входящие в состав добавки штаммы бактерий способствуют восстановлению и нормализации микрофлоры кишечника у детей.

Молочнокислые бактерии являются основными и наиболее важными представителями нормальной микрофлоры кишечника здорового человека. Эти бактерии классифицируют как пробиотики, так как они оказывают положительное влияние на здоровье человека. Нормальная микрофлора способствует поддержанию необходимого биохимического, метаболического и иммунологического равновесия организма человека. Указанные бактерии имеют такие положительные функции: защитная (антагонизм по отношению к патогенной микрофлоре), детоксикационная (гидролиз продуктов метаболизма), синтезирующая (синтез витаминов, молочной кислоты), иммуномодулирующая, пищеварительная (повышение физиологической активности ЖКТ).

При нарушении функционирования кишечника возникает дискомфорт в животе, вздутие, метеоризм, диарея или запор. Ежедневное употребление входящих в состав добавки штаммов бактерий обеспечит нормализацию микрофлоры кишечника и возобновит нарушенные функции пищеварительного канала. Физиологическое функционирование пищеварительного канала зависит от многих факторов, включая сбалансированный микробиоценоз и функцию кишечника. Капли Бифиформ Бэби содержат бактерии, способствующие нормализации и восстановлению микрофлоры кишечника.

Бактерии используют при изготовлении молочнокислых продуктов в течение многих лет. Особенность Бифиформ Бэби заключается в форме выпуска, а именно в том, что бактерии находятся отдельно до момента приготовления суспензии и использования капель.

Не все молочнокислые бактерии сходны. Существует много их видов. В состав Бифиформ Бэби входят клинически исследованные и безопасные для использования штаммы ВВ-12® и ТН-4®. Безопасность этих пробиотиков была исследована и признана экспертами многих стран мира, эти пробиотики имеют статус «общепризнанных как безопасные» (GRAS). Штаммы бактерий ВВ-12® и ТН-4® используют в молочной промышленности, в детском питании и диетических добавках. Комбинированное использование этих двух бактерий является общепризнанным как у взрослых, так и у новорожденных.

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