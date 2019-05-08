Фармакодинамика.

Дифосфоцин — это препарат, содержащий аналог природного нуклеозида цитиколина (цитидин 5'-дифосфохолина), который является предшественником фосфатидилхолина и других фосфолипидов, входящих в состав клеточных мембран. Было показано, что цитиколин улучшает мозговое кровообращение и снабжение кислородом головного мозга, что способствует восстановлению нормального церебрального метаболизма. Кроме того, благодаря защитному действию в отношении допаминовых нейронов цитиколин способствует повышению уровня дофамина и увеличивает чувствительность дофаминовых рецепторов.

Фармакокинетика.

После введения 1000 мг цитиколина максимальные уровни его основного метаболита — холина — наблюдаются через 0,4 часа, достигая уровня 25 мкмоль /л. Цитиколин метаболизируется печенью с образованием свободного холина, который дальше участвует в циклах синтеза лецитина и мембранных липидов. Выведение цитиколина происходит преимущественно через дыхательные пути (12% в полностью метаболизированном виде), в определенной степени — с мочой и калом.