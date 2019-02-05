Депиофен (Depiofen) (220266) - инструкция по применению ATC-классификация
Депиофен инструкция по применению
Фармакологические свойства
декскетопрофена трометамол — это трометаминовая соль (S)-(+)-2-(3-бензоилфенил) пропионовой кислоты, которая оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие и относится к классу НПВП.
Механизм действия. Механизм ее действия основан на уменьшении синтеза простагландинов за счет угнетения активности ЦОГ. В частности, тормозится превращение арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG2 и PGH2, из которых образуются простагландины PGE1, PGE2, PGF2α, PGD2, а также простациклин PGI2 и тромбоксаны ТхА2 и ТхВ2. Кроме этого, угнетение синтеза простагландинов может влиять на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также косвенно влиять на основное действие препарата.
Фармакодинамика. Угнетающее действие декскетопрофена трометамола на изоэнзимы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 выявлено у животных и людей.
Клиническая эффективность и бкезопасность. Клинические исследования при разных видах боли продемонстрировали, что декскетопрофена трометамол оказывает выраженное анальтическое действие. Обезболивающее действие декскетопрофена трометамола при в/м и в/в введении пациентам с болью средней и тяжелой интенсивности была изучена при различных видах боли при хирургических вмешательствах (ортопедические и гинекологические операции, операции на брюшной полости), а также при боли в опорно-двигательном аппарате (острая боль в пояснице) и почечной колике. Во время проведения исследований анальгезирующий эффект препарата наступает быстро и достигает максимума в течение первых 45 мин. Продолжительность обезболивающего действия после применения 50 мг декскетопрофена трометамола, как правило, составляет 8^ч. Клинические исследования продемонстрировли ,что применение препарата Депиофен позволяет значительно снизить дозу опиатов при их одновременном применении с целью купирования послеоперационной боли. Если больным, у которых применяли с целью купирования послеоперационной боли морфий с помощью прибора для обезболивания, контролируемого больным, назначали и декскетопрофена трометамол, то им требовалось значительно меньше морфия (на 35–45%), чем пациентам, получавшим плацебо.
Фармакокинетика.
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Всасывание. После перорального применения декскетопрофена трометамола Cmax в плазме крови достигается через 30 мин (15-60 мин). При применении декскетопрофена трометамола вместе с пищей значения ППК не изменяются, однако значение Cmax снижается, а также уменьшается скорость всасывания (увеличивается tmax).
Распределение. Время распределения и T½ декскетопрофена трометамола составляют 0,35 и 1,65 ч соответственно. За счет высокой степени связывания с белками плазмы крови (99%) средний объем распределения трометамола декскетопрофена составляет менее 0,25 л/кг. Исследование фармакокинетики многократных доз показало, что после последнего применения декскетопрофена трометамола значение площади под кривой биодоступности (ППК) было не выше, чем после его однократного применения, что доказывает отсутствие кумуляции препарата.
Биотрансформация и выведение. После применения декскетопрофена трометамола в моче обнаруживается только S-(+)-энантиомер, что доказывает отсутствие его инверсии в R-(-)-энантиомер в организме человека. Выведение декскетопрофена трометамола происходит, в основном за счет глюкуронизации и последующего выведения почками.
Р-р для инъекций.
Всасывание. После в/м введения декскетопрофена трометамола Cmax достигается через 20 мин (10-45 мин). Доказано, что при однократном в/м или в/в введении 25-50 мг препарата площадь под кривой «концентрация—время» (AUC) пропорциональна дозе.
Распределение. Аналогично другим лекарственным средствам с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (99%), объем распределения декскетопрофена составляет в среднем 0,25 л/кг. Период полураспределения составляет примерно 0,35 ч, а T½ — 1-2,7 ч.
Фармакокинетические исследования многократного применения лекарственного средства продемонстрировали, что Cmax и AUC после последнего в/м или в/в введения не отличаются от показателей после однократного применения, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного средства.
Биотрансформация и выведение. Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и последующим выведением почками. После введения декскетопрофена трометамола в моче обнаруживается только оптический изомер S-(+), что свидетельствует об отсутствии трансформации препарата в оптический изомер R-(-) у людей.
