Фармакодинамика.

Механизм действия

Палиперидон является селективным блокирующим агентом моноаминовых эффектов, фармакологические свойства которого отличаются от свойств традиционных нейролептиков. Палиперидон сильно связывается с серотониновыми 5-HT2- и дофаминовыми D2-рецепторами. Палиперидон также блокирует α1-адренергические и в меньшей степени α2-адренергические и гистаминовые Н1-рецепторы. Фармакологическая активность (+)- и (-)-энантиомеров палиперидона количественно и качественно одинакова.

Палиперидон не связывается с холинергическими рецепторами. Несмотря на то, что палиперидон является сильным D2-антагонистом, ослабляющим положительные симптомы шизофрении, он вызывает меньшую каталепсию и снижает моторные функции в меньшей степени, чем традиционные нейролептики. Преимущественный центральный антагонизм к серотонину может снижать тенденцию палиперидона к возникновению экстрапирамидных симптомов.

Фармакокинетика.

Всасывание и распределение

Палиперидона пальмитат является неактивным сложным эфиром палиперидона и пальмитиновой кислоты. Из-за низкой растворимости в воде палиперидона пальмитат после внутримышечного введения медленно растворяется, затем гидролизуется в палиперидон и всасывается в системное кровообращение. После однократного внутримышечного введения концентрация палиперидона в плазме крови (Тmax) медленно увеличивается, достигая максимума через 13 дней. Высвобождение вещества проявляется уже в 1-й день и сохраняется минимум в течение 4 месяцев.

После однократного введения 25–150 мг в дельтовидную мышцу Сmax в среднем на 28% больше, чем после введения в ягодичную мышцу. Две начальные инъекции в дельтовидную мышцу (150 мг в 1-й день и 100 мг в 8-й день) помогают быстро достичь терапевтической концентрации вещества. Характеристики высвобождения активного компонента и схема дозировки палиперидона пальмитата обеспечивают длительное поддержание терапевтической концентрации. При дозах палиперидона пальмитата 25–150 мг общий уровень системного воздействия палиперидона изменялся пропорционально дозе, а Сmax при дозах более 50 мг увеличивалась менее чем пропорционально дозе. Среднее отношение максимальной и равновесной концентраций палиперидона после введения 100 мг палиперидона пальмитата в ягодичную мышцу равнялось 1,8, а после введения в дельтовидную мышцу — 2,2. Медиана периода полувыведения палиперидона после введения палиперидона пальмитата в дозах 25–150 мг колебалась в пределах 25–49 дней.

Абсолютная биодоступность Ксеплиона® составляет 100%.

После введения палиперидона пальмитата его (-)-энантиомер частично превращается в (+)-энантиомер и отношение ППК (+)- и (-)-энантиомеров составляет около 1,6–1,8.

Рацемический палиперидон связывается с белками плазмы крови на 74%.

Метаболизм и выведение

Через неделю после однократного перорального приема 1 мг 14С-меченого палиперидона с немедленным высвобождением активного компонента с мочой в неизмененном виде выводится 59% введенной дозы; это указывает на отсутствие существенного метаболизма препарата в печени. Около 80% введенной радиоактивности обнаруживалось в моче и 11% — в кале. Известны 4 пути метаболизма препарата in vivo, но ни один из них не обуславливает метаболизм более 6,5% введенной дозы: деалкилирование, гидроксилирование, дегидрогенизация, отщепление бензизоксазольной группы. Хотя исследования in vitro позволяют предположить определенную роль CYP2D6 и CYP3A4 в метаболизме палиперидона, данных о существенной роли этих изоферментов в метаболизме палиперидона in vivo нет. Популяционный фармакокинетический анализ не выявил заметного различия клиренса палиперидона после приема препарата у пациентов с активным и слабым метаболизмом субстратов CYP2D6. Исследования с использованием микросом печени человека in vitro показали, что палиперидон существенно не тормозит метаболизм лекарства изоферментами цитохрома Р450 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 и CYP3A5.

