Диалипон® капсулы (Dialipon® capsules) (220270) - инструкция по применению ATC-классификация
Диалипон капсулы инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Альфа-липоевая кислота синтезируется в организме и выступает как коэнзим в окислительном декарбоксилировании α-кетокислот; играет важную роль в энергетическом обмене клетки. В амидной форме (липоамид) является эссенциальным кофактором мультиэнзимных комплексов, катализирующих декарбоксилирование альфа-кетокислот цикла Кребса. Альфа-липоевой кислоте присущи антитоксические и антиоксидантные свойства, она также способна восстанавливать другие антиоксиданты, например при сахарном диабете. У больных сахарным диабетом альфа-липоевая кислота снижает резистентность к инсулину и тормозит развитие периферической нейропатии. Способствует снижению содержания глюкозы в крови и накоплению гликогена в печени. Альфа-липоевая кислота влияет на обмен ХС, участвует в регуляции липидного и углеводного обмена, улучшает функцию печени (вследствие гепатопротекторного, антиоксидантного, дезинтоксикационного действия).
Фармакокинетика. При пероральном приеме альфа-липоевая кислота быстро и почти полностью абсорбируется в пищеварительном тракте, метаболизируется в основном в печени путем окисления боковых цепей и конъюгации. Препарат выделяется почками (93–97%), главным образом в форме метаболитов. T½ — 10–20 мин.
Показания Диалипон капсулы
в составе комплексной терапии при диабетической полинейропатии, заболевания печени (гепатит, цирроз), при хронических интоксикациях (например солями тяжелых металлов, грибами).
Применение Диалипон капсулы
препарат применяют перорально в дозах 600 мг 1 раз в сутки. Препарат принимают не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости, утром за 30–45 мин до еды.
В случаях тяжелых нарушений чувствительности, связанных с диабетической полинейропатией, лечение желательно начинать с парентерального введения альфа-липоевой кислоты (Диалипон® р-р для инъекций) на протяжении 2–4 нед. Впоследствии следует продолжить пероральный прием препарата в дозе 600 мг 1 раз в сутки.
Длительность лечения зависит от характера и течения заболевания и определяет врач.
Противопоказания
- гиперчувствительность к альфа-липоевой кислоте и другим компонентам препарата;
- наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции;
- период беременности и кормления грудью;
- детский возраст (до 18 лет).
Побочные эффекты
общие реакции организма: горячие приливы, потливость, затруднение дыхания.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, изменение или нарушение вкусового восприятия, нарушение зрения.
Со стороны пищеварительной системы: в отдельных случаях возможно развитие диспепсии (изжога, тошнота, рвота, умеренная боль в животе, диарея), которые проходят, если принимать препарат во время или после еды.
Нарушение обмена веществ: гипогликемия (вследствие улучшения утилизации глюкозы).
Аллергические реакции: кожный зуд, эритема, крапивница, петехиальная сыпь, дерматиты, экзема, редко — системные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.
Особые указания
при лечении больных сахарным диабетом необходим частый контроль уровня глюкозы крови. В отдельных случаях требуется коррекция дозы гипогликемических средств для предупреждения гипогликемии.
Во время лечения при полинейропатии, благодаря регенерационным процессам, возможно кратковременное усиление чувствительности, которое сопровождается парестезией с ощущением «ползания мурашек».
Постоянное употребление алкоголя является фактором риска развития полинейропатии и может снизить эффективность Диалипона. Поэтому рекомендуется воздержаться от приема алкоголя во время лечения препаратом. Тиоктовая кислота связывает ионы металлов, поэтому не следует назначать Диалипон одновременно с препаратами, содержащими металлы (препаратами железа, магния, кальция), а также с молочными продуктами.
Применение в период беременности и кормления грудью. Достаточного клинического опыта применения препарата в период беременности и кормления грудью нет, поэтому не рекомендуется его назначать в эти периоды.
Дети. Диалипон не рекомендуется назначать детям в возрасте до 18 лет из-за отсутствия клинического опыта применения препарата у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, но в случае возникновения признаков побочного действия препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.
Взаимодействия
возможно усиление гипогликемического эффекта при применении инсулина или пероральных сахароснижающих средств. Реагирует с ионными комплексами металлов, например цисплатином, может снижать его эффективность и привести к потере активности цисплатина. С молекулами сахара образует тяжелорастворимые комплексы. Является хелатором металла, поэтому нельзя применять с препаратами железа.
Передозировка
о случаях специфической интоксикации альфа-липоевой кислотой не сообщалось, кроме того, учитывая фармакологическое действие вещества, ее не следует ожидать. При передозировке возможны тошнота, рвота, головная боль.
При применении альфа-липоевой кислоты в очень высоких дозах (от 10 до 40 г) в сочетании с алкоголем наблюдается тяжелая интоксикация, что может привести к смерти. Клинические признаки интоксикации проявлялись в виде психомоторного нарушения или обморока с последующими генерализованными судорогами и развитием лактатацидоза. Следствием интоксикации альфа-липоевой кислотой являются гипогликемия, шок, рабдомиолиз, гемолиз, диссеминированная внутрисосудистая коагуляция, угнетение костного мозга и органная недостаточность.
При остром отравлении альфа-липоевой кислотой показана немедленная госпитализация с проведением общетерапевтических мероприятий детоксикации организма (искусственное дыхание, рвота, промывание желудка, активированный уголь и др.). Для устранения генерализованных судорог, лактатацидоза и других последствий интоксикации следует руководствоваться средствами современной интенсивной терапии и симптоматического подхода для ускорения выведения альфа-липоевой кислоты. Дальнейшее лечение симптоматическое.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.