Пациенты пожилого возраста. После введения однократных и многократных доз степень влияния препарата на здоровых добровольцев пожилого возраста (≥65 лет), участвовавших в исследовании, была значительно выше (до 55%), чем на молодых добровольцев, однако статистически значимой разницы Cmax и времени ее достижения не наблюдалось. Средний T½ увеличивался (до 48%), а определенный суммарный клиренс сокращался.
Доклинические данные по безопасности. Стандартные доклинические исследования — исследования фармакологической безопасности, генотоксичности и иммунофармакологии — не обнаружили особой опасности для человека. Исследование хронической токсичности на животных позволило установить максимальную дозу лекарственного средства, которая не вызывает побочные реакции и в 2 раза выше рекомендуемой дозы для человека. При введении более высоких доз лекарственного средства обезьянам основной побочной реакцией являлась кровь в стуле, снижение прироста массы тела, а при наиболее высокой дозе^— патология со стороны ЖКТ в виде эрозий. Эти реакции обнаруживались при дозах, при которых экспозиция лекарственного средства была в 14-18 раз выше рекомендованной для лечеловека максимальной дозы. Исследований канцерогенного воздействия на животных не проводилось.
Как и все НПВП, декскетопрофен способен вызвать гибель эмбриона или плода у животных за счет непосредственного влияния на его развитие или опосредованно — за счет поражения ЖКТ организма матери.
Показания Депиофен
таблетки, покрытые пленочной оболочкой: симптоматическая терапия при боли легкой и средней степени, такой как мышечно-скелетная боль, боль во время менструации (дисменорея), зубная боль и др.
Р-р для инъекций: симптоматическое лечение при острой боли средней и высокой интенсивности в случаях, когда пероральное применение препарата нецелесообразно, например при послеоперационной боли, почечной колике и при боли в поясничной области.
Применение Депиофен
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дозирование. Взрослые. В зависимости от вида и интенсивности боли рекомендуемая доза составляет 12,5 мг каждые 4–6^ч или 25 мг каждые 8 ч. Суточная доза не должна превышать 75 мг. Нежелательные явления препарата можно свести к минимуму путем применения минимально эффективных доз в течение как можно более короткого промежутка времени, необходимого для устранения симптомов. Депиофен не предусмотрен для длительной терапии; лечение должно быть ограничено временем наличия симптомов.
Пациенты пожилого возраста. Рекомендуется начинать лечение с низких доз. Суточная доза составляет 50 мг. При хорошей переносимости препарата дозу можно повысить до обычной.
Нарушение функции печени легкой и умеренной степени тяжести. Лечение следует начинать с минимальной рекомендуемой дозы и под наблюдением врача. Суточная доза составляет 50 мг. Препарат Депиофен, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, противоказан пациентам с тяжелым нарушением функции печени.
Нарушение функции почек легкой степени тяжести. Пациентам с нарушениями функций почек легкой степени (клиренс креатинина 60–89 мл/мин) начальную общую суточную дозу следует снизить до 50 мг. При нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина ≤59^мл/мин) препарат Депиофен, таблетки, покрытой пленочной оболочкой, противопоказан.
Способ применения. Таблетки рекомендуется принимать, запивая достаточным количеством жидкости (например, стаканом воды). Одновременный прием с пищей замедляет всасывание лекарственного средства (см. Фармакокинетика), поэтому при острой боли рекомендуется принимать препарат не менее чем за 30 мин до еды.
Р-р для инъекций
Взрослые. Рекомендуемая доза составляет 50 мг с интервалом 8–12 ч. При необходимости повторную дозу вводят через 6 ч. Максимальная суточная доза не должна превышать 150 мг. Препарат предназначен для кратковременного применения, поэтому его следует применять только в период острой боли (не более 2 сут). Больных следует переводить на пероральное применение анальгетиков, когда это возможно. Побочные реакции можно сократить за счет применения наименьшей эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для улучшения состояния. При послеоперационной боли средней или высокой степени тяжести препарат можно применять по показаниям в тех же самых рекомендуемых дозах в комбинации с опиоидными анальгетиками.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы обычно не требуется. Однако из-за физиологического снижения функции почек рекомендуется более низкая доза, а именно: максимальная суточная доза — 50 мг при легком нарушении функции почек.
