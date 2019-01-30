Гемаксам (Gemaxam) (220249) - инструкция по применению ATC-классификация
Гемаксам инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Транексамовая кислота — антифибринолитическое средство, специфически ингибирующее активацию профибринолизина (плазминогена) и его превращение в фибринолизин (плазмин). Оказывает местное и системное гемостатическое действие при кровотечениях, связанных с повышенным фибринолизом (патология тромбоцитов, меноррагии). Также транексамовая кислота путем сдерживания образования кининов и других активных пептидов, участвующих в аллергических и воспалительных реакциях, оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противоинфекционное и противоопухолевое действие. Экспериментально подтверждена собственная анальгезирующая активность транексамовой кислоты, а также способность усиливать обезболивающее действие опиатов.
Фармакокинетика. Распределяется в тканях относительно равномерно (за исключением СМЖ, где концентрация составляет 1/10 от плазменной); проникает через ГЭБ и плацентарный барьеры, в грудное молоко (≈1% концентрации в плазме матери). Определяется в семенной жидкости, где снижает фибринолитическую активность, но не влияет на миграцию сперматозоидов. Начальный объем распределения — 9–12 л. С белками плазмы крови (профибринолизином) связывается <3%.
Антифибринолитическая концентрация в различных тканях сохраняется 17 ч, в плазме крови — до 7–8 ч.
Метаболизируется незначительная часть. Кривая концентрация/время имеет трехфазную форму с Т½ в терминальной фазе — 2 ч. Общий почечный клиренс равен плазменному (7 л/ч). Выделяется почками (основной путь — гломерулярная фильтрация): около 95% в неизмененном виде в течение первых 12 ч.
Идентифицировано два метаболита транексамовой кислоты (N-ацетилированный и дезаминированный). При нарушении функции почек существует риск кумуляции транексамовой кислоты.
Показания Гемаксам
кровотечение или риск возникновения кровотечения при усилении фибринолиза как генерализованного (кровотечение во время операций и в послеоперационный период, послеродовое кровотечение, ручное отделение последа, отслойка хориона, кровотечение в период беременности, злокачественное новообразование поджелудочной и предстательной железы, гемофилия, геморрагические осложнения при фибринолитической терапии, тромбоцитопеническая пурпура, лейкоз, заболевания печени, предшествующая терапия стрептокиназой), так и местного (маточное, носовое, легочное, желудочно-кишечное кровотечение, гематурия, кровотечение после простатэктомии, конизации шейки матки по поводу карциномы, экстракции зуба у пациентов с геморрагическим диатезом). Оперативные вмешательства на мочевом пузыре. Хирургические манипуляции при системной воспалительной реакции (сепсис, перитонит, панкреонекроз, тяжелый и средней тяжести гестоз, шок различной этиологии и другие критические состояния).
Применение Гемаксам
Гемаксам вводят в/в (капельно, струйно).
Режим дозирования индивидуальный, зависит от клинической ситуации.
При генерализованном фибринолизе вводят в разовой дозе 15 мг/кг массы тела каждые 6–8 ч, скорость введения — 1 мл/мин.
При местном фибринолизе рекомендуется применять препарат по 200–500 мг 2–3 раза в сутки.
При простатэктомии или операции на мочевом пузыре вводят во время операции 1 г, затем — по 1 г каждые 8 ч в течение 3 дней, после чего переходят на прием таблетированной формы до исчезновения макрогематурии.
Если существует высокий риск развития кровотечения при системной воспалительной реакции, рекомендуют применять препарат в дозе 10–11 мг/кг за 20–30 мин до хирургического вмешательства.
Больным коагулопатией перед экстракцией зуба препарат вводят в дозе 10 мг/кг, после экстракции зуба назначают прием внутрь таблетированной формы транексамовой кислоты.
В случае нарушения выделительной функции почек необходима коррекция режима дозирования при концентрации креатинина в крови:
- 120–250 мкмоль/л назначают по 10 мг/кг 2 раза в сутки;
- 250–500 мкмоль/л — по 10 мг/кг 1 раз в сутки;
- >500 мкмоль/л — по 5 мг/кг 1 раз в сутки.
Дети. Максимальная разовая доза не должна превышать 10 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза составляет 20 мг/кг.
