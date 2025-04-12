внутрь перед едой, запивая водой.

Взрослым назначают по 250–500 мг 3 раза в сутки. Высшие разовые дозы: для взрослых — 750 мг, для пациентов в возрасте старше 60 лет — 500 мг. Курс лечения составляет 4–6 нед.

Детям в возрасте от 11 лет — по 250 мг 2–3 раза в сутки.

Кваттрекс можно комбинировать с другими психотропными средствами, это повышает его эффективность. При этом можно снизить дозу Кваттрекса и других одновременно применяемых препаратов.

Для купирования алкогольного абстинентного синдрома Кваттрекс в первые дни лечения назначают по 250–500 мг 3 раза в сутки и 750 мг на ночь с постепенным снижением суточной дозы до обычной для взрослых.

Для устранения головокружения при дисфункции вестибулярного аппарата инфекционного генеза (отогенный лабиринтит) и болезни Меньера в период обострения Кваттрекс назначают по 750 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней, при уменьшении выраженности вестибулярных расстройств — по 250–500 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней и затем — по 250 мг 1 раз в сутки на протяжении 5 дней. При относительно легком течении заболеваний Кваттрекс принимают по 250 мг 2 раза в сутки в течение 5–7 дней, а затем — по 250 мг 1 раз в сутки в течение 7–10 дней.

Для устранения головокружения при дисфункции вестибулярного аппарата сосудистого и травматического генеза Кваттрекс назначают по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении 12 дней.

Для профилактики укачивания в условиях морского плавания назначают в дозе 250–500 мг однократно за 1 ч до предполагаемого начала качки при появлении первых симптомов морской болезни. Действие Кваттрекса усиливается при повышении дозы препарата. При наличии выраженных проявлений морской болезни (рвота, тошнота) назначение препарата малоэффективно даже в дозе 750–1000 мг.

Для комплексного лечения женщин с остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника и климактерическими расстройствами назначают по 250 мг 3 раза в сутки в течение первых 2 нед, в следующие 2 нед — по 250 мг 2 раза в сутки. В случае умеренной выраженности вертеброгенного болевого синдрома и климактерических расстройств рекомендуется применение Кваттрекса в дозе 500 мг (250 мг 2 раза в сутки) ежедневно в течение 4 нед комплексного лечения остеохондроза.

Если прием одной или нескольких доз был пропущен, продолжают прием в ранее назначенных дозах, при необходимости или при ухудшении самочувствия больному следует проконсультироваться с врачом.