Нарушение функции печени. Для больных с патологией печени с легкой или средней степенью тяжести (5–9 баллов по шкале Чайлд — Пью) следует снизить максимальную суточную дозу до 50 мг и тщательно контролировать функцию печени. При тяжелых заболеваниях печени препарат противопоказан (10–15 баллов по шкале Чайлд — Пью).
Нарушение функции почек. Для больных с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина 60–89 мл/мин) максимальную суточную дозу следует снизить до 50 мг. При нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина <59 мл/мин) препарат противопоказан.
Дети и подростки. Препарат не следует применять детям и подросткам из-за отсутствия данных по его эффективности и безопасности.
Способ применения
В/м введение. Содержимое одной ампулы (2 мл) следует медленно вводить глубоко в мышцу.
В/в инфузия. Для проведения в/в инфузии содержимое ампулы 2 мл развести в 30–100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, р-ра глюкозы или р-ра Рингера лактата. Р-р для инфузий следует готовить в асептических условиях, не допуская влияния естественного дневного света. Приготовленный р-р должен быть прозрачным. Инфузию необходимо проводить в течение 10–30 мин. Не допускать влияния естественного дневного света на приготовленный р-р.
Депиофен, разведенный в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или в р-ре глюкозы, можно смешивать с допамином, гепарином, гидроксизином, лидокаином, морфином, петидином и теофиллином.
Депиофен нельзя смешивать в р-ре для инфузий с прометазином и пентазоцином.
В/в инъекция (болюсное введение). При необходимости содержимое 1 ампулы (2 мл р-ра для инъекций) вводят в/в в течение не менее 15 с. Препарат можно смешивать в малых объемах (например в шприце) с р-рами для инъекций гепарина, лидокаина, морфина и теофиллина.
Депиофен нельзя смешивать в малых объемах (например в шприце) с р-рами допамина, прометазина, пентазоцина, петидина и гидрокортизона, так как образуется белый осадок.
Разведенные р-ры для инфузий нельзя смешивать с прометазином или пентазоцином.
Препарат можно смешивать только с лекарственными средствами, которые указаны выше.
При в/м или в/в болюсном инъекционном применении препарат следует немедленно ввести после того, как он был набран из ампулы. Р-р для инфузии следует применять сразу после его приготовления. В дальнейшем ответственность за условия и продолжительность хранения несет медицинский работник. Приготовленный р-р сохраняет свои свойства в течение 24 ч при температуре 25 °С при условии, что он защищен от воздействия дневного света.
При хранении разбавленных р-ров препарата в полиэтиленовых пакетах или в предназначенных для введения емкостях из этилвинилацетата, пропионата целлюлозы, полиэтилена низкой плотности и поливинилхлорида изменений содержания действующего вещества вследствие сорбции не отмечено.
Препарат Депиофен предназначен для однократного применения, поэтому остатки готового р-ра следует вылить. Перед введением препарата необходимо визуально проверить, что р-р прозрачный и бесцветный. Р-р, содержащий твердые частицы, применять нельзя.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к декскетопрофену или другим НПВП либо вспомогательным веществам препарата;
- применение у больных, у которых вещества с подобным механизмом действия, например ацетилсалициловая кислота и другие НПВП, вызывают приступы БА, бронхоспазм, острый ринит или приводят к развитию полипов в носу, крапивницы или ангионевротического отека;
- если во время лечения кетопрофеном или фибратами возникали фотоаллергические или фототоксические реакции;
- наличие в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения или перфорации, связанных с приемом НПВП;
- активная фаза пептической язвы/желудочно-кишечное кровотечение или наличие в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации;
- хроническая диспепсия;
- кровотечение в активной фазе или повышенная кровоточивость;
- болезнь Крона или неспецифический язвенный колит;
- тяжелая сердечная недостаточность;
- умеренное или тяжелое нарушение функции почек (клиренс креатинина <59 мл/мин);
- тяжелое нарушение функции печени (10–15 баллов по шкале Чайлд — Пью);
- геморрагический диатез или другие нарушения свертывания крови;
- выраженная дегидратация (в результате рвоты, диареи и недостаточного приема жидкости);
- III триместр беременности и в период кормления грудью;
- из-за содержания в лекарственном средстве этанола Депиофен, р-р для инъекций, противопоказан для нейроаксиального введения (интратекального или эпидурального введения).
