Ксалоптик (Xaloptic)
Ксалоптик инструкция по применению
Состав
действующее вещества: latanoprost;
1 мл раствора содержит 50 мкг латанопроста;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид; натрия дигидрофосфат, моногидрат; динатрия фосфат безводный; натрия хлорид; вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость, практически свободная от посторонних частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Противоглаукомные препараты и миотические средства. Аналоги простагландинов.
Код АТС S01E Е01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Активное вещество латанопрост, аналог простагландина F2α, является селективным антагонистом FP простаноидов, снижающим внутриглазное давление (ВГД) путём увеличения оттока водянистой влаги. Снижение ВГД у человека начинается приблизительно через 3–4 часа после введения и достигает максимума через 8–12 часов. Снижение давления сохраняется в течение не менее 24 часов.
Исследования показывают, что основным механизмом действия является увеличение увеосклерального оттока.
Во время кратковременного лечения латанопрост не приводил к вытеканию флуоресцеина в задний сегмент глаза пациентов в псевдофакией.
Было установлено, что в клинических дозах латанопрост не оказывает значительного фармакологического влияния на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Дети
Эффективность латанопроста у пациентов детского возраста ≤ 18 лет была продемонстрирована в 12-недельном двойном замаскированном клиническом исследовании латанопроста в сравнении с тимололом у 107 пациентов, которым был поставлен диагноз внутриглазная гипертензия и детская глаукома. В этом исследовании гестационный возраст новорожденных должен был составлять как минимум 36 недель. Пациенты получали 0,005% латанопрост 1 раз в сутки или 0,5% тимолол (или на выбор 0,25% для пациентов в возрасте до 3 лет) 2 раза в сутки. Первичной конечной точкой эффективности было среднее снижение ВНД, относительно исходного значения на 12-й неделе исследования. Средние показатели снижения ВГД в группах пациентов, которые получали латанопрост и тимолол, были сходными. Во всех исследуемых возрастных группах (от рождения до 3 лет, от 3 до 12 лет и от 12 до 18 лет) показатели среднего снижения ВГД на 12-й неделе исследования у пациентов, получавших латанопрост, и у пациентов, получавших тимолол, были сходными. Однако данные эффективности латанопроста в возрастной группе пациентов от рождения до 3 лет были получены только для 13 пациентов и не было показано никакой значимой эффективности у 4 пациентов, которые представляли в клиническом исследовании возрастную группу от рождения до 1 года. Данные о применении препарата недоношенным новорожденным детям (рождённым ранее 60 недели беременности) отсутствуют.
Показатели снижения ВГД в подгруппе пациентов с первичной врождённой глаукомой (ПВГ)/ глаукомой грудничков были сходными у пациентов, получавших латанопрост, и у пациентов, получавших тимолол. Результаты в подгруппе не ПВГ (то есть пациентов, имевших, например, ювенильную открытоугловую глаукому, афакическую глаукому) и больных ПВГ были сходными.
Влияние на ВГД проявлялось после первой недели лечения (см. таблицу) и сохранялось в течение 12 недель исследования, так же как и у взрослых.
Снижение ВГД (мм рт. ст.) на 12-й неделе исследования в зависимости от группы активного лечения и исходного диагноза
|Латанопрост N=53
|Тимолол N=54
|Среднее начальное значение (СО)
|27,3 (0,75)
|27,8 (0,84)
|Изменение на 12-й неделе в сравнении со средним начальным значением†(СО)
|7,18 (0,81)
|5,72 (0,81)
|p-значение в сравнении с тимололом
|0,2056
|ПВГ
N=28
|Не-ПВГ
N=25
|ПВГ
N=26
|Не-ПВГ
N=28
|Среднее начальное значение (СО)
|26,5 (0,72)
|28,2 (1,37)
|26,3 (0,95)
|29,1 (1,33)
|Изменение на 12-й неделе в сравнении со средним начальным значением†(СО)
|5,90 (0,98)
|8,66 (1,25)
|5,34 (1,02)
|6,02 (1,18)
|p-значение в сравнении с тимололом
|0,6957
|0,1317
СО — стандартное отклонение.
†Скорректированный расчётный показатель на основе модели ковариационного анализа (ANCOVA).
Фармакокинетика.