В ходе исследований in vitro палиперидон проявлял свойства субстрата P-гликопротеина, а в высоких концентрациях — свойства слабого ингибитора P-гликопротеина. Соответствующих данных in vivo нет, и клиническая значимость этих данных не известна.

Инъекции палиперидона пальмитата пролонгированного действия по сравнению с пероральным применением палиперидона пролонгированного действия.

Ксеплион® разработан для обеспечения пролонгированного действия палиперидона в течение месяца, тогда как пероральный палиперидон пролонгированного действия в таблетках необходимо принимать каждый день. Режим инициации лечения Ксеплионом® (150 мг/100 мг в дельтовидную мышцу в день 1/ день 8) необходим для быстрого достижения состояния равновесных концентраций палиперидона в начале лечения без применения пероральных форм.

В целом, концентрация палиперидона в плазме крови в период нагрузки Ксеплионом® находилась в том же диапазоне, что и после приема перорального палиперидона с пролонгированным высвобождением активного компонента в дозах 6–12 мг. Использованная схема нагрузки Ксеплионом® обеспечивает поддержание концентрации в этом диапазоне даже в конце междозового интервала (дни 8 и 36). Из-за отличий в характере изменения медианы концентрации палиперидона в плазме крови при применении двух препаратов следует проявлять осторожность при прямом сравнении их фармакокинетики.

Особые категории пациентов.

Нарушение функции печени

Палиперидон не подвергается существенному метаболизму в печени. Хотя применение Ксеплиона® больным с нарушением функции печени не изучалось, при слабом или умеренно выраженном нарушении функции печени коррекция дозы не требуется. При исследовании применения перорального палиперидона у больных с нарушением функции печени средней тяжести (класс В по Чайлд — Пью) концентрация свободного палиперидона в плазме крови была такой же, как у здоровых добровольцев. Применение палиперидона больным с тяжелым нарушением функции печени не изучалось.

Нарушение функции почек

Было исследовано распределение палиперидона после однократного приема таблетки перорального палиперидона 3 мг с пролонгированным высвобождением активного компонента больными с разной степенью нарушения функций почек. С уменьшением клиренса креатинина выведение палиперидона ослаблялось. Общий клиренс палиперидона в среднем уменьшался на 32% при слабом нарушении функции почек (ClCr 50–80 мл/мин), на 64% при умеренном нарушении (ClCr 30–50 мл/мин) и на 71% при тяжелом нарушении (ClCr 10– 30 мл/мин), в результате чего средний уровень системного воздействия (AUCinf) увеличился по сравнению с таковым у здоровых добровольцев соответственно в 1,5, 2,6 и 4,8 раза. Учитывая ограниченное количество пациентов с легким нарушением функции печени и фармакокинетического моделирования, рекомендуется снижение дозы таким пациентам (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Пациенты пожилого возраста

Популяционный фармакокинетический анализ не показал зависимости фармакокинетических параметров от возраста.

Индекс массы тела/масса тела

Фармакокинетические исследования палиперидона пальмитата продемонстрировали несколько ниже (10–20%) концентрации палиперидона в плазме крови пациентов с избыточной массой тела или ожирением по сравнению с пациентами с нормальной массой тела (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Расовая принадлежность

Популяционный фармакокинетический анализ исследований перорального палиперидона после применения Ксеплиона® не продемонстрировал зависимости фармакокинетических параметров от расовой принадлежности.

Пол

Клинически важной разницы между женщинами и мужчинами не наблюдалось.

Привычка курить

На основе данных in vitro с применением печеночных ферментов человека, палиперидон не является субстратом CYP1A2; поэтому курение не должно влиять на фармакокинетику палиперидона. Влияние курения на фармакокинетику полиперидона при применении Ксеплиона® не изучалось. Популяционный фармакокинетический анализ на основе данных перорального палиперидона продемонстрировал несколько более низкие концентрации у пациентов, имеющих привычку курить. Данная разница не имеет клинического значения.