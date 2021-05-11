взрослым препарат назначают внутрь независимо от приема пищи.

Локальный фибринолиз: рекомендованная доза — 1–1,5 г 2–3 раза в сутки.

Простатэктомия: для профилактики и лечения кровотечений у пациентов с наличием повышенного риска до или после операции транексамовую кислоту назначают в виде инъекций, после чего назначают в форме таблеток по 1 г (2 таблетки по 500 мг) 3–4 раза в сутки до исчезновения макроскопической гематурии.

Меноррагия: рекомендованная доза составляет 2 таблетки по 500 мг 3 раза в сутки не более 4 дней. При длительном менструальном кровотечении дозу повышают, не превышая максимальной дозы (8 таблеток по 500 мг/сут). Не следует начинать лечение препаратом до начала менструального кровотечения.

Носовые кровотечения: при периодических кровотечениях назначают по 2 таблетки по 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней.

Конизация шейки матки: назначают по 3 таблетки по 500 мг 3 раза в сутки до 12 дней.

Посттравматическая гифема: 2 таблетки по 500 мг 3 раза в сутки.

Экстракция зубов у пациентов с гемофилией: рекомендованная доза составляет 25 мг/кг массы тела транексамовой кислоты внутрь через каждые 8 ч, с началом приема препарата за 1 день до операции и в течение 2–8 дней после нее.

Наследственный ангионевротический отек: некоторым пациентам, знакомым с обострением заболевания, обычно достаточно 2–3 таблеток по 500 мг 2–3 раза в сутки в течение нескольких дней. Другим пациентам следует принимать препарат в той же дозе в течение длительного времени в зависимости от течения заболевания.

Нарушения выделительной функции почек: пациентам с легкой и умеренной почечной недостаточностью необходима коррекция дозы.

Дети: назначают детям в возрасте старше 12 лет в дозе 20–25 мг/кг. Длительность лечения обычно составляет 2–8 дней.

Пациенты пожилого возраста: при отсутствии нарушений выделительной функции почек коррекции дозы не требуется.

Пациенты с почечной недостаточностью: необходимо корригировать дозу в соответствии с уровнем креатинина в плазме крови.



Креатинин в плазме крови, мкмоль/л Дозировка 120–250 15 мг/кг 2 раза в сутки 250–500 15 мг/кг 1 раз в сутки