Кваттрекс (Quattrex)
Кваттрекс инструкция по применению
Состав
Фенибут - 250 мг
Фармакологические свойства
Кваттрекс — производное ГАМК и фенилэтиламина. Доминирующим является его антигипоксическое и антиамнестическое действие. Обладает транквилизирующими свойствами, стимулирует память и обучаемость, повышает физическую работоспособность; устраняет психоэмоциональную напряженность, тревожность, страх и улучшает сон; удлиняет и усиливает действие снотворных, наркотических, нейролептических и противосудорожных средств. Не влияет на холино- и адренорецепторы. Препарат удлиняет латентный период и сокращает продолжительность и выраженность нистагма. Заметно уменьшает выраженность астении и вазовегетативных симптомов, в том числе головную боль, ощущение тяжести в голове, нарушение сна, раздражительность, эмоциональную лабильность, повышает умственную работоспособность. В отличие от транквилизаторов, под влиянием Кваттрекса улучшаются психологические показатели (внимание, память, скорость и точность сенсорно-моторных реакций). У больных с астенией и у эмоционально лабильных пациентов уже с первых дней терапии препаратом улучшается самочувствие, повышается интерес и инициатива, мотивация к активной деятельности без седативного эффекта или возбуждения. Установлено, что Кваттрекс, применяемый после черепно-мозговой травмы, увеличивает количество митохондрий перифокально и улучшает биоэнергетику мозга. При наличии поражений сердца и желудка Кваттрекс нормализует процессы пероксидации липидов.
Препарат хорошо всасывается после перорального приема и хорошо проникает во все ткани организма, хорошо проникает через ГЭБ. Распределение в печени и почках близко к равномерному, а в мозгу и крови — ниже равномерного. Через 3 ч заметное количество введенного фенибута определяют в моче, в это же время концентрация препарата в ткани мозга не снижается, его выявляют в мозгу еще через 6 ч. На следующий день фенибут можно выявить только в моче; его отмечают в моче еще через 2 дня после приема, однако это количество составляет всего 5% введенной дозы. Наибольшее связывание фенибута происходит в печени (80%), оно не является специфичным. При повторном введении кумуляции не выявлено.
Показания Кваттрекс
снижение интеллектуальной и эмоциональной активности, нарушение памяти, снижение концентрации внимания. Астенические и тревожно-невротические состояния, беспокойство, страх, тревога, невроз навязчивых состояний, психопатия; у детей — заикание, энурез, тики; у лиц пожилого возраста — бессонница, ночное беспокойство.
Профилактика стрессовых состояний, перед операциями или болезненными диагностическими исследованиями.
Кваттрекс применяют как вспомогательное средство при лечении алкоголизма для прекращения психопатологических и соматовегетативных нарушений при синдроме абстиненции.
Препарат можно применять сочетанно с общепринятыми дезинтоксикационными средствами для лечения алкогольных пределириозных и делириозных состояний. Назначают также при болезни Меньера, головокружениях, связанных с дисфункцией вестибулярного аппарата, для профилактики укачивания. Применяется в комплексном лечении женщин с остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника и климактерическими расстройствами.
Применение Кваттрекс
внутрь перед едой, запивая водой.
Взрослым назначают по 250–500 мг 3 раза в сутки. Высшие разовые дозы: для взрослых — 750 мг, для пациентов в возрасте старше 60 лет — 500 мг. Курс лечения составляет 4–6 нед.
Детям в возрасте от 11 лет — по 250 мг 2–3 раза в сутки.
Кваттрекс можно комбинировать с другими психотропными средствами, это повышает его эффективность. При этом можно снизить дозу Кваттрекса и других одновременно применяемых препаратов.
Для купирования алкогольного абстинентного синдрома Кваттрекс в первые дни лечения назначают по 250–500 мг 3 раза в сутки и 750 мг на ночь с постепенным снижением суточной дозы до обычной для взрослых.
Для устранения головокружения при дисфункции вестибулярного аппарата инфекционного генеза (отогенный лабиринтит) и болезни Меньера в период обострения Кваттрекс назначают по 750 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней, при уменьшении выраженности вестибулярных расстройств — по 250–500 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней и затем — по 250 мг 1 раз в сутки на протяжении 5 дней. При относительно легком течении заболеваний Кваттрекс принимают по 250 мг 2 раза в сутки в течение 5–7 дней, а затем — по 250 мг 1 раз в сутки в течение 7–10 дней.
Для устранения головокружения при дисфункции вестибулярного аппарата сосудистого и травматического генеза Кваттрекс назначают по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении 12 дней.
Для профилактики укачивания в условиях морского плавания назначают в дозе 250–500 мг однократно за 1 ч до предполагаемого начала качки при появлении первых симптомов морской болезни. Действие Кваттрекса усиливается при повышении дозы препарата. При наличии выраженных проявлений морской болезни (рвота, тошнота) назначение препарата малоэффективно даже в дозе 750–1000 мг.
Для комплексного лечения женщин с остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника и климактерическими расстройствами назначают по 250 мг 3 раза в сутки в течение первых 2 нед, в следующие 2 нед — по 250 мг 2 раза в сутки. В случае умеренной выраженности вертеброгенного болевого синдрома и климактерических расстройств рекомендуется применение Кваттрекса в дозе 500 мг (250 мг 2 раза в сутки) ежедневно в течение 4 нед комплексного лечения остеохондроза.
Если прием одной или нескольких доз был пропущен, продолжают прием в ранее назначенных дозах, при необходимости или при ухудшении самочувствия больному следует проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. ОПН. Детский возраст до 11 лет.
Побочные эффекты
после первого применения препарата возможны сонливость, тошнота, головокружение, головная боль.
Редко — аллергические реакции (кожная сыпь, зуд).
Особые указания
следует соблюдать осторожность больным с патологией пищеварительного тракта из-за раздражительного действия препарата. Этим больным назначают препарат в сниженных дозах. При длительном применении контролируют клеточный состав крови, показатели функциональных печеночных проб.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности или кормления грудью противопоказано, так как нет достаточных данных относительно применения препарата в этот период.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, у которых во время лечения препаратом возникают сонливость, головокружение или другие нарушения со стороны ЦНС, следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте старше 11 лет.
Взаимодействия
Кваттрекс можно применять с другими лекарственными средствами, в том числе с транквилизаторами и нейролептиками, поскольку их эффекты могут взаимно усиливаться.
Передозировка
Кваттрекс — малотоксичное соединение, лишь в суточной дозе 7–14 г при длительном применении он может быть гепатотоксичным (отмечали эозинофилию и жировую дистрофию печени).
Симптомы: сонливость, тошнота, рвота, возможное развитие артериальной гипотензии, ОПН.
Лечение: промывание желудка. Терапия симптоматическая.
При осложнениях (артериальная гипотензия, почечная недостаточность) применяют вспомогательные и симптоматические меры.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.