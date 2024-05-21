Доларен Хит Гель используют для облегчения мышечной и ревматической боли. Способствует облегчению боли в спине, мышечной скованности, напряжения, фиброзита и растяжения суставов.

Для взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.

Нанести на пораженный участок и постепенно втирать в кожу.

При мышечной скованности и напряжении лучше применять после горячей ванной.

Не рекомендован для детей в возрасте младше 6 лет.

Только для наружного применения.

Использовать у взрослых и детей в возрасте от 6 лет: наносить на пораженные участки не больше чем 3–4 раза в сутки.