фармакодинамика. Антифибринолитическое, противоаллергическое, противовоспалительное средство. Конкурентно ингибирует активатор плазминогена, в высоких концентрациях связывает плазмин. Увеличивает протромбиновое время. Угнетает образование кининов и других пептидов, участвующих в воспалительных и аллергических реакциях.

Фармакокинетика. При приеме внутрь всасывается 30–50% дозы. C max достигается через 3 ч после приема и составляет при дозировке 1 и 2 г соответственно 8 та 15 мг/л. AUC имеет трехфазную форму с T ½ в терминальной фазе 2 ч. В крови приблизительно 3% связано с белком (плазминогеном). Начальный объем распределения — 9–12 л.

Легко проходит через гистогематические барьеры, включая ГЭБ, плацентарный. Концентрация в цереброспинальной жидкости составляет 1/10 концентрации в плазме крови. Определяется в семенной жидкости, где ингибирует фибринолитическую активность, но не влияет на миграцию сперматозоидов. Незначительная часть подвергается биотрансформации. Основной путь экскреции — гломерулярная фильтрация. Более 95% (преимущественно в неизмененном виде) экскретируется с мочой. Общий почечный клиренс равен плазменному. Антифибринолитическая концентрация в разных тканях сохраняется в течение 17 ч, в плазме крови — до 7–8 ч.

Транексамовая кислота быстро проникает в синовиальную жидкость и синовиальную оболочку. В синовиальной жидкости получена та же концентрация, что и в плазме крови. T ½ транексамовой кислоты составляет около 3 ч. Концентрация транексамовой кислоты в крови ниже, чем в других тканях. В грудном молоке концентрация составляет около 1/100 C max в плазме крови. Концентрация транексамовой кислоты в СМЖ составляет около 1/10 от плазменной. Препарат проникает во внутриглазную жидкость, концентрация составляет приблизительно 1/10 концентрации в плазме крови.

Выведение. T ½ составляет примерно 2 ч. Выводится c мочой, преимущественно в неизмененном виде.