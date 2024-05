Фармакодинамика. Гленцет Эдванс содержит фиксированную комбинацию двух действующих веществ: монтелукаста и левоцетиризина — поэтому нижеописанные механизмы действия каждой составляющей присущи для препарата Гленцет Эдванс.

Монтелукаст — селективный блокатор лейкотриеновых рецепторов. Цистеиниловые лейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4) - продукты метаболизма арахидоновой кислоты, высвобождающиеся из различных видов клеток, в том числе из тучных клеток и эозинофилов. Эти эйкозаноиды связываются с рецепторами цистеиниловых лейкотриенов (CysLT). CysLT-рецепторы типа 1 (CysLT1) у человека находятся в клетках дыхательных путей (в том числе в клетках гладких мышц и в макрофагах дыхательных путей), а также в других провоспалительных клетках (включая эозинофилы и определенные стволовые клетки красного костного мозга). CysLT-рецепторы вовлечены в патогенез бронхиальной астмы и аллергического ринита. Опосредованные лейкотриеном эффекты при бронхиальной астме включают отек дыхательных путей, сокращение гладкой мускулатуры, а также изменение клеточной активности, связанное с воспалительным процессом. При аллергическом рините CysLT-рецепторы высвобождаются из слизистой оболочки носа после воздействия аллергена во время реакций гиперчувствительности как немедленного, так и замедленного типов и ассоциируются с симптомами аллергического ринита. Монтелукаст — активное при пероральном применении соединение, которое связывается с высокой степенью аффинности и селективности с CysLT1-рецепторами (что имеет преимущество перед связыванием с другими фармакологически важными рецепторами дыхательных путей, такими как простаноидные, холинергические или β-адренергетические рецепторы). Монтелукаст подавляет физиологическое действие LTD4- и CysLT1-рецепторов без какой-либо агонистической активности.

Монтелукаст блокирует цистеинил-лейкотриеновые рецепторы дыхательных путей, что было подтверждено его способностью препятствовать развитию бронхоконстрикции, обусловленной ингаляцией лейкотриенов LTD4 у больных бронхиальной астмой. Даже в таких низких дозах, как 5 мг, монтелукаст надежно блокирует вызванную LTD4 бронхоконстрикцию.

Левоцетиризин — активный R-энантиомер цетиризина, антигистаминное средство. Основные его эффекты опосредованы селективным ингибированием H1-рецепторов. Антигистаминное действие левоцетиризина было подтверждено в ходе различных исследований с применением экспериментальных моделей на животных и человеке. В ходе исследований in vitro по изучению связывания с рецепторами оказалось, что аффинность левоцетиризина к H1-рецептору человека в 2 раза выше таковой цетиризина (Ki = 3 нмоль/л против 6 нмоль/л). Клиническое значение этих данных пока неизвестно.

Фармакокинетика.

Монтелукаст

Абсорбция . Монтелукаст быстро абсорбируется после перорального приема. При применении таблеток, покрытых пленочной оболочкой, по 10 мг взрослым натощак среднее значение максимальной концентрации монтелукаста в плазме крови (C max ) достигалось через 3–4 ч после приема (T max ). Средняя биодоступность при пероральном применении составляет 64%. Стандартный прием пищи утром не влияет на биодоступность и C max монтелукаста при пероральном приеме. Прием богатой жирами пищи утром не изменял AUC монтелукаста в форме гранул для перорального приема, однако концентрация C max после приема пищи уменьшалась на 35%, а время T max удлинялось с 2,3 ± 1,0 ч до 6,4 ± 2,9 ч.

Распределение . Более 99% монтелукаста связывается с белками плазмы крови. Объем распределения монтелукаста в равновесном состоянии составляет в среднем от 8 до 11 л. В ходе исследований с применением меченого радиоактивным изотопом монтелукаста крысам было показано, что он проникает через гематоэнцефалический барьер в минимальном количестве. Кроме того, во всех других тканях организма крыс концентрации меченого радиоактивным изотопом монтелукаста через 24 ч после введения дозы были минимальными.

