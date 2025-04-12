Неоцеброн (Neocebron)
Неоцеброн инструкция по применению
Состав
действующее вещество: citicoline;
1 ампула (4 мл) содержит цитиколина натрия эквивалентно цитиколину 500 мг или 1000 мг;
вспомогательные вещества: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость, свободная от видимых частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), ноотропные средства. Другие психостимулирующих и ноотропные средства.
Код АТС N06В Х06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цитиколин стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов мембран нейронов, что подтверждено данными магнитно-резонансной спектроскопии. Цитиколин улучшает функционирование таких мембранных механизмов, как ионные насосы и рецепторы, без регуляции которых невозможно нормальное проведение нервных импульсов. Благодаря стабилизирующему действию на мембрану нейронов цитиколин проявляет противоотечные свойства, которые способствуют реабсорбции отека мозга.
Результаты исследований показали, что цитиколин ингибирует активацию некоторых фосфолипазы (А1, А2, С и D), уменьшая образование свободных радикалов, предотвращает разрушение мембранных систем и сохраняет антиоксидантные защитные системы, такие как глутатион.
Цитиколин сохраняет нейронный запас энергии, ингибирует апоптоз, что улучшает холинергическую передачу.
Экспериментально доказано, что цитиколин также оказывает профилактическое нейропротекторное действие при фокальной ишемии головного мозга.
Результаты исследований показали, что цитиколин достоверно увеличивает показатели функционального выздоровления у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, что совпадает с замедлением роста ишемического поражения головного мозга по данным нейровизуализации. У пациентов с черепно-мозговой травмой цитиколин ускоряет восстановление и уменьшает продолжительность и интенсивность посттравматического синдрома.
Цитиколин улучшает уровень внимания и сознания, способствует уменьшению амнезии, когнитивных и других неврологических расстройств, связанных с ишемией головного мозга.
Фармакокинетика.
Цитиколин хорошо всасывается после перорального приема, внутримышечного и внутривенного применения. Уровень холина в плазме крови значительно увеличивается после введения вышеупомянутыми способами. Абсорбция после перорального применения почти полная и биодоступность практически такая же, как и при внутривенном введении.
В зависимости от пути введения препарат метаболизируется в кишечнике, печени до холина и цитидина. После введения цитиколин широко распределяется в структурах головного мозга с быстрым включением фракции холина в структурные фосфолипиды и фракции цитидина в цитидина нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. Достигнув головного мозга, цитиколин встраивается в клеточные, цитоплазматические и митохондриальные мембраны, участвуя в построении фракции фосфолипидов.
Лишь незначительное количество введенной дозы выводится с мочой и калом (менее 3%). Около 12% введенной дозы выводится с СО2 выдыхаемого воздуха. В выведении препарата с мочой выделяют две фазы: первая фаза — около 36 часов, в которой скорость выведения быстро уменьшается, и вторая фаза, в которой скорость выведения уменьшается гораздо медленнее. Такая же фазность наблюдается при выведении с СО2. Скорость выведения СО2, который выдыхается быстро уменьшается примерно через 15 часов, затем она снижается гораздо медленнее.
Показания
- Инсульт, острая фаза нарушений мозгового кровообращения и лечение осложнений и последствий нарушений мозгового кровообращения.
- Черепно-мозговая травма и ее неврологические последствия.
- Когнитивные нарушения и нарушения поведения вследствие хронических сосудистых и дегенеративных мозговых расстройств.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Повышенный тонус парасимпатической нервной системы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Усиливает эффект леводопы. Не следует назначать препарат одновременно с лекарственными средствами, содержащими меклофеноксат.
Особенности применения
В случае устойчивого внутричерепного кровоизлияния не следует превышать дозу 1000 мг в сутки и скорость вливания 30 капель в минуту.
Способ применения и дозы
Для внутривенного или внутримышечного введения.
Рекомендуемая доза для взрослых составляет 500 — 2000 мг в сутки.
Максимальная суточная доза — 2000 мг.
При острых состояниях максимальный терапевтический эффект достигается при назначении препарата в первые 24 часа.
В случае необходимости лечение продолжают цитиколином для перорального применения. Дозы препарата и продолжительность лечения зависят от тяжести поражений мозга и определяются индивидуально.
Внутривенно назначают в форме медленной инъекции (в течение 3–5 минут в зависимости от вводимой дозы) или капельного вливания (40–60 капель в минуту).
Пациенты пожилого возраста не требуется коррекции дозы.
Дети
Нет достаточных данных относительно применения препарата детям. Препарат применяют в случае крайней необходимости, когда ожидаемая польза от применения превышает возможный риск.
Побочные реакции
Побочные реакции возникают очень редко (<1/10 000), включая единичные случаи.
Со стороны центральной и периферической нервной систем: сильная головная боль, вертиго, галлюцинации.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, тахикардия.
Со стороны дыхательной системы: одышка.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе: сыпь, гиперемия, экзантема, крапивница, пурпура, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок.
Общие расстройства: озноб, реакции в месте введения.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
500 мг/4 мл: по 4 мл препарата в ампуле, по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке, по 1 упаковке в картонной коробке.
1000 мг/4 мл: по 4 мл препарата в ампуле, по 3 ампулы в контурной ячейковой упаковке, по 1 упаковке в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Эссет ФАРМАЧЕУТИЧИ СРЛ.
Заявитель
ЕВРО-ФАРМА CРЛ.
Местонахождение заявителя
Виа Гарциглиана 8 — 10127 Турин, Италия.