Побочные эффекты
в представленной ниже таблице указаны распределенные по органам и системам органов и частоте возникновения побочные реакции, связь которых с декскетопрофеном трометамолом, по данным клинических исследований, признана как минимум возможной, а также побочные реакции, сообщения о которых получены после выведения препарата на рынок.
|Органы и системы органов
|Часто (≥1/100 — <1/10)
|Нечасто (≥1/1000 — <1/100)
|Редко (≥1/10 000 — <1/100)
|Очень редко (<1/10 000)
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|—
|Анемия (р-р)
|—
|Нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|—
|—
|Отек гортани
|Анафилактические реакции, в частности анафилактический шок
|Нарушения питания и обмена веществ
|—
|—
|Гипергликемия, гипогликемия, гипертриглицеридемия, анорексия, отсутствие аппетита
|—
|Психические нарушения
|—
|Бессонница, тревога
|—
|—
|Со стороны нервной системы
|—
|Головная боль, головокружение, сонливость
|Парестезии, обморок
|—
|Со стороны органа зрения
|—
|Нечеткость зрения (р-р)
|—
|Расплывчатость зрения
|Со стороны органа слуха и вестибулярные нарушения
|—
|Головокружение вестибулярного генеза
|—
|Шум в ушах (таблетки)
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|—
|Ощущение сердцебиения, приливы
Артериальная гипотензия, покраснение лица и шеи (р-р)
|АГ
Экстрасистолия, тромбофлебит поверхностных вен (р-р)
|Тахикардия, артериальная гипотензия
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|—
|—
|Брадипноэ
|Бронхоспазм, диспноэ
|Со стороны пищеварительной системы
|Тошнота и/или рвота, боль в животе, диспепсия
|Сухость во рту, гастрит, запор, метеоризм
|Пептическая язва, кровотечение из язвы или ее перфорация
|Панкреатит
|Со стороны гепатобилиарной системы
|—
|—
|Гепатоцеллюлярная патология
|—
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|—
|Сыпь, дерматиты, зуд, повышенное потоотделение
|Крапивница, акне
|Синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), ангионевротический отек, отек лица, фотосенсибилизация
|Со стороны опорно-двигательного аппарата
|—
|—
|Ригидность мышц, скованность в суставах, мышечные судороги, боль в спине
|—
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|—
|—
|ОПН, полиурия, почечная колика, кетонурия, протеинурия
|Нефрит или нефротический синдром
|Со стороны репродуктивной системы
|—
|—
|Нарушения менструального цикла, поражения предстательной железы
|—
|Общие нарушения
|Боль в месте инъекции, реакции в месте инъекции, в том числе воспаление, гематома, кровотечение
|Лихорадка, повышенная утомляемость, озноб, боль, астения, недомогание
|Периферические отеки, дрожь
|—
|Дополнительные методы исследования
|—
|—
|Патологические показатели функциональных проб печени
|—
Нарушения со стороны ЖКТ отмечали наиболее часто.
Возможно развитие язвы, перфорации или желудочно-кишечного кровотечения, иногда с летальным исходом, особенно у больных пожилого возраста. По имеющимся данным, на фоне применения препарата может возникать тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспептические явления, боль в животе, мелена, рвота с примесью крови, язвенный стоматит, обострение колита и болезнь Крона. Реже возникает гастрит. Также отмечались отеки, АГ и сердечная недостаточность, которые могут быть вызваны приемом НПВП. При применении декскетопрофена, как и других НПВП, также могут иметь место такие побочные эффекты: асептический менингит, развивающийся преимущественно у больных с системной красной волчанкой или смешанными коллагенозами; гематологические реакции (пурпура, апластическая и гемолитическая анемия, реже — агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга). Возможны буллезные реакции, в том числе синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко).
