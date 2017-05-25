Глицерол Евро (Glycerol Euro) (220258) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Глицерол Евро инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: glycerol;
1 суппозиторий содержит глицерина 1 или 2 г;
вспомогательные вещества: желатин, вода очищенная.
Лекарственная форма
Суппозитории ректальные.
Основные физико-химические свойства: свечи из желатиновой массы, полупрозрачные, желтого цвета, однородные с виду, без запаха или со слабым характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Другие слабительные средства.
Код АТС A06A X01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
В чистом виде глицерин оказывает раздражающее действие, которые исчезает при добавлении воды (до 30–50%), вазелина, ланолина. При применении в виде ректальных суппозиториев облегчает выведение каловых масс. При введении в прямую кишку глицериновые суппозитории оказывают легкое раздражающее действие на слизистую оболочку и рефлекторным путем инициируют процесс дефекации.
Показания
Симптоматическое лечение запоров различной этиологии (когда применение пероральных препаратов невозможно).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к глицерину или к любому компоненту препарата. Почечная недостаточность, синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, аппендицит, кровотечения, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания, опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморрагический ректоколит.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Cупозитории с глицерином могут ослабить действие других лекарственных средств, применяемых ректально. Необходимо соблюдать несколькочасового интервала.
Особенности применения
Не рекомендуется применять суппозитории курсом лечения более 1 недели.
С осторожностью применять при нарушении функции почек, аллергии, тошноте, рвоте.
До и после применения суппозиториев следует тщательно вымыть руки.
Способ применения и дозы
Применять по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15–20 минут после завтрака.
Суппозиторий вводить в прямую кишку и удерживать там в течение не менее 5 минут, если не происходит опорожнение раньше. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с каловыми массами. При необходимости дозу можно увеличить до 2 суппозиториев в сутки.
Разовая доза взрослым и детям в возрасте старше 6 лет: 1 суппозиторий по 2 г или 2 суппозитория по 1 г.
Разовая доза для детей в возрасте 2 — 6 лет: 1 суппозиторий по 1 г.
Лечение запоров не должно превышать 7 дней.
Дети
Детям в возрасте старше 2 лет препарат применять в дозе 1 г глицерина.
Побочные реакции
Описаны некоторые последствия и симптомы, которые исчезают после завершения применения, в частности, ректальный дискомфорт, раздражение, жжение, колики и спазмы. Кроме того, в редких случаях может вызывать гиперемию слизистой оболочки прямой кишки, а в редких случаях — небольшие кровотечения или выделения слизи.
Возможны аллергические реакции, боль, тошнота, рвота, желудочно-кишечное кровотечение.
При длительном применении наблюдались раздражение и неприятные ощущения в прямой кишке; иногда — катаральный проктит.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 6 суппозиториев в термозапаяном блистере из белой непрозрачной ПВХ пленки; по 1 или по 2 блистера.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Лабораториус Баси — Индустриа Фармасьютика, С.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Парк Индустриал Мануэль Лоуренсо Феррейрa, Лотсо 8, 15 и 16 Moртагуa, 3450–232, Португалия.