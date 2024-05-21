Бифиформ® Бэби (Bifiform® Baby) (220235) - инструкция по применению Диетические добавки
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Бифиформ Бэби инструкция по применению
Характеристика
входящие в состав добавки штаммы бактерий способствуют восстановлению и нормализации микрофлоры кишечника у детей.
Молочнокислые бактерии являются основными и наиболее важными представителями нормальной микрофлоры кишечника здорового человека. Эти бактерии классифицируют как пробиотики, так как они оказывают положительное влияние на здоровье человека. Нормальная микрофлора способствует поддержанию необходимого биохимического, метаболического и иммунологического равновесия организма человека. Указанные бактерии имеют такие положительные функции: защитная (антагонизм по отношению к патогенной микрофлоре), детоксикационная (гидролиз продуктов метаболизма), синтезирующая (синтез витаминов, молочной кислоты), иммуномодулирующая, пищеварительная (повышение физиологической активности ЖКТ).
При нарушении функционирования кишечника возникает дискомфорт в животе, вздутие, метеоризм, диарея или запор. Ежедневное употребление входящих в состав добавки штаммов бактерий обеспечит нормализацию микрофлоры кишечника и возобновит нарушенные функции пищеварительного канала. Физиологическое функционирование пищеварительного канала зависит от многих факторов, включая сбалансированный микробиоценоз и функцию кишечника. Капли Бифиформ Бэби содержат бактерии, способствующие нормализации и восстановлению микрофлоры кишечника.
Бактерии используют при изготовлении молочнокислых продуктов в течение многих лет. Особенность Бифиформ Бэби заключается в форме выпуска, а именно в том, что бактерии находятся отдельно до момента приготовления суспензии и использования капель.
Не все молочнокислые бактерии сходны. Существует много их видов. В состав Бифиформ Бэби входят клинически исследованные и безопасные для использования штаммы ВВ-12® и ТН-4®. Безопасность этих пробиотиков была исследована и признана экспертами многих стран мира, эти пробиотики имеют статус «общепризнанных как безопасные» (GRAS). Штаммы бактерий ВВ-12® и ТН-4® используют в молочной промышленности, в детском питании и диетических добавках. Комбинированное использование этих двух бактерий является общепризнанным как у взрослых, так и у новорожденных.
Без ГМО. Без лактозы. Без сахара. Без красителей. Без ароматизаторов. Не является лекарственным средством.
Рекомендации по употреблению
по рекомендации врача диетическую добавку включают в пищевой рацион детей с первых дней жизни до 2 лет при функциональных расстройствах пищеварения для восстановления и нормализации микрофлоры кишечника в количестве 1 доза 1 раз в сутки во время приема пищи.
Курс употребления: 10–21 дней. По рекомендации врача курс можно повторять.
Инструкция по приготовлению. Повернуть с нажимом крышку по часовой стрелке несколько раз, пока порошок из крышки не освободится и не упадет в масло флакона. Встряхнуть флакон для смешивания порошка с маслом. В смеси могут быть маленькие частицы. Отвинтить крышку и заменить ее пипеткой. С помощью дозировочной пипетки набрать необходимое количество суспензии. Отметка на пипетке соответствует 1 дозе. Перед каждым употреблением взбалтывать флакон.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам продукта.
Суточную дозу не превышать. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С в закрытой заводской упаковке. После открытия хранить в плотно закрытой бутылке при температуре не выше 8 °С не более 14 дней.