Согласно результатам клинических исследований и эпидемиологических данных, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, сопровождается некоторым повышением риска развития патологии, вызванной тромбозом артерий, например инфаркта миокарда и инсульта.
Особые указания
с осторожностью применять пациентам с аллергическими состояниями в анамнезе. Избегать применения препарата Депиофен в комбинации с другими НПВП, в т.ч. селективными ингибиторами ЦОГ-2. Побочные реакции можно уменьшить за счет применения наименьшей эффективной дозы в кратчайшие сроки, необходимые для улучшения состояния.
Безопасность по отношению к ЖКТ. Желудочно-кишечные кровотечения, образование язвы или ее перфорация, в некоторых случаях с летальным исходом, наблюдались при применении всех НПВП на разных этапах лечения, независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе серьезной патологии со стороны пищеварительного тракта. При развитии желудочно-кишечного кровотечения или язвы применение препарата следует прекратить. Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образования язвы или ее перфорации повышается с увеличением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста.
Пациенты пожилого возраста: у пациентов пожилого возраста отмечается повышенная частота побочных реакций в ответ на применение НПВП, особенно возникновение желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, иногда с летальным исходом. Лечение этих больных следует начинать с минимально возможной дозы. Как и в случае применения всех НПВП, пациентам с наличием в анамнезе эзофагита, гастрита и/или язвенной болезни, следует быть уверенным, что эти заболевания находятся в фазе ремиссии. У пациентов с симптомами патологии пищеварительного тракта и с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе во время применения препарата необходимо контролировать состояние пищеварительного тракта относительно возникновения возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения. НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск обострения.
Этим пациентам и пациентам, применяющим ацетилсалициловую кислоту в малых дозах или другие средства, повышающие риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.
Пациентам, особенно пожилого возраста, с наличием в анамнезе побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, необходимо сообщать врачу обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой, в частности желудочно-кишечных кровотечениях, особенно на начальных этапах лечения. Следует с осторожностью назначать препарат пациентам, одновременно применяющим средства, которые могут увеличить риск возникновения язвы или кровотечения, а именно: пероральные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота.
Безопасность по отношению к почкам. Пациентам с нарушением функции почек препарат следует назначать с осторожностью, поскольку на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и появление отеков. Из-за повышенного риска нефротоксичности препарат следует назначать с осторожностью при лечении диуретиками, а также тем пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии. Во время лечения организм должен получать достаточное количество жидкости во избежание обезвоживания, которое может привести к усилению токсического влияния на почки. Так же как и другие НПВП, препарат может повышать концентрацию азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов, его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, что приводит к гломерулонефриту, интерстициальному нефриту, папиллярному некрозу, нефротическому синдрому и ОПН. Наибольшее нарушение функции почек возникает у пациентов пожилого возраста.
Безопасность по отношению к печени. Пациентам с нарушением функции печени препарат следует назначать с осторожностью. Аналогично другим НПВП препарат может вызвать временное и незначительное повышение значений некоторых печеночных показателей, а также выраженное повышение активности АсАТ и АлАТ. При соответствующем повышении указанных показателей терапию следует прекратить.
Наибольшее нарушение функции печени наблюдается у пациентов пожилого возраста.
Безопасность по отношению к сердечно-сосудистой системе и мозговому кровообращению. Пациентам с АГ и/или сердечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести необходимы контроль и консультативная помощь. Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности (на фоне применения препарата повышается риск развития сердечной недостаточности), поскольку при лечении НПВП наблюдалась задержка жидкости в тканях и образование отеков. Клинические исследования и эпидемиологические данные позволяют предположить, что на фоне применения некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и длительно) может несколько повышаться риск развития артериальных тромбозов (например инфаркта миокарда или инсульта). Данных для исключения такой опасности при применении декскетопрофена недостаточно. Следовательно, в случае неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточности, ИБС, заболеваний периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофен следует назначать только после тщательной оценки состояния пациента. Столь же тщательную оценку состояния следует проводить перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистого заболевания (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).
