удвоить до 5 мг, а затем до 10 мг через 2−3 недели лечения. Целевая суточная доза составляет 10 мг.

Пациенты с недиабетической нефропатией, о которой свидетельствует наличие макропротеинурии ≥ 3 г в сутки

Начальная доза. Рекомендованная начальная доза препарата Рамаг составляет 1,25 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) 1 раз в сутки.

Титрование дозы и поддерживающая доза. В зависимости от индивидуальной переносимости пациентом препарата при дальнейшем лечении дозу увеличивают. Через 2 недели лечения разовую дозу рекомендуется удвоить до 2,5 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке), а затем до 5 мг через 2 недели лечения.

Сердечная недостаточность с клиническими проявлениями

Начальная доза. Для пациентов, состояние которых стабилизировалось после лечения диуретиками, рекомендуемая начальная доза составляет 1,25 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) в сутки.

Титрование дозы и поддерживающая доза. Дозу Рамаг титруют путем ее удвоения каждые 1−2 недели до достижения максимальной суточной дозы 10 мг. Желательно распределить дозу на 2 приема.

Вторичная профилактика после перенесенного острого инфаркта миокарда при наличии сердечной недостаточности

Начальная доза. Через 48 часов после возникновения инфаркта миокарда пациентам, состояние которых клинически и гемодинамически стабильное, назначают начальную дозу 2,5 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки в течение 3 дней. Если начальная доза 2,5 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) переносится плохо, тогда следует применять дозу 1,25 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки в течение 2 дней с последующим повышением до 2,5 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) и 5 ​​мг 2 раза в сутки. Если дозу можно повысить до 2,5 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки, лечение следует отменить.

Титрование дозы и поддерживающая доза. В дальнейшем суточную дозу повышают путем ее удвоения с интервалом в 1−3 дня до достижения целевой поддерживающей дозы 5 мг 2 раза в сутки.

Когда это возможно, поддерживающую суточную дозу делят на 2 приема.

Если дозу можно повысить до 2,5 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки, лечение следует отменить. Опыта лечения пациентов с тяжелой (IV функционального класса по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA)) сердечной недостаточностью сразу после инфаркта миокарда все еще недостаточно. Если все же принято решение о лечении таких пациентов этим препаратом, рекомендуется начинать терапию с дозы 1,25 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке) 1 раз в сутки и любое ее увеличение проводить с чрезвычайной осторожностью.

Особые категории пациентов

Пациенты с нарушениями функции почек. Суточная доза для пациентов с нарушениями функции почек зависит от показателя клиренса креатинина:

  • если клиренс креатинина ≥60 мл/мин, необходимости в коррекции начальной дозы (2,5 мг/сут (применять рамиприл в соответствующей дозировке)) нет, а максимальная суточная доза − 10 мг;
  • если клиренс креатинина 30–60 мл/мин, необходимости в коррекции начальной дозы (2,5 мг/сут (применять рамиприл в соответствующей дозировке)) нет, а максимальная суточная доза 5 мг;
  • если клиренс креатинина 10−30 мл/мин, начальная суточная доза составляет 1,25 мг/сут (применять рамиприл в соответствующей дозировке), а максимальная суточная доза − 5 мг;
  • пациенты с артериальной гипертензией, находящихся на гемодиализе: при гемодиализе рамиприл выводится незначительно; начальная доза составляет 1,25 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке), а максимальная суточная доза − 5 мг препарат следует принимать через несколько часов после проведения сеанса гемодиализа.

Пациенты с нарушениями функции печени. Лечение препаратом Рамаг пациентов с нарушениями функции печени следует начинать под тщательным контролем, а максимальная суточная доза в таких случаях должна составлять 2,5 мг (применять рамиприл в соответствующей дозировке).

Пациенты пожилого возраста. Начальная доза должна быть ниже, а дальнейшее титрование дозы следует осуществлять более постепенно, учитывая высокую вероятность возникновения побочных эффектов, особенно у очень старых и немощных пациентов. В таких случаях следует назначать более низкую начальную дозу − 1,25 мг рамиприла (применять рамиприл в соответствующей дозировке).

Смотрите приведенную выше информацию по дозировке препарата для пациентов, получающих диуретики.

Дети

Препарат Рамаг не рекомендуется применять детям (в возрасте до 18 лет), поскольку данных по эффективности и безопасности применения этого препарата для таких пациентов недостаточно.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата, или другим ингибиторам АПФ. Наличие в анамнезе ангионевротического отека (наследственного, идиопатического или ранее перенесенного на фоне применения ингибиторов АПФ или антагонистов рецепторов ангиотензина II). Одновременное применение с сакубитрилом/вальзартаном. Значительный двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз почечной артерии при наличии единственной почки. Беременность и планирование беременности. Рамиприл не следует применять пациентам с артериальной гипотонией или гемодинамически нестабильными состояниями. Одновременное применение препарата Рамаг с препаратами, содержащими алискирен, противопоказано пациентам с сахарным диабетом или почечной дисфункцией (СКФ <60 мл/мин / 1,73 м2). Необходимо избегать одновременного применения ингибиторов АПФ и экстракорпоральных методов лечения, которые приводят к контакту крови с отрицательно заряженными поверхностями.

Форма выпуска

По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной пачке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель

Актавис Лтд, БЛБ 016, Промышленная зона Бюлебель, Зейтун, ZTN3000, Мальта.

Балканфарма — Дупница АД, ул. Самоковське Шоссе 3, Дупница, 2600, Болгария.

Характеристики
Производитель
Propharma International
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
10 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/13550/01/01 от 22.02.2019
Международное название