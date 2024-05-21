Доларен Хит гель (Dolaren Heat gel) (220200) - инструкция по применению Косметические средства
Доларен Хит гель инструкция по применению
Характеристика
Доларен Хит Гель — это однородный гель, который состоит из масла готьерии, камфоры, ментола, тмина индийского, масел эвкалипта и кедра в качестве активных компонентов.
Рекомендации по использованию
Доларен Хит Гель используют для облегчения мышечной и ревматической боли. Способствует облегчению боли в спине, мышечной скованности, напряжения, фиброзита и растяжения суставов.
Для взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.
Нанести на пораженный участок и постепенно втирать в кожу.
При мышечной скованности и напряжении лучше применять после горячей ванной.
Не рекомендован для детей в возрасте младше 6 лет.
Только для наружного применения.
Использовать у взрослых и детей в возрасте от 6 лет: наносить на пораженные участки не больше чем 3–4 раза в сутки.
Противопоказания
- Не использовать у детей в возрасте младше 6 лет.
- Не наносить на открытые раны или поврежденную кожу.
- Если наблюдается покраснение вокруг воспаленного участка, обратиться к врачу.
Особые указания
остерегаться попадания в глаза и на чувствительные участки.
Если симптомы не проходят, обратиться к врачу.
Избегать контакта со слизистой оболочкой, особенно глаз.
Условия хранения
хранить при температуре ниже 30 °С.