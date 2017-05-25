Применять по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15–20 минут после завтрака.

Суппозиторий вводить в прямую кишку и удерживать там в течение не менее 5 минут, если не происходит опорожнение раньше. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с каловыми массами. При необходимости дозу можно увеличить до 2 суппозиториев в сутки.

Разовая доза взрослым и детям в возрасте старше 6 лет: 1 суппозиторий по 2 г или 2 суппозитория по 1 г.

Разовая доза для детей в возрасте 2 — 6 лет: 1 суппозиторий по 1 г.

Лечение запоров не должно превышать 7 дней.