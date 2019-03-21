при лечении больных сахарным диабетом необходим частый контроль уровня глюкозы крови. В отдельных случаях требуется коррекция дозы гипогликемических средств для предупреждения гипогликемии.

Во время лечения при полинейропатии, благодаря регенерационным процессам, возможно кратковременное усиление чувствительности, которое сопровождается парестезией с ощущением «ползания мурашек».

Постоянное употребление алкоголя является фактором риска развития полинейропатии и может снизить эффективность Диалипона. Поэтому рекомендуется воздержаться от приема алкоголя во время лечения препаратом. Тиоктовая кислота связывает ионы металлов, поэтому не следует назначать Диалипон одновременно с препаратами, содержащими металлы (препаратами железа, магния, кальция), а также с молочными продуктами.

Применение в период беременности и кормления грудью. Достаточного клинического опыта применения препарата в период беременности и кормления грудью нет, поэтому не рекомендуется его назначать в эти периоды.

Дети. Диалипон не рекомендуется назначать детям в возрасте до 18 лет из-за отсутствия клинического опыта применения препарата у этой категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, но в случае возникновения признаков побочного действия препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.