Латанопрост — это предшественник лекарственного средства в виде изопропилового эфира, который сам по себе неактивен, но становится биологически активным после гидролиза до кислоты латанопроста.
Предшественник лекарственного средства хорошо всасывается через роговицу, и весь препарат, попавший в водянистую влагу глаза, гидролизуется во время прохождения через роговицу.
Исследования показывают, что максимальная концентрация препарата в водянистой влаге у человека достигается приблизительно через 2 часа после местного введения. Кислота латанопроста практически не метаболизируется в глазах. Основной метаболизм происходит в печени. Период полувыведения из плазмы крови у человека составляет 17 минут.
Проводилось открытое изучение фармакокинетики концентраций кислоты латанопроста в плазме крови у взрослых пациентов и пациентов детского возраста (от новорождённых до детей в возрасте до 18 лет) с внутриглазной гипертензией и глаукомой. Пациенты во всех возрастных группах получали лечение 0,005% латанопростом по одной капле в каждый глаз в течение минимум 2 недель. Системное влияние кислоты латанопроста было приблизительно в 2 раза выше у пациентов в возрасте от 3 до <12 лет и в 6 раз выше у детей в возрасте до 3 лет, чем у взрослых пациентов, но при этом сохранялся широкий резерв безопасности препарата в отношении системных нежелательных эффектов. Медиана времени, необходимого для достижения пиковой концентрации препарата в плазме, составляла 5 минут после применения дозы препарата во всех возрастных группах. Медиана периода полувыведения препарата из плазмы была небольшой (меньше 20 минут), похожей для детей и взрослых пациентов, что обуславливало отсутствие накопления кислоты латанопроста в системе кровообращения при условии стойкого равновесия.
Капли глазные Ксалоптик можно применять пациентам детского возраста с такой же дозировкой, как и для взрослых. Данные про эффективность и безопасность применения препарата в возрастной группе до 1 года очень ограничены (4 пациента) (см. раздел «Фармакологические свойства»). Отсутствуют доступные данные относительно применения недоношенным детям (рождённым раньше 36 недели беременности).
У детей возрастной группы от рождения до 3 лет, которые страдают главным образом первичной врождённой глаукомой, хирургическое вмешательство (например, трабекулотомия/гониотомия) остаётся методом первой линии.
Долгосрочная безопасность применения препарата детям не установлена.
В двух краткосрочных клинических исследованиях (≤12 недель), в которых принимали участие 93 (25 и 68) пациентов детского возраста, профиль безопасности препарата был подобным взрослым и не было выявлено новых нежелательных явлений. Краткосрочные профили безопасности в разных подгруппах пациентов детского возраста были также сходными (см. раздел «Фармакологические свойства»). У пациентов детского возраста чаще, чем у взрослых наблюдаются такие нежелательные явления: назофарингит и повышение температуры тела.
Показания
Снижение повышенного внутриглазного давления у пациентов с открытоугловой глаукомой и повышенным внутриглазным давлением. Снижение повышенного внутриглазного давления у пациентов детского возраста с повышенным внутриглазными давлением и детской глаукомой.
Противопоказания
Повышенная гиперчувствительность к действующему веществу или к какому-либо другому компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исчерпывающие данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.
Сообщалось о парадоксальном повышении ВГД после одновременного глазного применения двух аналогов простагландинов. Поэтому не рекомендуется одновременно применять два или более простагландина, аналоги простагландинов или их производные.
Латанопрост может применяться параллельно с другими классами офтальмологических лекарственных форм для наружного применения, предназначенных для снижения ВГД. В случае применения более одного офтальмологического препарата их следует вводить хотя бы через пять минут один после другого.
Исследование взаимодействия лекарственных средств проводили только у взрослых пациентов.
Особенности применения
Латанопрост может вызвать постепенное изменение цвета глаз за счёт увеличения количества коричневого пигмента в радужной оболочке глаза. До начала лечения пациентов следует предупредить о возможности постоянного изменения цвета глаз. Лечение только одного глаза может привести к необратимой гетерохромии.
Такое изменение цвета глаз наблюдается преимущественно у больных со смешанным цветом радужной оболочки, то есть сине-карие, серо-карие, жёлто-карие или зелёно-карие глаза.
