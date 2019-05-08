Дифосфоцин (Difosfocin) (220276) - инструкция по применению ATC-классификация
Дифосфоцин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Местонахождение
Состав
действующее вещество: цитиколин (в виде цитиколина натрия);
1 ампула (4 мл раствора) содержит 500 мг или 1000 мг цитиколина (в виде цитиколина натрия);
вспомогательные вещества: натрия гидроксид (для доведения рН), вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Другие психостимулирующих и ноотропные средства. Цитиколин.
Код АТС N06B X06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дифосфоцин — это препарат, содержащий аналог природного нуклеозида цитиколина (цитидин 5'-дифосфохолина), который является предшественником фосфатидилхолина и других фосфолипидов, входящих в состав клеточных мембран. Было показано, что цитиколин улучшает мозговое кровообращение и снабжение кислородом головного мозга, что способствует восстановлению нормального церебрального метаболизма. Кроме того, благодаря защитному действию в отношении допаминовых нейронов цитиколин способствует повышению уровня дофамина и увеличивает чувствительность дофаминовых рецепторов.
Фармакокинетика.
После введения 1000 мг цитиколина максимальные уровни его основного метаболита — холина — наблюдаются через 0,4 часа, достигая уровня 25 мкмоль /л. Цитиколин метаболизируется печенью с образованием свободного холина, который дальше участвует в циклах синтеза лецитина и мембранных липидов. Выведение цитиколина происходит преимущественно через дыхательные пути (12% в полностью метаболизированном виде), в определенной степени — с мочой и калом.
Показания
- Инсульт, острая фаза нарушений мозгового кровообращения и лечение осложнений и последствий нарушений мозгового кровообращения;
- черепно-мозговая травма и ее неврологические последствия;
- когнитивные нарушения и нарушения поведения вследствие хронических сосудистых и дегенеративных мозговых расстройств.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к цитиколину или другим компонентам препарата.
- Повышенный тонус парасимпатической нервной системы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Цитиколин усиливает эффект леводопы.
Не следует назначать препарат одновременно с лекарственными средствами, содержащими меклофеноксат.
Особенности применения
В случае тяжелого отека головного мозга необходимо назначать препараты для уменьшения внутричерепного давления, такие как манит и кортикостероиды.
В случае внутривенного применения препарат следует вводить медленно (в течение 3–5 минут в зависимости от вводимой дозы).
В случае применения препарата внутривенно капельно скорость вливания должна составлять 40–60 капель в минуту.
В случае устойчивого внутричерепного кровоизлияния не следует превышать дозу 1000 мг в сутки и скорость вливания 30 капель в минуту.
Способ применения и дозы
Рекомендуемая доза для взрослых составляет от 500 мг до 2000 мг в сутки в зависимости от тяжести симптомов.
Препарат назначать для внутримышечного или внутривенного применения. Внутривенно препарат может быть введен медленно инъекционно (в течение 3–5 минут в зависимости от вводимой дозы) или капельно (скорость: 40–60 капель в минуту).
Максимальная суточная доза — 2000 мг.
Срок лечения зависит от течения болезни и определяется врачом.
Пациентам пожилого возраста не требуется коррекция дозы.
Раствор для инъекций предназначен только для одноразового применения. Препарат применять сразу после открытия ампулы. Остатки препарата необходимо уничтожить.
Препарат можно смешивать со всеми изотоническими растворами для внутривенного введения, а также с гипертоническим раствором глюкозы.
Дети
Опыт применения препарата у детей ограничен.
Побочные реакции
Побочные реакции возникают очень редко (<1/10 000), включая единичные случаи.
Со стороны центральной и периферической нервной системы: сильная головная боль, вертиго, галлюцинации.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, тахикардия.
Со стороны дыхательной системы: одышка.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе сыпь, гиперемия, экзантема, крапивница, пурпура, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок.
Общие расстройства: озноб, изменения в месте введения.
Срок годности
5 лет.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 4 мл раствора для инъекций в ампулах; по 3 ампулы с дозировкой 1000 мг по 5 ампул с дозировкой 500 мг в контурной ячейковой упаковке в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Митим С.р.л./Mitim S.r.l.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виа Качамали, 34–38 — 25125 Брешиа, Италия/Via Cacciamali, 34–38 — 25125 Brescia, Italy.
Местонахождение
Виа Чефалониа 70 — 25124 Брешиа, Италия/Via Cefalonia 70 — 25124 Brescia, Italy.