Неселективные НПВП обладают способностью уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет угнетения синтеза простагландинов. Одновременное применение декскетопрофена трометамола и низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в послеоперационный период изучалось в клинических исследованиях и влияния на показатели коагуляции не обнаружено. Однако пациентам, применяющим декскетопрофен трометамол одновременно с препаратами, влияющими на гемостаз, например варфарином, другими кумариновыми препаратами или гепаринами, необходимо находиться под наблюдением врача. Наибольшее нарушение функции сердечно-сосудистой системы возникает у пациентов пожилого возраста.
Реакции со стороны кожи. Имелись сообщения об очень редких случаях развития серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом) на фоне применения НПВП, в том числе эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза. Вероятно, наибольший риск возникновения наблюдается в начале лечения, у большинства пациентов они возникали в течение 1-го месяца терапии. При появлении кожных высыпаний, признаков поражения слизистых или других симптомов гиперчувствительности препарат Депиофен следует отменить.
Другая информация. Следует соблюдать особую осторожность при назначении препарата пациентам:
— с наследственным нарушением метаболизма порфирина (например, при острой перемежающейся порфирии);
— с дегидратацией;
— непосредственно после больших хирургических вмешательств.
Если врач считает, что необходимо длительное применение декскетопрофена, следует регулярно контролировать функции печени и почек.
В очень редких случаях наблюдались тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например, анафилактический шок). При первых признаках развития тяжелых реакций гиперчувствительности после приема препарата Депиофен лечение следует прекратить. В зависимости от симптомов, любое необходимое в таких случаях лечение следует проводить под наблюдением врача.
Пациенты с астмой в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или полипозом носа, склонны к более высокому риску развития аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП, чем другие пациенты. Назначение данного препарата может вызвать приступ астмы или бронхоспазма, особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВП.
Возможно развитие тяжелых инфекционных осложнений со стороны кожи и мягких тканей на фоне ветряной оспы. До сих пор не получены данные, позволяющие исключить роль НПВП в усилении этого инфекционного процесса. Поэтому при ветряной оспе не рекомендуется использовать Депиофен.
Депиофен следует с осторожностью вводить пациентам с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.
Как и другие НПВП, декскетопрофен трометамол способен маскировать симптомы инфекционных заболеваний при его применении. В отдельных случаях при применении НПВП сообщалось об активизации инфекционных процессов, локализующихся в мягких тканях. Таким образом, если при применении возникают или усиливаются симптомы бактериальной инфекции, пациентам рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
Каждая ампула препарата Депиофен содержит 12,35 об.% этанола, то есть до 200 мг в пересчете на одну дозу, которые равняются 5 мл пива или 2,08 мл вина в пересчете на дозу. Препарат может отрицательно влиять на лиц, страдающих алкоголизмом. Содержание этанола следует учитывать при применении беременными и женщинами, кормящими грудью, детям и пациентам группы риска, например при заболеваниях печени, а также пациентам с эпилепсией. Препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, поэтому практически не содержит свободного натрия.
Маскирование симптомов основных инфекций: препарат может замаскировать симптомы инфекционного заболевания, что может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым усложнить течение заболевания. Это наблюдалось при бактериальной внегоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. Когда препарат применяется при повышении температуры тела или для облегчения боли при инфекции, рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или усиливаются.
Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата Депиофен противопоказано в III триместре беременности и в период кормления грудью.