Изменение цвета обычно начинается в течение первых 8 месяцев лечения, но у незначительного количества пациентов может наблюдаться позже. Прогрессирование пигментации радужной оболочки со временем снижается и стабилизируется через 5 лет. Эффект усиления пигментации после 5 лет лечения препаратом не оценивался. В 5-летнем исследовании безопасности латанопроста у 33% пациентов было зарегистрировано усиление пигментации радужной оболочки глаза (см. раздел «Побочные реакции»). Изменения цвета радужки в большинстве случаев незначительные и часто незаметные с клинической точки зрения. Частота случаев у пациентов со смешанным цветом радужки колебалась от 7% до 85%, причём пациенты с жёлто-коричневым цветом радужки имели наибольшую частоту. Изменения цвета глаз не наблюдалось у пациентов с однородным голубым цветом глаз и были редкими у пациентов с однородным серым, зелёным или коричневым цветом глаз.
Изменение цвета возникает из-за повышения содержания меланина в меланоцитах стромы радужной оболочки, а не в результате увеличения количества меланоцитов. Обычно коричневая пигментация вокруг зрачка распространяется концентрически к периферии поражённого глаза, но вся радужная оболочка ли её части могут стать ещё более коричневыми. После прекращения лечения дальнейшего увеличения количества коричневого пигмента в радужной оболочке не наблюдалось.
Применение препарата не повлияло на невусы и веснушки радужной оболочки. Накопление пигмента в трабекулярной сети или в другом месте передней камеры не наблюдалось. Усиление пигментации радужной оболочки не имеет негативных клинических последствий, и применение латанопроста можно продолжать даже при появлении такой пигментации. Однако за пациентами нужно постоянно наблюдать, и, если клиническая ситуация того потребует, лечение латанопростом следует прекратить.
Опыт применения латанопроста ограничен при хронической закрытоугловой глаукоме, открытоугловой глаукоме у пациентов с псевдофакией, а также при пигментной глаукоме. На данный момент отсутствуют данные о применении латанопроста при воспалительной и неоваскулярной глаукоме или при воспалительных заболеваниях глаз. Латанопрост не влияет или оказывает незначительное влияние на зрачок, однако данные о применении лекарственного средства при острых приступах закрытоугольной глаукомы отсутствуют. В связи с этим при таких состояниях рекомендуется применять препарат с осторожностью, пока не будет получено больше данных.
Данные исследований о применении латанопроста в период до и после операции катаракты ограничены. Таким пациентам латанопрост следует применять с осторожностью.
Латанопрост необходимо применять с осторожностью пациентам с герпетическим кератитом в анамнезе, но его применения следует избегать в случаях активного кератита, вызванного вирусом простого герпеса, и пациентам с рецидивирующим герпетическим кератитом в анамнезе, особенно связанным с аналогами простагландинов.
Поступали сообщения про случаи макулярного отёка (см. раздел «Побочные реакции»), главным образом у пациентов с афакией, у пациентов с псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика или переднекамерными линзами, а также у пациентов с известными факторами риска кистозного макулярного отёка (такими как диабетическая ретинопатия и окклюзия вен сетчатки). Латанопрост следует с осторожностью применять пациентам с афакией, пациентам с псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика или переднекамерными линзами, или пациентам с известными факторами риска кистозного макулярного отёка.
Больным с известными факторами риска, которые вызывают появление ирита/увеита, латанопрост можно применять с осторожностью.
Нет опыта применения препарата больным тяжёлой бронхиальной астмой, хотя в течение пострегистрационного периода сообщалось о нескольких случаях обострения бронхиальной астмы и/или одышки. Пока не накоплено достаточно клинического опыта, назначать препарат пациентам с бронхиальной астмой следует с осторожностью (см. также раздел «Побочные реакции»).
Наблюдались изменения цвета кожи в периорбитальной области, причём большинство случаев отмечено у японских пациентов. Имеемые на текущий момент данные свидетельствуют о том, что изменение окраски кожи в периорбитальной области не является постоянным, и в некоторых случаях оно исчезало во время продолжения лечения препаратом Ксалоптик.
Латанопрост может постепенно изменять веки и пушковые волосы вокруг глаза, в который вводился препарат, а также в прилежащих областях; к этим изменениям относятся увеличение длины, толщины, пигментации, количества волосинок в веках или пушковых волосах, а также рост век в неправильном направлении. Изменения в веках обратимы и исчезают после прекращения приёма препарата.