Метаболизм . Монтелукаст в значительной степени метаболизируется. В ходе исследований с применением терапевтических доз плазменные концентрации метаболитов монтелукаста в равновесном состоянии не были обнаружены у взрослых пациентов и у детей. В ходе исследований in vitro с применением микросом печени человека было показано, что в метаболизме монтелукаста участвуют цитохромы CYP 3A4 и 2C9. Клинических исследований влияния известных ингибиторов CYP 3A4 (например кетоконазола, эритромицина) или 2C9 (например флуконазола) на фармакокинетику монтелукаста не проводилось. Согласно результатам исследований in vitro с использованием микросом печени человека терапевтические плазменные концентрации монтелукаста не оказывают ингибирующего действия на цитохромы CYP 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 и 2D6. В ходе исследований in vitro было показано, что монтелукаст является мощным ингибитором цитохрома CYP 2C8. Однако данные, полученные в ходе клинических исследований лекарственного взаимодействия монтелукаста с розиглитазоном (маркерный субстрат - представитель группы лекарственных средств, метаболизирующихся главным образом с помощью цитохрома CYP 2C8), свидетельствуют, что монтелукаст не ингибирует CYP 2C8 in vivo и поэтому не ожидается, что он будет оказывать какое-либо влияние на метаболизм лекарственных средств, метаболизирующихся с помощью этого цитохрома.

Выведение . Плазменный клиренс монтелукаста у здорового взрослого человека составляет в среднем 45 мл/мин. После перорального приема дозы меченого радиоактивным изотопом монтелукаста 86% метки было обнаружено в кале, полученном в течение 5 дней после приема, и менее 0,2% метки — в моче. Эти данные в сочетании с результатами оценки биодоступности монтелукаста указывают на то, что монтелукаст и его метаболиты почти полностью выводятся с желчью. Согласно результатам нескольких исследований средний Т ½ монтелукаста из плазмы крови у молодых здоровых взрослых лиц составляет от 2,7 до 5,5 ч. Фармакокинетика монтелукаста почти линейная при применении пероральных доз до 50 мг. При применении дозы 10 мг монтелукаста 1 раз в сутки наблюдалось небольшое накопление исходного вещества в плазме крови (14%).

Пациенты с печеночной недостаточностью. Пациентам с легкой или средней печеночной недостаточностью корректировать дозу не нужно. Фармакокинетический профиль монтелукаста у пациентов с более тяжелыми нарушениями функции печени не оценивался.

Пациенты с почечной недостаточностью. Монтелукаст и его метаболиты не экскретируются с мочой, поэтому фармакокинетический профиль монтелукаста у пациентов с почечной недостаточностью не оценивался. Коррекция дозы для таких пациентов не требуется.

Левоцетиризин . Фармакокинетика левоцетиризина при его применении в терапевтическом диапазоне доз у здоровых взрослых лиц является линейной.

Абсорбция . Левоцетиризин быстро и в значительной степени абсорбируется после перорального приема. У взрослых максимальная концентрация в плазме крови достигается через 0,9 ч после перорального приема таблетки. Коэффициент кумуляции после ежедневного перорального приема составляет 1,12; при этом равновесное состояние достигается через 2 дня после начала применения. C max обычно составляют 270 нг/мл и 308 нг/мл соответственно после однократного и многократного приема суточной дозы 5 мг. Прием пищи не влиял на степень экспозиции (AUC) левоцетиризина в форме таблеток, однако при ее применении вместе с богатой жирами пищей T max удлинялся примерно на 1,25 ч, а C max уменьшалась примерно на 36%. Таким образом, левоцетиризин можно применять независимо от приема пищи.

Распределение . Средний показатель связывания левоцетиризина с белками плазмы крови во время исследований in vitro варьировалось от 91 до 92% независимо от концентраций, диапазон которых составлял 90–5000 нг/мл и включал терапевтические концентрации в плазме крови. После перорального приема дозы средний мнимый объем распределения составлял примерно 0,4 л/кг, что является типичным показателем распределения в общем количестве жидкости в организме.

Метаболизм . У человека метаболизируется менее 14% принятой дозы левоцетиризина поэтому ожидается, что различиями, возникающие вследствие генетического полиморфизма или одновременного приема ингибиторов печеночных ферментов, метаболизирующих это лекарственное средство, можно будет пренебречь. Пути метаболизма включают ароматическое окисление, N- и O-дезалкилирование и конъюгацию с таурином. Пути дезалкилирования опосредуются в основном цитохромом CYP 3A4, тогда как в ароматическом окислении задействованы множественные и/или неидентифицированные изоформы CYP.

Выведение . Т ½ из плазмы крови у здоровых взрослых лиц составляет от 8 до 9 ч после перорального применения. Среднее значение общего клиренса левоцетиризина после перорального приема составляет около 0,63 мл/кг/мин. Основной путь экскреции левоцетиризина и его метаболитов — вместе с мочой, этим путем выводится в среднем 85,4% принятой дозы. С калом выводится только 12,9% дозы. Экскреция левоцетиризина происходит путем как клубочковой фильтрации, так и активной канальцевой секреции. Почечный клиренс левоцетиризина коррелирует с клиренсом креатинина. У пациентов с нарушением функции почек клиренс левоцетиризина уменьшается.