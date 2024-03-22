ПАЛИПЕРИДОН (PALIPERIDONUM)

внутрь 6 мг 1 раз в сутки, утром, независимо от приема пищи. Постепенного повышения начальной дозы не требуется. Возможна коррекция суточной дозы в диапазоне 3–12 мг после оценки клинического состояния. При необходимости дозу рекомендуется повышать на 3 мг/сут с интервалами более 5 сут.

Рекомендованная начальная доза составляет 150 мг в первый день лечения и 100 мг через 1 нед (восьмой день лечения). С целью быстрого достижения терапевтической концентрации обе инъекции следует вводить в дельтовидную мышцу. Рекомендуемая ежемесячная поддерживающая доза — 75 мг в зависимости от индивидуальной переносимости и/или эффективности дозу можно повысить или снизить в диапазоне 25–150 мг.