Беременность. Угнетение синтеза простагландинов может негативно повлиять на течение беременности и/или развитие плода. Согласно результатам эпидемиологических исследований применение препаратов, угнетающих синтез простагландинов, на ранних сроках беременности увеличивает риск выкидыша, возникновение у плода порока сердца и незаращение передней брюшной стенки. Так абсолютный риск развития аномалий сердечно-сосудистой системы увеличивался с <1% до примерно 1,5%. Считается, что опасность возникновения этих явлений повышается при увеличении дозы и продолжительности терапии. Применение ингибиторов синтеза простагландинов у животных вызвало увеличение пре- и постимплантационных потерь и повышение эмбриофетальной летальности. Кроме того, у животных, которым вводилось ингибиторы синтеза простагландинов в период органогенеза, повышалась частота пороков развития плода, в том числе аномалий сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, исследование декскетопрофена трометамола на животных не выявило репродуктивной токсичности. Назначение декскетопрофена трометамола в I и II триместрах беременности возможно только в случае крайней необходимости. При назначении декскетопрофена трометамола женщинам, планирующим беременность, или в I и II триместрах беременности следует применять минимально возможную эффективную дозу в течение более короткого срока лечения.
Во время III^триместра все ингибиторы синтеза простагландинов вызывают риски для плода:
— кардиопульмональный токсический синдром (с обтурацией артериального протока и легочной гипертензией);
— нарушение функции почек, которое может прогрессировать вплоть до почечной недостаточности с развитием маловодия;
Риск для матери и ребенка в конце беременности:
— удлинение времени кровотечения (эффект угнетения агрегации тромбоцитов), возможно даже при применении низких доз;
— задержка сокращения матки с соответствующей задержкой родов и затяжными родами.
Кормление грудью. Данные о проникновении декскетопрофена в грудное молоко отсутствуют. Препарат Депиофен противопоказан в период кормления грудью.
Фертильность. Как и все другие НПВП, декскетопрофен трометамол может снижать женскую фертильность, поэтому его не рекомендуется применять женщинам, планирующим беременность. Женщинам, имеющим проблемы с зачатием или обследуемым относительно бесплодия, следует рассмотреть возможность отмены препарата.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. На фоне применения препарата Депиофен возможно возникновение головокружения, нарушения зрения или сонливости. В этих случаях возможно ухудшение способности к быстрому реагированию, ориентированию в дорожной ситуации и управлению автотранспортом или другими механизмами.
Взаимодействия
одновременное применение нижеуказанных средств с НПВП не рекомендуется:
— другие НПВП, в том числе салицилаты в высоких дозах (≥3 г/сут). При одновременном применении нескольких НПВП повышается риск возникновения язвы в ЖКТ и желудочно-кишечного кровотечения вследствие их взаимноусиливающего действия;
— антикоагулянты: НПВП усиливают действие антикоагулянтов, например варфарина, вследствие высокой степени связывания декскетопрофена с белками плазмы крови, а также угнетения функции тромбоцитов и повреждения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Если одновременное применение необходимо, его следует проводить под наблюдением врача с контролем соответствующих лабораторных показателей;
— гепарин: повышается риск кровотечения (в результате угнетения функции тромбоцитов и повреждения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки). Если одновременное применение необходимо, его следует проводить под наблюдением врача с контролем соответствующих лабораторных показателей;
— кортикостероиды: повышается риск развития язвы в ЖКТ и желудочно-кишечного кровотечения;
— литий (имелись сообщения о нескольких НПВП): НПВП повышают уровень лития в крови, что может привести к интоксикации (снижается выделение лития почками). Поэтому в начале применения декскетопрофена, при коррекции дозы или отмене препарата необходимо проконтролировать уровень лития в крови;
— метотрексат в высоких дозах (от 15 мг/нед). За счет уменьшения почечного клиренса метотрексата на фоне применения НПВП в целом усиливается его негативное влияние на систему крови;
— производные гидрантаина и сульфонамиды: возможно усиление токсичности этих веществ.
