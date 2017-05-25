Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВПрочие средства, применяемые для лечения запоровГлицеролГлицерол Евро (Glycerol Euro)

Глицерол Евро (Glycerol Euro) (220258) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Аналоги
Глицерол Евро (Glycerol Euro)
Цена в городе Киев
Без рецепта
12 шт, 1000 мг Нет в наличии 12 шт, 2000 мг Нет в наличии
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Суппозитории ректальные
Дозировка
1000 мг
Количество штук в упаковке
12 шт.
ATC-група
A06A X01 Глицерол
Регистрационное удостоверение
UA/12050/01/01 от 25.05.2017
Международное название
GLYCEROLUM (ГЛИЦЕРОЛ)

Глицерол Евро инструкция по применению

Состав

действующее вещество: glycerol;

1 суппозиторий содержит глицерина 1 или 2 г;

вспомогательные вещества: желатин, вода очищенная.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства: свечи из желатиновой массы, полупрозрачные, желтого цвета, однородные с виду, без запаха или со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Другие слабительные средства.

Код АТС A06A X01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

В чистом виде глицерин оказывает раздражающее действие, которые исчезает при добавлении воды (до 30–50%), вазелина, ланолина. При применении в виде ректальных суппозиториев облегчает выведение каловых масс. При введении в прямую кишку глицериновые суппозитории оказывают легкое раздражающее действие на слизистую оболочку и рефлекторным путем инициируют процесс дефекации.

Показания

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии (когда применение пероральных препаратов невозможно).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к глицерину или к любому компоненту препарата. Почечная недостаточность, синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, аппендицит, кровотечения, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания, опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморрагический ректоколит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Cупозитории с глицерином могут ослабить действие других лекарственных средств, применяемых ректально. Необходимо соблюдать несколькочасового интервала.

Особенности применения

Не рекомендуется применять суппозитории курсом лечения более 1 недели.

С осторожностью применять при нарушении функции почек, аллергии, тошноте, рвоте.

До и после применения суппозиториев следует тщательно вымыть руки.

Способ применения и дозы

Применять по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15–20 минут после завтрака.

Суппозиторий вводить в прямую кишку и удерживать там в течение не менее 5 минут, если не происходит опорожнение раньше. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с каловыми массами. При необходимости дозу можно увеличить до 2 суппозиториев в сутки.

Разовая доза взрослым и детям в возрасте старше 6 лет: 1 суппозиторий по 2 г или 2 суппозитория по 1 г.

Разовая доза для детей в возрасте 2 — 6 лет: 1 суппозиторий по 1 г.

Лечение запоров не должно превышать 7 дней.

Дети

Детям в возрасте старше 2 лет препарат применять в дозе 1 г глицерина.

Побочные реакции

Описаны некоторые последствия и симптомы, которые исчезают после завершения применения, в частности, ректальный дискомфорт, раздражение, жжение, колики и спазмы. Кроме того, в редких случаях может вызывать гиперемию слизистой оболочки прямой кишки, а в редких случаях — небольшие кровотечения или выделения слизи.

Возможны аллергические реакции, боль, тошнота, рвота, желудочно-кишечное кровотечение.

При длительном применении наблюдались раздражение и неприятные ощущения в прямой кишке; иногда — катаральный проктит.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 6 суппозиториев в термозапаяном блистере из белой непрозрачной ПВХ пленки; по 1 или по 2 блистера.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Лабораториус Баси — Индустриа Фармасьютика, С.А.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Парк Индустриал Мануэль Лоуренсо Феррейрa, Лотсо 8, 15 и 16 Moртагуa, 3450–232, Португалия.