Противопоказания
тромбоэмболические заболевания в анамнезе; высокий риск тромбообразования; макроскопическая гематурия; коагулопатия вследствие диффузного внутрисосудистого свертывания крови (ДВСК-синдром) без значительной активации фибринолиза; инфаркт миокарда; субарахноидальное кровоизлияние; тяжелая почечная недостаточность; нарушение цветного зрения; повышенная чувствительность к препарату.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: аллергические реакции (сыпь, зуд, крапивница).
Со стороны пищеварительной системы: анорексия, тошнота, рвота, изжога, диарея.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, боль в грудной клетке, артериальная гипотензия (при быстром в/в введении).
Со стороны органа зрения: нарушение цветного зрения, нечеткость зрения.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоз или тромбоэмболия (риск развития минимален).
Общие нарушения: головокружение, слабость, сонливость.
Особые указания
во избежание АГ препарат следует вводить медленно, в дозе не более 1 мг/мин.
Транексамовая кислота выводится преимущественно с мочой в неизмененном виде, поэтому пациентам с нарушением функции почек рекомендуется снизить дозу и количество введений. Для в/в введения препарата требуется коррекция дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
При лечении гематурии почечного генеза повышается риск механической анурии вследствие образования сгустка в уретре.
У пациентов, принимавших транексамовую кислоту, возможны случаи венозного и артериального тромбоза или тромбоэмболии. Кроме того, транексамовую кислоту не следует применять пациентам с тромбоэмболической болезнью, поскольку существует повышенный риск возникновения венозных или артериальных тромбозов.
Транексамовую кислоту не рекомендуют применять одновременно с комплексом фактора IX (Factor IX complex) или антиингибиторными коагуляционными комплексами, поскольку повышается риск возникновения тромбоза.
Сочетанная терапия хлорпромазином и транексамовой кислотой у пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием может приводить к спазму мозговых сосудов и церебральной ишемии, также возможно снижение церебрального кровообращения.
Во время лечения в течение нескольких дней необходимо наблюдение офтальмолога с контролем остроты зрения, полей зрения и цветового зрения, с осмотром глазного дна в связи с возможной закупоркой сосудов сетчатки и центральной ретинальной вены.
Применение в период беременности и кормления грудью. Нет данных об адекватных контролируемых клинических исследованиях безопасности применения транексамовой кислоты в период беременности. Однако существуют данные об отсутствии тератогенного и эмбриотоксического эффектов. Описано применение транексамовой кислоты для гемостатической терапии в I–II триместр беременности при угрозе выкидыша, что позволяет быстро устранить угрозу прерывания беременности и способствует успешному течению беременности.
Препарат применяют при ведении родов и кесаревом сечении в обычных дозах.
В незначительном количестве (<0,01%) транексамовая кислота проникает в грудное молоко. Препарат можно назначать в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата Гемаксам в обычных дозах возможны возникновение головокружения и артериальной гипотензии, ухудшение качества цветного восприятия и четкости зрения, поэтому в период лечения следует избегать управления транспортными средствами или работы со сложными механизмами, которая предусматривает необходимость концентрации внимания и скорости реакции.
Взаимодействия
из-за ограниченности данных высокоактивные протромбиновые комплексы и другие антифибринолитические агенты, антиингибиторные коагуляционные комплексы не следует применять одновременно с транексамовой кислотой. Транексамовую кислоту можно смешивать с большинством р-ров (электролиты, р-р глюкозы, противошоковый р-р).
При в/в капельном введении можно добавлять гепарин.
Сочетанная терапия хлорпромазином и транексамовой кислотой у пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием может приводить к спазму мозговых сосудов и церебральной ишемии, также возможно снижение церебрального кровообращения.
Транексамовая кислота несовместима с урокиназой, норэпинефрина битартратом, дезоксиэпинефрина гидрохлоридом, дипиридамолом, диазепамом.
Несовместимость. Гемаксам несовместим с препаратами крови, р-рами, содержащими пенициллин, гипертензивные средства (норэпинефрин, дезоксиэпинефрина гидрохлорид), тетрациклинами, дипиридамолом, диазепамом.
Несовместим с урокиназой, кроме случаев применения как антидота после передозировки последней.
Передозировка
в случае передозировки возможны тошнота, рвота, ортостатическая гипотензия.
Лечение симптоматическое, показан форсированный диурез. Необходимо поддерживать водно-солевой баланс.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.