Ксалоптик содержит бензалкония хлорид, который часто используется как консервант в офтальмологических препаратах. Поступали сообщения, что бензалкония хлорид вызывал точечную кератопатию и/или токсическую язвенную кератопатию. Он также может вызывать раздражение глаза и изменение цвета мягких контактных линз. При частом или длительном применении препарата Ксалоптик пациентам с сухостью глаз или заболеваниями, при которых повреждается роговица, необходимо осуществлять тщательный мониторинг состояния. Контактные линзы могут абсорбировать бензалкония хлорид, поэтому их следует снимать перед применением препарата Ксалоптик, но их можно одевать через 15 минут (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Способ применения и дозы
Рекомендованная доза для взрослых (включая пациентов пожилого возраста) составляет 1 каплю в поражённый глаз 1 раз в сутки. Оптимальный эффект наблюдается при введении латанопроста вечером.
Доза латанопроста не должна превышать указанную для однократного введения, поскольку было продемонстрировано, что более частое введение уменьшает эффект снижения ВГД.
Если одну дозу пропустили, следующую следует вводить, как полагается по графику.
Для уменьшения системного всасывания при введении глазных капель рекомендуется на одну минуту прижать слёзный мешок посередине угла глазной щели (окклюзия носослёзного канала). Это следует сделать сразу после закапывания капель.
Перед закапыванием капель глазных следует снимать контактные линзы, устанавливать их снова можно через 15 минут.
Если применяют несколько местных офтальмологических растворов, их следует закапывать с интервалом как минимум 5 минут.
Побочные реакции
Большинство нежелательных явлений связано с органами зрения. В открытом 5-летнем исследовании латанопроста у 33% пациентов было зарегистрировано изменение пигментации радужной оболочки (см. раздел «Особенности применения»). Другие офтальмологические нежелательные явления обычно являются временными и возникают после введения препарата.
Нежелательные явления разделены на категории, в зависимости от частоты их появления, следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100), редко (≥ 1/10000, < 1/1000) и очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (невозможно установить на основании имеемых данных).
Инфекционные и паразитарные заболевания
Редко: герпетический кератит.
Со стороны нервной системы
Нечасто: головная боль, головокружение.
Со стороны органов зрения
Очень часто: гиперпигментация радужной оболочки; лёгкая или умеренная гиперемия конъюнктивы, раздражение глаза (жжение с ощущением «песка в глазах», зуд, жжение и ощущение инородного тела в глазу); изменения в веках и пушковых волосах век (увеличение длины, толщины, пигментации и количества ресниц) (преобладающее большинство наблюдалось у японских пациентов).
Часто: точечный кератит, преимущественно бессимптомный; блефарит; боль в глазах; фотофобия; конъюнктивит.
Нечасто: отёк век; сухость глаз; кератит; нечёткость зрения; макулярный отёк, включая кистозный макулярный отёк; увеит.
Редко: ирит; отёк роговицы; эрозия роговицы; периорбитальный отёк; трихиаз (рост ресниц в неправильном направлении, что иногда приводит к раздражению глаза); дистрихиаз (появление дополнительного ряда ресниц около выводных протоков мейбомиевых желез); киста радужной оболочки; местная кожная реакция на веках; потемнение пальпебральной кожи век; псевдопемфигоид глазной конъюнктивы.
Очень редко: периорбитальные изменения и изменения век, которые приводят к углублению складки век.
Со стороны сердца
Нечасто: стенокардия; ускоренное сердцебиение.
Очень редко: нестабильная стенокардия.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения
Нечасто: бронхиальная астма, одышка.
Редко: обострение бронхиальной астмы.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Нечасто: высыпания на коже.
Редко: зуд.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
Нечасто: миалгия, артралгия.
Общие расстройства и реакции в месте введения
Нечасто: боль в груди.
Про случаи кальцификации роговицы в связи с приёмом глазных капель, содержащих фосфат, некоторыми пациентами, у которых была значительно повреждена роговица, сообщалось очень редко.
Срок годности
3 года.
После первого открывания флакона — 4 недели.
Условия хранения
Хранить в защищённом от света месте при температуре от 2 до 8 °С.
Не замораживать.
После открывания флакона препарат необходимо использовать в течение 4 недель.
Открытый флакон хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2,5 мл во флаконе с капельницей и крышкой с гарантийным кольцом; по 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.