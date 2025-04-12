Эффективность латанопроста у пациентов детского возраста ≤ 18 лет была продемонстрирована в 12-недельном двойном замаскированном клиническом исследовании латанопроста в сравнении с тимололом у 107 пациентов, которым был поставлен диагноз внутриглазная гипертензия и детская глаукома. В этом исследовании гестационный возраст новорожденных должен был составлять как минимум 36 недель. Пациенты получали 0,005% латанопрост 1 раз в сутки или 0,5% тимолол (или на выбор 0,25% для пациентов в возрасте до 3 лет) 2 раза в сутки. Первичной конечной точкой эффективности было среднее снижение ВНД, относительно исходного значения на 12-й неделе исследования. Средние показатели снижения ВГД в группах пациентов, которые получали латанопрост и тимолол, были сходными. Во всех исследуемых возрастных группах (от рождения до 3 лет, от 3 до 12 лет и от 12 до 18 лет) показатели среднего снижения ВГД на 12-й неделе исследования у пациентов, получавших латанопрост, и у пациентов, получавших тимолол, были сходными. Однако данные эффективности латанопроста в возрастной группе пациентов от рождения до 3 лет были получены только для 13 пациентов и не было показано никакой значимой эффективности у 4 пациентов, которые представляли в клиническом исследовании возрастную группу от рождения до 1 года. Данные о применении препарата недоношенным новорожденным детям (рождённым ранее 60 недели беременности) отсутствуют.

Показатели снижения ВГД в подгруппе пациентов с первичной врождённой глаукомой (ПВГ)/ глаукомой грудничков были сходными у пациентов, получавших латанопрост, и у пациентов, получавших тимолол. Результаты в подгруппе не ПВГ (то есть пациентов, имевших, например, ювенильную открытоугловую глаукому, афакическую глаукому) и больных ПВГ были сходными.

Влияние на ВГД проявлялось после первой недели лечения (см. таблицу) и сохранялось в течение 12 недель исследования, так же как и у взрослых.

Снижение ВГД (мм рт. ст.) на 12-й неделе исследования в зависимости от группы активного лечения и исходного диагноза

Латанопрост N=53 Тимолол N=54 Среднее начальное значение (СО) 27,3 (0,75) 27,8 (0,84) Изменение на 12-й неделе в сравнении со средним начальным значением†(СО) 7,18 (0,81) 5,72 (0,81) p-значение в сравнении с тимололом 0,2056 ПВГ

N=28 Не-ПВГ

N=25 ПВГ

N=26 Не-ПВГ

N=28 Среднее начальное значение (СО) 26,5 (0,72) 28,2 (1,37) 26,3 (0,95) 29,1 (1,33) Изменение на 12-й неделе в сравнении со средним начальным значением†(СО) 5,90 (0,98) 8,66 (1,25) 5,34 (1,02) 6,02 (1,18) p-значение в сравнении с тимололом 0,6957 0,1317

СО — стандартное отклонение.

†Скорректированный расчётный показатель на основе модели ковариационного анализа (ANCOVA).

Фармакокинетика.

Латанопрост — это предшественник лекарственного средства в виде изопропилового эфира, который сам по себе неактивен, но становится биологически активным после гидролиза до кислоты латанопроста.

Предшественник лекарственного средства хорошо всасывается через роговицу, и весь препарат, попавший в водянистую влагу глаза, гидролизуется во время прохождения через роговицу.

Исследования показывают, что максимальная концентрация препарата в водянистой влаге у человека достигается приблизительно через 2 часа после местного введения. Кислота латанопроста практически не метаболизируется в глазах. Основной метаболизм происходит в печени. Период полувыведения из плазмы крови у человека составляет 17 минут.

Проводилось открытое изучение фармакокинетики концентраций кислоты латанопроста в плазме крови у взрослых пациентов и пациентов детского возраста (от новорождённых до детей в возрасте до 18 лет) с внутриглазной гипертензией и глаукомой. Пациенты во всех возрастных группах получали лечение 0,005% латанопростом по одной капле в каждый глаз в течение минимум 2 недель. Системное влияние кислоты латанопроста было приблизительно в 2 раза выше у пациентов в возрасте от 3 до <12 лет и в 6 раз выше у детей в возрасте до 3 лет, чем у взрослых пациентов, но при этом сохранялся широкий резерв безопасности препарата в отношении системных нежелательных эффектов. Медиана времени, необходимого для достижения пиковой концентрации препарата в плазме, составляла 5 минут после применения дозы препарата во всех возрастных группах. Медиана периода полувыведения препарата из плазмы была небольшой (меньше 20 минут), похожей для детей и взрослых пациентов, что обуславливало отсутствие накопления кислоты латанопроста в системе кровообращения при условии стойкого равновесия.

Капли глазные Ксалоптик можно применять пациентам детского возраста с такой же дозировкой, как и для взрослых. Данные про эффективность и безопасность применения препарата в возрастной группе до 1 года очень ограничены (4 пациента) (см. раздел «Фармакологические свойства»). Отсутствуют доступные данные относительно применения недоношенным детям (рождённым раньше 36 недели беременности).

У детей возрастной группы от рождения до 3 лет, которые страдают главным образом первичной врождённой глаукомой, хирургическое вмешательство (например, трабекулотомия/гониотомия) остаётся методом первой линии.

Долгосрочная безопасность применения препарата детям не установлена.

В двух краткосрочных клинических исследованиях (≤12 недель), в которых принимали участие 93 (25 и 68) пациентов детского возраста, профиль безопасности препарата был подобным взрослым и не было выявлено новых нежелательных явлений. Краткосрочные профили безопасности в разных подгруппах пациентов детского возраста были также сходными (см. раздел «Фармакологические свойства»). У пациентов детского возраста чаще, чем у взрослых наблюдаются такие нежелательные явления: назофарингит и повышение температуры тела.