декскетопрофена трометамол — это трометаминовая соль (S)-(+)-2-(3-бензоилфенил) пропионовой кислоты, которая оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие и относится к классу НПВП.

Механизм действия . Механизм ее действия основан на уменьшении синтеза простагландинов за счет угнетения активности ЦОГ. В частности, тормозится превращение арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG 2 и PGH 2 , из которых образуются простагландины PGE 1 , PGE 2 , PGF 2α , PGD 2 , а также простациклин PGI 2 и тромбоксаны ТхА 2 и ТхВ 2 . Кроме этого, угнетение синтеза простагландинов может влиять на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также косвенно влиять на основное действие препарата.

Фармакодинамика. Угнетающее действие декскетопрофена трометамола на изоэнзимы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 выявлено у животных и людей.

Клиническая эффективность и бкезопасность . Клинические исследования при разных видах боли продемонстрировали, что декскетопрофена трометамол оказывает выраженное анальтическое действие. Обезболивающее действие декскетопрофена трометамола при в/м и в/в введении пациентам с болью средней и тяжелой интенсивности была изучена при различных видах боли при хирургических вмешательствах (ортопедические и гинекологические операции, операции на брюшной полости), а также при боли в опорно-двигательном аппарате (острая боль в пояснице) и почечной колике. Во время проведения исследований анальгезирующий эффект препарата наступает быстро и достигает максимума в течение первых 45 мин. Продолжительность обезболивающего действия после применения 50 мг декскетопрофена трометамола, как правило, составляет 8^ч. Клинические исследования продемонстрировли ,что применение препарата Депиофен позволяет значительно снизить дозу опиатов при их одновременном применении с целью купирования послеоперационной боли. Если больным, у которых применяли с целью купирования послеоперационной боли морфий с помощью прибора для обезболивания, контролируемого больным, назначали и декскетопрофена трометамол, то им требовалось значительно меньше морфия (на 35–45%), чем пациентам, получавшим плацебо.

Фармакокинетика.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой .

Всасывание. После перорального применения декскетопрофена трометамола C max в плазме крови достигается через 30 мин (15-60 мин). При применении декскетопрофена трометамола вместе с пищей значения ППК не изменяются, однако значение C max снижается, а также уменьшается скорость всасывания (увеличивается t max ).

Распределение. Время распределения и T ½ декскетопрофена трометамола составляют 0,35 и 1,65 ч соответственно. За счет высокой степени связывания с белками плазмы крови (99%) средний объем распределения трометамола декскетопрофена составляет менее 0,25 л/кг. Исследование фармакокинетики многократных доз показало, что после последнего применения декскетопрофена трометамола значение площади под кривой биодоступности (ППК) было не выше, чем после его однократного применения, что доказывает отсутствие кумуляции препарата.

Биотрансформация и выведение. После применения декскетопрофена трометамола в моче обнаруживается только S-(+)-энантиомер, что доказывает отсутствие его инверсии в R-(-)-энантиомер в организме человека. Выведение декскетопрофена трометамола происходит, в основном за счет глюкуронизации и последующего выведения почками.

Р-р для инъекций .

Всасывание. После в/м введения декскетопрофена трометамола C max достигается через 20 мин (10-45 мин). Доказано, что при однократном в/м или в/в введении 25-50 мг препарата площадь под кривой «концентрация—время» (AUC) пропорциональна дозе.

Распределение. Аналогично другим лекарственным средствам с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (99%), объем распределения декскетопрофена составляет в среднем 0,25 л/кг. Период полураспределения составляет примерно 0,35 ч, а T ½ — 1-2,7 ч.

Фармакокинетические исследования многократного применения лекарственного средства продемонстрировали, что C max и AUC после последнего в/м или в/в введения не отличаются от показателей после однократного применения, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного средства.

Биотрансформация и выведение. Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и последующим выведением почками. После введения декскетопрофена трометамола в моче обнаруживается только оптический изомер S-(+), что свидетельствует об отсутствии трансформации препарата в оптический изомер R-(-) у людей.

Пациенты пожилого возраста. После введения однократных и многократных доз степень влияния препарата на здоровых добровольцев пожилого возраста (≥65 лет), участвовавших в исследовании, была значительно выше (до 55%), чем на молодых добровольцев, однако статистически значимой разницы C max и времени ее достижения не наблюдалось. Средний T ½ увеличивался (до 48%), а определенный суммарный клиренс сокращался.

Доклинические данные по безопасности. Стандартные доклинические исследования — исследования фармакологической безопасности, генотоксичности и иммунофармакологии — не обнаружили особой опасности для человека. Исследование хронической токсичности на животных позволило установить максимальную дозу лекарственного средства, которая не вызывает побочные реакции и в 2 раза выше рекомендуемой дозы для человека. При введении более высоких доз лекарственного средства обезьянам основной побочной реакцией являлась кровь в стуле, снижение прироста массы тела, а при наиболее высокой дозе^— патология со стороны ЖКТ в виде эрозий. Эти реакции обнаруживались при дозах, при которых экспозиция лекарственного средства была в 14-18 раз выше рекомендованной для лечеловека максимальной дозы. Исследований канцерогенного воздействия на животных не проводилось.

Как и все НПВП, декскетопрофен способен вызвать гибель эмбриона или плода у животных за счет непосредственного влияния на его развитие или опосредованно — за счет поражения ЖКТ организма матери.