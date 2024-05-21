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Доларен Хит гель (Dolaren Heat gel) (220200) - инструкция по применению Косметические средства

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Доларен Хит гель (Dolaren Heat gel)
Цена в городе Киев
от 147,05 грн
Без рецепта
1 шт от 147,05 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 30 аптеках
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Производитель
Вес
50 г
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Доларен Хит гель инструкция по применению

Характеристика

Доларен Хит Гель — это однородный гель, который состоит из масла готьерии, камфоры, ментола, тмина индийского, масел эвкалипта и кедра в качестве активных компонентов.

Рекомендации по использованию

Доларен Хит Гель используют для облегчения мышечной и ревматической боли. Способствует облегчению боли в спине, мышечной скованности, напряжения, фиброзита и растяжения суставов.
Для взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.
Нанести на пораженный участок и постепенно втирать в кожу.
При мышечной скованности и напряжении лучше применять после горячей ванной.
Не рекомендован для детей в возрасте младше 6 лет.
Только для наружного применения.
Использовать у взрослых и детей в возрасте от 6 лет: наносить на пораженные участки не больше чем 3–4 раза в сутки.

Противопоказания


- Не использовать у детей в возрасте младше 6 лет.
- Не наносить на открытые раны или поврежденную кожу.
- Если наблюдается покраснение вокруг воспаленного участка, обратиться к врачу.

Особые указания

остерегаться попадания в глаза и на чувствительные участки.
Если симптомы не проходят, обратиться к врачу.
Избегать контакта со слизистой оболочкой, особенно глаз.

Условия хранения

хранить при температуре ниже 30 °С.

Доларен Хит гель
Доларен Хит гель туба 50 г
от 147,05 грн
В наличии в 30 аптеках
Цены в аптеках
Доларен Хит гель
Доларен Хит гель туба 50 г
от 147,05 грн
Забронировать
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