Одновременное применение нижеуказанных средств с НПВП требует осторожности:
— диуретики, ингибиторы АПФ, аминогликозиды и антагонисты рецепторов ангиотензина II. Декскетопрофен снижает эффективность диуретиков и других антигипертензивных средств. У некоторых больных с нарушением функции почек (например, при обезвоживании или у лиц пожилого возраста) применение средств, угнетающих ЦОГ, одновременно с ингибиторами АПФ или антагонистами рецепторов ангиотензина^II или аминогликозидами может способствовать ухудшению функцию почек, которое обычно является обратимым процессом. При применении декскетопрофена в сочетании с любым диуретиком следует убедиться в отсутствии обезвоживания у пациента, а в начале лечения необходим контроль функции почек;
— метотрексат в низких дозах (15 мг/нед): за счет уменьшения почечного клиренса метотрексата на фоне применения НПВП усиливается его отрицательное влияние на систему крови в целом. В первые недели одновременного применения необходимо еженедельное выполнение анализа крови. Даже при незначительном нарушении функции почек, а также у пациентов пожилого возраста лечение следует проводить под наблюдением врача;
— пентоксифиллин: существует риск кровотечения. Необходимо усилить контроль и чаще контролировать показатель времени кровотечения;
— зидовудин: существует риск увеличения токсического воздействия на эритроциты за счет воздействия на ретикулоциты, что после 1 недели применение НПВП приводит к тяжелой анемии. В течение 1–2 нед после начала применения НПВП следует выполнить анализ крови и проверить содержание ретикулоцитов;
— препараты сульфонилмочевины: НПВП способны усиливать гипогликемическое действие этих средств за счет замещения их в соединениях с белками плазмы крови.
Следует учитывать возможные взаимодействия при применении следующих средств:
— блокаторы β-адренорецепторов: НПВП способны ослаблять их антигипертензивное действие за счет угнетения синтеза простагландинов;
— циклоспорин и такролимус: возможно усиление нефротоксичности за счет воздействия НПВП на простагландины почек. При комбинированной терапии следует осуществлять контроль функции почек;
— тромболитические средства: повышается риск кровотечения;
— антиагреганты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышается риск желудочно-кишечного кровотечения;
— пробенецид: возможно повышение концентрации декскетопрофена в плазме крови, которое, вероятно, обусловлено угнетением секреции в канальцах и конъюгации препарата с глюкуроновой кислотой и требует коррекции дозы декскетопрофена;
— сердечные гликозиды: НПВП способны повышать концентрацию гликозидов в плазме крови;
— мифепристон: теоретически существует риск изменения эффективности мифепристона под влиянием ингибиторов простагландинсинтетазы. Ограниченные данные позволяют предположить, что сочетанное введение НПВП в один день с простагландином не оказывает нежелательного воздействия на эффективность мифепристона или простагландина в отношении созревания шейки матки или ее сократимости, а также не снижает клиническую эффективность средств для медикаментозного прерывания беременности;
— хинолоновые антибиотики: результаты исследований на животных показали, что при применении производных хинолона в высоких дозах в комбинации с НПВП повышается риск развития судорог;
— тенофовир: в случае сочетанного применения с НПВП может повышаться концентрация азота мочевины и креатинина в плазме крови, поэтому для оценки возможного влияния сочетанного применения этих лекарственных средств необходимо контролировать функцию почек;
— деферасирокс: в случае сочетанного применения с НПВП может повышаться риск токсического воздействия на ЖКТ. При применении данного лекарственного средства в сочетании с деферасироксом необходимо тщательное наблюдение за пациентом;
— пеметрексед: в случае сочетанного применения с НПВП может снижаться выведение пеметрекседа, поэтому при применении НПВП в высоких дозах следует соблюдать особую осторожность. Пациентам с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести (клиренс креатинина 45-79 мл/мин) следует избегать применения НПВП в течение двух дней до и двух дней после приема пеметрекседа.
Передозировка
симптоматика передозировки неизвестна. Аналогичные лекарственные средства вызывают нарушения со стороны пищеварительного тракта (рвота, анорексия, боль в животе) и нервной системы (сонливость, вертиго, дезориентация, головная боль).
Следует немедленно начать симптоматическую терапию, соответствующую клиническому состоянию пациента.
Если принятая доза превышает 5 мг/кг массы тела, в течение 1 ч следует принять активированный уголь. Выведение декскетопрофена может быть ускорено путем гемодиализа.
Условия хранения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой: хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке для защиты от света.
Р-р для инъекций: не требует особых условий хранения. Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света. Хранить в недоступном для детей месте. После разведения р-р хранят в течение 24 ч при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте.